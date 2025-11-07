ООН одобри резолюция на САЩ за сваляне на санкциите срещу сирийския президент

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция, предложена от Съединените щати, за отмяна на санкциите срещу сирийския президент на прехода Ахмед ал-Шараа, броени дни преди посещението му в Белия дом, предава Фокус.

Одобрената резолюция изключва Ахмед ал-Шараа и сирийския министър на вътрешните работи Анас Хатаб от санкционния списък, свързан с ИДИЛ и „Ал Кайда“. Мярката беше подкрепена от 14 държави членки на Съвета за сигурност, докато Китай се въздържа.

След гласуването сирийските власти изразиха благодарност към ООН за одобрението на документа. Външният министър Асаад ал-Шайбани написа в социалната мрежа X, че Сирия оценява подкрепата на Съединените щати и „приятелските държави“, като подчерта, че решението показва „нарастващо доверие в ръководството на президента“.

По-рано беше съобщено, че на 10 ноември сирийският президент ще посети Вашингтон за среща с американския президент Доналд Тръмп.