Приятел на Тръмп дари $120 милиона за заплати на американските военни

Анонимният дарител, осигурил 130 милиона долара за заплати на американските военни на фона на частичното затваряне на федералното правителство, беше идентифициран като „отшелникът милиардер“ Тимъти Мелън, пишеThe New York Times, позовавайки се на свои източници.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по-рано, че администрацията на Вашингтон е получила чек за 130 милиона долара, който ще отиде за военните. Американският лидер отказа да разкрие името на дарителя, обяснявайки, че не търси публичност и поиска анонимност. Тръмп просто нарече дарителя патриот и приятел.
Двама източника съобщиха за вестника, че средствата са дарени от банкера и железопътен магнат Мелън, дългогодишен поддръжник на Тръмп, който дари 50 милиона долара на супер PAC, подкрепящ републиканската президентска кампания през 2024 г. Вестникът отбелязва, че Мелън предпочита уединен начин на живот и прекарва по-голямата част от времето си в Уайоминг.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
19:19 25.10.2025
2 ахахахах
19:19 25.10.2025
3 Уж анонимен казвате
19:22 25.10.2025
4 Хубаво деее
19:26 25.10.2025
5 Боко Престъпникът
19:27 25.10.2025
6 за заплати
19:27 25.10.2025
7 ПРИЯТЕЛИ
19:27 25.10.2025
8 Какво да ги правиш
Заглавието пише 120 милиона
В съдържанието 130 милиона
Дали някой от тях прочитал онова което е написал
19:28 25.10.2025
9 Сатана Z
Сега негова строителна фирма разширява Белият дом за да прави бална зала с неговото име.80 годишен пръч с над 30 криминални разследвания срещу него спрени от спонсорите му за да бъде послушен.
19:29 25.10.2025
10 Господин Ганев
Коментиран от #13
19:30 25.10.2025
11 Кривоверен алкаш
Коментиран от #12
19:31 25.10.2025
12 Кривоверен алкаш
До коментар #11 от "Кривоверен алкаш":оказа се че журналиста не е в час с преписването..
19:33 25.10.2025
13 Господин Ганев
До коментар #10 от "Господин Ганев":Аз също се изложих с цел клуб грешки които не бяха за писани така както съм ги казал сега се поправям:
Да си глаеен редактор е отговорна работа и ангажиментите са много, но все пак няма ли някое младо журналистче да преглежда материалите критично за да няма противоречие между заглавията и съдържанието
19:34 25.10.2025
14 665
Коментиран от #17
19:37 25.10.2025
15 Ххахаха
19:37 25.10.2025
16 Много евтини били тея
19:40 25.10.2025
17 451 Фаренхайт
До коментар #14 от "665":Цапаници на луди хора
19:41 25.10.2025
18 Опааа
19:42 25.10.2025