Орбан: Не искаме да напускаме ЕС и НАТО, но Брюксел има нужда от здрав разум

Унгария ще продължи да се противопоставя на западните планове за ескалация на конфликта в Украйна, но това не означава, че възнамерява да напусне НАТО или Европейския съюз. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за телевизия M1, обобщавайки изминалата година.
„Унгария е достатъчно силна, за да остане настрана от войната и да се противопостави на Брюксел, а ако е необходимо, и на целия западен свят“, каза премиерът. Той припомни, че само преди година, преди Доналд Тръмп да се завърне на президентския пост в САЩ, Унгария е трябвало да парира атаки не само от лидерите на ЕС, но и от администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън.
Според унгарския премиер обаче това не означава, че страната обмисля напускане на ЕС или НАТО. В отговор на въпрос относно възможността за обявяване на неутралност и неприсъединяване към каквито и да е съюзи, Орбан заяви: „Това не е нашата цел.“
„Искаме да останем част от системата на западния съюз, но искаме политическите решения да се вземат, основани на здравия разум. Не искаме да напускаме системата на западния съюз, но искаме да се вземат разумни решения както в ЕС, така и в централата на НАТО“, подчерта премиерът.
В същото време Унгария се стреми да „доведе на власт в Брюксел миролюбиви сили“, каза Орбан. Унгарското правителство многократно е заявявало, че смята политиката на настоящото ръководство на ЕС за провал и го призовава да подаде оставка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пр0 стия милиционер искаше да вкара Руси
Коментиран от #2, #6, #9
20:28 31.12.2025
2 Путин
До коментар #1 от "Пр0 стия милиционер искаше да вкара Руси":Там са ни децата и жените. И палатите и яхтите
Коментиран от #46
20:29 31.12.2025
3 Тити
20:29 31.12.2025
4 Рамбо Силек
20:29 31.12.2025
5 Пич
Пожелавам ви да изкарате страхотна веселба сред готини хора , и да посрещнете новата година с усмивка и щастлививо сърце !!!
Еврото ще го мислим , като дойде ! И с него ще се справиме !!!
Коментиран от #42
20:30 31.12.2025
6 ФАКТ
До коментар #1 от "Пр0 стия милиционер искаше да вкара Руси":Путлер иска да го оставят да окраде още 100 трилиона рубли от неграмотната вата.
Коментиран от #17
20:30 31.12.2025
7 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ
20:30 31.12.2025
8 Кална ватенка
Коментиран от #20
20:31 31.12.2025
9 Бобо
До коментар #1 от "Пр0 стия милиционер искаше да вкара Руси":Путлер е западен агент, който се прикрива все едно че е бавнора 3 виващ докато разсипва Русия до основи.
Коментиран от #11
20:32 31.12.2025
10 само така
20:32 31.12.2025
11 Путлер
До коментар #9 от "Бобо":В КГБ е бил известен като агент с псевдоним "Молец". Толкова е бил подмолен
20:33 31.12.2025
12 БГария
20:34 31.12.2025
13 торбан
20:37 31.12.2025
14 Последния Софиянец
20:37 31.12.2025
15 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Унгария да внимава !!!
Коментиран от #27
20:38 31.12.2025
16 Браво на Орбан
Това е истински помияр. Ти го храниш то те лае.
Британците са пичове. Постъпиха мъжки. Казаха "не ви щем ЕСто" и напуснаха.
Орбан се държи като унгарка в австрийски бардак.
20:38 31.12.2025
17 Руски колективен крепостен
До коментар #6 от "ФАКТ":Като Папуа Нова Гвинея сме.Само дето ни е студено.
Коментиран от #24
20:40 31.12.2025
18 Много е Йезуитско!
20:40 31.12.2025
19 НЕ НА УРСУЛА
20:40 31.12.2025
20 Нищо подобно
До коментар #8 от "Кална ватенка":Унгария, Словакия и Чехия просто имат свободолюбиви народи и не търпят сесесери
20:40 31.12.2025
21 ЕВРОТО ИДВА
20:40 31.12.2025
23 Тоа па
20:42 31.12.2025
24 Ъхъъ
До коментар #17 от "Руски колективен крепостен":Такива сме в 404. Какво да правим. Рюте ни го каза това. Папуанци ни нарече.
20:42 31.12.2025
25 Потресен
20:42 31.12.2025
26 Браво на Орбан
20:45 31.12.2025
27 И Унгария ли ще нападате
До коментар #15 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":бре фашисти?
Коментиран от #31
20:46 31.12.2025
28 Гошо
20:47 31.12.2025
29 Хахахаха
20:48 31.12.2025
30 Тео
20:49 31.12.2025
31 Миролюб Войнов, пилот ВВС
До коментар #27 от "И Унгария ли ще нападате":"...и унгарците ли ще нападате...."
Разбира се.
От унгарците по-голями фашисти са само узкоглазите 😁
Коментиран от #33
20:51 31.12.2025
32 Завърнал се
20:52 31.12.2025
33 А какво правите в Европа
До коментар #31 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":като я мразите? Насила ли ви държат, че да се борите да я унищожавате. И Унгария ви пречи, че не иска да участва в малоумното самоубиване на Европа. И ще нападате и насилие и простотия.
