Корпусът на гвардейците на ислямската революция: Контролираме значителна част от израелското въздушно пространство

Корпусът на гвардейците на ислямската революция контролира значителна част от израелското въздушно пространство, съобщава Press TV.

„КГИР: Значителна част от израелското въздушно пространство е под наш контрол“, гласи публикация в Telegram канала на корпуса.

САЩ и Израел започнаха военна кампания срещу Ислямската република на 28 февруари. Оттогава двете страни си разменят удари. Тел Авив заяви, че целта му е да попречи на Техеран да се сдобие с ядрени оръжия. Вашингтон заплаши да унищожи военния потенциал на страната и призова гражданите да свалят режима.

Иран подчерта готовността си да се защитава и в момента не вижда смисъл във възобновяването на преговорите.