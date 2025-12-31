Френски евродепутат: Опитът за атака срещу резиденцията на Путин е прибързан и опасен за Украйна

Евродепутатът от Люксембург Фернан Картайзер заяви, че след опита за украинска атака с дрон срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, възниква въпросът дали западните страни са участвали в подготовката ѝ.
Парламентаристът отбеляза, че подобна операция е "прибързано решение", тъй като е могла да доведе до „неблагоприятни последици за Украйна“ както по отношение на репутацията ѝ, така и по отношение на руските военни цели.
„Второ, възниква въпросът дали някоя западна държава или западни структури са съдействали на Украйна при провеждането на подобна операция, например чрез предоставяне на координати на полета. Отговорът на този въпрос би могъл да посее раздор сред съюзниците на Украйна“, каза евродепутатът.
На 31 декември руското Министерство на отбраната разкри подробности за украинската атака с дрон срещу резиденцията на Владимир Путин в Новгород. Според министерството, в атаката, която продължила 13 часа, са участвали 91 безпилотни летателни апарата. Руските сили за противовъздушна отбрана "успешно отблъснали" атаката, като свалили дрон „Чаклун-В“, въоръжен с 6-килограмов взривен заряд.
Украйна отрича обвиненията за нападение над резиденцията, а Русия вече обеща на Киев военен отговор и промяна в преговорната си позиция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин..🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #22
19:38 31.12.2025
2 Пенсионер
19:39 31.12.2025
3 Кривоверен алкаш
Коментиран от #12, #13, #29
19:40 31.12.2025
4 Факт
Коментиран от #9, #10, #19
19:40 31.12.2025
5 АХА БИЛА ПРИБЪРЗАНА
ОЩЕ ЕДИН НЕАДЕКВАТЕН ЕВРОДЕБИЛ
АМИ СПОКО
РУСНАЦИТЕ НЯМА ДА ПРИБЪРЗАТ
19:40 31.12.2025
6 Сандо
Коментиран от #8
19:40 31.12.2025
7 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
Коментиран от #11
19:41 31.12.2025
8 По нищо
До коментар #6 от "Сандо":Ке утепат бункерното.Светът нищо не губи.
19:43 31.12.2025
9 И КО СТАНА
До коментар #4 от "Факт":КАТО ГИ ПРЕБРОИ
АМИ МАЙ СА НАС ....РА
КАТО РАЗБРА ЧЕ СА МИЛИАРДИ
АМА СПОКО ТИ И БЕЗ ТОВА СИ ДО ШИЯТА В ЛА......НА
19:43 31.12.2025
10 Механик
До коментар #4 от "Факт":Опааа, и тоя французин от же-лаещите и наперени натофце мина към Възраждане! Хахаха!
Един по един стават "копейки" тия западняци бе? Кво става?
п.п.
А ти, спокойно! И ти ще минеш към Възраждане, когато дядо Иван дойде на Дунава.
Коментиран от #38
19:44 31.12.2025
11 АДЕ СТИГА БЕ
До коментар #7 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":ИСКАШ ДА ЗАМЯЗА НА УКР.....ОП В ПОКРОВСК ИЛИ ГУЛЯЙПОЛЕ
19:45 31.12.2025
12 Руснаков
До коментар #3 от "Кривоверен алкаш":Абе кви резултати бре дядо ,гледай фризера където си напъхал и държиш м@й касси вече 3та година с цел да и вземаш пенсията да не спре ,че ще умррришешшш маалатаа ,че после и пандела те очаква 😂😂😂 !
19:47 31.12.2025
13 ТаЙбе Юсеин
До коментар #3 от "Кривоверен алкаш":И цялата му рода ,за дето си си дал 4+!
