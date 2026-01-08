Новини
БНБ предупреди: Драскането по еврото води до конфискация без обезщетение

8 Януари, 2026

„Надрасканите“ пари с политически или цинични послания се конфискуват без компенсация

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова вълна на „народно творчество“ заля социалните мрежи в първите дни след приемането на България в Еврозоната. Снимки на банкноти от 5, 10 и 20 евро, изрисувани с нецензурни послания и лозунги като „К*Р за еврото“, „Не на еврото“ и „За теб, България, откъсвам цвете“, се споделят вирално като форма на протест. Финансови експерти и банкови служители обаче предупреждават, че този акт на „бунт“ може да удари директно по джоба на авторите си, оставяйки ги с безполезни хартийки в ръце.

Докато потребителите се забавляват с творчеството върху новата валута, правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ) са категорични. Според действащата регулаторна рамка, банкноти, които са повредени умишлено, не подлежат на замяна.

"Когато има достатъчно доказателства, че евробанкнотите са били умишлено повредени, тяхната замяна се отказва и те се задържат, за да се предотврати връщането им в обращение," гласят правилата на ЕЦБ за третиране на негодни банкноти.

Писането на думи, цифри или лозунги върху банкнотите се класифицира именно като „умишлено повреждане“. За разлика от скъсаните или случайно изпрани пари, които банките заменят при наличие на над 50% от площта им, „надрасканите“ пари с политически или цинични послания се конфискуват без компенсация.

Проблемът не е само теоретичен. Търговците в магазините вече са инструктирани да бъдат особено внимателни при приемането на банкноти. Ако касиер приеме банкнота с надпис „Не на еврото“, той рискува банката да не му я признае при отчитането на оборота.

"Националните централни банки отказват да заменят и задържат евробанкноти, ако знаят или имат достатъчно основания да смятат, че те са били умишлено повредени," се посочва в Решение на ЕЦБ от 2013 година. Единственото изключение е, ако притежателят докаже, че е действал „добросъвестно“ – нещо, което е трудно да се твърди, когато върху банкнотата има изписана псувня.

Анализът на ситуацията показва, че подобен „протест“ е икономически нелогичен. Банкнотата е ценна книга на приносител. Когато някой я повреди, той не нанася щета на издателя (ЕЦБ) или на държавата, а унищожава собствената си покупателна способност.

Практиката показва, че подобни акции са краткотрайни, тъй като участниците бързо осъзнават, че на практика късат собствените си пари. Към момента БНБ и търговските банки следват стриктно Наредба № 18 и Наредба № 48, които регламентират контрола върху качеството на банкнотите.


София / България
  • 1 Левът остава!

    53 26 Отговор
    Нещо не пишете за провала с еврото, що така? Пет дена течаха платени репортажи, как в неделя обменяли банките. Евро няма, съвсем недостатъчни количества са внесени! Всички мантри се оказаха лъжа! Плащам лева, връщам евро, ама къде било това!

    Коментиран от #2, #5, #14, #27

    11:38 08.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 27 Отговор

    До коментар #1 от "Левът остава!":

    не ,не остава-обръщаме на рубли

    Коментиран от #18

    11:40 08.01.2026

  • 3 ахахаха

    4 23 Отговор
    Обаче банкоматите драскат червена комунистическа линия при излизане на банкнотите

    11:40 08.01.2026

  • 5 Магурата

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Левът остава!":

    Ченч бюро на всяка каса :)

    По кой закон са де - нападжии.

    Коментиран от #37

    11:40 08.01.2026

  • 6 ТРИК

    56 14 Отговор
    Пъхат я в банкомата и си захранват сметката. Какъв е проблема ? На гише или на каса няма да ги вземат, но банкомата няма претенции. Пишете и драскайте на воля !

    11:40 08.01.2026

  • 7 пфф

    48 12 Отговор
    Такъв закон никъде в Европа няма. Плашат хората, не са очаквали такова народно творчество.

    11:40 08.01.2026

  • 8 Драскач

    46 8 Отговор
    Как ще докажат че ТОЧНО АЗ съм я надраскал???

    Коментиран от #20

    11:41 08.01.2026

  • 9 За тоалетна артия.

    22 6 Отговор
    Ако ги ползваме.

