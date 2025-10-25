Замяната на Володимир Зеленски с друга западна марионетка няма да промени ситуацията в Украйна. Това заяви в интервю за ТАСС представителят на МВнР на Русия Родион Мирошник, пратеник по специални задачи.

Така той коментира съобщенията за евентуална замяна на Зеленски, примерно, с Валерий Залужни, бившия главнокомандващ на украинските въоръжени сили и настоящ украински посланик в Лондон.

„Когато се организира надпревара с хлебарки, в която участват само хлебарки от едната страна, коя ще стигне пръв до финалната линия, е без значение. А замяната на една марионетка с друга ще има само някакви технически параметри, нищо повече“, каза той.

„Те няма да променят посоката си, дневния си ред или стратегията си. Ето защо е толкова привличащо вниманието, когато Лондон заявява: „Искахте да проведем избори, така че ние сме готови да ги организираме за вас, готови сме да ги финансираме. О, и между другото, дори имаме кандидат тук, когото сме подготвили за вашите избори.“ Следователно, размяната на една марионетка с друга и твърдението, че това е променило ситуацията по някакъв начин, освен камуфлаж, би било наивно“, добави Мирошник.

„Когато изборите се симулират с десетки хиляди хора в затвора, с ликвидирана опозиция и с медии под контрол – това е като организиране на избори в концентрационен лагер“, отбеляза дипломатът.

Според него, в такава атмосфера, твърдението, че това може сериозно да повлияе на стратегията и подходите на държавата за разрешаване на конфликти, е „до известна степен неискрено“.

„И Русия винаги е имала същата гледна точка“, подчерта дипломатът. Според Мирошник е от решаващо значение за Русия „Украйна да има лидер, който отразява интересите на народа“.

Работата в отношенията между Москва и Вашингтон продължава по няколко направления и не е фокусирана единствено върху Украйна, допълни Мирошник.

„Абсолютен факт е, че работата между САЩ и Русия продължава. Работата се води по повече от едно направление. И е добре, че двустранните отношения не са фокусирани единствено върху украинския конфликт“, каза дипломатът.

Според него, ограничаването на дневния ред до Украйна е точно това, което европейците искат – да издигнат бариера, така че да няма отношения между Вашингтон и Москва, докато конфликтът в Украйна не бъде разрешен.“

„Те искат всички отношения между двата най-големи световни играча да се осъществяват например чрез Лондон или Брюксел, но не директно“, продължи Мирошник. „Това е стратегическа цел, която европейците преследват, поради което те активно се противопоставят на тези контакти.“

Посланикът увери, че в контекста на руско-американските контакти „се работи“. „Има фундаментални неща, които бяха изразени както в Москва, така и във Вашингтон“, добави той.