САЩ унищожиха катер в Тихия океан, заподозрян в превоз на наркотици. Тримата на борда са мъртви

23 Октомври, 2025 05:37, обновена 23 Октомври, 2025 06:32

Доналд Тръмп предупреди, че може да предприеме "много сериозни действия" срещу Колумбия

САЩ унищожиха катер в Тихия океан, заподозрян в превоз на наркотици. Тримата на борда са мъртви - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет обяви, че американските сили са унищожили катер, който бил използван за трафик на наркотици.

Това станало в международни води в Тихия океан.

Както министърът на войната съобщи в X, на 22 октомври американските военни, по указание на президента на САЩ Доналд Тръмп, са ударили малък плавателен съд в източната част на Тихия океан. Хегсет заяви, че лодката е превозвала наркотици, принадлежащи на организация, която САЩ считат за терористична.

Според началника на Пентагона „трима мъже, членове на наркотерористична организация, са били на борда по време на удара, който е извършен в международни води“. Те са били убити. Министърът отбеляза, че няма пострадали американски военни. „Подобни удари ще продължат“, увери той.

По-рано CBS съобщи, че американските военни са ударили друг плавателен съд в Тихия океан, за който се твърди, че е използван за контрабанда на наркотици в САЩ. Хегсет отбеляза, че това е осмата лодка, унищожена от американските военни под претекст за борба с трафика на наркотици, като предишни удари са били извършвани в южната част на Карибите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза пред репортери в Белия дом, че може да предприеме "много сериозни действия" срещу Колумбия заради ролята ѝ в международната наркотърговия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изказването си американският лидер също така нарече колумбийския президент Густаво Петро "лош човек".

На поредните нападки по оста Вашингтон – Богота засега реагира само ръководителят на дипломатическата мисия на Колумбия в американската столица. В интервю за Франс прес посланик Даниел Гарсия Пеня определи думите на лидера на САЩ като неприемливи и предупреди, че те поставят под риск 200-годишния съюз между двете страни. "Подобни заплахи и обвинения, които са напълно безпочвени, няма как да бъдат оправдани", посочи той.

В понеделник дипломатът бе извикан в родината си за консултации.

Повод за временното му отзоваване от Вашингтон станаха отново думи на Тръмп, който в неделя определи Петро, първия ляв държавен глава на страната си, като "наркобарон, който покровителства масово производство на наркотици". "Това е най-лошият президент, когото Колумбия е имала", посочи Тръмп и обяви, че ще спре помощта за Колумбия.

Петро отговори, че Тръмп е подведен от съветниците си и му препоръча да се запознае по-добре "къде са наркотрафикантите и къде истинските демократи".

Вчера двамата лидери си размениха нови нападки. Тръмп нарече колегата си "главорез" и наркотрафикант, който опропостява страната си, а Петро обяви, че ще търси правата си по съдебен ред.

Тръмп, от своя страна, предупреди колегата си "да внимава" и освен финансовата обяви, че спира и военната помощ за Колумбия.

На фона на задълбочаващата се вражда между двамата лидери, вчера дойде новината, че САЩ разширяват географията на ударите си в рамките на предприетата от тях военна операция край бреговете на Латинска Америка срещу трафика на наркотици, която покачи напрежението освен с Колумбия и с Венецуела, също обвинявана от правителството на Тръмп, че покровителства наркотрафика начело с президента социалист Николас Мадуро.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 9 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЖАНДАРМАТЕРОРИСТ В ДЕЙСТВИЕ

    8 2 Отговор
    .....
    ....

    ..

    05:50 23.10.2025

  • 3 Също

    5 1 Отговор
    две канута с екипажите !

    05:51 23.10.2025

  • 4 Има зло

    18 3 Отговор
    Това са терористични действия на сащ, без доказателства и разследване убиват хора и унищожаване на чуждо имущество. Държат се като разюзден бандит, който може да си счупи главата. Както в укра...

    05:54 23.10.2025

  • 5 Трийте тъпите тролчета

    2 5 Отговор
    Тримата на борда поне са се надрусали яко като за последно.

    06:02 23.10.2025

  • 6 нннн

    8 1 Отговор
    Унищожават по подозрение???
    И ние подозираме някои наши политици в лоши неща...

    06:23 23.10.2025