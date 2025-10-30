Новини
Американски военни атакуваха нов кораб с предполагаеми наркотици, убиха четирима души

Американски военни атакуваха нов кораб с предполагаеми наркотици, убиха четирима души

30 Октомври, 2025 05:16, обновена 30 Октомври, 2025 05:18

С това общият брой на жертвите от противоречивата военна кампания, инициирана от Доналд Тръмп, достига 62

Американски военни атакуваха нов кораб с предполагаеми наркотици, убиха четирима души - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни са атакували още един кораб в Тихия океан, за който смятат, че е пренасял наркотици, предаде БНР.

Убити са четирима души, поясни с публикация в платформата "Х" шефът на Пентагона Пийт Хегсет.

Съобщението идва ден след като при американски военни удари бяха убити повече от 12 души в четири кораба в източната част на Тихия океан.

С това общият брой на жертвите от противоречивата военна кампания, инициирана от Доналд Тръмп срещу наркотиците, достига 62 души.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 На умряло куче

    9 1 Отговор
    нож вади.
    Като е отворко да скочи на Китай.
    Ще му стане тесен скоро света на перуката.
    Мелания ще наследи милионите.

    Коментиран от #5

    05:23 30.10.2025

  • 2 побърканяк

    13 1 Отговор
    Да избиват хора само защото америкосите предполагат нещо си, егати демокрацията.

    05:26 30.10.2025

  • 3 И Киев е Руски

    10 1 Отговор
    Жертвите на янките с тия атаки на кораби станаха повече от далите фира цивилни укроси

    05:28 30.10.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 1 Отговор
    В ЛИБИЯ САЩ ТЪРСЕХА ХИМИЧЕСКИ ОРЪЖИЯ, НАМЕРИХА ПЕТРОЛ
    В ИРАК САЩ ТЪРСЕХА ХИМИЧЕСКИ ОРЪЖИЯ , НАМЕРИХА ПЕТРОЛ
    .....
    ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА САЩ ТЪРСЯТ НАРКОТИЦИ ...

    Коментиран от #6, #7

    05:30 30.10.2025

  • 5 И Дьинпин

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "На умряло куче":

    клекна...

    05:33 30.10.2025

  • 6 Може

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    да потърсят в Русия?

    Коментиран от #16

    05:34 30.10.2025

  • 7 Като Путин

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    в Украйна!

    Коментиран от #10

    05:35 30.10.2025

  • 8 Кораб

    0 0 Отговор
    чисто нов ли ?

    05:36 30.10.2025

  • 9 Карлос

    0 0 Отговор
    Е ,сега вече се ядосах!

    05:37 30.10.2025

  • 10 Ха-ха-ха

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Като Путин":

    Може би, но не виждам колективния запад да осъжда САЩ нито за Ирак, нито за Египет нито сега за Венецуела, така както осъжда Путин. Това не ви ли се струва нечестно? Двойните стандарти не водят света към хубаво.

    05:45 30.10.2025

  • 11 нннн

    5 1 Отговор
    Всеки кораб по света предполагаемо може да носи наркотици. И всички самолети, влакове, камиони, леки коли и др. По всичко ли ще стрелят? Ненормалници...

    Коментиран от #13

    05:52 30.10.2025

  • 12 Наркотици

    0 3 Отговор
    се доставят с руски подводници !

    05:57 30.10.2025

  • 13 Само че

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "нннн":

    тук е, обосновано предполагаемо !

    05:59 30.10.2025

  • 14 Карибски пирати

    1 0 Отговор
    Основният начин за доставка на наркотици от Южна Америка в САЩ са военнотранспорните правителствени самолети, които не минават никакви митнически проверки. Като намалят доставките от частни предприемачи ще вдигнат цените.

    06:02 30.10.2025

  • 15 Стенли

    4 0 Отговор
    Е добре де нападнеш кораб ако екипажа се предава и да избиеш хората това не се ли води убийство 🤔

    06:09 30.10.2025

  • 16 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Може":

    Може ама нещо ги е страх от мечката това не е Либия или Ирак или бивша Югославия

    06:11 30.10.2025