Новини
Свят »
Унгария »
Орбан: Не искаме да напускаме ЕС и НАТО, но Брюксел има нужда от здрав разум

Орбан: Не искаме да напускаме ЕС и НАТО, но Брюксел има нужда от здрав разум

31 Декември, 2025 20:27 1 494 76

  • виктор орбан-
  • нато-
  • ес-
  • украйна

Унгария е достатъчно силна, за да остане настрана от войната и да се противопостави на целия западен свят, заяви унгарският премиер

Орбан: Не искаме да напускаме ЕС и НАТО, но Брюксел има нужда от здрав разум - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Унгария ще продължи да се противопоставя на западните планове за ескалация на конфликта в Украйна, но това не означава, че възнамерява да напусне НАТО или Европейския съюз. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за телевизия M1, обобщавайки изминалата година.

„Унгария е достатъчно силна, за да остане настрана от войната и да се противопостави на Брюксел, а ако е необходимо, и на целия западен свят“, каза премиерът. Той припомни, че само преди година, преди Доналд Тръмп да се завърне на президентския пост в САЩ, Унгария е трябвало да парира атаки не само от лидерите на ЕС, но и от администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън.

Според унгарския премиер обаче това не означава, че страната обмисля напускане на ЕС или НАТО. В отговор на въпрос относно възможността за обявяване на неутралност и неприсъединяване към каквито и да е съюзи, Орбан заяви: „Това не е нашата цел.

„Искаме да останем част от системата на западния съюз, но искаме политическите решения да се вземат, основани на здравия разум. Не искаме да напускаме системата на западния съюз, но искаме да се вземат разумни решения както в ЕС, така и в централата на НАТО“, подчерта премиерът.

В същото време Унгария се стреми да „доведе на власт в Брюксел миролюбиви сили“, каза Орбан. Унгарското правителство многократно е заявявало, че смята политиката на настоящото ръководство на ЕС за провал и го призовава да подаде оставка.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пр0 стия милиционер искаше да вкара Руси

    11 21 Отговор
    Пуслер иска в НАТО

    Коментиран от #2, #6, #9

    20:28 31.12.2025

  • 2 Путин

    15 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пр0 стия милиционер искаше да вкара Руси":

    Там са ни децата и жените. И палатите и яхтите

    Коментиран от #46

    20:29 31.12.2025

  • 3 Тити

    20 29 Отговор
    Боклука Орбан седи на два стола и скоро ще се катурне.

    20:29 31.12.2025

  • 4 Рамбо Силек

    23 4 Отговор
    Тези са оперирани от разум. Да се закрива вертепа!

    20:29 31.12.2025

  • 5 Пич

    21 4 Отговор
    Забравете утре !!! Има само днес !!!
    Пожелавам ви да изкарате страхотна веселба сред готини хора , и да посрещнете новата година с усмивка и щастлививо сърце !!!
    Еврото ще го мислим , като дойде ! И с него ще се справиме !!!

    Коментиран от #42

    20:30 31.12.2025

  • 6 ФАКТ

    12 20 Отговор

    До коментар #1 от "Пр0 стия милиционер искаше да вкара Руси":

    Путлер иска да го оставят да окраде още 100 трилиона рубли от неграмотната вата.

    Коментиран от #17

    20:30 31.12.2025

  • 7 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ

    25 8 Отговор
    У Брюксел няма разум. Сичките са като Кая Калас.

    20:30 31.12.2025

  • 8 Кална ватенка

    17 22 Отговор
    Ако Унгария беше нападната, друга песен щеше да пееш.

    Коментиран от #20

    20:31 31.12.2025

  • 9 Бобо

    12 18 Отговор

    До коментар #1 от "Пр0 стия милиционер искаше да вкара Руси":

    Путлер е западен агент, който се прикрива все едно че е бавнора 3 виващ докато разсипва Русия до основи.

