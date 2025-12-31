Новини
Френски евродепутат: Опитът за атака срещу резиденцията на Путин е прибързан и опасен за Украйна
  Тема: Украйна

Френски евродепутат: Опитът за атака срещу резиденцията на Путин е прибързан и опасен за Украйна

31 Декември, 2025 19:37

Остава открит въпросът, дали някоя европейска държава е съдествала на ВСУ за нападението, отбеляза Фернан Картайзер

Френски евродепутат: Опитът за атака срещу резиденцията на Путин е прибързан и опасен за Украйна - 1
Антония Симеонова

Евродепутатът от Люксембург Фернан Картайзер заяви, че след опита за украинска атака с дрон срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, възниква въпросът дали западните страни са участвали в подготовката ѝ.

Парламентаристът отбеляза, че подобна операция е "прибързано решение", тъй като е могла да доведе до „неблагоприятни последици за Украйна“ както по отношение на репутацията ѝ, така и по отношение на руските военни цели.

„Второ, възниква въпросът дали някоя западна държава или западни структури са съдействали на Украйна при провеждането на подобна операция, например чрез предоставяне на координати на полета. Отговорът на този въпрос би могъл да посее раздор сред съюзниците на Украйна“, каза евродепутатът.

На 31 декември руското Министерство на отбраната разкри подробности за украинската атака с дрон срещу резиденцията на Владимир Путин в Новгород. Според министерството, в атаката, която продължила 13 часа, са участвали 91 безпилотни летателни апарата. Руските сили за противовъздушна отбрана "успешно отблъснали" атаката, като свалили дрон „Чаклун-В“, въоръжен с 6-килограмов взривен заряд.

Украйна отрича обвиненията за нападение над резиденцията, а Русия вече обеща на Киев военен отговор и промяна в преговорната си позиция.


  • 1 Българин..🇷🇺🇧🇬

    23 7 Отговор
    Пълен Дръвник! Плещи щуротии! България и Русия вечна дружба!

    Коментиран от #22

    19:38 31.12.2025

  • 2 Пенсионер

    2 2 Отговор
    Пирински сателит!

    19:39 31.12.2025

  • 3 Кривоверен алкаш

    10 5 Отговор
    Нека да чуем американското разузнаване с какви резултати ще излезне и тогава да коментираме...

    Коментиран от #12, #13, #29

    19:40 31.12.2025

  • 4 Факт

    7 25 Отговор
    Идиотската война която започна Путин освети всички полезни за Русия идиоти по света!

    Коментиран от #9, #10, #19

    19:40 31.12.2025

  • 5 АХА БИЛА ПРИБЪРЗАНА

    16 5 Отговор
    НЕ Е ИДИОТСКА А САМО ПРИБЪРЗАНА
    ОЩЕ ЕДИН НЕАДЕКВАТЕН ЕВРОДЕБИЛ
    АМИ СПОКО
    РУСНАЦИТЕ НЯМА ДА ПРИБЪРЗАТ

    19:40 31.12.2025

  • 6 Сандо

    19 6 Отговор
    Значи според тоя европеид опита си е много добър и полезен,но не е навременен и следващия път трябва да е добре подготвен заедно със съюзниците и да е с положителен резултат.Е,сега разбирате ли какво бъдеще ни чака с такива еврокретени?

    Коментиран от #8

    19:40 31.12.2025

  • 7 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    5 16 Отговор
    До насс.иране!

    Коментиран от #11

    19:41 31.12.2025

  • 8 По нищо

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "Сандо":

    Ке утепат бункерното.Светът нищо не губи.

    19:43 31.12.2025

  • 9 И КО СТАНА

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    КАТО ГИ ПРЕБРОИ
    АМИ МАЙ СА НАС ....РА
    КАТО РАЗБРА ЧЕ СА МИЛИАРДИ
    АМА СПОКО ТИ И БЕЗ ТОВА СИ ДО ШИЯТА В ЛА......НА

    19:43 31.12.2025

  • 10 Механик

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Опааа, и тоя французин от же-лаещите и наперени натофце мина към Възраждане! Хахаха!
    Един по един стават "копейки" тия западняци бе? Кво става?
    п.п.
    А ти, спокойно! И ти ще минеш към Възраждане, когато дядо Иван дойде на Дунава.