    Коментиран от #34

    11:41 08.01.2026

  • 10 Браво

    30 9 Отговор
    Много точно послание има надраскано на евро банкнотата от 5 евро трябва да се добави и за тия които го защитават.

    11:41 08.01.2026

  • 11 БНБ

    24 12 Отговор
    Значи точно това трябва да правим, драскайте по омразното евро! Търговска банка НЕ може да ви конфискува нищо! Дори фалшива банкнота НЕ може да ви конфискува, а да повика експерт от БНБ.

    11:41 08.01.2026

  • 14 Хеми значи бензин

    8 28 Отговор

    До коментар #1 от "Левът остава!":

    Повечето плащания стават с карта пенсии заплати всичко е на карти он лайн банкиране с телефони часовници и тн
    Банкноти и тяхната разновидност за връщане стотинки са само за някакви отдалечени села където и без това няма хора както и за работещите на черно.

    Коментиран от #25, #38, #40, #56

    11:43 08.01.2026

  • 15 Пенсионерски клуб " Залпън на Аврора":

    13 14 Отговор
    Ние не си играем на дребно да драскаме по евробанкнотите!

    Ние директно ще изгорим първите си европенсии на мегданя в село!

    Последвайте ни, другари пенсионери!
    Всяко изгорено евро- пирон в ковчега на империализма!

    11:43 08.01.2026

  • 16 Не,че нещо,ама...

    24 2 Отговор
    Ами,ако магазинът е върнал надраскана банкнота, кво прайм,а?

    Коментиран от #35

    11:44 08.01.2026

  • 18 Костадинка фон Максуда

    12 12 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз съм с евро ,и тьотка Митрофанова също

    11:44 08.01.2026

  • 20 Никой не обвинява теб.

    8 17 Отговор

    До коментар #8 от "Драскач":

    Просто банкнотата се изземва по закон!

    Ти си намери друга , хахаха!

    Коментиран от #41, #59

    11:45 08.01.2026

  • 21 Счетоводителя

    13 4 Отговор
    Скоростта към дигитализация на парите,рязко се увеличава.

    11:45 08.01.2026

  • 22 сссс

    18 7 Отговор
    Писането върху банкнотите не ги уврежда. Дори банкови служители, счетоводни отдели пишат върху тях. В чужбина никой не обръща внимание на надраскано по банкнотите. Така че и кр да е написано никой в чужбина няма да разбере.

    Коментиран от #46

    11:46 08.01.2026

  • 23 Ум патки пасе

    15 20 Отговор
    Хаха, копейките освен без акъл, ще останат и без пари...

    11:46 08.01.2026

  • 24 Коуега

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ако е с ликът на Урсулите, нормално.

    11:47 08.01.2026

  • 25 Ами сбъркали сте!

    14 4 Отговор

    До коментар #14 от "Хеми значи бензин":

    Да, така си мислят и от ЕЦБ, затова са отпуснати само 200 милиона банкноти за България, които вече свършиха, трябват около 12 милиарда евро в банкноти или дори повече.

    11:47 08.01.2026

  • 26 Глупаци

    7 6 Отговор
    В магазина ще ги вземат!

    11:48 08.01.2026

  • 27 Последния Софиянец

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Левът остава!":

    Рублата - световна парична валута !!!

    11:49 08.01.2026

  • 28 SDEЧЕВ

    17 1 Отговор
    Ала, бала. Надрасканите банкноти винаги може да се дават в магазини с чистата страна, най много да ти ги върне продавача. После от касата може да попадне в добросъвестен , който гори ли"? Грозно е да се драска , но не е честно, ако попадне в добросъвестен да го грабят .

    Коментиран от #53

    11:49 08.01.2026

  • 29 ?/??/

    13 4 Отговор
    Търговците в магазините били инструктирани.....тия банкноти вървят в цялата еврозона. Сега всички касиери в Европа трябва да учат български ли ?

    11:50 08.01.2026

  • 30 шнур

    10 3 Отговор
    за еврото

    11:51 08.01.2026

  • 32 Само така

    18 3 Отговор
    За да избегнете езиковата бариера, направо рисувайте един голям Koop!

    11:53 08.01.2026

  • 34 Там

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "За тоалетна артия.":

    Последния е компетентен. Той ги преглежда и после ги закача на пиронче в "заведението" си, за да се ползват по предназначение

    Коментиран от #45

    11:53 08.01.2026

  • 35 Кво праиш?

    5 8 Отговор

    До коментар #16 от "Не,че нещо,ама...":

    Отваряй си очите следващия път!

    А този път пий ена студена вода!

    Коментиран от #47, #82

    11:53 08.01.2026

  • 37 Бай Пешо бакалията

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Магурата":

    Моее те врътне и да ти набута фалшиви парета.

    На кой да се оплачеш. Пешо да не е банка или поща ?

    11:56 08.01.2026

  • 38 Съм

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хеми значи бензин":

    "работещ на черно".
    Кеш не вземам - превеждат ми ги по сметка в банката.
    Така, че заличи част от последното си изречение !

    Коментиран от #60

    11:57 08.01.2026

  • 40 Хеми значи доста ниско IQ

    13 5 Отговор

    До коментар #14 от "Хеми значи бензин":

    Ти ако искаш се вържи директно към телефона на Урсула и я питай всеки път дали може да си купиш нещо!!!

    Аз (и много други хора) НЕ ЖЕЛАЯ да пазарувам с карти, с дигитални валути, с въглеродни отпечатъци, с количество изядени брашна от насекоми и всякакви други "зелени" (диктаторски) политики на доказаните престъпници начело на ЕС!!!

    АНОНИМНОТО ПАЗАРУВАНЕ ЧРЕЗ КЕШ (ИЛИ ДР ПРЕНОСИМИ ЦЕННОСТИ) Е ФУНДАМЕНТАЛНА ЧАСТ ОТ ДЕМОКРАЦИЯТА!!!
    НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА НАЛАГА НА НАРОДИТЕ В ЕС (ПЪК И ПО СВЕТА) ОТЧЕТНО ПАЗАРУВАНЕ НА ЧАСТНИТЕ ЛИЦА!

    ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ В БЪЛГАРИЯ И ЕС ПАК ЩЕ СИ КРАДАТ, СЪС И БЕЗ ДИГИТАЛНОТО ЕВРО!!!

    "КЕШЪТ" (ПАРИТЕ В БРОЙ) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪВЕДЕН В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!!!

    Коментиран от #50

    11:57 08.01.2026

  • 41 Можеш ли да четеш??

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Никой не обвинява теб.":

    IQ -то са ти взели на тебе

    11:58 08.01.2026

  • 42 Не драскайте по еврото то не е виновно

    13 6 Отговор
    "Драскайте" по националните предатели които ни натресоха тая валута пряко нашата воля. Искаме си лева и толкоз. Да си го върнем по правилния начин. Няма начин да няма начин. Има дори законови начини.

    11:58 08.01.2026

  • 43 Отново се пробват да лъжат хората

    15 3 Отговор
    Драскането по банкноти не ги прави невалидни. Дори скъсана и залепена с тикво банкнота не я прави невалидна. Просто повредените банкноти подлежат на подмяна.

    Коментиран от #49

    11:58 08.01.2026

  • 45 После

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Там":

    Ги пере - за втора, трета и т.н. употреба

    12:00 08.01.2026

  • 47 Не,че нещо,ама...

    10 0 Отговор

    До коментар #35 от "Кво праиш?":

    Нещо не разбра въпроса...ще има ли глоба,конфискация или нещо друго,на самият магазин,че ти връща "банкноти,подлежащи на конфискуване"? ...а водата е извор на живот🤣

    12:00 08.01.2026

  • 48 Обаче

    7 3 Отговор
    Може да пишете по еврото "слава на окраина", "да живей ЕСсср!" и от тоя род и урсулфашистите ще ви наградят с още една банкнота със същата стойност.

    12:02 08.01.2026

  • 49 Прави ги невалидни по закон!

    4 8 Отговор

    До коментар #43 от "Отново се пробват да лъжат хората":

    Конфискуват ти банкнотата и пиеш една студена вода!

    За оплаквания- арменски поп. ком.