    Коментиран от #11

    20:32 31.12.2025

  • 10 само така

    13 9 Отговор
    Никакво напускане, трябва да се унищожи отвътре както дървоядите ядат дървото.

    20:32 31.12.2025

  • 11 Путлер

    11 11 Отговор

    До коментар #9 от "Бобо":

    В КГБ е бил известен като агент с псевдоним "Молец". Толкова е бил подмолен

    20:33 31.12.2025

  • 12 БГария

    13 14 Отговор
    Сега разбирам, защо унгарките са известни като шабрантиите на Европа. Сакат отвсякъде да го поемат.

    20:34 31.12.2025

  • 13 торбан

    4 9 Отговор
    йок корбан !

    20:37 31.12.2025

  • 14 Последния Софиянец

    7 9 Отговор
    Новата доктрина на САЩ е Европа на националните държави със собствена валута и граници.

    20:37 31.12.2025

  • 15 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    10 14 Отговор
    Бе то имаше една Югославия, която също се смяташе за сила и разчиташе на Русия, имаше и една Сирия.....
    Унгария да внимава !!!

    Коментиран от #27

    20:38 31.12.2025

  • 16 Браво на Орбан

    13 13 Отговор
    НЯМАЛО ДА НАПУСКА ЕС И НАТО

    Това е истински помияр. Ти го храниш то те лае.


    Британците са пичове. Постъпиха мъжки. Казаха "не ви щем ЕСто" и напуснаха.


    Орбан се държи като унгарка в австрийски бардак.

    20:38 31.12.2025

  • 17 Руски колективен крепостен

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    Като Папуа Нова Гвинея сме.Само дето ни е студено.

    Коментиран от #24

    20:40 31.12.2025

  • 18 Много е Йезуитско!

    8 12 Отговор
    Или си в един съюз, с който споделяш определени политичеси, икономически и морални ценности, или ако не си съгласен излизаш с високо вдигната глава и се оправяш сам.......Всичко останало е само пушилка за наивници!

    20:40 31.12.2025

  • 19 НЕ НА УРСУЛА

    14 4 Отговор
    ТОЧКА!

    20:40 31.12.2025

  • 20 Нищо подобно

    10 5 Отговор

    До коментар #8 от "Кална ватенка":

    Унгария, Словакия и Чехия просто имат свободолюбиви народи и не търпят сесесери

    20:40 31.12.2025

  • 21 ЕВРОТО ИДВА

    5 15 Отговор
    ЛЕВО ПЪТУВА

    20:40 31.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тоа па

    3 12 Отговор
    клоун :)

    20:42 31.12.2025

  • 24 Ъхъъ

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "Руски колективен крепостен":

    Такива сме в 404. Какво да правим. Рюте ни го каза това. Папуанци ни нарече.

    20:42 31.12.2025

  • 25 Потресен

    3 8 Отговор
    Ще се прежали човекът.

    20:42 31.12.2025

  • 26 Браво на Орбан

    11 6 Отговор
    Най трезво мислещият. Ако не се изхвърлят урсулите, ЕС няма да остане цял.

    20:45 31.12.2025

  • 27 И Унгария ли ще нападате

    10 4 Отговор

    До коментар #15 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    бре фашисти?

    Коментиран от #31

    20:46 31.12.2025

  • 28 Гошо

    2 7 Отговор
    Да го Д. , порно

    20:47 31.12.2025

  • 29 Хахахаха

    6 15 Отговор
    Ами като не искаш да напускаш, работи за ЕС, а не против него бе путле раст.

    20:48 31.12.2025

  • 30 Тео

    2 3 Отговор
    Орбан значи градски🏙️

    20:49 31.12.2025

  • 31 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    2 12 Отговор

    До коментар #27 от "И Унгария ли ще нападате":

    "...и унгарците ли ще нападате...."

