Тръмп: Джордж и Амал Клуни са сред най-слабите в политическите анализи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува придобиването на френско гражданство от актьора Джордж Клуни и семейството му и изрази неодобрение към имиграционната политика на Франция.

„Джордж и Амал Клуни, двама от най-лошите политически анализатори на всички времена, официално станаха граждани на Франция, която, за съжаление, е в разгара на сериозен проблем с престъпността поради абсолютно ужасяващото си отношение към имиграцията, подобно на сънливата администрация на Джо Байдън“, написа Тръмп в Truth Social.

На 29 декември AFP съобщи, че Джордж Клуни, съпругата му и двете им деца са получили френско гражданство.