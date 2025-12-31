Евродепутатът от Люксембург Фернан Картайзер заяви, че след опита за украинска атака с дрон срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, възниква въпросът дали западните страни са участвали в подготовката ѝ.

Парламентаристът отбеляза, че подобна операция е "прибързано решение", тъй като е могла да доведе до „неблагоприятни последици за Украйна“ както по отношение на репутацията ѝ, така и по отношение на руските военни цели.

Още новини от Украйна

„Второ, възниква въпросът дали някоя западна държава или западни структури са съдействали на Украйна при провеждането на подобна операция, например чрез предоставяне на координати на полета. Отговорът на този въпрос би могъл да посее раздор сред съюзниците на Украйна“, каза евродепутатът.

На 31 декември руското Министерство на отбраната разкри подробности за украинската атака с дрон срещу резиденцията на Владимир Путин в Новгород. Според министерството, в атаката, която продължила 13 часа, са участвали 91 безпилотни летателни апарата. Руските сили за противовъздушна отбрана "успешно отблъснали" атаката, като свалили дрон „Чаклун-В“, въоръжен с 6-килограмов взривен заряд.

Украйна отрича обвиненията за нападение над резиденцията, а Русия вече обеща на Киев военен отговор и промяна в преговорната си позиция.