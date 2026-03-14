14 март 1883 г. Умира Карл Маркс

14 Март, 2026 04:12 4 515 37

Положил началото на ревизия на капитализма

Венцислав Михайлов

На 14 март 1883 г. умира Карл Маркс - германски философ - материалист. Създател е на т. нар. диалектически и исторически материализъм. През 1835 г. завършва гимназия и учи последователно в Бонския и Берлинския университети.

В началото е последовател на младохегелианците, но постепенно преминава на радикални позиции. През лятото на 1844 г. в Париж Маркс се запознава с Фридрих Енгелс. В съвместния си труд “Немска идеология” (1845-1846 г.) те критикуват младохегелианците, материализма на Фойербах и формулират основните принципи на новата философска система, която Маркс нарича “диалектически материализъм”.

В “Светото семейство” (1845 г.) създават теорията и тактиката на борбата на пролетариата, като официално обявяват средствата на тази борба - въоръжено насилие, терор и унищожаване на всички класови врагове на пролетариата. В “Нищета на философията” (1847 г. ) Маркс критикува радикалните схващания на Прудон за общественото преустройство и формулира принципите на историческия материализъм и пролетарската политическа икономия. През 1845 г. по настояване на пруското правителство Маркс е изгонен в Белгия, през 1848 г. белгийското правителство също го изгонва. Известно време живее в Кьолн, където издава “Нов Рейнски вестник”, след това в Париж, а от 1849 г. до смъртта си - в Лондон. Философската система на Маркс представлява еклектика от диалектиката на Хегел, материализма на Л. Фойербах и социализма на някои социалисти-утописти, живеещи по това време във Франция и Англия. Основното му икономическо произведение е “Капиталът” (I т. – 1867 г., II и III т. – 1884 г., под редакция на Фридрих Енгелс).

Марксовите съчинения за научната основа на икономическата действителност са осветени от скрит морализъм. Това е най-очевидно в Марксовото развитие на Хегеловото понятие за отчуждението. И за двамата да се отчуждаваш означава да овъншностяваш или да обективираш нещо, което в действителност е част от самия тебе, в нещо, което стои отвън от и встрани от тебе самия. Понеже то е наистина част от личността, отчуждената личност е раздвоена или разделена от самата себе си и нейният живот губи тази органична цялост, за която още Платон говори като за един човешки идеал. Марксово прилага това понятие в своя анализ на отчуждението на личността на работниците от деветнадесети век по време на техния труд.

Отчужденият труд е социален антипод на труда като самодейност. Съществуват четири взаимно свързани аспекта на отчуждението: от продукта на труда, от самия труд, от човешката родова същност и самоотчуждението. Същевременно отчуждението е и отчуждение на човека от човека.

Частната собственост е необходим резултат от отчуждения труд, който е социално отношение, изразяващо неравенството между хората. Отчуждението предизвиква редица отрицателни последици върху обществения живот: в областта на икономиката - господство на вещните отношения над субекта на труда; в социалната сфера - трудовата дейност и отношения стават външни, противоестествени за човека; в морала - трудът не е свободна изява и самореализация на човека; в политиката - човекът се включва в труда посредством външна принуда, трудовите отношения се реализират посредством политическите институции. Отчужденият труд е исторически първата форма на цялостното социално отчуждение и е в основата на останалите негови форми - идеологическо, психическо и пр.


  • 1 04 април 2021 умира ГЕРБ

    27 7 Отговор
    Бавно и сигурно.От КОВИД,щам Чекмедже..

    04:33 14.03.2021

  • 2 Бaро Вкаров

    19 8 Отговор
    А Бойко Борисов,кога?👀

    Коментиран от #4

    05:30 14.03.2021

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Без сантименти

    27 9 Отговор
    Още световното обществено съзнание не е дорасло да разбере и осъществи идеите на Маркс на практика.В днешно време виждаме открито проблемите с които се сблъсква капитализма,и интуативно очакваме да бъде осъществен преход към по-справедлив обществен и политически строй-просто защото в капитализма няма алтернатива и в последните десетилетия изживява структорни кризи-една след друга...Дали човечеството ще намери сполучлив вариант е друга тема-но трудовете на Маркс са повод за мислене и спорове вече столетие-а в последните десетилетия точно в тези марксиски идеи се търси бъдещият модел за човечеството.Разбира се този модел няма да повтаря модела от 1917 г. на болшевиките-хората и ценностите са други.Но основата ще бъде взета от трудовете на Маркс-това е мнение на сериозни световни анализатори.

    Коментиран от #15

    06:19 14.03.2021

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Консерватор

    10 16 Отговор
    По добре да не се е раждал...

    07:04 14.03.2021

  • 10 Тази да не е

    4 12 Отговор
    Кончита Вурст Евровизия

    07:05 14.03.2021

  • 11 кака Мара

    10 12 Отговор
    Много брадясала тая госпожица

    07:08 14.03.2021

  • 12 Заключение

    15 5 Отговор
    Всичко произлиза от немците, комунизъм, капитализъм, нацизъм. И от евреите, ето защо двете нации немогат да се понасят.

