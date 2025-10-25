Новини
Свят »
Русия »
Москва: Смяна на Зеленски със Залужни не променя нищо - още една хлебарка. Вотът в Украйна ще е като избори в концлагер
  Тема: Украйна

Москва: Смяна на Зеленски със Залужни не променя нищо - още една хлебарка. Вотът в Украйна ще е като избори в концлагер

25 Октомври, 2025 06:00, обновена 25 Октомври, 2025 06:12 900 14

  • родион мирошник-
  • залужни-
  • зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • сащ

Европейците искат да контролират отношенията между Русия и САЩ, заяви представителят на МВнР Родион Мирошник

Москва: Смяна на Зеленски със Залужни не променя нищо - още една хлебарка. Вотът в Украйна ще е като избори в концлагер - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Замяната на Володимир Зеленски с друга западна марионетка няма да промени ситуацията в Украйна. Това заяви в интервю за ТАСС представителят на МВнР на Русия Родион Мирошник, пратеник по специални задачи.

Така той коментира съобщенията за евентуална замяна на Зеленски, примерно, с Валерий Залужни, бившия главнокомандващ на украинските въоръжени сили и настоящ украински посланик в Лондон.

Още новини от Украйна

„Когато се организира надпревара с хлебарки, в която участват само хлебарки от едната страна, коя ще стигне пръв до финалната линия, е без значение. А замяната на една марионетка с друга ще има само някакви технически параметри, нищо повече“, каза той.

„Те няма да променят посоката си, дневния си ред или стратегията си. Ето защо е толкова привличащо вниманието, когато Лондон заявява: „Искахте да проведем избори, така че ние сме готови да ги организираме за вас, готови сме да ги финансираме. О, и между другото, дори имаме кандидат тук, когото сме подготвили за вашите избори.“ Следователно, размяната на една марионетка с друга и твърдението, че това е променило ситуацията по някакъв начин, освен камуфлаж, би било наивно“, добави Мирошник.

„Когато изборите се симулират с десетки хиляди хора в затвора, с ликвидирана опозиция и с медии под контрол – това е като организиране на избори в концентрационен лагер“, отбеляза дипломатът.

Според него, в такава атмосфера, твърдението, че това може сериозно да повлияе на стратегията и подходите на държавата за разрешаване на конфликти, е „до известна степен неискрено“.

„И Русия винаги е имала същата гледна точка“, подчерта дипломатът. Според Мирошник е от решаващо значение за Русия „Украйна да има лидер, който отразява интересите на народа“.

Работата в отношенията между Москва и Вашингтон продължава по няколко направления и не е фокусирана единствено върху Украйна, допълни Мирошник.

„Абсолютен факт е, че работата между САЩ и Русия продължава. Работата се води по повече от едно направление. И е добре, че двустранните отношения не са фокусирани единствено върху украинския конфликт“, каза дипломатът.

Според него, ограничаването на дневния ред до Украйна е точно това, което европейците искат – да издигнат бариера, така че да няма отношения между Вашингтон и Москва, докато конфликтът в Украйна не бъде разрешен.“

„Те искат всички отношения между двата най-големи световни играча да се осъществяват например чрез Лондон или Брюксел, но не директно“, продължи Мирошник. „Това е стратегическа цел, която европейците преследват, поради което те активно се противопоставят на тези контакти.“

Посланикът увери, че в контекста на руско-американските контакти „се работи“. „Има фундаментални неща, които бяха изразени както в Москва, така и във Вашингтон“, добави той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    14 10 Отговор
    Педофилът фашист Путлер ще бъде свален много преди Зеленски.

    Коментиран от #10

    06:15 25.10.2025

  • 2 А на Путин с Вагин

    10 4 Отговор
    какво ще е ?

    06:15 25.10.2025

  • 3 Калин21

    9 7 Отговор
    Руска оядена хлеб,,ка е този. Руснак като си отвори устата е или за да яде или да лъже

    06:21 25.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 $p@дион

    0 1 Отговор
    чмошник

    06:28 25.10.2025

  • 6 Този Радион Мишок

    4 4 Отговор
    Ги разбира тези работи

    06:32 25.10.2025

  • 7 Смешни и злобни

    10 4 Отговор
    Абе, центаджиичета, сън не ви хваща... ЦРУ Козяк фалира, ще тр да работите...

    06:33 25.10.2025

  • 8 Всичко свършва

    5 6 Отговор
    Фащ и еврофашистите се самопростреляха с тази си война срещу Русия. Сами си го направиха - дедоларизация и деиндустриализация. Русофобията е заболяване...

    06:39 25.10.2025

  • 9 Ееех

    5 1 Отговор
    друго си беше когато вашата марионетка Янукович (и неговият слуга Азаров дето постоянно го цитират тука) го преизбираха с фалшиви избори. Тогава хлебарката беше ваша и не се оплаквахте. Свиквайте че загубихте Украйна завинаги, след тази братоубийствена 4 годишна "аперация"

    06:42 25.10.2025

  • 10 факт 2..

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Сън бандерски,сън шизо бгбандерски сънуваш..

    07:04 25.10.2025

  • 11 Който е бил в Русия е виждал хлебарки

    1 2 Отговор
    Някаква руска Хлебарка коментира най-великият генерал нашего времени.

    07:08 25.10.2025

  • 12 факти 2..

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факти!":

    Стига с тоо зелен мухал,он е с изтекла годност и е за сметището,а бандерците ги пишете-остатачен продукт за преработване от масковците

    Коментиран от #14

    07:08 25.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "факти 2..":

    Дори за старец като Путин не бива да се говори така. Уважавай старите хора.

    07:10 25.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания