Kой спря ескалатора на Тръмп?

25 Септември, 2025 22:01

Отношението на Доналд Тръмп към ООН стана повече от ясно по време на речта му пред Общото събрание

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първо ескалаторът, а после и аутокюто: при участието на Тръмп в Общото събрание на ООН имаше проблеми с техниката. САЩ говорят за саботаж. От ООН обаче посочват съвсем други причини.

"Троен саботаж"; "Първата дама можеше да се нарани"; "Отговорните трябва да бъдат задържани": един на пръв поглед маловажен инцидент по време на участието на американския президент Доналд Тръмп на Общото събрание на ООН се превърна в същинска буря в чаша вода. Белият дом настоява за разследване, а самият Тръмп нападна най-голямата международна организация и обяви, че тя трябва "да се срамува".

За какво става дума?

На видеа, които бяха разпространени в социалните мрежи и в медиите, се вижда как когато Мелания Тръмп се качва на ескалатор в сградата на ООН в Ню Йорк, а съпругът ѝ се нарежда след нея, той спира да работи. Двамата след това спокойно изкачват стълбите по спрелия ескалатор. Малко по-късно американският президент заяви пред световните лидери: "Получих две неща от Обединените нации - лош ескалатор и лош телепромптер". Думите му, от които стана ясно, че речта му не е вървяла на аутокюто през повечето време, бяха посрещнати със смях от залата.

Белият дом и редица близки до Тръмп коментатори обаче не реагираха със смях. "Ако някой в ООН умишлено е спрял ескалатора, докато президентът и първата дама са се качвали, той трябва да бъде уволнен и незабавно разследван", заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит и обяви, че случаят се разследва. Тя допълни, че в залата е имало проблем и със звука по време на речта на Тръмп, а това "не ѝ изглежда като случайно съвпадение". Левит заговори за публикация в британския Sunday Times, според която служители в централата на ООН се шегували, че могат да спрат ескалаторите и асансьорите и да кажат, че нямат пари да ги задвижват. По телевизия "Фокс Нюз" се чуха мнения, че става дума за целенасочен саботаж, който е можел сериозно да рани първата дама.

ООН: Екипът на Тръмп е отговорен

От ООН отговориха, че мистерията е разгадана - видеооператор от американската делегация е блокирал ескалатора, тъй като се е возил наобратно, за да може да заснеме президента Тръмп и съпругата му. След като граден предпазен механизъм се е задействал в горната част на ескалатора, той е спрял, обясни говорителят на организацията Стефан Дюжарик. Вероятно операторът го е задействал по невнимание.

Относно аутокюто, служител на ООН коментира пред Би Би Си, че всъщност екип от Белия дом е управлявал телепромптера по време на речта на Тръмп, като дори е донесъл свои лаптопи и ги е включил в системата на ООН. След като Тръмп приключи речта си, председателката на Общото събрание на ООН Аналена Баербок заяви: "Телепромптерите на ООН работят перфектно".

Тръмп се оплаква и от проблеми с аудиото в залата. "Звукът в аудиторията е бил напълно изключен", написа той. "Световните лидери, освен ако не са използвали слушалките на преводачите, не са могли да чуят нищо", допълни Тръмп.

В отговор на коментарите на Тръмп служител на ООН уточнява: "Озвучителната система е проектирана така, че хората на местата си да могат да чуват речите, преведени на шест различни езика, през слушалки."

Американският президент очевидно има зъб на ООН

Отношението на Доналд Тръмп към ООН стана повече от ясно по време на речта му пред Общото събрание. Сериозна част от нея той посвети на оплакване как в началото на века не го наели, за да извърши мащабен ремонт на централата на организацията в Ню Йорк срещу 500 милиона долара. След това той продължи с още критики към организацията, като я обвини, че води "глобалистка миграционна програма" и предупреди пред западните лидери, че организацията "финансира атака срещу вашите страни".

"Каква е целта на Организацията на обединените нации", попита още Тръмп. "Тя дори не се доближава до реализирането на потенциала си."

Тръмп нападна и климатичните инициативи, водени от ООН, след като още през януари повторно изтегли САЩ от Парижкото споразумение. "Цялата глобалистка концепция, която изисква от успешните индустриализирани нации да си причинят болка и да разрушат радикално цялото си общество, трябва да бъде отхвърлена напълно и изцяло, и то незабавно."

