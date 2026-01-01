Новини
Петима убити при нови удари на САЩ срещу лодки на предполагаеми наркотрафиканти

1 Януари, 2026 06:49, обновена 1 Януари, 2026 07:02 650 7

Заповедта за атаката издал шефът на Пентагона Пийт Хегсет

Петима убити при нови удари на САЩ срещу лодки на предполагаеми наркотрафиканти - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни нанесоха удари по два плавателни съда, за които се твърди, че са използвани от членове на наркокартели, съобщи Южното командване на САЩ.

Според съобщение, публикувано в X, Съвместната оперативна група на операция „Южно копие“ е започнала ударите на 31 декември по указание на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

„Разузнаването потвърди, че плавателните съдове са пътували по известни маршрути за контрабанда на наркотици и са участвали в контрабанда на наркотици“, заяви Южното командване на САЩ.

След ударите, според американски военни служители, трима души на борда на първия кораб и двама на борда на втория са били убити.

Вашингтон обвинява Каракас, че не е достатъчно активен в борбата с контрабандата на наркотици. През август президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа класифицирана директива за използване на военна сила срещу латиноамериканските наркокартели.

След това на Карибите бяха разположени значителни допълнителни американски сили, включително ударна група, водена от самолетоносача „Джералд Р. Форд“. През последните месеци американските военни са унищожили приблизително 30 кораба край бреговете на Латинска Америка под претекст за борба с контрабандата на наркотици, убивайки над 100 души.

След един от тези удари колумбийският президент Густаво Петро заяви, че американската операция е довела до смъртта на рибар от неговата страна, а не на наркодилър.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 що така

    3 1 Отговор
    удари по заповед на рижия "миротворец" който обещава световен мир

    07:04 01.01.2026

  • 2 Доналд Тръмп, миротворец

    3 3 Отговор
    Найс....мир по Американски !!!
    5 убити срещу нула от американска страна.
    Така се провежда СВО 👍

    07:07 01.01.2026

  • 3 Лопата Орешник

    3 1 Отговор
    Да живее световния мир!! Я потопете няколко кораба, за много години!

    07:07 01.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Честито на всички Българи!!

    3 2 Отговор
    Днес се случи нещо за което нашите Родители само са мечтаели!!!
    Честито!!

    Коментиран от #7

    07:23 01.01.2026

  • 7 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Честито на всички Българи!!":

    случи се унищожението на бг радвайте се розови понита

    07:59 01.01.2026