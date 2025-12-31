Уиткоф: САЩ обсъдиха гаранциите за сигурност за Киев с евротройката и Украйна

Представители на САЩ, Великобритания, Германия, Франция и Украйна проведоха телефонни консултации, за да обсъдят засилването на гаранциите за сигурност за Киев. Това беше обявено на 10 декември от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

Той отбеляза, че „току-що се проведе продуктивен телефонен разговор, за да се обсъдят следващите стъпки в европейския мирен процес“. „Фокусирахме се върху това как да продължим напред на практика в обсъждането на мирния процес, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, включително засилване на гаранциите за сигурност и разработване на ефективни механизми за предотвратяване на конфликти, които да помогнат за прекратяване на войната и предотвратяване на нейното възобновяване“, каза Уиткоф.

Според специалния представител на американския лидер една от темите на разговора е била икономическата помощ за Украйна и нейното възстановяване след конфликта. „Обсъдихме и много допълнителни подробности и ще продължим тази важна работа и координация през новата година“, добави Уиткоф.

Той уточни, че на разговора са присъствали държавният секретар на САЩ Марко Рубио, зетят на американския лидер, предприемачът Джаред Кушнер, съветникът по националната сигурност на британския премиер Джонатан Пауъл, съветникът по външните работи на френския президент Еманюел Бон, съветникът по външната политика на германския канцлер Гюнтер Заутер и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров. По-късно Уиткоф публикува нова версия на това съобщение, като уточни, че Володимир Зеленски също е участвал в консултациите.

На 28 декември руският външен министър Сергей Лавров подчерта, че Русия е ангажирана да продължи да работи с американските преговарящи за разработване на споразумения за Украйна, които да се справят с коренните причини за конфликта. Ръководителят на руската дипломация отбеляза, че Москва оценява усилията на президента на САЩ и неговия екип. Лавров също така заяви, че Зеленски и неговите европейски посредници не показват желание за конструктивни преговори. Лавров отбеляза, че Киев „тероризира цивилни“ в Русия и извършва саботаж срещу гражданска инфраструктура.

В нощта на 29 декември Киев предприе атака с 91 безпилотни летателни апарата срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област. Всички дронове бяха унищожени. Според Лавров няма съобщения за жертви или щети от отломки от безпилотни летателни апарати. Междувременно, помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че Путин в телефонен разговор е обърнал вниманието на американския президент Доналд Тръмп върху атаката на Киев, която се е случила „почти веднага“ след преговорите между САЩ и Украйна в Мар-а-Лаго, и е предупредил, че тя няма да остане „без най-сериозен отговор“. Путин също така е казал на американския лидер, че позицията на Русия в преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна ще бъде преразгледана.