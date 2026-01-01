Новини
За Нова година! Доналд Тръмп изтегли Националната гвардия от Чикаго, Лос Анджелис и Портланд

1 Януари, 2026 14:25 509 7

Местните лидери в тези градове и демократите заявиха, че разполагането на войски, което срещна правни предизвикателства, е било ненужно

За Нова година! Доналд Тръмп изтегли Националната гвардия от Чикаго, Лос Анджелис и Портланд - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че неговата администрация изтегля Националната гвардия от Чикаго, Лос Анджелис и Портланд, но добави в публикация в социалните медии, че федералните сили ще "се върнат", ако престъпността се увеличи, съобщи "Ройтерс".

Местните лидери в тези градове и демократите заявиха, че разполагането на войски, което срещна правни предизвикателства, е било ненужно. Те обвиниха администрацията на Тръмп в превишаване на федералните правомощия и в преувеличаване на изолирани епизоди на насилие по време на предимно мирни протести, за да оправдае изпращането на войски.

Тръмп заяви, че разполагането на войски в Лос Анджелис, Чикаго, Вашингтон, Мемфис и Портланд е било необходимо, за да се бори с престъпността и да се защитят федералната собственост и персонал от протестиращите.

"Ние изтегляме Националната гвардия от Чикаго, Лос Анджелис и Портланд, въпреки факта, че престъпността е значително намаляла благодарение на присъствието на тези велики патриоти в тези градове, и САМО благодарение на този факт", написа Тръмп.

"Ние ще се върнем, може би в много по-различна и по-силна форма, когато престъпността започне да нараства отново - това е само въпрос на време!"

Съдиите, разглеждащи делата, заведени от градовете, които оспорват разполагането на войските, последователно постановиха, че администрацията на Тръмп е превишила правомощията си и установиха, че няма доказателства в подкрепа на твърденията, че войските са необходими за защита на федералната собственост от протестиращите.

На 23 декември Върховният съд на САЩ блокира опита на Тръмп да разположи войски от Националната гвардия в Илинойс, решение, което подкопава правните му основания за изпращане на войници в други щати.

Съдът заяви, че правомощията на президента да поеме федерален контрол над войските на Националната гвардия вероятно се прилагат само в "изключителни" обстоятелства.

"На този предварителен етап правителството не е успяло да идентифицира източник на правомощия, който да позволи на военните да изпълняват законите в Илинойс", постанови мнозинството в съда в неподписана заповед.

Тръмп започна да разполага войски през юни на фона на протестите срещу неговата твърда имиграционна политика, включително усилията за увеличаване на депортациите.

Държавният глава разположи войски и във Вашингтон и пое контрола над местната полиция в отговор на това, което според него беше разрастваща се престъпност - въпреки че местните статистики за престъпността сочеха друго - като използва уникалната си власт като президент.

Припомняме, че по-рано щатът Илинойс и град Чикаго заведоха дело срещу Тръмп, за да блокират разполагането на националната гвардия в региона.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 САЩ са извън Клубът на богатите

    4 1 Отговор
    Свършиха доларите.

    Коментиран от #4, #6

    14:29 01.01.2026

  • 3 рижия клоун

    5 2 Отговор
    напълни памперса.пак

    14:32 01.01.2026

  • 4 предлагам

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "САЩ са извън Клубът на богатите":

    да им пратим 5-6 милиарда евро

    14:33 01.01.2026

  • 5 Жоро

    3 2 Отговор
    "Държавният глава разположи войски и във Вашингтон и пое контрола над местната полиция в отговор на това, което според него беше разрастваща се престъпност - въпреки че местните статистики за престъпността сочеха друго" Защо не напишете,че вече е сигурно,че демонкратите са манипулирали статистиката за престъпноста!Медиите са враг на народа!

    14:33 01.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жоро

    0 0 Отговор
    А кога ще напишете за измамите за милиярди от Сомалийци и Демонкратите им приятели?

    14:46 01.01.2026