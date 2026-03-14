Axios: Израел превръща Южен Ливан в нова Газа, форсира сухопътната си операция срещу Хизбула

Израелските власти планират значително да засилят сухопътната си военна операция в Ливан срещу шиитското движение Хизбула, а САЩ подкрепят тези планове, съобщи Axios.

Според един от източниците му „Израел планира значително да увеличи мащаба на сухопътната си операция в Ливан, като се стреми да превземе целия район южно от река Литани и да унищожи военната инфраструктура на Хизбула“.

„Възнамеряваме да направим това, което направихме в ивицата Газа“, цитира статията израелски служител, визирайки удари по сгради, за които се твърди, че са използвани от Хизбула за военни цели. „Операция от такъв мащаб и обхват може да доведе до продължителна израелска окупация на Южен Ливан“, се казва в статията.

„Администрацията на Тръмп подкрепя мащабната операция на Израел за разоръжаване на Хизбула, но също така настоява щетите в Ливан да бъдат сведени до минимум и търси директни преговори между Израел и Ливан за следвоенно споразумение“, уточнява изданието.

Според портала, израелското ръководство преди това не е възнамерявало да проведе операция от такъв мащаб, тъй като е искало да се съсредоточи върху военни действия срещу Иран. Според източници тези планове са били преразгледани след ракетна атака на Хизбула срещу еврейската държава.

В нощта на 2 март Северен Израел бе подложен на обстрел от Ливан. Хизбула пое отговорност, твърдейки, че ракетите, изстреляни по израелска територия, са били в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей. След това военновъздушните сили на Хизбула започнаха да нанасят масирани удари по ливанска територия. По-късно началникът на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили Еял Замир обяви началото на офанзива срещу Хизбула, която според него може да продължи „много дни“.

На 9 март бе обявено началото на ограничена сухопътна операция срещу движението в Южен Ливан.