    07:08 14.03.2021

  • 13 Другия с коня

    12 11 Отговор
    Когато и да го Утепаш- никога няма да е късно.....Крал Карл отвсякъде и направил тюрлю гювеч с Откраднатия Дуализъм на Лао Дзъ в " ДАО " написана 551 ва п.н е. ...и като се напили с Енгелс,,вдигнали Стачка в собствения му завод.А баща му,стария Евреин,щял да получи Инфаркт,че трябва да вдигне заплатите на работниците,за да работят....

    07:18 14.03.2021

  • 14 туй то

    16 4 Отговор
    Маркс разви теорията , че социализмът може да се развие само в добре развита капиталистическа държава , като естествено продължение . За да не избухват повече социални революции , и веднъж на 50-100 години бедните вълни , да помитат богатите , защото това е мечтата на бедният - да влезе с кол в двореца на богатият , да разбие главата му с кол , и да из ч у ка графинята. Ленин разви теорията , че социализъм може да се развие в бедна изстрадала страна , на базата на тежките социални проблеми, които да станат катализатор на процеса. Скандинавците развиха своя социализъм на базата на справедлива социална система , и то без да пукне пушка , както казва Хрусчов за "ши.аните шведи" .

    07:20 14.03.2021

  • 15 Няма сантименти

    16 15 Отговор

    До коментар #5 от "Без сантименти":

    За свобода, равенство и братство ли става дума! Този филм сме го гледали! Хайде няма нужда! Защо човечеството трябва да се чувства длъжно да осъществява идеите на един индивид, който е и безбожник?

    Коментиран от #16

    07:28 14.03.2021

  • 16 Дддддд

    11 6 Отговор

    До коментар #15 от "Няма сантименти":

    Защото иначе настъпва световен хаос-и даже Бог няма да може да ти помогне г-н вярващ...ясно?

    07:34 14.03.2021

  • 17 Щукар

    13 20 Отговор
    Е,нали Маркс мина вече през България?!Изстрадахме го. Стига толкова. В България е достатъчно да има стабилно общество с добри доходи от туризъм. Друго не ни трябва. Да си оправим държавата е първата ни задача. Маркс няма да ни трябва.

    Коментиран от #19

    07:37 14.03.2021

  • 18 Komunist

    11 6 Отговор
    Маркс Ленин бургоазен живот а проповядват комунизам

    07:41 14.03.2021

  • 19 Да ама Не

    14 3 Отговор

    До коментар #17 от "Щукар":

    Там е работата,че няма да те оставят спокойно да си оправяш държавата.Капитализма като система се изчерпа и засега се държи единствено на такива държави като нас-източване на ресурси.Та няма как да стане да клекнем и да се скрием от световните катаклизми-а сами трябва да решаваме садбата си....

    07:43 14.03.2021

  • 20 Днес герберите

    5 2 Отговор
    са тъжни особено вожда им.

    08:04 14.03.2021

  • 21 Жужи

    10 3 Отговор
    Всъщност Маркс няма нищо Немско в него освен че е роден в някое от Немските Кюрфюрства. Баща му Леви Мордехай сменя името си на Маркс, защото по времето на Фридрих Велики Евреите са нямали право да заемат държавни длъжности. Майка му е Полска Еврейка и двамата дядовци са Равини. В теориите си е ползвал много от идеите на Юдеизма, затова теорията му преди 100 години е започнала да привлича последователи като една нова религия

    09:02 14.03.2021

  • 22 българина

    9 0 Отговор
    хора всякакви и идеи всякакви, накрая нещата се нареждат или чрез революция или от едрия капитал.

    09:07 14.03.2021

  • 23 ПРОВИДЕЦ

    11 4 Отговор
    ЧОВЕКЪТ ПРЕДВИДИЛ ДНЕШНАТА СИТОАЦИЯ,ПРОЧЕТЕТЕ ТРУДОВЕТЕ НА ТОЗИ ИКОНОМИСТ И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ КОЛКО Е БИЛ ПРАВ ЗА ВСИЧКО СЛУЧВАЩО СЕ СЕГА.СТАДНИ СЪБУЖДАЙТЕ СЕ!

    09:23 14.03.2021

  • 24 Хомодружинката

    8 10 Отговор
    Маркс Енгелс Ленин Извратеняци убийци на милиони хора

    Коментиран от #25

    09:24 14.03.2021

  • 25 Хомодружинката

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хомодружинката":

    сте си с компа двамцата!

    10:11 14.03.2021

  • 26 Този кой е ?

    2 3 Отговор
    Некой известен рапър ?

    Коментиран от #30

    11:38 14.03.2021

  • 27 мдда

    4 2 Отговор
    Какъв долен бок*ук като летеца Крадев.

