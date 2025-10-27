Новини
Черна гора взе извънредно решение: наложи временен визов режим за турски граждани

27 Октомври, 2025 12:09 1 337 5

  • черна гора-
  • милойко спаич-
  • турция-
  • визов режим-
  • подгорица

Мярката идва след инцидент в събота в черногорската столица Подгорица, при който двама турски граждани са били задържани заради сбиване

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес с извънредно решение Черна гора ще наложи временен визов режим за турски граждани, обяви с публикация в социалната мрежа Екс черногорският премиер Милойко Спаич, цитиран от МИНА и „Тюркийе тудей“, предаде БТА.

Мярката идва след инцидент в събота в черногорската столица Подгорица, при който двама турски граждани, пребиваващи временно в Черна гора, са били задържани заради сбиване, при което черногорски гражданин е бил прободен неколкократно с нож. По информация на черногорската полиция през вчерашния ден в Подгорица са извършени координирани операции в рамките на които са задържани общо 45 турски граждани, чийто статут на пребиваване ще бъде проверен и при нужда ще бъдат експулсирани от страната.

„За да запазим икономическата активност и добрите двустранни отношения, ще започнем интензивни разговори с Република Турция през следващия период, за да намерим най-добрия модел, който е от взаимен интерес и е в духа на доброто ни сътрудничество и съюзничество“, написа още Спаич в публикацията си в Екс.

По информация на черногорската полиция към 30 септември в Черна гора има 13 308 турски граждани със статут на „временно пребиваващи“, а други 87 имат разрешение за постоянно пребиваване в страната. От полицията посочват още, че през първите девет месеца на годината на турски граждани са издадени 237 забрани за влизане в страната и 1469 акта за нелегално пребиваване.


Черна Гора
  • 1 честен ционист

    7 7 Отговор
    Скоро Ганчо ще може да бега за Русия само през Стамбуля.

    12:10 27.10.2025

  • 2 Германов Швейцария Базел

    4 2 Отговор
    Полицията избива населението в провинцията !Избиха населението на Бобов дол и никой не разбра!Българи вие сте луди,не реагирате!

    12:31 27.10.2025

  • 3 Роден в НРБ

    6 4 Отговор
    турците трябва да се гонят отвсякъде където се появят. Само възродителен процес ги оправя тея кюпеци

    Коментиран от #5

    12:34 27.10.2025

  • 4 Турция строи военен завод в Косово!

    2 3 Отговор
    И създава усилено така наречената
    "ислямска дъга (полумесец)" на Балканите.
    От началото на годината редовни полети
    на турските Еър форси - Локхиид или Херкулес
    секат над цяла Южна България най-спокойно
    с бучене в небето над Пловдив - Благоевград
    към Прищина и зареждат ... дронове
    и техника за производство на оръжия в Косово!
    ТОВА ПРАВИ ТУРЦИЯ ВЕЛИКА
    ВЪРХУ БАЛКАНИТЕ - ЧИИТО
    БАЛКАНСКИ ЗЕМИ НЕ СА БИЛИ ТУРСКИ НИКОГА,
    макар и под колониална зависимост.
    Но с наглост арогатност и рушветчийство
    пробиват Християнската твърд на Балканите и Европа, факт!

    Защо го позволяваме?
    Ето затова Черна гора, която има младичък премиер, но
    момче патриотар - взима тези мерки.
    Нашите млади българи последните 20 години
    с големи усилия ги ОТродиха от родолюбие
    и обич към Родината България за да я пазят!
    Парите за младите ни българи са всичко
    та каква свобода и независимост, когато първа ценност
    им направиха парите!
    Позор за природната българска интелигентност!
    Докога ще търпим чуждите навлеци от Близкия изток,
    владеещи и западащия щастлив Запад,
    да ни казват как да живеем в собствената ни държава?!

    12:42 27.10.2025

  • 5 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Роден в НРБ":

    Жена ти не казва така,питай я

    13:07 27.10.2025