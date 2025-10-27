Черна гора взе извънредно решение: наложи временен визов режим за турски граждани

Днес с извънредно решение Черна гора ще наложи временен визов режим за турски граждани, обяви с публикация в социалната мрежа Екс черногорският премиер Милойко Спаич, цитиран от МИНА и „Тюркийе тудей“, предаде БТА.

Мярката идва след инцидент в събота в черногорската столица Подгорица, при който двама турски граждани, пребиваващи временно в Черна гора, са били задържани заради сбиване, при което черногорски гражданин е бил прободен неколкократно с нож. По информация на черногорската полиция през вчерашния ден в Подгорица са извършени координирани операции в рамките на които са задържани общо 45 турски граждани, чийто статут на пребиваване ще бъде проверен и при нужда ще бъдат експулсирани от страната.

„За да запазим икономическата активност и добрите двустранни отношения, ще започнем интензивни разговори с Република Турция през следващия период, за да намерим най-добрия модел, който е от взаимен интерес и е в духа на доброто ни сътрудничество и съюзничество“, написа още Спаич в публикацията си в Екс.

По информация на черногорската полиция към 30 септември в Черна гора има 13 308 турски граждани със статут на „временно пребиваващи“, а други 87 имат разрешение за постоянно пребиваване в страната. От полицията посочват още, че през първите девет месеца на годината на турски граждани са издадени 237 забрани за влизане в страната и 1469 акта за нелегално пребиваване.