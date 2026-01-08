БНБ предупреди: Драскането по еврото води до конфискация без обезщетение

Нова вълна на „народно творчество“ заля социалните мрежи в първите дни след приемането на България в Еврозоната. Снимки на банкноти от 5, 10 и 20 евро, изрисувани с нецензурни послания и лозунги като „К*Р за еврото“, „Не на еврото“ и „За теб, България, откъсвам цвете“, се споделят вирално като форма на протест. Финансови експерти и банкови служители обаче предупреждават, че този акт на „бунт“ може да удари директно по джоба на авторите си, оставяйки ги с безполезни хартийки в ръце.
Докато потребителите се забавляват с творчеството върху новата валута, правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ) са категорични. Според действащата регулаторна рамка, банкноти, които са повредени умишлено, не подлежат на замяна.
"Когато има достатъчно доказателства, че евробанкнотите са били умишлено повредени, тяхната замяна се отказва и те се задържат, за да се предотврати връщането им в обращение," гласят правилата на ЕЦБ за третиране на негодни банкноти.
Писането на думи, цифри или лозунги върху банкнотите се класифицира именно като „умишлено повреждане“. За разлика от скъсаните или случайно изпрани пари, които банките заменят при наличие на над 50% от площта им, „надрасканите“ пари с политически или цинични послания се конфискуват без компенсация.
Проблемът не е само теоретичен. Търговците в магазините вече са инструктирани да бъдат особено внимателни при приемането на банкноти. Ако касиер приеме банкнота с надпис „Не на еврото“, той рискува банката да не му я признае при отчитането на оборота.
"Националните централни банки отказват да заменят и задържат евробанкноти, ако знаят или имат достатъчно основания да смятат, че те са били умишлено повредени," се посочва в Решение на ЕЦБ от 2013 година. Единственото изключение е, ако притежателят докаже, че е действал „добросъвестно“ – нещо, което е трудно да се твърди, когато върху банкнотата има изписана псувня.
Анализът на ситуацията показва, че подобен „протест“ е икономически нелогичен. Банкнотата е ценна книга на приносител. Когато някой я повреди, той не нанася щета на издателя (ЕЦБ) или на държавата, а унищожава собствената си покупателна способност.
Практиката показва, че подобни акции са краткотрайни, тъй като участниците бързо осъзнават, че на практика късат собствените си пари. Към момента БНБ и търговските банки следват стриктно Наредба № 18 и Наредба № 48, които регламентират контрола върху качеството на банкнотите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левът остава!
Коментиран от #2, #5, #14, #27
11:38 08.01.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Левът остава!":не ,не остава-обръщаме на рубли
Коментиран от #18
11:40 08.01.2026
3 ахахаха
11:40 08.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Магурата
До коментар #1 от "Левът остава!":Ченч бюро на всяка каса :)
По кой закон са де - нападжии.
Коментиран от #37
11:40 08.01.2026
6 ТРИК
11:40 08.01.2026
7 пфф
11:40 08.01.2026
8 Драскач
Коментиран от #20
11:41 08.01.2026
9 За тоалетна артия.
Коментиран от #34
11:41 08.01.2026
10 Браво
11:41 08.01.2026
11 БНБ
11:41 08.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хеми значи бензин
До коментар #1 от "Левът остава!":Повечето плащания стават с карта пенсии заплати всичко е на карти он лайн банкиране с телефони часовници и тн
Банкноти и тяхната разновидност за връщане стотинки са само за някакви отдалечени села където и без това няма хора както и за работещите на черно.
Коментиран от #25, #38, #40, #56
11:43 08.01.2026
15 Пенсионерски клуб " Залпън на Аврора":
Ние директно ще изгорим първите си европенсии на мегданя в село!
Последвайте ни, другари пенсионери!
Всяко изгорено евро- пирон в ковчега на империализма!
11:43 08.01.2026
16 Не,че нещо,ама...
Коментиран от #35
11:44 08.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Костадинка фон Максуда
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз съм с евро ,и тьотка Митрофанова също
11:44 08.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Никой не обвинява теб.
До коментар #8 от "Драскач":Просто банкнотата се изземва по закон!
Ти си намери друга , хахаха!
Коментиран от #41, #59
11:45 08.01.2026
21 Счетоводителя
11:45 08.01.2026
22 сссс
Коментиран от #46
11:46 08.01.2026
23 Ум патки пасе
11:46 08.01.2026
24 Коуега
До коментар #17 от "Mими Кучева🐕🦺":Ако е с ликът на Урсулите, нормално.
11:47 08.01.2026
25 Ами сбъркали сте!
До коментар #14 от "Хеми значи бензин":Да, така си мислят и от ЕЦБ, затова са отпуснати само 200 милиона банкноти за България, които вече свършиха, трябват около 12 милиарда евро в банкноти или дори повече.
