Черна гора взе извънредно решение: наложи временен визов режим за турски граждани

Днес с извънредно решение Черна гора ще наложи временен визов режим за турски граждани, обяви с публикация в социалната мрежа Екс черногорският премиер Милойко Спаич, цитиран от МИНА и „Тюркийе тудей“, предаде БТА.
Мярката идва след инцидент в събота в черногорската столица Подгорица, при който двама турски граждани, пребиваващи временно в Черна гора, са били задържани заради сбиване, при което черногорски гражданин е бил прободен неколкократно с нож. По информация на черногорската полиция през вчерашния ден в Подгорица са извършени координирани операции в рамките на които са задържани общо 45 турски граждани, чийто статут на пребиваване ще бъде проверен и при нужда ще бъдат експулсирани от страната.
„За да запазим икономическата активност и добрите двустранни отношения, ще започнем интензивни разговори с Република Турция през следващия период, за да намерим най-добрия модел, който е от взаимен интерес и е в духа на доброто ни сътрудничество и съюзничество“, написа още Спаич в публикацията си в Екс.
По информация на черногорската полиция към 30 септември в Черна гора има 13 308 турски граждани със статут на „временно пребиваващи“, а други 87 имат разрешение за постоянно пребиваване в страната. От полицията посочват още, че през първите девет месеца на годината на турски граждани са издадени 237 забрани за влизане в страната и 1469 акта за нелегално пребиваване.
1 честен ционист
12:10 27.10.2025
2 Германов Швейцария Базел
12:31 27.10.2025
3 Роден в НРБ
Коментиран от #5
12:34 27.10.2025
4 Турция строи военен завод в Косово!
"ислямска дъга (полумесец)" на Балканите.
От началото на годината редовни полети
на турските Еър форси - Локхиид или Херкулес
секат над цяла Южна България най-спокойно
с бучене в небето над Пловдив - Благоевград
към Прищина и зареждат ... дронове
и техника за производство на оръжия в Косово!
ТОВА ПРАВИ ТУРЦИЯ ВЕЛИКА
ВЪРХУ БАЛКАНИТЕ - ЧИИТО
БАЛКАНСКИ ЗЕМИ НЕ СА БИЛИ ТУРСКИ НИКОГА,
макар и под колониална зависимост.
Но с наглост арогатност и рушветчийство
пробиват Християнската твърд на Балканите и Европа, факт!
Защо го позволяваме?
Ето затова Черна гора, която има младичък премиер, но
момче патриотар - взима тези мерки.
Нашите млади българи последните 20 години
с големи усилия ги ОТродиха от родолюбие
и обич към Родината България за да я пазят!
Парите за младите ни българи са всичко
та каква свобода и независимост, когато първа ценност
им направиха парите!
Позор за природната българска интелигентност!
Докога ще търпим чуждите навлеци от Близкия изток,
владеещи и западащия щастлив Запад,
да ни казват как да живеем в собствената ни държава?!
12:42 27.10.2025
5 Абе
До коментар #3 от "Роден в НРБ":Жена ти не казва така,питай я
13:07 27.10.2025