Въпреки санкциите, Европейският съюз остава сред трите най-големи търговски партньори на Русия, според пише Bild, позовавайки се на Германския икономически институт.
„Общият обем на търговията на Русия с ЕС е приблизително 67,5 милиарда евро, което прави ЕС третия по големина търговски партньор на Русия през 2024 г.“, отбелязва изданието.
В същото време изданието твърди, че въпреки западните санкции, общият износ на Русия към 20-те ѝ най-големи страни партньори се е увеличил с 18 процента през 2024 г., достигайки 330 милиарда долара, коригирани с инфлацията.
В статията се споменават Китай и Индия като най-големите партньори на Русия.
Хохо Бохо
Руската икономика бележи ръст последните 2 години с 4% и 1.5% за разлика от германската и френската. Факт
Мишел
Внос от Русия: Германия $9,5 млрд, Франция и Нидерландия — по $6 млрд. Унгария е увеличила вноса от Русия с 31%, итн.