    Коментиран от #58

    12:02 08.01.2026

  • 50 Хеми значи бензин

    5 12 Отговор

    До коментар #40 от "Хеми значи доста ниско IQ":

    Ясно е че твойо ай кю е ниско щом търсиш да плащаш с хартишки.
    Масово по Европа се плаща с карта тука сте просто в 20 век и соца най добре е за вас лев с лик на Г. Димитров на фона на Райхстага

    Коментиран от #75

    12:02 08.01.2026

  • 51 Пенкелер

    10 0 Отговор
    Затова внимателно изрязвате надписа и я предавате, като повредена😉 Ако е останала повече от 50%, ще ви я заменят😉 Може и да го доразвиете в "цветенце", както правят татуистите с нежелани вече татуировки, тъй де дайте на вашето дете да се изяви😅
    Горното е хумуристичен прочит и не е съвет!

    12:03 08.01.2026

  • 52 Ей,Маро

    9 1 Отговор
    Как д0пускаш нецен3урир@ни снимки, а триеш 0бективни к0ментари,мисирк0

    12:03 08.01.2026

  • 53 Неандерталците

    4 12 Отговор

    До коментар #28 от "SDEЧЕВ":

    които още ползват кеш в 21 век си носят риска. Аз от 20г. плащам само с кредитна карта по цял свят и проблеми нямам. Ресторанти и магазини в София които отказват карти въобще не влизам.

    Коментиран от #62, #65

    12:04 08.01.2026

  • 54 Безкасов

    8 0 Отговор
    А ако напиша в банков превод, във второто поле, там каквото пишат хората, ще ми върнат ли парите?

    12:04 08.01.2026

  • 55 Копейки,

    3 7 Отговор
    предлагам на всички ви да изразите своите бурни чувства върху собствените си банкноти от 500 евро! Пишете, драскайте върху гадната империалистическа пара!

    Не и играйте на дребно с по 2 или 5 евро! Мухахаха!

    12:04 08.01.2026

  • 56 нищо подобно

    13 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хеми значи бензин":

    В брой плащат интелигентните хора, които са наясно, че парите в картата са относително техни. На практика парите в картата са виртуални пари, нито можеш да ги пипнеш, нито да се разплатиш с тях без постерминал, а освен това банката непрекъснато намира повод да ти прибира някакви такси, с което намалява наличността по сметката. Кешът е сввобода - парите са си твои, ще ги дадеш, ако прецениш, че искаш да ги дадеш и от тях никой не може да ти вземе нито стотинка без съгласието ти. Освен това не е нужно, и дори е опасно, частни банки да знаят какво купуваш, на кого даваш пари и откъде идват доходите. Право да знае толкова лична информация има само държавата, но у нас държавна търговска банка няма. Масовото преминаване към картови плащания, ще даде основание да ни забранят кеша - последното убежище на малкото ни останала лична свобода.

    Коментиран от #73

    12:04 08.01.2026

  • 57 Театър "Сълза и смях 🎭"

    12 1 Отговор
    Е как иначе ще разберат,че евро банкнотата е българска?😂🤣🤣

    12:05 08.01.2026

  • 58 НЯМА ТАКЪВ ЗАКОН!

    9 4 Отговор

    До коментар #49 от "Прави ги невалидни по закон!":

    Бегай дa ду aш на Урсулата бе кpе тeн!

    Коментиран от #66

    12:05 08.01.2026

  • 59 Тя се взима

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Никой не обвинява теб.":

    Ама как ще го компенсират него?

    Коментиран от #92

    12:06 08.01.2026

  • 60 Хеми значи бензин

    3 10 Отговор

    До коментар #38 от "Съм":

    Да искаш някой да ти плати кеш означава че не си регистриран към НАП тоест си в сивият сектор не плащаш данъци. А това че толкова много хора в Бг искат кеш значи само едно огромен сив сектор което ни причислява към латиноамериканските държави но е разбираемо с този голям ц. етнос те приличат на ония по цвят ама са още по т. дори испански не знаят.

    Коментиран от #61, #63, #70

    12:07 08.01.2026

  • 63 Хеми значи

    7 1 Отговор

    До коментар #60 от "Хеми значи бензин":

    си бая неумен

    Коментиран от #64

    12:08 08.01.2026

  • 64 Хеми значи бензин

    1 8 Отговор

    До коментар #63 от "Хеми значи":

    Умността се доказва и оборва. Не можеш нито едното нито другото.

    Коментиран от #72

    12:09 08.01.2026

  • 65 ахахаха

    7 1 Отговор

    До коментар #53 от "Неандерталците":

    Все едно си написал, откакто обърнах резбата, нямам проблеми. Много не умно

    12:09 08.01.2026

  • 67 Чвоp

    7 2 Отговор
    за еврото!

    12:09 08.01.2026

  • 68 хаха

    10 1 Отговор

    До коментар #46 от "Става въпрос за политически":

    И затова цяла Европа ще трябва да научи български за да знае какво означава кр ли? Това са плашилки за страхливи, нищо не могат да направят, затова плашат. Ако не приемат банкнота у нас заради нецензурни надписи, ще я приемат в Гърция. Това е. Нищо не могат да направят.

    12:09 08.01.2026

  • 70 Те испански може да не знаят

    2 6 Отговор

    До коментар #60 от "Хеми значи бензин":

    Ама карат Меркендес и носат жълто.
    Плащат кеш.

    Ток не плащат, вода също. Данъците са за робите, те са свободни хора.

    12:11 08.01.2026

  • 71 мхммм

    5 0 Отговор
    a ако кажат че така им е върнато?

    12:12 08.01.2026

  • 72 хеми вече ти го написаха няколко пъти

    6 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хеми значи бензин":

    бая си неумен да не пиша пр.ст че пак ще ме изтирят

    Коментиран от #74

    12:12 08.01.2026

  • 73 Хеми значи бензин

    1 8 Отговор

    До коментар #56 от "нищо подобно":

    Парите са на държавата пише го на всяка банкнота.Не приказяай глу пости.

    Коментиран от #78

    12:13 08.01.2026

  • 75 Дълга

    9 1 Отговор

    До коментар #50 от "Хеми значи бензин":

    Позиция, в кеш, е умно! Защото ако ти блокират картата, може да умреш от глад! А винаги могат да те набедят, в нещо, после се оправдавай, че нямаш сестра.

    Коментиран от #76

    12:13 08.01.2026

  • 76 Хеми значи бензин

    3 9 Отговор

    До коментар #75 от "Дълга":

    Тоест казваш че кеша ти осигурява правото да вършиш зулуми.
    Ясно тоест потвърждаваш че си от латиноамерикански не испано говорящ произход.
    Следователно съм прав.

    Коментиран от #79, #90

    12:16 08.01.2026

  • 80 Раковски

    3 4 Отговор
    Ха ха -мега яко хак да им е на приматите. Те орките и без това не умеят да пишат.

    12:24 08.01.2026

  • 82 Жен-шен

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Кво праиш?":

    За мене,, студена вода" а за теб ,, вощеница" запалена от двата края!

    12:31 08.01.2026

  • 83 Аха

    6 0 Отговор
    Това е свобода на словото, честито

    12:31 08.01.2026

  • 85 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Е аз какво мога да направя, ако ми върнат такава банкнота като ресто? Що за малоумщина! Ще я замените иначе ще превъртя и някой ще си изяде боя, банков служител или обикновен магазинер.

    Коментиран от #93

    12:31 08.01.2026

  • 86 Ммнее

    4 0 Отговор
    След ,, драскане" по еврото следва: Горенето на знамето с ,, жълтите звезди"

    12:33 08.01.2026

  • 87 Киселова

    3 0 Отговор
    Обаче, ХХр за референдума защо може?

    12:33 08.01.2026

  • 88 това са

    3 0 Отговор
    пълни глупости и чисто правно невярно.

    12:40 08.01.2026

  • 89 Нехис

    1 3 Отговор
    Пълно е с дебилии други дебили, плащащи на първите. Предатели, дебили......

    12:40 08.01.2026

  • 90 Хеми си пр,ст на куб

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Хеми значи бензин":

    "инталигент" си с тия турцизми. Елфически золумаджия някакъв.

    12:41 08.01.2026

  • 91 Квазимодо

    3 0 Отговор
    Аз лично пуснах в обращение няколко банкноти с нарисувани фалоси и надписи"не на еврото". Не съм имал проблеми.

    12:41 08.01.2026

  • 92 Сашеее

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Тя се взима":

    Много т ъп Сашеее🙈

    12:44 08.01.2026

  • 93 Стършел

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Ивелин Михайлов":

    От някъде трябва да се тръгне!!!

    12:46 08.01.2026

