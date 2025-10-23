Тайван поддържа тясна комуникация със САЩ преди срещата на Тръмп и Си Дзинпин

Министерството на външните работи на Тайван съобщи, че поддържа тясна комуникация със Съединените щати, докато президентът Доналд Тръмп се подготвя за разговори с китайския лидер Си Дзинпин.

В понеделник Тръмп намекна, че въпросът за позицията на САЩ относно независимостта на Тайван може да бъде засегнат по време на търговските разговори с китайския лидер на форума на APEC в Южна Корея.

Генералният директор на Департамента за северноамерикански въпроси към външното министерство Уан Лян-ю заяви, че министерството внимателно следи взаимодействията между САЩ и Китай.

Тайван и Съединените щати поддържат „гладък канал за комуникация“ и остават в тесен контакт. Уан допълни, че администрацията на Тръмп многократно е потвърждавала своята подкрепа за Тайван и постоянството на политиката на Вашингтон спрямо острова.

На брифинг в Белия дом Тръмп бе запитан за предупреждението на министъра на отбраната Пийт Хегсет, че китайска инвазия може да бъде „предстояща“, както и дали съюзът AUKUS може да послужи като възпиращ фактор.

Тръмп заяви, че макар алиансът да може да действа като средство за възпиране, това няма да бъде необходимо. „Мисля, че ще се разберем добре с Китай. Китай не иска да прави това“, каза той.

Журналист го попита и за твърденията, че Китай оказва натиск върху него да промени формулировката на американската позиция по отношение на независимостта на Тайван — от „не подкрепя“ на „против“, в замяна на търговско споразумение.

Тръмп отговори, че когато се срещне със Си в Южна Корея, „предполагам, че това ще е една от темите, но няма да говоря за това сега.“