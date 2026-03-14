САЩ и Израел разрушиха щаба на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Техеран

Най-голямата щабквартира на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Техеран е сериозно повредена при атака на израелски и американски сили и е почти напълно унищожена, съобщи телевизия Ал Хадат.

Според медията „най-голямата щабквартира на КСИР в Техеран е била унищожена от американски и израелски въздушен удар“.

Преди това от Корпуса обявиха 48-ата фаза на операция „Истинско обещание 4“ срещу Израел и американските бази в региона.

По време на атаката на иранските сили са били използвани балистични ракети. Израел е засякъл поредната атака от Иран и е започнал да прихваща ракетите.

Иран е изстрелял две вълни ракети към Израел почти едновременно, съобщи държавната телевизия на Ислямската република.

Точността на иранските ракети, изстреляни по цели в Израел и американски съоръжения в региона, се е удвоила през последните два дни, заяви генерал Маджид Мусави, командир на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Киригардската гвардия на Ислямската революция, заедно с Хизбула, също предприе ракетна атака срещу Израел, съобщава информационната агенция Tasnim.

Абу Хюсеин ал-Хамидауи, генералният секретар на проиранската шиитска групировка Катаиб Хизбула, която действа в Ирак, е оцелял след опит за покушение, съобщи телевизия Ал Хадат.

Според негови източници, срещу ал-Хамидауи е извършен опит за покушение в източен квартал на Багдад. Все още не е съобщено кой е организирал опита за покушение или дали е имало жертви.

Катаиб Хизбула също отказа коментар по тези публикации.

Гвардията твърди, че е използвала крилати ракети при атака срещу американската база в Ал-Дафра, разположена в ОАЕ.

Няколко експлозии са станали в иракската столица Багдад, съобщи Al Jazeera.

Хусите ще подкрепят Иран в противопоставянето му с Израел и САЩ, решението за това вече е взето, каза Мохамед ал-Бухейти, член на политическото бюро на хусите.

Системите за противовъздушна отбрана на Катар прихванаха няколко ракети, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната на емирството.

Ведомството обяви временна евакуация на някои райони на страната.

Серия от експлозии е имало в столицата на Катар, Доха, съобщи Ройтерс.

Бахрейн съобщи за унищожаването на 121 ракети и близо 200 ирански дрона от началото на конфликта.

Шест души са били убити при въздушен удар в иранската провинция Маркази, съобщава Fars.

Командирът на Корпуса на ислямската революция Мохамад Пакпур, убит след удар на САЩ и Израел, беше погребан в родното си село Дех-е-Сад в централната провинция Маркази.

Силите за сигурност в Иран задържаха 13 души в централния ирански град Кум за незаконен достъп до интернет, съобщи информационната агенция Fars.

Ирански служители на реда арестуваха четирима лица, заподозрени в предаване на поверителна информация за въоръжените сили на страната, съобщи държавната телевизия IRIB.

Задържаните са предавали информация за местата за съхранение на ракети и бомби. Те са запазвали данните на телефоните си.

Достъпът до безплатен интернет в Иран е блокиран от 28 февруари, когато Израел и Съединените щати започнаха военна операция. Използването на сателитно интернет оборудване, включително Starlink, в Ислямската република беше забранено след предишния конфликт с еврейската държава през юни 2025 г.