На 14 март 1883 г. умира Карл Маркс - германски философ - материалист. Създател е на т. нар. диалектически и исторически материализъм. През 1835 г. завършва гимназия и учи последователно в Бонския и Берлинския университети.
В началото е последовател на младохегелианците, но постепенно преминава на радикални позиции. През лятото на 1844 г. в Париж Маркс се запознава с Фридрих Енгелс. В съвместния си труд “Немска идеология” (1845-1846 г.) те критикуват младохегелианците, материализма на Фойербах и формулират основните принципи на новата философска система, която Маркс нарича “диалектически материализъм”.
В “Светото семейство” (1845 г.) създават теорията и тактиката на борбата на пролетариата, като официално обявяват средствата на тази борба - въоръжено насилие, терор и унищожаване на всички класови врагове на пролетариата. В “Нищета на философията” (1847 г. ) Маркс критикува радикалните схващания на Прудон за общественото преустройство и формулира принципите на историческия материализъм и пролетарската политическа икономия. През 1845 г. по настояване на пруското правителство Маркс е изгонен в Белгия, през 1848 г. белгийското правителство също го изгонва. Известно време живее в Кьолн, където издава “Нов Рейнски вестник”, след това в Париж, а от 1849 г. до смъртта си - в Лондон. Философската система на Маркс представлява еклектика от диалектиката на Хегел, материализма на Л. Фойербах и социализма на някои социалисти-утописти, живеещи по това време във Франция и Англия. Основното му икономическо произведение е “Капиталът” (I т. – 1867 г., II и III т. – 1884 г., под редакция на Фридрих Енгелс).
Марксовите съчинения за научната основа на икономическата действителност са осветени от скрит морализъм. Това е най-очевидно в Марксовото развитие на Хегеловото понятие за отчуждението. И за двамата да се отчуждаваш означава да овъншностяваш или да обективираш нещо, което в действителност е част от самия тебе, в нещо, което стои отвън от и встрани от тебе самия. Понеже то е наистина част от личността, отчуждената личност е раздвоена или разделена от самата себе си и нейният живот губи тази органична цялост, за която още Платон говори като за един човешки идеал. Марксово прилага това понятие в своя анализ на отчуждението на личността на работниците от деветнадесети век по време на техния труд.
Отчужденият труд е социален антипод на труда като самодейност. Съществуват четири взаимно свързани аспекта на отчуждението: от продукта на труда, от самия труд, от човешката родова същност и самоотчуждението. Същевременно отчуждението е и отчуждение на човека от човека.
Частната собственост е необходим резултат от отчуждения труд, който е социално отношение, изразяващо неравенството между хората. Отчуждението предизвиква редица отрицателни последици върху обществения живот: в областта на икономиката - господство на вещните отношения над субекта на труда; в социалната сфера - трудовата дейност и отношения стават външни, противоестествени за човека; в морала - трудът не е свободна изява и самореализация на човека; в политиката - човекът се включва в труда посредством външна принуда, трудовите отношения се реализират посредством политическите институции. Отчужденият труд е исторически първата форма на цялостното социално отчуждение и е в основата на останалите негови форми - идеологическо, психическо и пр.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
15 Няма сантименти
До коментар #5 от "Без сантименти":За свобода, равенство и братство ли става дума! Този филм сме го гледали! Хайде няма нужда! Защо човечеството трябва да се чувства длъжно да осъществява идеите на един индивид, който е и безбожник?
Коментиран от #16
07:28 14.03.2021
16 Дддддд
До коментар #15 от "Няма сантименти":Защото иначе настъпва световен хаос-и даже Бог няма да може да ти помогне г-н вярващ...ясно?
07:34 14.03.2021
19 Да ама Не
До коментар #17 от "Щукар":Там е работата,че няма да те оставят спокойно да си оправяш държавата.Капитализма като система се изчерпа и засега се държи единствено на такива държави като нас-източване на ресурси.Та няма как да стане да клекнем и да се скрием от световните катаклизми-а сами трябва да решаваме садбата си....
07:43 14.03.2021
25 Хомодружинката
До коментар #24 от "Хомодружинката":сте си с компа двамцата!
10:11 14.03.2021
26 Този кой е ?
Коментиран от #30
11:38 14.03.2021
30 Stéphanie 🎲
До коментар #26 от "Този кой е ?":Достатъчно е да припомним случката в хамбургската църква където другарят Маркс влиза пиян яздейки магаре с негов приятел за да демонстират пред широката общественост че няма бог но дори и само като философ не е бил достатъчно добре образован.
Маркс е слаб философ и не си струва да се обсъжда, ако не е комунистическата пропагнда за "научния" характер на неизбежната победа на комунизма никой няма да му обръща внимание на този брадат хегелианец. Но "комунизма" изчезна и бившите комунисти даже не се опитват да го реанимират.
Всичките постулати и опорни точки на съвременния либерализъм и джендъризъм са заложени в научния комунизъм на Маркс и Енгелс . Точно затова бивши активисти и преподаватели по марксизъм за нула време се ъпгрейтваха в либерасти.
12:50 14.03.2021
32 Другарят
Коментиран от #36
14:02 14.03.2021
36 руски колапс
До коментар #32 от "Другарят":Хахахахахахах.Ти си за лечение бе пич.Социализмът е толкова провален режим ,че дори е комично някой да ти обръща внимание.Тоя режим остана само с кратко и провалено минало и нищо повече.Никой няма да го помни ,никой няма да го търси.Единствено вие продажните комунета.Соц режима ако работеше ,нямаше да изчезне ,а то всъщност останаха няколко кочинки с такъв режим и най-хубавия ви пример е Северна Корея..
18:52 14.03.2021
37 аз съм Веска
ТЕОРИЯТА Е ЕДНО , ДЕФОРМАЦИИТЕ В ЖИВОТА - НЕЩО СЪВСЕМ ДРУГО .И СЕГА ВИЖТЕ КАКВО СЕ ПОЛУЧИ ПРИ " СЕКС ТАКТИКА " НА ПРАКТИКА .
ВЕЛИКИЯТ КАРЛ МАРКС , НАПИСАЛ ТАКАВА ИДЕОЛОГИЯ , НАДХВЪРЛИЛА ХИЛЯДОКРАТНО БИТИЕТО , И ЗАЕЛА ЕДНО ПРЕКРАСНО ПРОСТРАНСТВО В СЪЗНАНИЕТО , СЕ НАДИШАЛ С ОТРОВНА СМРАД , И ПРИКЛЮЧИЛ КАТО ТЕОРИЯТА СИ .
10:16 15.03.2021