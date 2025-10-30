Американски военни атакуваха нов кораб с предполагаеми наркотици, убиха четирима души

Американските военни са атакували още един кораб в Тихия океан, за който смятат, че е пренасял наркотици, предаде БНР.
Убити са четирима души, поясни с публикация в платформата "Х" шефът на Пентагона Пийт Хегсет.
Съобщението идва ден след като при американски военни удари бяха убити повече от 12 души в четири кораба в източната част на Тихия океан.
С това общият брой на жертвите от противоречивата военна кампания, инициирана от Доналд Тръмп срещу наркотиците, достига 62 души.
