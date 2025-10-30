Легенда на националния отбор на САЩ постави под въпрос лидерството на Кристиан Пулишич

Бившата звезда на националния отбор на САЩ Алекс Лалас отправи сериозни критики към Кристиан Пулишич, заявявайки, че американският нападател не е капитанът, от когото тимът се нуждае преди Световното първенство през 2026 г.

През последната година Пулишич бе подложен на критики заради слабото лидерство и отдадеността си на „звездно-червения“ тим. Подчертано слаби изяви и резултати, както и решението му да пропусне Златната купа това лято, засилиха натиска върху 26-годишния футболист.

С наближаването на старта на Мондиала в Северна Америка остава само осем месеца, а Пулишич ще носи капитанската лента за домакините – най-големият турнир в кариерата му.

Лалас, който открито критикува нападателя на Милан, сподели мнението си в подкаста “State of the Union”:

„Не мисля, че Кристиан е капитанът, от когото този отбор се нуждае или който тимът иска. Проблемът е, че кой друг има потенциал? Кой идва зад него? Никой.“

55-годишният бивш национал спомена имена като Крис Ричардс, Уестън Макени и Тайлър Адамс, но призна, че те „все още не са готови“ да поемат лидерската роля.