19:49 31.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Миролюб Войнов, възмутен
Коментиран от #28, #42
19:50 31.12.2025
16 Котка
19:51 31.12.2025
17 Хохо Бохо
19:52 31.12.2025
18 Артилерист
19:54 31.12.2025
19 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Факт":Войната я започнаха САЩ и евродблите още 2005-та. Войната е продължение на политиката с други средства....ТА така умни ми красавецо с малко мозъче
19:55 31.12.2025
20 ВВП
19:55 31.12.2025
21 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #33
19:56 31.12.2025
22 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Българин..🇷🇺🇧🇬":На кладбището сте в тинята с братушките си, подлоги изгнили
19:57 31.12.2025
23 Адрес 4000
поне явно се показват напазаруваните мурзилажи от Москалите
19:58 31.12.2025
24 Механик
19:58 31.12.2025
25 ВВП
19:59 31.12.2025
26 Артилерист
19:59 31.12.2025
27 Сандо
20:01 31.12.2025
28 Хохо Бохо
До коментар #15 от "Миролюб Войнов, възмутен":Ами разликата е, че детските градини и болници в изброените от теб градове салонацитата ги удрят с американски ракети за ПВО понеже така и не схванаха, че ракетата тръгва директно към целта без да заобикаля. А резиденцията салонацитата я удариха с дронове. Схана ли? Салонацитата ги унищожават с различни оръжия
20:01 31.12.2025
29 Мислиш ли, че САЩ
До коментар #3 от "Кривоверен алкаш":ще разкрият кой стои зад атаката, та Русия да получи кард-бланж и с пълно право да потопи Острова??? Ти май в паралелен свят живееш!
Ще увъртат, ще усукват докато и тоя случай се замете под килима. А само Украйна, както винаги ще го отнесе, както стана и със СП тръбите!
20:01 31.12.2025
30 Хохо Бохо
Коментиран от #36
20:02 31.12.2025
31 Бай той Толстой
20:02 31.12.2025
32 Бай той Толстой
20:03 31.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Факт
20:06 31.12.2025
35 Факти
20:08 31.12.2025
36 хо-хо !
До коментар #30 от "Хохо Бохо":Пожелавам ти идната 2026 година да доживееш лебедовата песен на зеления гном ! Светът ще си отдъхне от просяка , тръгнал да бори руснаците ! Голям смях е тоя клоун .... !
Коментиран от #37
20:08 31.12.2025
37 ха-ха
До коментар #36 от "хо-хо !":Бори руснаците , ама урките стоят без ток и на тъмно . Ха-ха ! Борел руснаците .
20:10 31.12.2025
38 Факт
До коментар #10 от "Механик":Вие сте възрожденци но не сте български, вие сте полезни за Русия идиоти!!!!
Коментиран от #40, #43
20:10 31.12.2025
39 Последния Софиянец
Коментиран от #44
20:11 31.12.2025
40 овч,
До коментар #38 от "Факт":Идиотите на никого не са полезни , дори и на себе си .
20:11 31.12.2025
41 Хохо Бохо
Коментиран от #45
20:12 31.12.2025
42 Не си прав
До коментар #15 от "Миролюб Войнов, възмутен":Има си военни закони, които забраняват убийства на държавни глави дори да са процес на война.
Дори в законодателството на САЩ и Русия е вписано, че при убийство на Президента, се използва максимален отговор(включително ЯО)
20:12 31.12.2025
43 Механик
До коментар #38 от "Факт":Не ни пука за блатарите и прссия, да мрат, важно е денги да дава пиянатя от пасьола
20:13 31.12.2025
44 хо-хо !
До коментар #39 от "Последния Софиянец":Ти ако си софиянец , макар и ,,последния,, , то аз съм арменския поп.Олиго....френ .....!
20:13 31.12.2025
45 ха-ха
До коментар #41 от "Хохо Бохо":И ти да си с предимство , защото сме кавалери! Отхак да ти е !
20:14 31.12.2025
46 Критик
20:15 31.12.2025
47 АЛО ШУШЛЕК
НАЛИ СХВАЩАШ ЧЕ ЗА МАЛОУМ...НИЦИ КАТО ТЕБЕ ЩЕ ИМА ВЪЗМЕЗДИЕ
ГОЛЕМИТЕ ТАРИКАТИ СА НЕДОСЕГАЕМИ АМА ДРЕБНИТЕ ДЕБИ..ЛИ ДЕТ ДЖАФКАТ ЗА ЦЕНТОВЕ ГО ОТНАСЯТ ПЪРВИ
ТАКА ЧЕ ХАРЧИ СИ СТИНКИТЕ ДО КАТО МОЖЕШ
20:18 31.12.2025
48 Льо Льо
20:19 31.12.2025