Bild: Въпреки санкциите, ЕС остава третият най-голям търговски партньор на Русия

26 Октомври, 2025 06:16, обновена 26 Октомври, 2025 06:22

  • русия-
  • търговия-
  • износ-
  • ес

Общият износ на Москва към 20-те ѝ най-големи страни партньори се е увеличил с 18 процента през 2024 г., достигайки 330 милиарда долара

Bild: Въпреки санкциите, ЕС остава третият най-голям търговски партньор на Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въпреки санкциите, Европейският съюз остава сред трите най-големи търговски партньори на Русия, според пише Bild, позовавайки се на Германския икономически институт.

„Общият обем на търговията на Русия с ЕС е приблизително 67,5 милиарда евро, което прави ЕС третия по големина търговски партньор на Русия през 2024 г.“, отбелязва изданието.

В същото време изданието твърди, че въпреки западните санкции, общият износ на Русия към 20-те ѝ най-големи страни партньори се е увеличил с 18 процента през 2024 г., достигайки 330 милиарда долара, коригирани с инфлацията.

В статията се споменават Китай и Индия като най-големите партньори на Русия.


Германия
Оценка 5 от 3 гласа.
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕС-Русия

    3 1 Отговор
    Бий ме-обичам те!

    06:23 26.10.2025

  • 2 Остава,

    3 1 Отговор
    че и песен ще пее.
    С нежелание.
    Но, ще свикне…

    06:24 26.10.2025

  • 3 Топлото свърши,

    2 1 Отговор
    почва зимата.
    Чакаме Гергьовден вече.

    06:27 26.10.2025

  • 4 Заложихте ли

    1 1 Отговор
    зелце и туршия в бидоните?

    06:28 26.10.2025

  • 5 Така ще е

    3 2 Отговор
    Тръмп ще коригира това предателство на ЕС...

    06:28 26.10.2025

  • 6 Омепразид

    1 0 Отговор
    Само козлодуйското говeдo още не се е изцвъкало тук.

    06:30 26.10.2025

  • 7 Еми, остава.

    3 0 Отговор
    Такива са фактите.
    Пише го даже и тук, въпреки всички лъжи.

    06:33 26.10.2025

  • 8 Нищо,

    1 0 Отговор
    ще поквичат, ще поквичат, пък ще им мине и ще свикнат.

    06:35 26.10.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    2 6 Отговор
    Рууската икономика е в пълен колапс, инфлацията надхвърли 40%, Рассия опря до златния резерв.
    Тва е Правдата 👍

    Коментиран от #20

    06:35 26.10.2025

  • 10 Не разбрах кои държави

    2 1 Отговор
    от ЕС са платили на Русия ,,приблизително 67,5 млрд. евро” ? ЕС все още не е федерация и не сключва търговски договори с други държави.

    Коментиран от #21

    06:37 26.10.2025

  • 11 Няма лошо

    1 0 Отговор
    Така и ще бъде.

    06:38 26.10.2025

  • 12 Со кротце и со благо

    1 1 Отговор
    Русия ви вкарва в пътя.

    Коментиран от #13

    06:40 26.10.2025

  • 13 Гончар Романенко

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Со кротце и со благо":

    и со малце кьОтек! :))

    Коментиран от #15

    06:45 26.10.2025

  • 14 Солнцепек

    0 0 Отговор
    Хубаво, лошо, с бай Тошо.

    06:45 26.10.2025

  • 15 Ааааа, моля, моля,

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гончар Романенко":

    без Ваши изгъзици.
    Пише си; Со кротце и со благо.
    Анъстенд му ефенди?

    Коментиран от #16

    06:49 26.10.2025

  • 16 Гончар Романенко

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ааааа, моля, моля,":

    Пише се
    "андастанлъръ" ,
    май френд! :)

    06:52 26.10.2025

  • 17 Путин да прати на запада 50 мегатона

    1 1 Отговор
    И така няколко пъти

    07:03 26.10.2025

  • 18 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Най важното е, че пълни вагони и камази с грузя 200 не спират да вървят към блатата 4та година и крематорките пушат 24/7, а вие си бълнувайте въргалайки се прегладнели в тинята.

    07:04 26.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":

    Руската икономика бележи ръст последните 2 години с 4% и 1.5% за разлика от германската и френската. Факт

    07:17 26.10.2025

  • 21 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Не разбрах кои държави":

    Внос от Русия: Германия $9,5 млрд, Франция и Нидерландия — по $6 млрд. Унгария е увеличила вноса от Русия с 31%, итн.

    07:24 26.10.2025

