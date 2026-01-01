Новини
Пентагонът не се стресна от заплахите на Пекин! САЩ ще продължат да въоръжават ударно Тайван

1 Януари, 2026 17:55 1 266 41

Китай претендира, че демократично управляваният остров е негова територия и не изключва използването на сила, за да го постави под китайски контрол

Пентагонът не се стресна от заплахите на Пекин! САЩ ще продължат да въоръжават ударно Тайван - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Пентагонът съобщи, че "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) е получил договор за продажба на чуждестранно военно оборудване на Тайван, за да отговори на това, което Вашингтон определя като "спешна оперативна нужда" за тайванските въздушни сили.

Договорът е на стойност 328,5 милиона долара, като 157,3 милиона долара от тях са за чуждестранни военни продажби, задължителни към момента на сключването на договора, уточни Пентагонът.

Вашингтон поддържа официални дипломатически отношения с Китай, но има и неофициални връзки с Тайван.

Пентагонът е най-важният доставчик на оръжие за острова. САЩ са задължени по закон да предоставят на Тайван средства за самоотбрана, въпреки че такива продажби на оръжие са постоянен източник на напрежение с Китай.

Тайван остана в състояние на повишена готовност в сряда, след като Китай проведе мащабни военни учения около острова в предходния ден, съобщи бреговата охрана в Тайпе.

"Този договор предвижда закупуването и доставката на петдесет и пет инфрачервени сензора за търсене и проследяване Legion Enhanced Sensor, процесори, контейнери за сензори и контейнери за процесори, необходими за задоволяване на спешните оперативни нужди на тайванските въздушни сили", изброи Пентагонът.

Работата по договора ще се изпълни в Орландо, Флорида, и се очаква да приключи до юни 2031 г.

В средата на декември администрацията на президента Доналд Тръмп обяви продажба на оръжие на Тайван на стойност 11,1 милиарда долара, което е най-големият пакет оръжие, продаван някога от САЩ на острова, който е под нарастващ военен натиск от страна на Китай.

Китай претендира, че демократично управляваният Тайван е негова територия, и не изключва използването на сила, за да го постави под китайски контрол. Тайван, който отхвърля претенциите на Китай, осъди последните учения като заплаха за регионалната сигурност и явна провокация.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахаха

    17 4 Отговор
    Тоо..... Пентагонът ИЧ не се стрескаше и от едни брадати пръчове в Афганистан.....

    Коментиран от #40

    17:57 01.01.2026

  • 4 Госあ

    12 6 Отговор
    Американците имат подписан договор с Китай всяка година прогресивно да намаляват сделките за оръжие с Тайван. В момента правят точно обратното, нарушавайки поредния договор. Затова, Пекин от години предприема най правилните стъпки - въоръжава се. Както е казал дьо Гол, с кравар се преговаря само с пистолет на масата. Искат да направят поредната масакра, ако мине номера, въпреки че знаят че вероятността да мине е нищожно малка ! Ше завъртат некой долар, па ше бегат.

    18:00 01.01.2026

  • 5 Гръм и мълнии

    8 2 Отговор
    Така се чистят хора...Украйна Русия, Китай Тайван, Индия Пакистан, ...и т.н.

    18:02 01.01.2026

  • 6 Миролюб Войнов, българин

    5 10 Отговор
    България също не се страхува от Русия !!!
    Махнахме МОЧА-та, потопихме Елените и ще вдигнем паметник на Хан Аспарух пробождащ узкоглаза мечка в сърцето с копие 😁👍

    18:02 01.01.2026

  • 8 Си Дзинпин чангшии

    9 6 Отговор
    И6@л съм ва, Тайван е наш

    Коментиран от #36

    18:04 01.01.2026

  • 9 Китай

    6 10 Отговор
    се опитва да подръжава на Русия,но и той ще отнесе хурката.В световния океан,американците имат жизненоважни интереси,които ще отстояват с политика на сдържане,мека,но ако се наложи и твърда сила срещу всеки дръзнал да им наруши хегемонията им там.

    Коментиран от #11, #12

    18:06 01.01.2026

  • 10 Китайците от какво се страхуват,

    10 5 Отговор
    че 24мил. Тайван ще нападне 1400мил. Китай и ще ги завладее? И то от остров на 150км. в океана. Колкото и да се въоръжават тайванците то е за отбрана, те нямат претенции за територия от континентален Китай. Китайците и те като руснаците се борят за мир като гледат съседните им държави да не се въоръжават.

    Коментиран от #13

    18:08 01.01.2026

  • 11 Коуега

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Китай":

    Спирай гъбите

    18:11 01.01.2026

  • 12 Госあ

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Китай":

    Най много да направят интрига между Китай и Япония и японците да го отнесат, но не ми се вярва да се вържат. Марионетката им ще бъде изхвърлена на секундата.