11:47 08.01.2026
26 Глупаци
11:48 08.01.2026
27 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Левът остава!":Рублата - световна парична валута !!!
11:49 08.01.2026
28 SDEЧЕВ
Коментиран от #53
11:49 08.01.2026
29 ?/??/
11:50 08.01.2026
30 шнур
11:51 08.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Само така
11:53 08.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Там
До коментар #9 от "За тоалетна артия.":Последния е компетентен. Той ги преглежда и после ги закача на пиронче в "заведението" си, за да се ползват по предназначение
Коментиран от #45
11:53 08.01.2026
35 Кво праиш?
До коментар #16 от "Не,че нещо,ама...":Отваряй си очите следващия път!
А този път пий ена студена вода!
Коментиран от #47, #82
11:53 08.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Бай Пешо бакалията
До коментар #5 от "Магурата":Моее те врътне и да ти набута фалшиви парета.
На кой да се оплачеш. Пешо да не е банка или поща ?
11:56 08.01.2026
38 Съм
До коментар #14 от "Хеми значи бензин":"работещ на черно".
Кеш не вземам - превеждат ми ги по сметка в банката.
Така, че заличи част от последното си изречение !
Коментиран от #60
11:57 08.01.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хеми значи доста ниско IQ
До коментар #14 от "Хеми значи бензин":Ти ако искаш се вържи директно към телефона на Урсула и я питай всеки път дали може да си купиш нещо!!!
Аз (и много други хора) НЕ ЖЕЛАЯ да пазарувам с карти, с дигитални валути, с въглеродни отпечатъци, с количество изядени брашна от насекоми и всякакви други "зелени" (диктаторски) политики на доказаните престъпници начело на ЕС!!!
АНОНИМНОТО ПАЗАРУВАНЕ ЧРЕЗ КЕШ (ИЛИ ДР ПРЕНОСИМИ ЦЕННОСТИ) Е ФУНДАМЕНТАЛНА ЧАСТ ОТ ДЕМОКРАЦИЯТА!!!
НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА НАЛАГА НА НАРОДИТЕ В ЕС (ПЪК И ПО СВЕТА) ОТЧЕТНО ПАЗАРУВАНЕ НА ЧАСТНИТЕ ЛИЦА!
ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ В БЪЛГАРИЯ И ЕС ПАК ЩЕ СИ КРАДАТ, СЪС И БЕЗ ДИГИТАЛНОТО ЕВРО!!!
"КЕШЪТ" (ПАРИТЕ В БРОЙ) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪВЕДЕН В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!!!
Коментиран от #50
11:57 08.01.2026
41 Можеш ли да четеш??
До коментар #20 от "Никой не обвинява теб.":IQ -то са ти взели на тебе
11:58 08.01.2026
42 Не драскайте по еврото то не е виновно
11:58 08.01.2026
43 Отново се пробват да лъжат хората
Коментиран от #49
11:58 08.01.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 После
До коментар #34 от "Там":Ги пере - за втора, трета и т.н. употреба
12:00 08.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Не,че нещо,ама...
До коментар #35 от "Кво праиш?":Нещо не разбра въпроса...ще има ли глоба,конфискация или нещо друго,на самият магазин,че ти връща "банкноти,подлежащи на конфискуване"? ...а водата е извор на живот🤣
12:00 08.01.2026
48 Обаче
12:02 08.01.2026
49 Прави ги невалидни по закон!
До коментар #43 от "Отново се пробват да лъжат хората":Конфискуват ти банкнотата и пиеш една студена вода!
За оплаквания- арменски поп. ком.
Коментиран от #58
12:02 08.01.2026
50 Хеми значи бензин
До коментар #40 от "Хеми значи доста ниско IQ":Ясно е че твойо ай кю е ниско щом търсиш да плащаш с хартишки.
Масово по Европа се плаща с карта тука сте просто в 20 век и соца най добре е за вас лев с лик на Г. Димитров на фона на Райхстага
Коментиран от #75
12:02 08.01.2026
51 Пенкелер
Горното е хумуристичен прочит и не е съвет!
12:03 08.01.2026
52 Ей,Маро
12:03 08.01.2026
53 Неандерталците
До коментар #28 от "SDEЧЕВ":които още ползват кеш в 21 век си носят риска. Аз от 20г. плащам само с кредитна карта по цял свят и проблеми нямам. Ресторанти и магазини в София които отказват карти въобще не влизам.
Коментиран от #62, #65
12:04 08.01.2026
54 Безкасов
12:04 08.01.2026
55 Копейки,
Не и играйте на дребно с по 2 или 5 евро! Мухахаха!
