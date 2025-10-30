Новини
Спорт »
Световен футбол »
Легенда на националния отбор на САЩ постави под въпрос лидерството на Кристиан Пулишич

Легенда на националния отбор на САЩ постави под въпрос лидерството на Кристиан Пулишич

30 Октомври, 2025 07:30 549 0

  • алекс лалас-
  • сащ-
  • световно първенство по футбол-
  • кристиан пулишич

Бившият национал Алекс Лалас критикува лидерските качества на звездата на Милан

Легенда на националния отбор на САЩ постави под въпрос лидерството на Кристиан Пулишич - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бившата звезда на националния отбор на САЩ Алекс Лалас отправи сериозни критики към Кристиан Пулишич, заявявайки, че американският нападател не е капитанът, от когото тимът се нуждае преди Световното първенство през 2026 г.

През последната година Пулишич бе подложен на критики заради слабото лидерство и отдадеността си на „звездно-червения“ тим. Подчертано слаби изяви и резултати, както и решението му да пропусне Златната купа това лято, засилиха натиска върху 26-годишния футболист.

С наближаването на старта на Мондиала в Северна Америка остава само осем месеца, а Пулишич ще носи капитанската лента за домакините – най-големият турнир в кариерата му.

Лалас, който открито критикува нападателя на Милан, сподели мнението си в подкаста “State of the Union”:

„Не мисля, че Кристиан е капитанът, от когото този отбор се нуждае или който тимът иска. Проблемът е, че кой друг има потенциал? Кой идва зад него? Никой.“

55-годишният бивш национал спомена имена като Крис Ричардс, Уестън Макени и Тайлър Адамс, но призна, че те „все още не са готови“ да поемат лидерската роля.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