ООН одобри резолюция на САЩ за сваляне на санкциите срещу сирийския президент

7 Ноември, 2025 12:51 557 7

Ахмед ал-Шараа и вътрешният министър Анас Хатаб са извадени от списъка за санкции срещу ИДИЛ и „Ал Кайда“

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция, предложена от Съединените щати, за отмяна на санкциите срещу сирийския президент на прехода Ахмед ал-Шараа, броени дни преди посещението му в Белия дом, предава Фокус.

Одобрената резолюция изключва Ахмед ал-Шараа и сирийския министър на вътрешните работи Анас Хатаб от санкционния списък, свързан с ИДИЛ и „Ал Кайда“. Мярката беше подкрепена от 14 държави членки на Съвета за сигурност, докато Китай се въздържа.

След гласуването сирийските власти изразиха благодарност към ООН за одобрението на документа. Външният министър Асаад ал-Шайбани написа в социалната мрежа X, че Сирия оценява подкрепата на Съединените щати и „приятелските държави“, като подчерта, че решението показва „нарастващо доверие в ръководството на президента“.

По-рано беше съобщено, че на 10 ноември сирийският президент ще посети Вашингтон за среща с американския президент Доналд Тръмп.


  • 1 честен ционист

    0 6 Отговор
    Ал Джулани ще е за Сирия, както Фидел Кастро беше за Куба.

    Коментиран от #4

    12:55 07.11.2025

  • 2 Шиши

    7 0 Отговор
    А на мен кога? Аз съм по убав от тоа. Повече слушкам и повече папкам хамерикснски л...а.

    12:56 07.11.2025

  • 3 спонтанен сарказъм

    7 0 Отговор
    вече даже Ал Кайда не е това, което беше...

    13:01 07.11.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Честен си само в нослето❗
    Ама и това не е сигурно ❗
    Този беше обявен
    за ТЕРОРИСТ,
    за ИЗДИРВАНЕ
    и ИМАШЕ НАГРАДА за ГЛАВАТА МУ❗

    13:03 07.11.2025

  • 5 спонтанен сарказъм

    2 0 Отговор
    може да издаде книг От атентатор срещу СТЦ до белия дом в лесни стъпки"

    13:24 07.11.2025

  • 6 Леле, леле...

    4 0 Отговор
    Президента? Тоя джихадяга станал президент? Еми западналите напълно западнаха и вече Европа умре!

    13:30 07.11.2025

  • 7 Ох аман

    3 0 Отговор
    Как от един преследван терорист,стана приемлив президент. Постоянството на сащ.

    13:43 07.11.2025

