Новини
Свят »
Германия »
Висок риск от насилие в Новогодишната нощ в Германия

Висок риск от насилие в Новогодишната нощ в Германия

31 Декември, 2025 21:17 750 21

  • нова година-
  • германия-
  • полиция-
  • риск-
  • насилие

През предишни години в няколко градове са били регистрирани многобройни нападения с фойерверки срещу полицейски служители

Висок риск от насилие в Новогодишната нощ в Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Синдикатът на германската полиция се опасява от нови прояви на насилие срещу полицейски служители и службите за спешна помощ в нощта на Нова година, предаде ДПА, цитирана от БТА.

През предишни години в няколко градове в Германия на Нова година са били регистрирани многобройни нападения с фойерверки срещу полицейски служители или служби за спешна помощ.

"Анонимността и впечатлението, че човек няма да бъде подведен под отговорност за престъпления, извършени на Нова година, подтикват хората да извършват престъпни деяния", заяви пред ДПА председателят на синдиката Йохан Кьопелке.

За полицейските служители това е "много опасно и донякъде непредвидимо", добави той.

Кьопелке оцени потенциала за насилие като "много висок" и „традиционно засилен, когато става въпрос за целенасочени атаки или засади срещу полицейски служители".

Само в Берлин се очаква 4300 полицейски служители да осигуряват безопасността по време на новогодишните празненства по улиците, което е с 3300 повече от обичайния им брой. Противопожарната служба в столицата разполага 1600 души спешен персонал, което е три пъти повече от обичайното.

Полицейското присъствие в най-гъсто населената провинция Северен Рейн-Вестфалия е увеличено до общо 7600 полицейски служители, отбелязва ДПА.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Потресен

    18 1 Отговор
    Изключително обидно прости предавания в момента по трите ни "национални" телевизии по повод празника ! Споделяйте , време е за бойкот!!!

    Коментиран от #6, #10, #17

    21:23 31.12.2025

  • 2 Оги

    16 2 Отговор
    Нали оня шморц каза, че били сигурна държава. Пълен клоун.

    21:23 31.12.2025

  • 3 БПФ

    16 1 Отговор
    Ем, такива са забавленията на новите "германци".... а полицаите нямат право да ги разстрелват....

    21:24 31.12.2025

  • 4 Помак

    4 12 Отговор
    Германия ще се справи . Тя е Най великата държава в света !

    Коментиран от #18

    21:24 31.12.2025

  • 5 Чакаме с нетърпение уникалните

    4 0 Отговор
    Фойерверки и светлинно шоу

    21:26 31.12.2025

  • 6 Не гледам Тв

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Потресен":

    Особено пък българска...

    Коментиран от #9

    21:26 31.12.2025

  • 7 Арабин

    7 0 Отговор
    Почваме ги след малко!

    21:28 31.12.2025

  • 8 Вече и в София

    9 0 Отговор
    С тези Непалци, Пакистан и... В Елин Пелин, София...... Са плъзнали по чехли.... Очаква се най-лошото и тук...

    21:28 31.12.2025

  • 9 Знам те кой си

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Не гледам Тв":

    Спираме ти NETA

    21:29 31.12.2025

  • 10 На всеки километър

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Потресен":

    Ли искаш.... Стефан Данаилов

    21:31 31.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    ХАрабите лупат не доклатени германки

    21:39 31.12.2025

  • 14 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Це Европа! 🤣🤣🤣

    21:39 31.12.2025

  • 15 Мишо

    4 0 Отговор
    Сами са си виновни!

    21:40 31.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И Киев е Руски

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Потресен":

    Не време за бойкот а е време да от вориме Белене

    21:41 31.12.2025

  • 18 Шваба

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    Никога не е била велика. Винаги е била губеща. И сега загуби. Но винаги е подпалвала европа

    21:43 31.12.2025

  • 19 гдфгфдг

    5 0 Отговор
    сега поканените ще вилнеят цяла нощ и не ми пука за германците,заслужават си го!

    21:45 31.12.2025

  • 20 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Миналата година 1200 жени с оплаквания че са насилени на площада на Нова година в Германия и десет пъти повече неподали жалби.

    Коментиран от #21

    21:49 31.12.2025

  • 21 Я па ти??

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Иди и ти да те "уважат" многократно поне ще си доволен. Не само тука местните общаци да обслужваш по подлезите.....

    21:57 31.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания