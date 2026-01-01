Пентагонът не се стресна от заплахите на Пекин! САЩ ще продължат да въоръжават ударно Тайван

Пентагонът съобщи, че "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) е получил договор за продажба на чуждестранно военно оборудване на Тайван, за да отговори на това, което Вашингтон определя като "спешна оперативна нужда" за тайванските въздушни сили.
Договорът е на стойност 328,5 милиона долара, като 157,3 милиона долара от тях са за чуждестранни военни продажби, задължителни към момента на сключването на договора, уточни Пентагонът.
Вашингтон поддържа официални дипломатически отношения с Китай, но има и неофициални връзки с Тайван.
Пентагонът е най-важният доставчик на оръжие за острова. САЩ са задължени по закон да предоставят на Тайван средства за самоотбрана, въпреки че такива продажби на оръжие са постоянен източник на напрежение с Китай.
Тайван остана в състояние на повишена готовност в сряда, след като Китай проведе мащабни военни учения около острова в предходния ден, съобщи бреговата охрана в Тайпе.
"Този договор предвижда закупуването и доставката на петдесет и пет инфрачервени сензора за търсене и проследяване Legion Enhanced Sensor, процесори, контейнери за сензори и контейнери за процесори, необходими за задоволяване на спешните оперативни нужди на тайванските въздушни сили", изброи Пентагонът.
Работата по договора ще се изпълни в Орландо, Флорида, и се очаква да приключи до юни 2031 г.
В средата на декември администрацията на президента Доналд Тръмп обяви продажба на оръжие на Тайван на стойност 11,1 милиарда долара, което е най-големият пакет оръжие, продаван някога от САЩ на острова, който е под нарастващ военен натиск от страна на Китай.
Китай претендира, че демократично управляваният Тайван е негова територия, и не изключва използването на сила, за да го постави под китайски контрол. Тайван, който отхвърля претенциите на Китай, осъди последните учения като заплаха за регионалната сигурност и явна провокация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
Коментиран от #40
17:57 01.01.2026
4 Госあ
18:00 01.01.2026
5 Гръм и мълнии
18:02 01.01.2026
6 Миролюб Войнов, българин
Махнахме МОЧА-та, потопихме Елените и ще вдигнем паметник на Хан Аспарух пробождащ узкоглаза мечка в сърцето с копие 😁👍
18:02 01.01.2026
8 Си Дзинпин чангшии
Коментиран от #36
18:04 01.01.2026
9 Китай
Коментиран от #11, #12
18:06 01.01.2026
10 Китайците от какво се страхуват,
Коментиран от #13
18:08 01.01.2026
11 Коуега
До коментар #9 от "Китай":Спирай гъбите
18:11 01.01.2026
12 Госあ
До коментар #9 от "Китай":Най много да направят интрига между Китай и Япония и японците да го отнесат, но не ми се вярва да се вържат. Марионетката им ще бъде изхвърлена на секундата.
Коментиран от #14
18:13 01.01.2026
13 Госあ
До коментар #10 от "Китайците от какво се страхуват,":Китайците се страхуват, че се въоръжават и създават сепаратиски терористични образувания на тяхна територия.
Коментиран от #18
18:15 01.01.2026
14 Китай не е толкова силен
До коментар #12 от "Госあ":колкото изглежда. БВП му е колкото на ЕС и по-малък отколкото бедна България на човек от населението. Имат много врагове до себе си, Индия им е основен враг имат големи погранични спорове, а още Япония, Ю.Корея, Тайван и Виетнам. Търсят си и нови врагове в лицето на Индонезия, Филипините и Австралия за Южно-китайско море. Броят на населението им не е толкова голям, само на Стара Индия(с Пакистан и Бангладеш) е с 600мил. повече. Били са ги японци, руснаци, виетнамци (1978г.), а сега и индийци с камъни и тояги по границата.
Коментиран от #15
18:16 01.01.2026
15 Госあ
До коментар #14 от "Китай не е толкова силен":А бвп’ то на Ватикана и Лихтенщайн колко е ? ха ха ха ха ха
Коментиран от #21
18:18 01.01.2026
16 Сащ са
Е, как да мислят в Китай и Русия за тях??? Ясно е!
18:19 01.01.2026
17 Гръм и мълнии
18:22 01.01.2026
18 Според теб
До коментар #13 от "Госあ":тайванците искат китайски области в континентален Китай? Така ли е щом ги е страх от сепаратисти? Или като РФ ще правят СВО за демилитаризация и денацификация на острова. Питам защото знам, че си бил в Китай.
Коментиран от #22
18:24 01.01.2026
19 Нищо ново
18:24 01.01.2026
20 Миролюб Войнов, антрополог
Най-вече по очи, с което приликата се изчерпва.
