Тръмп: Джордж и Амал Клуни са сред най-слабите в политическите анализи

Тръмп: Джордж и Амал Клуни са сред най-слабите в политическите анализи

1 Януари, 2026 07:03, обновена 1 Януари, 2026 07:10 1 204 16

  • сащ-
  • джордж клуни-
  • доналд тръмп-
  • франция

Президентът на САЩ критикува имиграционната политика на Париж, след като актьорът и съпругата му получиха френско гражданство

Тръмп: Джордж и Амал Клуни са сред най-слабите в политическите анализи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува придобиването на френско гражданство от актьора Джордж Клуни и семейството му и изрази неодобрение към имиграционната политика на Франция.

„Джордж и Амал Клуни, двама от най-лошите политически анализатори на всички времена, официално станаха граждани на Франция, която, за съжаление, е в разгара на сериозен проблем с престъпността поради абсолютно ужасяващото си отношение към имиграцията, подобно на сънливата администрация на Джо Байдън“, написа Тръмп в Truth Social.

На 29 декември AFP съобщи, че Джордж Клуни, съпругата му и двете им деца са получили френско гражданство.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 13 гласа.
Напиши коментар:


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Еми…

    6 0 Отговор
    нас тва кво ни топли?
    Да се оправят там.

    07:13 01.01.2026

  • 2 побърканяк

    11 7 Отговор
    Рижия нарцис е луд за връзване семейство Клуни били политически анализатори смЕх..

    Коментиран от #11

    07:14 01.01.2026

  • 3 Режисьор

    12 0 Отговор
    Да беше филм да дават акъл…

    07:15 01.01.2026

  • 4 Мишел Платини, футболист

    6 9 Отговор
    Бе взели френско гражданство.....
    Пак че не е руско, та сега да мръзнат и тичат в нощите към мазето 😁👍

    Коментиран от #9

    07:17 01.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Путлер лъжеца

    24 10 Отговор
    "Гръмко обявената атака (срещу резиденцията му в Новгородска област) показа, че именно Русия стои на пътя на мира". Тази статия на любимия си вестник Ню Йорк Пост публикува в профила си в своята социална мрежа американският президент Доналд Тръмп. Първоначално Тръмп изрази гняв към Украйна, вярвайки на думите на Путлер.
    По-късно обаче, след брифинг от директора на ЦPУ Джон Ратклиф, стана ясно, че разузнаването не потвърждава такава атака. Според ЦPУ Украйна е ударила легитимна военна цел в същия регион, но не и резиденцията на Путлер...

    Коментиран от #12

    07:21 01.01.2026

  • 7 Франция-ЕС- новия лидер на св. СВЯТ

    7 7 Отговор
    Тръмп направи Щатите негодна за живеене, бизнес и сигурност.Там останаха крушовидните вундеркинди и семейния бандитски бизнес на сЕмейството МУ.
    Хаах, Франция, имиграцията били проблем ....имало престъпност..Бре, не е ли обратното, че Франция в момента е това, което беше Америка преди 200 години.

    Коментиран от #13

    07:28 01.01.2026

  • 8 И така да е

    10 0 Отговор
    пак не ни топли нищо.
    Безмислена новина.
    Пълнеж за място.

    07:30 01.01.2026

  • 9 Да бе

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел Платини, футболист":

    Не е като френски артист да вземе руско гражданство, нали?

    Не стана ясно само защо Шон Пен не е взел още украинско гражданство? Имаше и още един несрететен актьор дето със Зенски се гушкаха в Киев, ама му забравих името.

    Коментиран от #14

    07:34 01.01.2026

  • 10 Кой е поръчителя

    3 2 Отговор
    Важна е темата, защото и Илон Мъск анонсира, че също ще имигрира от САЩ.

    07:36 01.01.2026

  • 11 Бай той Толстой

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "побърканяк":

    Обяснява ви,че да станеш европеец в момента е все едно да си купиш фабрика на осми септември 🤗

    07:43 01.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Франция-ЕС- новия лидер на св. СВЯТ":

    Сравни само първите дами на САЩ и Франция и замълчи. Показателно е , коя каква държава е.

    07:50 01.01.2026

  • 14 Жерар Депардийо, руски гражданин

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Да бе":

    Не ме занимавай !!!!
    В момента тичам по тъмното стълбище към още по-тъмното мазе.......
    С Новым Годом па pyccки, шарше Русия, люблю Рассию 😁

    Коментиран от #15

    07:50 01.01.2026

  • 15 Тихо,

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Жерар Депардийо, руски гражданин":

    стинки рат!

    08:05 01.01.2026

  • 16 Бай Дончо не го слуша главата

    1 2 Отговор
    Убийства на 100 хил. души, 2024: САЩ 6, Франция 1.3
    Грабежи на сто хил.: САЩ около 2,100, Франция 458
    Въпреки откровените му лъжи, престъпността пада навсякъде по белия свят от поне 30 години насам, вкл САЩ, вкл. и докато лудия Байдън беше на власт.

    В БГ-то интересно е доста ниско, но тука все пак хората не вярват много че МВР-то ще свърши нещо и не докладват много…

    А тия се изнасят заради него, ама се прави на неразбрал.

    08:06 01.01.2026