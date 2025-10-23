САЩ унищожиха катер в Тихия океан, заподозрян в превоз на наркотици. Тримата на борда са мъртви

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет обяви, че американските сили са унищожили катер, който бил използван за трафик на наркотици.

Това станало в международни води в Тихия океан.

Както министърът на войната съобщи в X, на 22 октомври американските военни, по указание на президента на САЩ Доналд Тръмп, са ударили малък плавателен съд в източната част на Тихия океан. Хегсет заяви, че лодката е превозвала наркотици, принадлежащи на организация, която САЩ считат за терористична.

Според началника на Пентагона „трима мъже, членове на наркотерористична организация, са били на борда по време на удара, който е извършен в международни води“. Те са били убити. Министърът отбеляза, че няма пострадали американски военни. „Подобни удари ще продължат“, увери той.

По-рано CBS съобщи, че американските военни са ударили друг плавателен съд в Тихия океан, за който се твърди, че е използван за контрабанда на наркотици в САЩ. Хегсет отбеляза, че това е осмата лодка, унищожена от американските военни под претекст за борба с трафика на наркотици, като предишни удари са били извършвани в южната част на Карибите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза пред репортери в Белия дом, че може да предприеме "много сериозни действия" срещу Колумбия заради ролята ѝ в международната наркотърговия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



В изказването си американският лидер също така нарече колумбийския президент Густаво Петро "лош човек".



На поредните нападки по оста Вашингтон – Богота засега реагира само ръководителят на дипломатическата мисия на Колумбия в американската столица. В интервю за Франс прес посланик Даниел Гарсия Пеня определи думите на лидера на САЩ като неприемливи и предупреди, че те поставят под риск 200-годишния съюз между двете страни. "Подобни заплахи и обвинения, които са напълно безпочвени, няма как да бъдат оправдани", посочи той.



В понеделник дипломатът бе извикан в родината си за консултации.



Повод за временното му отзоваване от Вашингтон станаха отново думи на Тръмп, който в неделя определи Петро, първия ляв държавен глава на страната си, като "наркобарон, който покровителства масово производство на наркотици". "Това е най-лошият президент, когото Колумбия е имала", посочи Тръмп и обяви, че ще спре помощта за Колумбия.



Петро отговори, че Тръмп е подведен от съветниците си и му препоръча да се запознае по-добре "къде са наркотрафикантите и къде истинските демократи".



Вчера двамата лидери си размениха нови нападки. Тръмп нарече колегата си "главорез" и наркотрафикант, който опропостява страната си, а Петро обяви, че ще търси правата си по съдебен ред.



Тръмп, от своя страна, предупреди колегата си "да внимава" и освен финансовата обяви, че спира и военната помощ за Колумбия.



На фона на задълбочаващата се вражда между двамата лидери, вчера дойде новината, че САЩ разширяват географията на ударите си в рамките на предприетата от тях военна операция край бреговете на Латинска Америка срещу трафика на наркотици, която покачи напрежението освен с Колумбия и с Венецуела, също обвинявана от правителството на Тръмп, че покровителства наркотрафика начело с президента социалист Николас Мадуро.