В разговора с генералния секретар на организацията Тръмп все пак потвърди, че въпреки критиките си подкрепя ООН. Но в същото време е ясно, че глобалните инициативи по отношение на околната среда и миграцията например не се вписват в концепцията на американския президент. Това е повече от ясно и от думите на десните коментатори в САЩ, които в последните дни критикуват остро организацията и "глобалистите". А да не говорим за ескалатора…


  • 1 разбира се

    9 0 Отговор
    Който спря и микрофона на Ердоган.... ционистите

    Коментиран от #16

    22:03 25.09.2025

  • 2 УрсуланкО

    6 0 Отговор
    Как кой ?!
    ЛибераζΔчетата и вЪксинираните глобалисти

    22:08 25.09.2025

  • 3 Жоро

    9 1 Отговор
    "видеооператор от американската делегация е блокирал ескалатора, тъй като се е возил наобратно" Вие за баламурници ли ни взимате? То така се спира ескалатор,като се возиш на обратно.Закривай.

    22:11 25.09.2025

  • 4 Ценко

    2 3 Отговор
    Как кой,всемогъщия дерибей с главно Д - Дерибей Митрофеевски

    22:12 25.09.2025

  • 5 Ескалаторите бяха два

    3 4 Отговор
    Единия от които си работеше
    Който няма акъл има крака

    Коментиран от #7

    22:12 25.09.2025

  • 6 Спецназ

    6 1 Отговор
    Тия се е.ават с Трампи да го карат да
    качва пеш ескалатора а всички да се хихикат!

    Спираннето на ескалатор е по няколко причини.

    става автоматично при инцидент, но спирането на този е били ръчно,

    в смисъл указано от от управляващия компютър! ОТ ЧОВЕК! :)))

    22:13 25.09.2025

  • 7 Късата клечка

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ескалаторите бяха два":

    Ти знаеш ли, от два работещи ескалатора,
    кой ще спре, като стъпиш на него ?

    22:15 25.09.2025

  • 8 граф Монте Кристо

    6 0 Отговор
    Глобалистите не са пропуснали удобния случай да си покажат рогите,да направят някой каламбур,все пак ООН все още се владее от тях,това са мощни подмолни организации ,някои с вековна история,като масони и розенкройцери,повечето са доминирани от евреи,които се занимават само с международни афери,интриги и гешефти.

    22:18 25.09.2025

  • 9 Евроатлантик

    4 0 Отговор
    Путин е виновен.

    22:23 25.09.2025

  • 10 граф Монте Кристо

    4 0 Отговор
    Наследниците на знаменитите билдерберги са заговорниците от Давос,ТОВА СА МРЕЖА ОТ ОРГАНИЗАЦИИ,към тях е дьорт шорош,МВФ ,световна банка,ФЕД и пр.крайната им цел е световен геноцид и намаляване на населението на Земята до под 1 милиард,всички останали сатанизми са само помощни средства.

    22:24 25.09.2025

  • 11 граф Монте Кристо

    3 0 Отговор
    Ционистите са вътре в заговора безусловно,може да звучи невероятно и чудовищно ,но тава е самата истина,евреите са си наумили ,че са предопределени от провидението да управляват целия свят и всички други народи ще им бъдат роби.

    22:27 25.09.2025

  • 12 Фен

    3 0 Отговор
    А кой спря американското финансиране на либералните розави понита? И защо Урсула продължава да ги финансира с нашите пари?

    22:27 25.09.2025

  • 13 Перо

    3 0 Отговор
    Много неолиберален маймуняк работи в ООН! Те са извън американската юрисдикция!

    22:27 25.09.2025

  • 14 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 1 Отговор
    ООН отдавна се превърна в инструмент на Китай, Русия, Индия и прочие туземци, да мародерстват западните държави за повече пари, а самите те да не дават нищо. Именно поради тази причина, американците спряха финансирането на ООН, като най- голям донор. Нямаше как това да продължи, при положение, че те внасяха милиарди за бедните държави, а в същото време палестинци и прочие цигани горяха американското знаме. ООН се изчерпа окончателно и отдавна се е превърнала в една огромна финансова пирамида.

    22:28 25.09.2025

  • 15 всъщност

    1 1 Отговор
    атаката е срещу ООН, а това е много, много опасно, особено в този момент, в който и без друго международното право е напълно игнорирано. Разпадне ли се ООН, да му мислят малките и тези, които не разполагат с ядрено оръжие, между които сме и ние. Молете се за ООН, колкото и да изглежда неефективна, тази организация е последната ни надежда.

    22:30 25.09.2025

  • 16 Лавров го спря.

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "разбира се":

    Дръпнал шалтера от яд, че агент Краснов се оказа двоен агент.

    22:31 25.09.2025