Пентагонът не се стресна от заплахите на Пекин! САЩ ще продължат да въоръжават ударно Тайван

Пентагонът съобщи, че "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) е получил договор за продажба на чуждестранно военно оборудване на Тайван, за да отговори на това, което Вашингтон определя като "спешна оперативна нужда" за тайванските въздушни сили.

Договорът е на стойност 328,5 милиона долара, като 157,3 милиона долара от тях са за чуждестранни военни продажби, задължителни към момента на сключването на договора, уточни Пентагонът.

Вашингтон поддържа официални дипломатически отношения с Китай, но има и неофициални връзки с Тайван.

Пентагонът е най-важният доставчик на оръжие за острова. САЩ са задължени по закон да предоставят на Тайван средства за самоотбрана, въпреки че такива продажби на оръжие са постоянен източник на напрежение с Китай.

Тайван остана в състояние на повишена готовност в сряда, след като Китай проведе мащабни военни учения около острова в предходния ден, съобщи бреговата охрана в Тайпе.

"Този договор предвижда закупуването и доставката на петдесет и пет инфрачервени сензора за търсене и проследяване Legion Enhanced Sensor, процесори, контейнери за сензори и контейнери за процесори, необходими за задоволяване на спешните оперативни нужди на тайванските въздушни сили", изброи Пентагонът.

Работата по договора ще се изпълни в Орландо, Флорида, и се очаква да приключи до юни 2031 г.

В средата на декември администрацията на президента Доналд Тръмп обяви продажба на оръжие на Тайван на стойност 11,1 милиарда долара, което е най-големият пакет оръжие, продаван някога от САЩ на острова, който е под нарастващ военен натиск от страна на Китай.

Китай претендира, че демократично управляваният Тайван е негова територия, и не изключва използването на сила, за да го постави под китайски контрол. Тайван, който отхвърля претенциите на Китай, осъди последните учения като заплаха за регионалната сигурност и явна провокация.