    11:54 14.03.2021

  • 28 Анти комунист

    7 4 Отговор
    Само идиот човек може да симпатизира на комунизм/социализм.Провален режим, отделно който е невъзможно да съществува в свят на демокрация.Откъдето е минала тая система сее в държавите само мизерия и ,недоразвитие.Промер са кочини като Русуя,Северна Корея и целия източен блок,включотелно и България.

    12:02 14.03.2021

  • 29 Ляв плюс

    2 8 Отговор
    Маркс е велик. Диалектическият Материализъм на Маркс (и Енгелс) е една съвършенна философска система, методология на обективните закони на природата и обществото и като такава преставлява фундамент върху който би следвало да се гради човешкото познание. Това, разбира се, е в сила за тези, които приемат че философията е основополагаща наука. "Капиталът" е и си остава най-добрият критически анализ на Капитализма, разкриващ експлоататорската му същност. Провалът на европейския социалистически експеримент поради Сталинизма, не означава че трудовете на Маркс и Енгелс губят своята стойност.

    12:36 14.03.2021

  • 30 Stéphanie 🎲

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "Този кой е ?":

    Достатъчно е да припомним случката в хамбургската църква където другарят Маркс влиза пиян яздейки магаре с негов приятел за да демонстират пред широката общественост че няма бог но дори и само като философ не е бил достатъчно добре образован.

    Маркс е слаб философ и не си струва да се обсъжда, ако не е комунистическата пропагнда за "научния" характер на неизбежната победа на комунизма никой няма да му обръща внимание на този брадат хегелианец. Но "комунизма" изчезна и бившите комунисти даже не се опитват да го реанимират.
    Всичките постулати и опорни точки на съвременния либерализъм и джендъризъм са заложени в научния комунизъм на Маркс и Енгелс . Точно затова бивши активисти и преподаватели по марксизъм за нула време се ъпгрейтваха в либерасти.

    12:50 14.03.2021

  • 31 Отклонил

    4 0 Отговор
    Маркс наистина е обяснил алгоритъмът на експлоатацията при функционирането на промишления капитал,нооо..... Но човек е в провото си да се зачуди защо на е анализирал лихварския,банковия капитал? Все пак лихварите,а по негово време,от доста време и банките свличат кожи на всички. Доста време преди него Шекспир,макар и в художествена форма е разказал достоверно за тия кожодери във "Венецианският търговец". Каквито и кусури да са имали промишлените предприемачи все пак са създавали работни места,поминък и са произвеждали полезни неща за обществото. Май е отклонил вниманието от съплеменниците си.

    13:14 14.03.2021

  • 32 Другарят

    4 5 Отговор
    Бъдещето е на социализма!

    Коментиран от #36

    14:02 14.03.2021

  • 33 Комунизъм сър

    4 3 Отговор
    Основното занимание на Маркс и Енгелс е било да мързелуват и да си посягат сексуално един на друг затова са гледали с лошо око на брака и семейството като жените е трябвало да бъдат общи а децата на държавата

    14:08 14.03.2021

  • 34 Крали Марко

    2 2 Отговор
    Адаша €ба майката на света!

    15:17 14.03.2021

  • 35 Роза

    3 0 Отговор
    Маркс и Енгелс са създали учение за световния беден пролетариат,а и двамата са били богати буржоа.Само това стига,за да гледаме с подозрение на техните теории!

    16:38 14.03.2021

  • 36 руски колапс

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Другарят":

    Хахахахахахах.Ти си за лечение бе пич.Социализмът е толкова провален режим ,че дори е комично някой да ти обръща внимание.Тоя режим остана само с кратко и провалено минало и нищо повече.Никой няма да го помни ,никой няма да го търси.Единствено вие продажните комунета.Соц режима ако работеше ,нямаше да изчезне ,а то всъщност останаха няколко кочинки с такъв режим и най-хубавия ви пример е Северна Корея..

    18:52 14.03.2021

  • 37 аз съм Веска

    0 0 Отговор
    МАРКСИЗЪМ - ЛЕНИНИЗЪМ ... ТЕЗИ ПОСТУЛАТИ ЯВНО НЕ РАБОТТ.
    ТЕОРИЯТА Е ЕДНО , ДЕФОРМАЦИИТЕ В ЖИВОТА - НЕЩО СЪВСЕМ ДРУГО .И СЕГА ВИЖТЕ КАКВО СЕ ПОЛУЧИ ПРИ " СЕКС ТАКТИКА " НА ПРАКТИКА .
    ВЕЛИКИЯТ КАРЛ МАРКС , НАПИСАЛ ТАКАВА ИДЕОЛОГИЯ , НАДХВЪРЛИЛА ХИЛЯДОКРАТНО БИТИЕТО , И ЗАЕЛА ЕДНО ПРЕКРАСНО ПРОСТРАНСТВО В СЪЗНАНИЕТО , СЕ НАДИШАЛ С ОТРОВНА СМРАД , И ПРИКЛЮЧИЛ КАТО ТЕОРИЯТА СИ .

    10:16 15.03.2021

