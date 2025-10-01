Сърбия: където оръжие може да се набави за около час

Пистолети, пушки, картечници, гранатомети – оръжия, докъдето стига окото. В един склад в Белград са подредени оръжия и муниции, притежавани от частни лица, които са били предадени доброволно след призива на властите. Това е опит да се реши въпросът с наследството от годините на войните на Балканите, съпътствали разпадането на Югославия, когато много оръжия попаднаха в ръцете на частни лица, а години след това се като семейно наследство на следващите поколения или се озоваваха на черния пазар, пише германската обществена медия АРД.

Само в САЩ и Йемен има още повече оръжия

Досега в Сърбия са провеждани няколко амнистии за огнестрелни оръжия, в рамките на които са предадени над 100 000 нелегално притежавани оръжия. При наличието на толкова много оръжия обаче подобни инициативи имат ограничен ефект. Факт е, че в две от страните в региона - Сърбия и Черна гора - хората притежават най-много оръжия в Европа – там се падат по 39 броя огнестрелно оръжие на 100 жители. Това означава, че във всеки дом има по поне по едно оръжие. Повече оръжия на глава от населението има само в САЩ и в Йемен. Йемен обаче е страна, в която се води гражданска война, припомня в тази връзка германското издание.

За много граждани на Сърбия и Черна гора оръжията са част от традицията, от ежедневието, за тях те са символ за свобода и признание в обществото. Ярък пример в това отношение е Кристиан Голубович – 50-годишният мъж с множество татуировки по тялото е бил част от прословутата ганстерска сцена в Белград през 1990-те години. Пред АРД той разказва, как тогава е можело да се размени кебап за пистолет:

„Всички употребяваха наркотици, всички носеха оръжие, никой не се страхуваше от никого и никой не изпитваше уважение към никого. Тогава всеки ден имаше убийства и падаха глави. Навярно 80 процента от „подземния свят“ в бивша Югославия и други страни на Балканите беше ликвидиран по този начин“, казва той. Голубович се хвали, че и днес може да си набави оръжие за не повече от час.

Пример за подражание – особено сред младите хора

Криминалното минало на Голубович изглежда възхищава много сърби. Междувременно той е риалити звезда в сръбска частна телевизия, която излъчва предаване във формата на „Биг Брадър“. Там в най-гледаното време той разказва как най-добре се извършва убийство: „Просто увивате жертвата в одеяло, преди да я обесите – така не се оставят никакви следи“. На улицата Голубович постоянно е спиран от фенове - хората познават бившия гангстер, който явно е нещо като пример за подражание, особено за много млади хора, посочва още в публикацията си АРД.

Когато през май 2023 г. млад мъж застреля с незаконно оръжие от черния пазар девет души от движеща се кола, се оказа, че стрелецът е боготворял и Кристиан Голубович. Тогава цяла Сърбия изпадна в шок. Ден по-рано в училище в Белград имаше масово убийство, при което 13-годишно момче застреля с оръжието на баща си девет съученици и домакина на училището.

Организирана престъпност в Черна гора

В съседна Черна гора ситуацията е подобна – почти във всеки дом има оръжие. Броят на убийствата и в тази балканска страна е един от най-високите в Европа. Една от причините за това вероятно е организираната престъпност – враждуващи престъпни кланове в Черна гора от години водят ожесточени битки помежду си. Експерти класифицират черногорската мафия като „силно рискова“, но досега никой не е успял да разбие тези престъпни мрежи.

Особено историческият град Цетине, старата столица на Черна гора, често е сцена на престрелки. Все по-често се използват услугите и на снайперисти, взривяват се автомобили или се извършват масови убийства. Само през последните четири години в страната, която е и популярна туристическа дестинация, има извършени няколко десетки гангстерски убийства.

Затягане на законодателството за притежание на оръжие

Учителката Мая живее в Цетине от раждането си. При една от масовите стрелби през 2022 г., когато загинаха общо десет души, Мая губи свой братовчед. Въпреки че стрелецът е бил известен на полицията като насилник, той е притежавал законно огнестрелно оръжие.

След този случай Мая стартира инициатива за затягане на законите за притежанието на оръжие. Това е необходимо, защото в Черна гора не се изисква дори психологическа експертиза, за да притежаваш пистолет или пушка. Междувременно вече е изготвен нов законопроект, който черногорският парламент трябва да разгледа още тази есен, се казва още в публикацията на АРД.

