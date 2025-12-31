Новини
Папа Лъв XIV приключи 2025 година с молитва за Рим

31 Декември, 2025 21:30 380 3

Да бъде гостоприемно място за чужденци и уязвими хора, млади и стари

Папа Лъв XIV приключи 2025 година с молитва за Рим - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV приключи днес 2025 г. с молитва град Рим да бъде гостоприемно място за чужденци и уязвими хора, млади и стари, предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Светият отец председателстваше вечерната служба на Нова година в базиликата "Свети Петър".

В проповедта си той благодари на град Рим и на доброволците, които помогнаха да се улесни движението на множеството, което посети базиликата "Свети Петър" и премина през Свещената порта.

"Какво можем да пожелаем на Рим? Да бъде достоен за най-малките си. За децата, за самотните и уязвими възрастни хора, за семействата, които се борят да оцелеят, за мъжете и жените, които са дошли от далеч, надявайки се на достоен живот", каза папата.


Ватикан
  • 1 Наемник

    2 0 Отговор
    Приключването не става с молитва. Трябват и оръжие, и умения. Очаквам оферти от България.😎

    21:33 31.12.2025

  • 2 Име

    2 0 Отговор
    В православната вяра е истината. Другото е мижим, кьорчо, да те лажем

    21:38 31.12.2025

  • 3 Дедо Гошо трактористо

    0 0 Отговор
    Лозето не иска молитва, а мотика.

    21:54 31.12.2025