Американците очакват петролът от резерва им да бъде на пазара следващата седмица ВИДЕО

Администрацията на Вашингтон очаква петролът от Стратегическия петролен резерв на САЩ да бъде наличен на пазара до края на следващата седмица, съобщи Министерството на енергетиката на САЩ.

На 11 март Министерството обяви, че ще освободи 172 милиона барела петрол от резерва в рамките на 120 дни. „Очаква се първите партиди да започнат да навлизат на пазара до края на следващата седмица“, уточни Министерството на енергетиката на 13 март.

Според документа, енергията ще бъде предоставяна на компаниите чрез процедура на суап - деривативен договор, при който две страни обменят парични потоци или задължения за фиксиран период.

Този процес включва компаниите да заемат петрол от резерва и по-късно да бъдат задължени да върнат тези обеми с премия.

Министерството започна да събира предложения от компании, които планират да участват в тези суапове. В първата фаза ще им бъдат предоставени 86 милиона барела петрол. Министерството на енергетиката на САЩ по-рано заяви, че резервът ще бъде попълнен с „приблизително 200 милиона барела петрол“ през следващата година.

Стратегическият петролен резерв на САЩ е създаден от Конгреса през 1975 г. след световната енергийна криза, за да служи като резервен вариант за бъдещи извънредни ситуации. В момента четири хранилища в Луизиана и Тексас съхраняват приблизително 415 милиона барела петрол. Общият разрешен капацитет за съхранение в момента е определен на 714 милиона барела. Стратегическият петролен резерв на САЩ е най-големият държавен резерв в света.