    Коментиран от #38

    19:44 31.12.2025

  • 11 АДЕ СТИГА БЕ

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    ИСКАШ ДА ЗАМЯЗА НА УКР.....ОП В ПОКРОВСК ИЛИ ГУЛЯЙПОЛЕ

    19:45 31.12.2025

  • 12 Руснаков

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Кривоверен алкаш":

    Абе кви резултати бре дядо ,гледай фризера където си напъхал и държиш м@й касси вече 3та година с цел да и вземаш пенсията да не спре ,че ще умррришешшш маалатаа ,че после и пандела те очаква 😂😂😂 !

    19:47 31.12.2025

  • 13 ТаЙбе Юсеин

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Кривоверен алкаш":

    И цялата му рода ,за дето си си дал 4+!

    19:49 31.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Миролюб Войнов, възмутен

    2 7 Отговор
    Тая резиденция с какво е по-различна от ударен жилищен блок, детска градина или училище в Белгород и Донбас ? Виждаме двойни стандарти в които живота на обикновения руснак не струва пукната копейка. Значи да се бомбят узкоглази деца и жени е приемливо, а няква вила на военопрестъпник е международен скандал. Време е руснаците да се замислят с узките си очи и мозъци 😁

    Коментиран от #28, #42

    19:50 31.12.2025

  • 16 Котка

    5 1 Отговор
    Ехо. Френски ев.одепутат от Люксембург

    19:51 31.12.2025

  • 17 Хохо Бохо

    5 2 Отговор
    Сабале беше "Ама не са укрите за тях не е изгодно" сега като им поднесаха доказателствата друга песен запяха. Ойро де би ли те не осъзнават колко е опасно да стреляш по къщата на някой с ядрено куфарче. Пълни иди оти

    19:52 31.12.2025

  • 18 Артилерист

    6 2 Отговор
    Във всички случаи има участие на западни държави. И това на първо място е Англия. Англичаните останаха най-горещите в подкрепата на хунтата и те са им много послушни в извършването на безумни терористични диверсии. Последиците обаче ще са за обикновените украинци, които ще си светят и ще се греят на свещи на Нова година. А може да се засегнат и по-необикновените...

    19:54 31.12.2025

  • 19 Хохо Бохо

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Войната я започнаха САЩ и евродблите още 2005-та. Войната е продължение на политиката с други средства....ТА така умни ми красавецо с малко мозъче

    19:55 31.12.2025

  • 20 ВВП

    5 2 Отговор
    Още през 2019 писаха за ЗЕЛЮ артиста че бил много амбициозен ,харизматичен ,борбено момче ..взел най хубавото момиче за жена ,и други .Така че е прибързал със сигурност .Ще разпише цялата капитулация.Колкото е дрона да му дават ,колкото и оръжие и кинти..Малък инертен негодник..Руските са кофти враг..

    19:55 31.12.2025

  • 21 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 2 Отговор
    Трябва да се млати ватата до като шава, копейките им тоже

    Коментиран от #33

    19:56 31.12.2025

  • 22 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин..🇷🇺🇧🇬":

    На кладбището сте в тинята с братушките си, подлоги изгнили

    19:57 31.12.2025

  • 23 Адрес 4000

    1 3 Отговор
    Е ,
    поне явно се показват напазаруваните мурзилажи от Москалите

    19:58 31.12.2025

  • 24 Механик

    2 5 Отговор
    Блатара и копейката му продажна трябва да са в чувал под елхата!

    19:58 31.12.2025

  • 25 ВВП

    6 1 Отговор
    От Британия казаха преди два месеца,че са дали на Киев,90000 дрона .Може и да са 190000 .Кой знае .Затерриризъм саксонците не пестят пари..Затова все повече ще ядат Лобута в Окропистан..С право.

    19:59 31.12.2025

  • 26 Артилерист

    2 5 Отговор
    Таа година ще е последна на блатния хаганат и бункерния му страхливец с ботокса!

    19:59 31.12.2025

  • 27 Сандо

    1 3 Отговор
    До като не висне бакшиша от башнята няма да има мир!

    20:01 31.12.2025

  • 28 Хохо Бохо

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Миролюб Войнов, възмутен":

    Ами разликата е, че детските градини и болници в изброените от теб градове салонацитата ги удрят с американски ракети за ПВО понеже така и не схванаха, че ракетата тръгва директно към целта без да заобикаля. А резиденцията салонацитата я удариха с дронове. Схана ли? Салонацитата ги унищожават с различни оръжия

    20:01 31.12.2025

  • 29 Мислиш ли, че САЩ

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кривоверен алкаш":

    ще разкрият кой стои зад атаката, та Русия да получи кард-бланж и с пълно право да потопи Острова??? Ти май в паралелен свят живееш!
    Ще увъртат, ще усукват докато и тоя случай се замете под килима. А само Украйна, както винаги ще го отнесе, както стана и със СП тръбите!

