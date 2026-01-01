Петима убити при нови удари на САЩ срещу лодки на предполагаеми наркотрафиканти

Американските военни нанесоха удари по два плавателни съда, за които се твърди, че са използвани от членове на наркокартели, съобщи Южното командване на САЩ.

Според съобщение, публикувано в X, Съвместната оперативна група на операция „Южно копие“ е започнала ударите на 31 декември по указание на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

„Разузнаването потвърди, че плавателните съдове са пътували по известни маршрути за контрабанда на наркотици и са участвали в контрабанда на наркотици“, заяви Южното командване на САЩ.

След ударите, според американски военни служители, трима души на борда на първия кораб и двама на борда на втория са били убити.

Вашингтон обвинява Каракас, че не е достатъчно активен в борбата с контрабандата на наркотици. През август президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа класифицирана директива за използване на военна сила срещу латиноамериканските наркокартели.

След това на Карибите бяха разположени значителни допълнителни американски сили, включително ударна група, водена от самолетоносача „Джералд Р. Форд“. През последните месеци американските военни са унищожили приблизително 30 кораба край бреговете на Латинска Америка под претекст за борба с контрабандата на наркотици, убивайки над 100 души.

След един от тези удари колумбийският президент Густаво Петро заяви, че американската операция е довела до смъртта на рибар от неговата страна, а не на наркодилър.