По интелигентност, съобразителност и работливост китайците са далеч напред пред узкочелите си северни съседи, деца на цигарата и алкохола 😁
Коментиран от #25
18:26 01.01.2026
21 На човек от населението
До коментар #15 от "Госあ":е много по-висок от китайския. Преди 30г. китайците бяха икономическа нула. Благодарение на Запада купиха десетки хиляди западни заводи и китайското чудо е компилация от западни технологии, многобройният, трудолюбив, ниско платен и жестоко експлоатиран от комунистическата диктатура китайски народ и не на последно място скъпия западен пазар. Китай сам нищо не е постигнал, на глава от населението БВП е по-малко от на бедна България, просто са много. БВП на България е $120млрд. и ако го умножим по 230(толкова са повече китайците от нас) се получава $27,6 трлн., а китайският е $18трлн.
Коментиран от #23, #26
18:29 01.01.2026
22 Госあ
До коментар #18 от "Според теб":А какво е това нещо тайванец ? Къде му е посолството във Франция или в Испания или в Дания например. Дори у сащ ? Оттам да започнем.
Коментиран от #31
18:31 01.01.2026
23 Госあ
До коментар #21 от "На човек от населението":ха ха ха я каи са на Лихтенщайн колко е бвп’то ? ха ха ха ха
18:32 01.01.2026
24 Тити
18:32 01.01.2026
25 Айде, айде...
До коментар #20 от "Миролюб Войнов, антрополог":А от нас колко "по са умни късоглазите"?
Някога в техническият университет в София, 80-те години ние се присмивахме на китайците и ги смятахме за силно изостанала страна. А днес? Къде са те и къде сме ние, "умните"?
Русия е далеч пред нас в много неща. И щом тях ги смяташ за "никои" в сравнение с Китай, то ние сме още по-изостанали и от тях...
18:32 01.01.2026
26 Госあ
До коментар #21 от "На човек от населението":Математик си падаш, а ? 😆😆😆
Коментиран от #28
18:36 01.01.2026
27 Обективно погледнато
Коментиран от #29
18:38 01.01.2026
28 Ти нали си в САЩ
До коментар #26 от "Госあ":Кажи, как е страна Вавилон?
40 милиона живеят само от социалните. А някакви ти Мъск и Цукерберг имали милиарди. Това го прави борсата. Истинско казино е... При тях индустрията е силно свързана с борсите и за това има толкова силно богати хора. Ама и двамата тези не са некакви "супер умни"! Просто системата в сащ е такава. Ако си в унисон с нея, много бързо може да те "изстреля " на върха на пирамидата.
18:40 01.01.2026
29 Ха-ха-ха
До коментар #27 от "Обективно погледнато":То ако се стигне до ядрена война сащ - Русия това ще е най-малкия проблем на китайците. И не само те, цял свят ще усети ядрената зима. Ще изпукат от глад и студ милиарди.
18:43 01.01.2026
30 Госあ
Коментиран от #32, #33
18:44 01.01.2026
31 Тайванците са си
До коментар #22 от "Госあ":китайци и не го оспорват. Това е добре позната практика в ООН. Един народ - две политически системи както бяха С. и Ю. Кореи, ГФР и ГДР, България и С. Македония.
18:44 01.01.2026
32 Госあ
До коментар #30 от "Госあ":Много изпростехтЕ, бате ! Срам да го хване човек ! Изпилиха ви яко !
18:47 01.01.2026
33 Истината за Китай
До коментар #30 от "Госあ":Greeneyes Рейтинг: 3165 14:03, 02 окт 25 “Аз съм бил на два пъти в Китай и то в най-развития им икономически град и финансов център Шанхай. Всичко е бляскаво и подредено, докато не излезеш от центъра и френския квартал. Извън тези два района положението е отчайващо. Китайците живеят или в някакви кутийки, чиито тераси са пълни със стари вещи, ръждясала железария, прани гащи,или направо в коптори, без канализация, мръсната вода изтича заедно с фекалиите по улеи от двете страни на улиците. В тези коптори, китайците се къпят отвън и ходят по нужда в заградената си колиба. И това е в Шанхай, мога да си представя какво е положението в селата, на запад и далече от крайбрежието.”
Коментиран от #34, #35
18:49 01.01.2026
34 Госあ
До коментар #33 от "Истината за Китай":Най развития е Шенджен. Селяк. Къде си бил, бе ? Бил ха ха ха
18:53 01.01.2026
35 Госあ
До коментар #33 от "Истината за Китай":За гетата у ню йорк нема ли да споделиш нещо ?
Коментиран от #37
18:56 01.01.2026
36 Дэо
До коментар #8 от "Си Дзинпин чангшии":Пич прочети историята. Чанкайшъ е бил враг на комунето Мао..
19:01 01.01.2026
37 Какво да ти обяснявам
До коментар #35 от "Госあ":за гетата в Ню Йорк, нали там живееш - в гнусния джендърски запад и се възхищаваш на Си, Ким, Путин.
19:12 01.01.2026
38 УдоМача
19:13 01.01.2026
40 Защо пентагон ?
До коментар #1 от "Хахаха":Истината е , че тия брадатите избушиха ссср . Не си ли спомняш ?
19:21 01.01.2026
41 Джипко Бибитков
19:23 01.01.2026