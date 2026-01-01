Тръмп: Джордж и Амал Клуни са сред най-слабите в политическите анализи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува придобиването на френско гражданство от актьора Джордж Клуни и семейството му и изрази неодобрение към имиграционната политика на Франция.
„Джордж и Амал Клуни, двама от най-лошите политически анализатори на всички времена, официално станаха граждани на Франция, която, за съжаление, е в разгара на сериозен проблем с престъпността поради абсолютно ужасяващото си отношение към имиграцията, подобно на сънливата администрация на Джо Байдън“, написа Тръмп в Truth Social.
На 29 декември AFP съобщи, че Джордж Клуни, съпругата му и двете им деца са получили френско гражданство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еми…
Да се оправят там.
07:13 01.01.2026
2 побърканяк
Коментиран от #11
07:14 01.01.2026
3 Режисьор
07:15 01.01.2026
4 Мишел Платини, футболист
Пак че не е руско, та сега да мръзнат и тичат в нощите към мазето 😁👍
Коментиран от #9
07:17 01.01.2026
6 Путлер лъжеца
По-късно обаче, след брифинг от директора на ЦPУ Джон Ратклиф, стана ясно, че разузнаването не потвърждава такава атака. Според ЦPУ Украйна е ударила легитимна военна цел в същия регион, но не и резиденцията на Путлер...
Коментиран от #12
07:21 01.01.2026
7 Франция-ЕС- новия лидер на св. СВЯТ
Хаах, Франция, имиграцията били проблем ....имало престъпност..Бре, не е ли обратното, че Франция в момента е това, което беше Америка преди 200 години.
Коментиран от #13
07:28 01.01.2026
8 И така да е
Безмислена новина.
Пълнеж за място.
07:30 01.01.2026
9 Да бе
До коментар #4 от "Мишел Платини, футболист":Не е като френски артист да вземе руско гражданство, нали?
Не стана ясно само защо Шон Пен не е взел още украинско гражданство? Имаше и още един несрететен актьор дето със Зенски се гушкаха в Киев, ама му забравих името.
Коментиран от #14
07:34 01.01.2026
10 Кой е поръчителя
07:36 01.01.2026
11 Бай той Толстой
До коментар #2 от "побърканяк":Обяснява ви,че да станеш европеец в момента е все едно да си купиш фабрика на осми септември 🤗
07:43 01.01.2026
13 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Франция-ЕС- новия лидер на св. СВЯТ":Сравни само първите дами на САЩ и Франция и замълчи. Показателно е , коя каква държава е.
07:50 01.01.2026
14 Жерар Депардийо, руски гражданин
До коментар #9 от "Да бе":Не ме занимавай !!!!
В момента тичам по тъмното стълбище към още по-тъмното мазе.......
С Новым Годом па pyccки, шарше Русия, люблю Рассию 😁
Коментиран от #15
07:50 01.01.2026
15 Тихо,
До коментар #14 от "Жерар Депардийо, руски гражданин":стинки рат!
08:05 01.01.2026
16 Бай Дончо не го слуша главата
Грабежи на сто хил.: САЩ около 2,100, Франция 458
Въпреки откровените му лъжи, престъпността пада навсякъде по белия свят от поне 30 години насам, вкл САЩ, вкл. и докато лудия Байдън беше на власт.
В БГ-то интересно е доста ниско, но тука все пак хората не вярват много че МВР-то ще свърши нещо и не докладват много…
А тия се изнасят заради него, ама се прави на неразбрал.
08:06 01.01.2026