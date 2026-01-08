Сенатът на САЩ прие резолюция, която ограничава правомощията на Тръмп

Сенатът на САЩ прие днес резолюция, която ограничава правомощията на президента Доналд Тръмп да провежда по-нататъшни атаки срещу Венецуела, изразявайки неодобрение към неговите разширяващи се амбиции в Западното полукълбо, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Демократите и петима републиканци гласуваха за приемането на резолюцията за военните правомощия с 52 гласа „за“ и 47 „против“ и гарантираха последващо повторно гласуване с цел окончателното ѝ приемане.

Практически няма шанс тя да стане част от законодателството на САЩ, защото за целта ще трябва самият Тръмп да я подпише, ако тя бъде приета от Камарата на представителите. За отхвърлянето на президентското вето е необходимо мнозинство от две трети в двете камари.

Все пак това беше значителен жест, който показа безпокойството сред някои републиканци, след като американската армия задържа венецуелския президент Николас Мадуро при внезапна нощна операция.

Администрацията на Тръмп сега се опитва да контролира петролните ресурси на Венецуела и нейното правителство, но резолюцията за военните правомощия ще изисква одобрение от Конгреса за всякакви по-нататъшни атаки срещу южноамериканската страна.

Демократите не успяха да приемат няколко такива резолюции през месеците, в които Тръмп ескалира кампанията си срещу Венецуела, отбелязва АП.

Опонентите остро осъдиха резолюцията, наричайки я политически ход за атака срещу Тръмп, като заявиха, че той в момента не води военна кампания, отбелязва Ройтерс.

"Целта на тази резолюция е да удари плесник на президента. Тя няма да постигне нищо от това, което претендира, защото не може да спре нещо, което в момента не се случва", заяви сенатор Джим Риш от Айдахо, републикански председател на комисията по външни отношения.

Вчера Тръмп заяви в своята мрежа "Трут соушъл", че иска военният бюджет на САЩ да бъде увеличен от 1 трилион долара на 1,5 трилиона долара.

Конституцията на САЩ изисква всеки президент да получи одобрението на Конгреса, преди да започне продължителна военна операция. Сенаторите, които се противопоставят на резолюцията за военните правомощия, казват, че арестът на Мадуро е операция на правоприлагащите органи, а не военна акция. Мадуро е подведен под съдебна отговорност в американски съд по обвинения, свързани с наркотици и оръжия, но отрича да е виновен.

Поддръжниците на Тръмп смятат, че в ролята си на главнокомандващ той има правото да започне ограничени военни действия, които счита за необходими за националната сигурност.