    20:01 31.12.2025

  • 30 Хохо Бохо

    1 4 Отговор
    Да си пожелаем тази година калния бункер да гори и геостратега с ботокса да бъде завлечен в Хага окован с фул памперс пак!

    Коментиран от #36

    20:02 31.12.2025

  • 31 Бай той Толстой

    2 1 Отговор
    Европа трябва да бъде наказана,за да може да се постави на мясъ ба Русия и Украйна!Ние също трябва да бъдем наказани,да платим за стари и нови грехове!

    20:02 31.12.2025

  • 32 Бай той Толстой

    2 5 Отговор
    Но както върви 4та година, матушката гнила заминава при крайцера, Амин

    20:03 31.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Факт

    1 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    20:06 31.12.2025

  • 35 Факти

    8 3 Отговор
    Твърде много раздухвате тази елементарна ,рашистка провокация и нелепа лъжа. Хората ще празнуваме ,а вие ни занимавате с глупостите на супер неизвестни лузъри ..

    20:08 31.12.2025

  • 36 хо-хо !

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хохо Бохо":

    Пожелавам ти идната 2026 година да доживееш лебедовата песен на зеления гном ! Светът ще си отдъхне от просяка , тръгнал да бори руснаците ! Голям смях е тоя клоун .... !

    Коментиран от #37

    20:08 31.12.2025

  • 37 ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "хо-хо !":

    Бори руснаците , ама урките стоят без ток и на тъмно . Ха-ха ! Борел руснаците .

    20:10 31.12.2025

  • 38 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Вие сте възрожденци но не сте български, вие сте полезни за Русия идиоти!!!!

    Коментиран от #40, #43

    20:10 31.12.2025

  • 39 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Лебедово озеро ще има 100%, бункерното ще виси от башнята по таво нреме, а вие рабите задунайски ще сте си вовеки на бунището с пошлата си челяд гладни съдрани

    Коментиран от #44

    20:11 31.12.2025

  • 40 овч,

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факт":

    Идиотите на никого не са полезни , дори и на себе си .

    20:11 31.12.2025

  • 41 Хохо Бохо

    0 2 Отговор
    Копейките да напълнят кладбищата новата година, Амин

    Коментиран от #45

    20:12 31.12.2025

  • 42 Не си прав

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Миролюб Войнов, възмутен":

    Има си военни закони, които забраняват убийства на държавни глави дори да са процес на война.
    Дори в законодателството на САЩ и Русия е вписано, че при убийство на Президента, се използва максимален отговор(включително ЯО)

    20:12 31.12.2025

  • 43 Механик

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Факт":

    Не ни пука за блатарите и прссия, да мрат, важно е денги да дава пиянатя от пасьола

    20:13 31.12.2025

  • 44 хо-хо !

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Последния Софиянец":

    Ти ако си софиянец , макар и ,,последния,, , то аз съм арменския поп.Олиго....френ .....!

    20:13 31.12.2025

  • 45 ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хохо Бохо":

    И ти да си с предимство , защото сме кавалери! Отхак да ти е !

    20:14 31.12.2025

  • 46 Критик

    5 0 Отговор
    Във Фейса и някои русофили взеха да се гъбаркат с кремълските лъжци за тази глупост която са съчинили..🤣

    20:15 31.12.2025

  • 47 АЛО ШУШЛЕК

    2 0 Отговор
    ЗА МНЕНИЕТО ТИ КОЙ КЪВ Е МИ Е СЕ ТАЯ
    НАЛИ СХВАЩАШ ЧЕ ЗА МАЛОУМ...НИЦИ КАТО ТЕБЕ ЩЕ ИМА ВЪЗМЕЗДИЕ
    ГОЛЕМИТЕ ТАРИКАТИ СА НЕДОСЕГАЕМИ АМА ДРЕБНИТЕ ДЕБИ..ЛИ ДЕТ ДЖАФКАТ ЗА ЦЕНТОВЕ ГО ОТНАСЯТ ПЪРВИ
    ТАКА ЧЕ ХАРЧИ СИ СТИНКИТЕ ДО КАТО МОЖЕШ

    20:18 31.12.2025

  • 48 Льо Льо

    0 0 Отговор
    жив руснак.....

    20:19 31.12.2025

