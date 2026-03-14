Корпусът на гвардейците на ислямската революция: Контролираме значителна част от израелското въздушно пространство

14 Март, 2026 04:11, обновена 14 Март, 2026 04:16 1 233 7

Иранската страна се похвали с това с публикация в Telegram канала на корпуса

Корпусът на гвардейците на ислямската революция: Контролираме значителна част от израелското въздушно пространство - 1
Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на ислямската революция контролира значителна част от израелското въздушно пространство, съобщава Press TV.

„КГИР: Значителна част от израелското въздушно пространство е под наш контрол“, гласи публикация в Telegram канала на корпуса.

САЩ и Израел започнаха военна кампания срещу Ислямската република на 28 февруари. Оттогава двете страни си разменят удари. Тел Авив заяви, че целта му е да попречи на Техеран да се сдобие с ядрени оръжия. Вашингтон заплаши да унищожи военния потенциал на страната и призова гражданите да свалят режима.

Иран подчерта готовността си да се защитава и в момента не вижда смисъл във възобновяването на преговорите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    15 42 Отговор
    Вече виждам как психопатът педофил Тръмп ще направи услуга на цел свят и хем ще затрие краваристан и юдеите окончателно, хем Иран ще си прибере Бахрейн, Ирак ще си прибере Кувейт, Оман ще си прибере ОАЕ, Саудитска Арабия ще си прибере Катар и ще възкръсне Палестина! И всичко ще си дойде на мястото. За капак Китай ще си вземе Тайван!
    Същият карамбол ще стане и в Европа!
    Браво на Путин в крайна сметка. Неговото СВО преобърна света и свали всички маски, но ще изчисти и пренареди планетата по нов по-справедлив начин.

    Коментиран от #2, #4, #6

    04:27 14.03.2026

  • 2 Баба ти

    18 11 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Много филми бре гледаш.Краварите са си Кравари ама и ти нищо ти.Ако ти я изчезнат ти даже няма да знаеш на какъв език говориш млядржо.

    04:43 14.03.2026

  • 3 Забелязал

    19 8 Отговор
    Тия 😂 лъжат повече от рашистите и русофилите, взети заедно...

    04:48 14.03.2026

  • 4 За педофила Путлер да

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    напишеш нещо?

    04:54 14.03.2026

  • 5 Тия са смешни колкото

    7 0 Отговор
    и бункерния безаналогов стратег ΠуΤΚuΗ! 🤣🤣🤣

    05:24 14.03.2026

  • 6 И кво стана

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    като си изпи Респеридонът, още ли имаш делюзии??? 🤣🤣🤣🤣🤣

    05:28 14.03.2026

  • 7 Тия

    1 1 Отговор
    иранци са слънчасали, та те вече нямат нито самолети нито флот, какво могат да контролират? Крият се по бункери и пращат малки канута нощем да обстрелят танкерите и пак се крият по дупките. Контролирали били 🤣

    05:35 14.03.2026

