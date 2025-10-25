Приятел на Тръмп дари $120 милиона за заплати на американските военни

Анонимният дарител, осигурил 130 милиона долара за заплати на американските военни на фона на частичното затваряне на федералното правителство, беше идентифициран като „отшелникът милиардер“ Тимъти Мелън, пишеThe New York Times, позовавайки се на свои източници.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по-рано, че администрацията на Вашингтон е получила чек за 130 милиона долара, който ще отиде за военните. Американският лидер отказа да разкрие името на дарителя, обяснявайки, че не търси публичност и поиска анонимност. Тръмп просто нарече дарителя патриот и приятел.

Двама източника съобщиха за вестника, че средствата са дарени от банкера и железопътен магнат Мелън, дългогодишен поддръжник на Тръмп, който дари 50 милиона долара на супер PAC, подкрепящ републиканската президентска кампания през 2024 г. Вестникът отбелязва, че Мелън предпочита уединен начин на живот и прекарва по-голямата част от времето си в Уайоминг.