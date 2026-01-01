Тайванският президент за ЧНГ: Ще защитим суверенитета си

Тайванският президент Уилям Лай заяви, че островът е решен да защити суверенитета си и да засили отбраната си предвид нарастващата експанзия на Китай, след като Пекин изстреля ракети към острова като част от военни учения.

Международната общност наблюдава дали тайванският народ притежава решимост да се защити, заяви Лай в новогодишното си обръщение, излъчено на живо от президентската канцелария в Тайпе, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Като президент, моята позиция винаги е била ясна: да защитавам решително националния суверенитет и да укрепвам националната отбрана", заяви Лай, отбелязвайки, че Китай е насочил вниманието си към новопридобитите бойни способности на Тайван като "хипотетичен противник" в ученията си тази седмица.

Лай подчерта, че това показва необходимостта от увеличаване на разходите за отбрана и призова опозиционните партии да подкрепят плана му за увеличаване на разходите за отбрана на Тайван с 40 милиарда долара – предложение, което в момента е блокирано заедно с други въпроси в контролирания от опозицията парламент.

"Дали Китай ще успее да постигне целите си в срок е под въпрос", заяви Лай, когато беше попитан за доклад на САЩ, според който Китай се готви да придобие способността да спечели война за Тайван до 2027 г. "Предстоящата 2026 г. ще бъде решаваща за Тайван", заяви той и добави, че Тайван трябва "да се подготви за най-лошото и да се надява на най-доброто".

"Ние сме готови да започнем контакти и сътрудничество с Китай, основани на равнопоставеност и взаимно уважение, насърчавайки мирна и споделена среда в целия пролив", каза Лай. "Стига само Китай да признае съществуването на Република Китай и уважава желанието на тайванския народ за демократичен и свободен начин на живот."

Китай смята демократично управлявания Тайван за своя територия и не изключва използването на сила, за да го постави под китайски контрол. Тайван отхвърля претенциите на КНР.

След изявлението на Лай Пекин заяви, че той се опитва да заблуди тайванците и да подведе международното обществено мнение.

"Изявлението на Уилям Лай е изпълнено с лъжи и безразсъдни твърдения, враждебност и злоба", заяви говорител на китайската служба по тайванските въпроси в коментар, предаден от държавната телевизия.

Речта на Лай дойде само два дни след китайските учения, наречени "Мисия справедливост 2025". Китай изстреля десетки ракети към Тайван и разположи голям брой военни кораби и самолети в близост до острова в демонстрация на сила, която предизвика загриженост от страна на западните съюзници, включително Европейската комисия и Великобритания. Тайпе осъди ученията като заплаха за регионалната сигурност и явна провокация. Пекин обяви късно снощи, че е приключил ученията, като заяви, че военните му сили ще продължат да укрепват бойна готовност.

Китайският президент Си Цзинпин застъпи познатия тон по отношение на Тайван в новогодишното си обръщение, като повтори миналогодишното предупреждение към онези, които Пекин счита за сепаратистки сили, че "повторното обединение" на Китай с Тайван не може да бъде спряно.

Ученията принудиха острова да отмени десетки вътрешни търговски полети и да изпрати военни самолети и военни кораби, за да наблюдават китайските сили. Маневрите започнаха 11 дни след като САЩ обявиха рекорден пакет оръжия за Тайван на стойност 11,1 милиарда долара. Китайската армия заяви, че ученията са имали за цел да възпрат външна намеса.