    Разбира се.
    От унгарците по-голями фашисти са само узкоглазите 😁

    Коментиран от #33

    20:51 31.12.2025

  • 32 Завърнал се

    7 10 Отговор
    Тоя става смешен и него го тресе нещо манията за величие, ама му е ясно че излезе ли от и ЕС отиват на кино и без кинти. Като не ти харесва, чао като англичаните, ама да ги пита дали им харесва толкова. Измислен герой и тоя, скоро ще отече в канала.

    20:52 31.12.2025

  • 33 А какво правите в Европа

    5 6 Отговор

    До коментар #31 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    като я мразите? Насила ли ви държат, че да се борите да я унищожавате. И Унгария ви пречи, че не иска да участва в малоумното самоубиване на Европа. И ще нападате и насилие и простотия.

    20:56 31.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Как

    4 5 Отговор
    да искаш , бе , нали чрез тях стана милиардер и фамилията ти !

    21:02 31.12.2025

  • 36 Помним

    1 4 Отговор
    Унгаретата са на страната на фашизма

    Коментиран от #39, #43

    21:07 31.12.2025

  • 37 факт

    3 3 Отговор
    Евреите манипулират банковата система в целият свят. Това е банда с костюми и врътовръзки. На тях никога не им е пукало за народите а единствено контролът чрез пари и подкупи.
    Най бедните от източна еропа приеха еврото, Латвия Естония Хърватия Литвения Словения. Държави с много по развита икономика като Полша Чехия Румъния Унгария не, защо ли?
    Малки бедни и глупави държави и народи е лесно да се манипулират а като прибавиш и продажници ние отговаряма на всички показатели,

    21:08 31.12.2025

  • 38 тОРБАЛан

    0 1 Отговор
    Не ти е простено, но е разбираемо, зависим си

    21:08 31.12.2025

  • 39 Ти си типичен пример

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Помним":

    за фашизма залял запада.

    21:08 31.12.2025

  • 40 Серетем

    1 0 Отговор
    Укр.К а п уут.

    21:08 31.12.2025

  • 41 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор
    За да не напускат държавите членики - трябва да бъде изритан Брюксел от уравнението!

    ЕВРОПА НА НАЦИИТЕ!!! това са го казали създателите на Обединена Европа!

    Не европа на Брюкселските фашисти! Които са отговорни за края на Европа! Теглим ли ножа на Брюксел нещата между държавите членки ще се оправят и когато всеки си гледа къщичката по начина по който той разбира и икономиката ще тръгне!!!

    Коментиран от #66

    21:09 31.12.2025

  • 42 Нтс

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Понеже искаш да си сред готини хора, ди в България, а не в родната си Русия.

    Коментиран от #45, #58

    21:09 31.12.2025

  • 43 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Помним":

    а България?

    21:09 31.12.2025

  • 44 Орбан Толупа

    2 3 Отговор
    Искам да папкам едновременно евраци и рубли ...

    Коментиран от #47

    21:11 31.12.2025

  • 45 Колко жалко

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Нтс":

    изглеждате.

    21:11 31.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 И на нова година

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Орбан Толупа":

    троленето ви няма край.

    21:12 31.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Благой от СОФстрой

    3 1 Отговор
    Таа азиатско-маджарска мутра няма място в Европа!!

    Коментиран от #51

    21:15 31.12.2025

  • 50 Унгар

    4 0 Отговор
    Благодарение на Путин Орбан стана милиардер.
    Затова реве против ЕС

    Коментиран от #53

    21:16 31.12.2025

  • 51 Много ви пречи

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Благой от СОФстрой":

    да унищожавате Европа. Не го е срам Орбан

    21:18 31.12.2025

  • 52 ОрбанЧо

    6 0 Отговор
    Хубаво ми е да чувам шум.. от рубли и евраци...🤣

    Коментиран от #73

    21:18 31.12.2025

  • 53 Лъжеца е много жалко нещо

    0 4 Отговор

    До коментар #50 от "Унгар":

    Жалко за родители, които са опропастили детето си.

