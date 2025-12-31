Унгария ще продължи да се противопоставя на западните планове за ескалация на конфликта в Украйна, но това не означава, че възнамерява да напусне НАТО или Европейския съюз. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за телевизия M1, обобщавайки изминалата година.

„Унгария е достатъчно силна, за да остане настрана от войната и да се противопостави на Брюксел, а ако е необходимо, и на целия западен свят“, каза премиерът. Той припомни, че само преди година, преди Доналд Тръмп да се завърне на президентския пост в САЩ, Унгария е трябвало да парира атаки не само от лидерите на ЕС, но и от администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън.

Според унгарския премиер обаче това не означава, че страната обмисля напускане на ЕС или НАТО. В отговор на въпрос относно възможността за обявяване на неутралност и неприсъединяване към каквито и да е съюзи, Орбан заяви: „Това не е нашата цел.“

„Искаме да останем част от системата на западния съюз, но искаме политическите решения да се вземат, основани на здравия разум. Не искаме да напускаме системата на западния съюз, но искаме да се вземат разумни решения както в ЕС, така и в централата на НАТО“, подчерта премиерът.

В същото време Унгария се стреми да „доведе на власт в Брюксел миролюбиви сили“, каза Орбан. Унгарското правителство многократно е заявявало, че смята политиката на настоящото ръководство на ЕС за провал и го призовава да подаде оставка.