    Коментиран от #14

    18:13 01.01.2026

  • 13 Госあ

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Китайците от какво се страхуват,":

    Китайците се страхуват, че се въоръжават и създават сепаратиски терористични образувания на тяхна територия.

    Коментиран от #18

    18:15 01.01.2026

  • 14 Китай не е толкова силен

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "Госあ":

    колкото изглежда. БВП му е колкото на ЕС и по-малък отколкото бедна България на човек от населението. Имат много врагове до себе си, Индия им е основен враг имат големи погранични спорове, а още Япония, Ю.Корея, Тайван и Виетнам. Търсят си и нови врагове в лицето на Индонезия, Филипините и Австралия за Южно-китайско море. Броят на населението им не е толкова голям, само на Стара Индия(с Пакистан и Бангладеш) е с 600мил. повече. Били са ги японци, руснаци, виетнамци (1978г.), а сега и индийци с камъни и тояги по границата.

    Коментиран от #15

    18:16 01.01.2026

  • 15 Госあ

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Китай не е толкова силен":

    А бвп’ то на Ватикана и Лихтенщайн колко е ? ха ха ха ха ха

    Коментиран от #21

    18:18 01.01.2026

  • 16 Сащ са

    8 2 Отговор
    Умираща империя. А Китай възраждаща се. Сащ се опитаха да тормозят Русия и Китай едновременно, унищожиха и Европа, но вече настроиха цял свят против себе си. И обединиха Китай и Русия- братя по съдба. И двете са "враг на САЩ", еми какво им остава друго освен заедно са се борят против общия враг? А останалите тормозени? Сирия, бивша Югославия, Иран, Ирак, Афганистан, сега Венецуела, искат да анексират Канада и Гренландия...
    Е, как да мислят в Китай и Русия за тях??? Ясно е!

    18:19 01.01.2026

  • 17 Гръм и мълнии

    8 1 Отговор
    Китай ще удари в най-подходящото време за тях

    18:22 01.01.2026

  • 18 Според теб

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Госあ":

    тайванците искат китайски области в континентален Китай? Така ли е щом ги е страх от сепаратисти? Или като РФ ще правят СВО за демилитаризация и денацификация на острова. Питам защото знам, че си бил в Китай.

    Коментиран от #22

    18:24 01.01.2026

  • 19 Нищо ново

    7 1 Отговор
    Пентагонът е най-голямото търговско дружество в света, продаващо оръжия. То има нужда от конфликти, за да печели.

    18:24 01.01.2026

  • 20 Миролюб Войнов, антрополог

    2 4 Отговор
     ".......Китай и Русия братя по съдба....."

    Най-вече по очи, с което приликата се изчерпва.
    По интелигентност, съобразителност и работливост китайците са далеч напред пред узкочелите си северни съседи, деца на цигарата и алкохола 😁

    Коментиран от #25

    18:26 01.01.2026

  • 21 На човек от населението

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Госあ":

    е много по-висок от китайския. Преди 30г. китайците бяха икономическа нула. Благодарение на Запада купиха десетки хиляди западни заводи и китайското чудо е компилация от западни технологии, многобройният, трудолюбив, ниско платен и жестоко експлоатиран от комунистическата диктатура китайски народ и не на последно място скъпия западен пазар. Китай сам нищо не е постигнал, на глава от населението БВП е по-малко от на бедна България, просто са много. БВП на България е $120млрд. и ако го умножим по 230(толкова са повече китайците от нас) се получава $27,6 трлн., а китайският е $18трлн.

    Коментиран от #23, #26

    18:29 01.01.2026

  • 22 Госあ

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Според теб":

    А какво е това нещо тайванец ? Къде му е посолството във Франция или в Испания или в Дания например. Дори у сащ ? Оттам да започнем.

    Коментиран от #31

    18:31 01.01.2026

  • 23 Госあ

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "На човек от населението":

    ха ха ха я каи са на Лихтенщайн колко е бвп’то ? ха ха ха ха

    18:32 01.01.2026

  • 24 Тити

    1 2 Отговор
    Китайците може да са 1.5 милиарда но нямат опит в воденето на война разчитат на бройката като Рашистите. В Китай няма да видите бой между китайци тяхната схватка най много стига да се плюя.

    18:32 01.01.2026

  • 25 Айде, айде...

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Миролюб Войнов, антрополог":

    А от нас колко "по са умни късоглазите"?
    Някога в техническият университет в София, 80-те години ние се присмивахме на китайците и ги смятахме за силно изостанала страна. А днес? Къде са те и къде сме ние, "умните"?
    Русия е далеч пред нас в много неща. И щом тях ги смяташ за "никои" в сравнение с Китай, то ние сме още по-изостанали и от тях...

    18:32 01.01.2026

  • 26 Госあ

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "На човек от населението":

    Математик си падаш, а ? 😆😆😆

    Коментиран от #28

    18:36 01.01.2026

  • 27 Обективно погледнато

    1 2 Отговор
    Русия и Китай са най-големите противници-съседи в този свят. РФ иска да си върне териториите от СССР и да се разшири още повече, да стане суперсила. Китай желае същото, но претендира, че Сибир е негов чак до Урал. Няма интерес от силна РФ защото помни как силен СССР ги нарита за един малък остров Дамански. Мечтата на Китай е да превземе Сибир и да търгува със Запада което е в силно противоречие с това което иска путинска РФ. Др. Си каза, че шахтите на руските стратегически ракети са в Сибир и американците ще ги атакуват с ЯО което прави така ценния за тях Сибир неизползваем (особено дървесината) за хиляди години. Освен това радиацията ще засегне почти половината човечество - Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, така че Китай няма да разреши използването на ЯО от РФ. Ако трябва ще се съюзим със Запада за да го предотвратим (използването на ЯО от РФ) каза др. Си.

    Коментиран от #29

    18:38 01.01.2026

  • 28 Ти нали си в САЩ

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Госあ":

    Кажи, как е страна Вавилон?
    40 милиона живеят само от социалните. А някакви ти Мъск и Цукерберг имали милиарди. Това го прави борсата. Истинско казино е... При тях индустрията е силно свързана с борсите и за това има толкова силно богати хора. Ама и двамата тези не са некакви "супер умни"! Просто системата в сащ е такава. Ако си в унисон с нея, много бързо може да те "изстреля " на върха на пирамидата.

    18:40 01.01.2026

  • 29 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Обективно погледнато":

    То ако се стигне до ядрена война сащ - Русия това ще е най-малкия проблем на китайците. И не само те, цял свят ще усети ядрената зима. Ще изпукат от глад и студ милиарди.

    18:43 01.01.2026

  • 30 Госあ

    1 1 Отговор
    Пичове, земете да разгледана малко снимки от Китайски градове. Не са само Пекин и Шанхай. Редица са ! Земете и вижте инфраструктурата, железопътния транспорт. Земете вижте в науката къде са - има нейчър индекс, тва ше ви е сложно. Земете вижте кадри от парада тази година или от робота им на Марс или космическата им станция. Селяци.

    Коментиран от #32, #33

    18:44 01.01.2026

  • 31 Тайванците са си

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Госあ":

    китайци и не го оспорват. Това е добре позната практика в ООН. Един народ - две политически системи както бяха С. и Ю. Кореи, ГФР и ГДР, България и С. Македония.

    18:44 01.01.2026

  • 32 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Госあ":

    Много изпростехтЕ, бате ! Срам да го хване човек ! Изпилиха ви яко !

    18:47 01.01.2026

  • 33 Истината за Китай

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Госあ":

    Greeneyes Рейтинг: 3165 14:03, 02 окт 25 “Аз съм бил на два пъти в Китай и то в най-развития им икономически град и финансов център Шанхай. Всичко е бляскаво и подредено, докато не излезеш от центъра и френския квартал. Извън тези два района положението е отчайващо. Китайците живеят или в някакви кутийки, чиито тераси са пълни със стари вещи, ръждясала железария, прани гащи,или направо в коптори, без канализация, мръсната вода изтича заедно с фекалиите по улеи от двете страни на улиците. В тези коптори, китайците се къпят отвън и ходят по нужда в заградената си колиба. И това е в Шанхай, мога да си представя какво е положението в селата, на запад и далече от крайбрежието.”

    Коментиран от #34, #35

    18:49 01.01.2026

  • 34 Госあ

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Истината за Китай":

    Най развития е Шенджен. Селяк. Къде си бил, бе ? Бил ха ха ха

    18:53 01.01.2026

  • 35 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Истината за Китай":

    За гетата у ню йорк нема ли да споделиш нещо ?

    Коментиран от #37

    18:56 01.01.2026

  • 36 Дэо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Си Дзинпин чангшии":

    Пич прочети историята. Чанкайшъ е бил враг на комунето Мао..

    19:01 01.01.2026

  • 37 Какво да ти обяснявам

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Госあ":

    за гетата в Ню Йорк, нали там живееш - в гнусния джендърски запад и се възхищаваш на Си, Ким, Путин.

    19:12 01.01.2026

  • 38 УдоМача

    0 0 Отговор
    Само че Китай не е мекушав като Русия.. Да не реват после като саранска мечка!!

    19:13 01.01.2026

  • 40 Защо пентагон ?

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Истината е , че тия брадатите избушиха ссср . Не си ли спомняш ?

    19:21 01.01.2026

  • 41 Джипко Бибитков

    0 0 Отговор
    Хамерканците се точат на Венецуела, точат се на Китай... Бай Доню дето се хвалеше, че в първия мандат не е започнал война, сега само изпуска парата. Нищо няма да направят хамериканците. Те вече не са фактор.

    19:23 01.01.2026