    Коментиран от #55, #63

    21:19 31.12.2025

  • 54 Ганчев

    5 0 Отговор
    Този да поведе маджарите към Москва.

    Коментиран от #56

    21:21 31.12.2025

  • 55 Чувстваш ли се като настъпен зарзават?

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Лъжеца е много жалко нещо":

    Продал се за жълти копейки?

    Коментиран от #59

    21:22 31.12.2025

  • 56 Ко общо има Москва

    0 3 Отговор

    До коментар #54 от "Ганчев":

    че урсулите те крадат и унищожават Европа?

    21:23 31.12.2025

  • 57 абсолютно

    1 0 Отговор
    Реформаторите няма нужда да напускат ЕС, трябва да го променят!

    21:23 31.12.2025

  • 58 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Нтс":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    Коментиран от #60, #61

    21:24 31.12.2025

  • 59 Предполагам

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Чувстваш ли се като настъпен зарзават?":

    И това е най малкото в което може да се чувства един лъжец. Жалко за родители създали отпадък.

    21:24 31.12.2025

  • 60 От толкова папагалене

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    на дупиту имали вече пира? 😀

    21:25 31.12.2025

  • 61 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Че що да заминаваме, нато и маленкий зеля казаха, че Русия идва тука !!

    21:29 31.12.2025

  • 62 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    След края на войната в украйна първата работа в ес трябва да е изгонване на унгария и словакия.позорно и директно!на тяхно място да влезе украйна.

    Коментиран от #64

    21:30 31.12.2025

  • 63 Принтер ,ти не празнуваш ли?🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Лъжеца е много жалко нещо":

    Освен да обиждаш хората ,можеш ли нещо друго ?

    Коментиран от #68

    21:31 31.12.2025

  • 64 Въпроса е

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    Дали ЕС ще остане цял с продажните урсули. Може да го разпаднете и преди да свърши войната и да изгоните Орбан, та да не ви пречи.

    21:32 31.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "ДрайвингПлежър":

    Това не е идеята на ЕС "всеки да си гледа къщичката"

    Коментиран от #69, #70

    21:33 31.12.2025

  • 67 Ти си

    3 0 Отговор
    Ка.Пут.инска свиня

    21:34 31.12.2025

  • 68 Къде видя обида

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Принтер ,ти не празнуваш ли?🤣":

    Там пишеше, че лъжеца е много жалко нещо. И жалко за родители създали такъв отпадък. Кое не е вярно?

    21:34 31.12.2025

  • 69 Идеята на ЕС

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    с продажните урсули, корупцията и срива на всички ценности, отдавна я няма.

    21:35 31.12.2025

  • 70 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    Точно това е идеята на ЕС!

    Идеята на ЕС е суверенни нации да работят заедно съобразено с интересите си и националните си особености!
    Идеята на ЕС не е и никога не е била Федерализация!!!

    21:42 31.12.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Мърляв маджарски Γъ3

    3 0 Отговор
    Ама ще го апне квадратния, скоро-скоро...

    21:46 31.12.2025

  • 73 Ха-ха-ха ,точно в целта😂👍👍👍

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "ОрбанЧо":

    Подлецът е много лаком.

    Коментиран от #74

    21:47 31.12.2025

  • 74 Тро лея

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Ха-ха-ха ,точно в целта😂👍👍👍":

    и на нова година няма почивка да покаже падението си. Жалко за родители създали отпадък.

    21:51 31.12.2025

  • 75 Марш при ...

    0 0 Отговор
    ... Путинчо, Шамандуро Орбанчо! А след това заедно с това нещо Путлер, нов Хитлер и Башарът Асад директно чемодан и вокзал за при Ким, Северна Корея. Там вас ви чака Мадуро.

    Коментиран от #76

    21:52 31.12.2025

  • 76 И на нова година

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Марш при ...":

    няма да спрете да показвате упадъка на запада.

    21:54 31.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания