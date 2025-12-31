Новини
Уиткоф: САЩ обсъдиха гаранциите за сигурност за Киев с евротройката и Украйна

Уиткоф: САЩ обсъдиха гаранциите за сигурност за Киев с евротройката и Украйна

31 Декември, 2025 21:53

Една от темите на разговора е била икономическата помощ за Украйна и нейното възстановяване след конфликта

Уиткоф: САЩ обсъдиха гаранциите за сигурност за Киев с евротройката и Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Представители на САЩ, Великобритания, Германия, Франция и Украйна проведоха телефонни консултации, за да обсъдят засилването на гаранциите за сигурност за Киев. Това беше обявено на 10 декември от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

Той отбеляза, че „току-що се проведе продуктивен телефонен разговор, за да се обсъдят следващите стъпки в европейския мирен процес“. „Фокусирахме се върху това как да продължим напред на практика в обсъждането на мирния процес, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, включително засилване на гаранциите за сигурност и разработване на ефективни механизми за предотвратяване на конфликти, които да помогнат за прекратяване на войната и предотвратяване на нейното възобновяване“, каза Уиткоф.

Според специалния представител на американския лидер една от темите на разговора е била икономическата помощ за Украйна и нейното възстановяване след конфликта. „Обсъдихме и много допълнителни подробности и ще продължим тази важна работа и координация през новата година“, добави Уиткоф.

Той уточни, че на разговора са присъствали държавният секретар на САЩ Марко Рубио, зетят на американския лидер, предприемачът Джаред Кушнер, съветникът по националната сигурност на британския премиер Джонатан Пауъл, съветникът по външните работи на френския президент Еманюел Бон, съветникът по външната политика на германския канцлер Гюнтер Заутер и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров. По-късно Уиткоф публикува нова версия на това съобщение, като уточни, че Володимир Зеленски също е участвал в консултациите.

На 28 декември руският външен министър Сергей Лавров подчерта, че Русия е ангажирана да продължи да работи с американските преговарящи за разработване на споразумения за Украйна, които да се справят с коренните причини за конфликта. Ръководителят на руската дипломация отбеляза, че Москва оценява усилията на президента на САЩ и неговия екип. Лавров също така заяви, че Зеленски и неговите европейски посредници не показват желание за конструктивни преговори. Лавров отбеляза, че Киев „тероризира цивилни“ в Русия и извършва саботаж срещу гражданска инфраструктура.

В нощта на 29 декември Киев предприе атака с 91 безпилотни летателни апарата срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област. Всички дронове бяха унищожени. Според Лавров няма съобщения за жертви или щети от отломки от безпилотни летателни апарати. Междувременно, помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че Путин в телефонен разговор е обърнал вниманието на американския президент Доналд Тръмп върху атаката на Киев, която се е случила „почти веднага“ след преговорите между САЩ и Украйна в Мар-а-Лаго, и е предупредил, че тя няма да остане „без най-сериозен отговор“. Путин също така е казал на американския лидер, че позицията на Русия в преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна ще бъде преразгледана.


САЩ
Оценка 2.2 от 9 гласа.
Оценка 2.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тръмп

    13 4 Отговор
    Обсъдихме с Шведската тройка.хи хи хи

    21:54 31.12.2025

  • 2 На колене руски подлоги!

    5 23 Отговор
    На колене пред Зеленски лидерът на нашето съвремие!!

    Коментиран от #4, #18

    21:55 31.12.2025

  • 3 Емили с Тротинетката

    13 2 Отговор
    Евротройката е Шведска тройка само за мъже.

    21:55 31.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    12 7 Отговор

    До коментар #2 от "На колене руски подлоги!":

    На колене пак ще са по високи от Зеленски.

    Коментиран от #13

    21:56 31.12.2025

  • 5 ПО ТОЧНО

    11 1 Отговор
    .................Уиткоф: САЩ обсъдиха гаранциите за сигурност за Киев с ЕВРОУТАЙКАТА и Украйна

    21:57 31.12.2025

  • 6 Робърт Опенхаймър, ядрен физик

    5 12 Отговор
    Бе дайте на пуста му Украйна атом, шепа неутрони и оставете да се опрявят с узкоглазите 👍

    Коментиран от #7, #8

    21:58 31.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Робърт Опенхаймър, ядрен физик":

    А ти къде ще идеш? Радиацията не признава граници.

    22:01 31.12.2025

  • 8 Вашето мнение

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Робърт Опенхаймър, ядрен физик":

    Ма кой да им даде бе пиле златно, лаещите само жинжъри като теб произвеждат, друго не могат.

    22:03 31.12.2025

  • 9 Късно е

    8 2 Отговор
    чадо, мандалото лопна.

    22:06 31.12.2025

  • 10 На колене бе руски подлоги!

    3 15 Отговор
    ВСУ разкости орките,е ЕС ще ги довърши.

    Коментиран от #15

    22:06 31.12.2025

  • 11 Гаранциите са .....кой колко

    8 3 Отговор
    ще спечели от реанимацията на полуразложеният труп ако той не бъде предварително разкъсан и усвоен от руският орел мечка или каквото вие решите че може да го наречете.

    22:09 31.12.2025

  • 12 Абе верно ли?

    9 1 Отговор
    Абе тоя от снимката ли най Дончо го нарече uдиот?

    Верно прилича на такъв

    Коментиран от #16

    22:14 31.12.2025

  • 13 Хахахахаахах

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Евала ,бате!!!

    22:15 31.12.2025

  • 14 ЕВРОТРОЙКАТА НАШМЪРКАНА ЛИ Е

    6 2 Отговор
    Била.

    22:16 31.12.2025

  • 15 Сус бе

    9 3 Отговор

    До коментар #10 от "На колене бе руски подлоги!":

    Кажи кажи чей Крим?

    22:16 31.12.2025

  • 16 Последния Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Абе верно ли?":

    Стефан Витков е бедно еврейче от Пловдив Баща му е шивач.

    22:23 31.12.2025

  • 17 Гост

    3 2 Отговор
    Евротройка? Еаси якото! По кой канал е това?

    22:31 31.12.2025

  • 18 Боруна Лом

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "На колене руски подлоги!":

    ИЗПОЛЗВАН КОНДОМ!

    22:36 31.12.2025

  • 19 На колене бе руски подлоги!

    2 4 Отговор
    ВСУ разкости орките,е ЕС ще ги довърши.

    22:46 31.12.2025

  • 20 Въш.кар.ис.тан

    2 3 Отговор
    Дъртия пиян кон изцвили по команда от Конника без Глава.

    22:50 31.12.2025

  • 21 ПИТАНКА

    0 0 Отговор
    НАЛИ не беше конфликт а война... нещо се бърката,а

    23:17 31.12.2025

  • 22 Русия

    0 0 Отговор
    не може все още да схане тактиката на Тръмп и ,че точно той ще и забие последния пирон в ковчега.Вярно,Украйна ще изстрада още много през тази война,но Русия,коматисана влиза във фризера,за десетилетия напред.

    23:23 31.12.2025