12:04 08.01.2026
56 нищо подобно
До коментар #14 от "Хеми значи бензин":В брой плащат интелигентните хора, които са наясно, че парите в картата са относително техни. На практика парите в картата са виртуални пари, нито можеш да ги пипнеш, нито да се разплатиш с тях без постерминал, а освен това банката непрекъснато намира повод да ти прибира някакви такси, с което намалява наличността по сметката. Кешът е сввобода - парите са си твои, ще ги дадеш, ако прецениш, че искаш да ги дадеш и от тях никой не може да ти вземе нито стотинка без съгласието ти. Освен това не е нужно, и дори е опасно, частни банки да знаят какво купуваш, на кого даваш пари и откъде идват доходите. Право да знае толкова лична информация има само държавата, но у нас държавна търговска банка няма. Масовото преминаване към картови плащания, ще даде основание да ни забранят кеша - последното убежище на малкото ни останала лична свобода.
Коментиран от #73
12:04 08.01.2026
57 Театър "Сълза и смях 🎭"
12:05 08.01.2026
58 НЯМА ТАКЪВ ЗАКОН!
До коментар #49 от "Прави ги невалидни по закон!":Бегай дa ду aш на Урсулата бе кpе тeн!
Коментиран от #66
12:05 08.01.2026
59 Тя се взима
До коментар #20 от "Никой не обвинява теб.":Ама как ще го компенсират него?
Коментиран от #92
12:06 08.01.2026
60 Хеми значи бензин
До коментар #38 от "Съм":Да искаш някой да ти плати кеш означава че не си регистриран към НАП тоест си в сивият сектор не плащаш данъци. А това че толкова много хора в Бг искат кеш значи само едно огромен сив сектор което ни причислява към латиноамериканските държави но е разбираемо с този голям ц. етнос те приличат на ония по цвят ама са още по т. дори испански не знаят.
Коментиран от #61, #63, #70
12:07 08.01.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Хеми значи
До коментар #60 от "Хеми значи бензин":си бая неумен
Коментиран от #64
12:08 08.01.2026
64 Хеми значи бензин
До коментар #63 от "Хеми значи":Умността се доказва и оборва. Не можеш нито едното нито другото.
Коментиран от #72
12:09 08.01.2026
65 ахахаха
До коментар #53 от "Неандерталците":Все едно си написал, откакто обърнах резбата, нямам проблеми. Много не умно
12:09 08.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Чвоp
12:09 08.01.2026
68 хаха
До коментар #46 от "Става въпрос за политически":И затова цяла Европа ще трябва да научи български за да знае какво означава кр ли? Това са плашилки за страхливи, нищо не могат да направят, затова плашат. Ако не приемат банкнота у нас заради нецензурни надписи, ще я приемат в Гърция. Това е. Нищо не могат да направят.
12:09 08.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Те испански може да не знаят
До коментар #60 от "Хеми значи бензин":Ама карат Меркендес и носат жълто.
Плащат кеш.
Ток не плащат, вода също. Данъците са за робите, те са свободни хора.
12:11 08.01.2026
71 мхммм
12:12 08.01.2026
72 хеми вече ти го написаха няколко пъти
До коментар #64 от "Хеми значи бензин":бая си неумен да не пиша пр.ст че пак ще ме изтирят
Коментиран от #74
12:12 08.01.2026
73 Хеми значи бензин
До коментар #56 от "нищо подобно":Парите са на държавата пише го на всяка банкнота.Не приказяай глу пости.
Коментиран от #78
12:13 08.01.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Дълга
До коментар #50 от "Хеми значи бензин":Позиция, в кеш, е умно! Защото ако ти блокират картата, може да умреш от глад! А винаги могат да те набедят, в нещо, после се оправдавай, че нямаш сестра.
Коментиран от #76
12:13 08.01.2026
76 Хеми значи бензин
До коментар #75 от "Дълга":Тоест казваш че кеша ти осигурява правото да вършиш зулуми.
Ясно тоест потвърждаваш че си от латиноамерикански не испано говорящ произход.
Следователно съм прав.
Коментиран от #79, #90
12:16 08.01.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Раковски
12:24 08.01.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Жен-шен
До коментар #35 от "Кво праиш?":За мене,, студена вода" а за теб ,, вощеница" запалена от двата края!
12:31 08.01.2026
83 Аха
12:31 08.01.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Ивелин Михайлов
Коментиран от #93
12:31 08.01.2026
86 Ммнее
12:33 08.01.2026
87 Киселова
12:33 08.01.2026
88 това са
12:40 08.01.2026
89 Нехис
12:40 08.01.2026
90 Хеми си пр,ст на куб
До коментар #76 от "Хеми значи бензин":"инталигент" си с тия турцизми. Елфически золумаджия някакъв.
12:41 08.01.2026
91 Квазимодо
12:41 08.01.2026
92 Сашеее
До коментар #59 от "Тя се взима":Много т ъп Сашеее🙈
12:44 08.01.2026
93 Стършел
До коментар #85 от "Ивелин Михайлов":От някъде трябва да се тръгне!!!
12:46 08.01.2026