20:56 31.12.2025
35 Как
21:02 31.12.2025
36 Помним
Коментиран от #39, #43
21:07 31.12.2025
37 факт
Най бедните от източна еропа приеха еврото, Латвия Естония Хърватия Литвения Словения. Държави с много по развита икономика като Полша Чехия Румъния Унгария не, защо ли?
Малки бедни и глупави държави и народи е лесно да се манипулират а като прибавиш и продажници ние отговаряма на всички показатели,
21:08 31.12.2025
38 тОРБАЛан
21:08 31.12.2025
39 Ти си типичен пример
До коментар #36 от "Помним":за фашизма залял запада.
21:08 31.12.2025
40 Серетем
21:08 31.12.2025
41 ДрайвингПлежър
ЕВРОПА НА НАЦИИТЕ!!! това са го казали създателите на Обединена Европа!
Не европа на Брюкселските фашисти! Които са отговорни за края на Европа! Теглим ли ножа на Брюксел нещата между държавите членки ще се оправят и когато всеки си гледа къщичката по начина по който той разбира и икономиката ще тръгне!!!
Коментиран от #66
21:09 31.12.2025
42 Нтс
До коментар #5 от "Пич":Понеже искаш да си сред готини хора, ди в България, а не в родната си Русия.
Коментиран от #45, #58
21:09 31.12.2025
43 факт
До коментар #36 от "Помним":а България?
21:09 31.12.2025
44 Орбан Толупа
Коментиран от #47
21:11 31.12.2025
45 Колко жалко
До коментар #42 от "Нтс":изглеждате.
21:11 31.12.2025
47 И на нова година
До коментар #44 от "Орбан Толупа":троленето ви няма край.
21:12 31.12.2025
49 Благой от СОФстрой
Коментиран от #51
21:15 31.12.2025
50 Унгар
Затова реве против ЕС
Коментиран от #53
21:16 31.12.2025
51 Много ви пречи
До коментар #49 от "Благой от СОФстрой":да унищожавате Европа. Не го е срам Орбан
21:18 31.12.2025
52 ОрбанЧо
Коментиран от #73
21:18 31.12.2025
53 Лъжеца е много жалко нещо
До коментар #50 от "Унгар":Жалко за родители, които са опропастили детето си.
Коментиран от #55, #63
21:19 31.12.2025
54 Ганчев
Коментиран от #56
21:21 31.12.2025
55 Чувстваш ли се като настъпен зарзават?
До коментар #53 от "Лъжеца е много жалко нещо":Продал се за жълти копейки?
Коментиран от #59
21:22 31.12.2025
56 Ко общо има Москва
До коментар #54 от "Ганчев":че урсулите те крадат и унищожават Европа?
21:23 31.12.2025
57 абсолютно
21:23 31.12.2025
58 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #42 от "Нтс":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Коментиран от #60, #61
21:24 31.12.2025
59 Предполагам
До коментар #55 от "Чувстваш ли се като настъпен зарзават?":И това е най малкото в което може да се чувства един лъжец. Жалко за родители създали отпадък.
21:24 31.12.2025
60 От толкова папагалене
До коментар #58 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":на дупиту имали вече пира? 😀
21:25 31.12.2025
61 Хи хи
До коментар #58 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Че що да заминаваме, нато и маленкий зеля казаха, че Русия идва тука !!
21:29 31.12.2025
62 стоян георгиев
Коментиран от #64
21:30 31.12.2025
63 Принтер ,ти не празнуваш ли?🤣
До коментар #53 от "Лъжеца е много жалко нещо":Освен да обиждаш хората ,можеш ли нещо друго ?
Коментиран от #68
21:31 31.12.2025
64 Въпроса е
До коментар #62 от "стоян георгиев":Дали ЕС ще остане цял с продажните урсули. Може да го разпаднете и преди да свърши войната и да изгоните Орбан, та да не ви пречи.
21:32 31.12.2025
66 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #41 от "ДрайвингПлежър":Това не е идеята на ЕС "всеки да си гледа къщичката"
Коментиран от #69, #70
21:33 31.12.2025
67 Ти си
21:34 31.12.2025
68 Къде видя обида
До коментар #63 от "Принтер ,ти не празнуваш ли?🤣":Там пишеше, че лъжеца е много жалко нещо. И жалко за родители създали такъв отпадък. Кое не е вярно?
21:34 31.12.2025
69 Идеята на ЕС
До коментар #66 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":с продажните урсули, корупцията и срива на всички ценности, отдавна я няма.
21:35 31.12.2025
70 ДрайвингПлежър
До коментар #66 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":Точно това е идеята на ЕС!
Идеята на ЕС е суверенни нации да работят заедно съобразено с интересите си и националните си особености!
Идеята на ЕС не е и никога не е била Федерализация!!!
21:42 31.12.2025
72 Мърляв маджарски Γъ3
21:46 31.12.2025
73 Ха-ха-ха ,точно в целта😂👍👍👍
До коментар #52 от "ОрбанЧо":Подлецът е много лаком.
Коментиран от #74
21:47 31.12.2025
74 Тро лея
До коментар #73 от "Ха-ха-ха ,точно в целта😂👍👍👍":и на нова година няма почивка да покаже падението си. Жалко за родители създали отпадък.
21:51 31.12.2025
75 Марш при ...
Коментиран от #76
21:52 31.12.2025
76 И на нова година
До коментар #75 от "Марш при ...":няма да спрете да показвате упадъка на запада.
21:54 31.12.2025