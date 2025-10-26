Bild: Въпреки санкциите, ЕС остава третият най-голям търговски партньор на Русия

Въпреки санкциите, Европейският съюз остава сред трите най-големи търговски партньори на Русия, според пише Bild, позовавайки се на Германския икономически институт.

„Общият обем на търговията на Русия с ЕС е приблизително 67,5 милиарда евро, което прави ЕС третия по големина търговски партньор на Русия през 2024 г.“, отбелязва изданието.

В същото време изданието твърди, че въпреки западните санкции, общият износ на Русия към 20-те ѝ най-големи страни партньори се е увеличил с 18 процента през 2024 г., достигайки 330 милиарда долара, коригирани с инфлацията.

В статията се споменават Китай и Индия като най-големите партньори на Русия.