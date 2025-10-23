Сенатът на САЩ одобри 17 законопроекта, четири от които в подкрепа на Тайван

Комисията по международни отношения към Сената на Съединените щати прие 17 законопроекта, сред които четири в подкрепа на Тайван, по време на заседание в сряда.

Законът PORCUPINE, внесен от сенаторите Крис Кунс и Пийт Рикетс през май, ще предостави на Тайван статут, аналогичен на „НАТО плюс“, който позволява по-кратки срокове за официално уведомяване на Конгреса и по-високи прагове за стойността на оръжейните доставки. Законопроектът цели също да ускори доставките на оръжие, включително чрез преки търговски продажби и чуждестранни военни доставки.

Законът Deter PRC Aggression Against Taiwan, предложен от сенатора Джим Риш този месец, предвижда създаването на работна група за санкции срещу Китай. Тя ще има за цел да налага санкции и икономически мерки срещу Пекин, ако се направи опит за „поемане на физически или политически контрол над Тайван“.

Законът United States–Taiwan Partnership in the Americas, внесен от сенаторите Джеф Меркли, Джон Къртис и Пийт Рикетс, ще подкрепя държавите от Латинска Америка и Карибския регион, които поддържат дипломатически отношения с Тайван. Законопроектът предвижда и създаването на механизъм за наблюдение и реагиране на финансирани от Китай инфраструктурни и развойни проекти в дипломатическите съюзници на Тайван.

Законът Taiwan International Solidarity Act, внесен от сенаторите Крис Ван Холън и Джон Къртис през юли, ще насърчава Съединените щати да подкрепят международния статут на Тайван и да противодействат на усилията на Китай да влияе върху обществените възприятия за острова.

Приемането на законопроектите се случва малко преди предстоящата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин по време на форума на APEC следващата седмица.

Министърът на външните работи на Тайван Лин Чиа-лунг увери, че подкрепата на САЩ за Тайван остава непроменена.

„Съединените щати многократно ни уверяваха, че тяхната подкрепа за Тайван е непоколебима и че контактите им с Китай няма да навредят на интересите на Тайван,“ заяви Лин по време на законодателна сесия в сряда.