Сенатът на САЩ прие резолюция, която ограничава правомощията на Тръмп

8 Януари, 2026 21:42 2 155 39

Демократите не успяха да приемат няколко такива резолюции през месеците, в които Тръмп ескалира кампанията си срещу Венецуела

Сенатът на САЩ прие резолюция, която ограничава правомощията на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сенатът на САЩ прие днес резолюция, която ограничава правомощията на президента Доналд Тръмп да провежда по-нататъшни атаки срещу Венецуела, изразявайки неодобрение към неговите разширяващи се амбиции в Западното полукълбо, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Демократите и петима републиканци гласуваха за приемането на резолюцията за военните правомощия с 52 гласа „за“ и 47 „против“ и гарантираха последващо повторно гласуване с цел окончателното ѝ приемане.

Практически няма шанс тя да стане част от законодателството на САЩ, защото за целта ще трябва самият Тръмп да я подпише, ако тя бъде приета от Камарата на представителите. За отхвърлянето на президентското вето е необходимо мнозинство от две трети в двете камари.

Все пак това беше значителен жест, който показа безпокойството сред някои републиканци, след като американската армия задържа венецуелския президент Николас Мадуро при внезапна нощна операция.

Администрацията на Тръмп сега се опитва да контролира петролните ресурси на Венецуела и нейното правителство, но резолюцията за военните правомощия ще изисква одобрение от Конгреса за всякакви по-нататъшни атаки срещу южноамериканската страна.

Демократите не успяха да приемат няколко такива резолюции през месеците, в които Тръмп ескалира кампанията си срещу Венецуела, отбелязва АП.

Опонентите остро осъдиха резолюцията, наричайки я политически ход за атака срещу Тръмп, като заявиха, че той в момента не води военна кампания, отбелязва Ройтерс.

"Целта на тази резолюция е да удари плесник на президента. Тя няма да постигне нищо от това, което претендира, защото не може да спре нещо, което в момента не се случва", заяви сенатор Джим Риш от Айдахо, републикански председател на комисията по външни отношения.

Вчера Тръмп заяви в своята мрежа "Трут соушъл", че иска военният бюджет на САЩ да бъде увеличен от 1 трилион долара на 1,5 трилиона долара.

Конституцията на САЩ изисква всеки президент да получи одобрението на Конгреса, преди да започне продължителна военна операция. Сенаторите, които се противопоставят на резолюцията за военните правомощия, казват, че арестът на Мадуро е операция на правоприлагащите органи, а не военна акция. Мадуро е подведен под съдебна отговорност в американски съд по обвинения, свързани с наркотици и оръжия, но отрича да е виновен.

Поддръжниците на Тръмп смятат, че в ролята си на главнокомандващ той има правото да започне ограничени военни действия, които счита за необходими за националната сигурност.


САЩ
Оценка 4.3 от 18 гласа.
Оценка 4.3 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 604

    7 4 Отговор
    демек някой се плюнчи, амъ.......

    21:45 08.01.2026

  • 2 Хипотетично

    11 5 Отговор
    Тая резолюция е със силата към Тръмп, както пепейския санитарен кордон срещу Пеевски.
    (президента няма да я подпише)

    21:46 08.01.2026

  • 3 Абсурдистан

    14 6 Отговор
    Трябва да се държат здраво юздите на мераклиите за диктатори.

    21:46 08.01.2026

  • 4 Камаката

    5 1 Отговор
    ААА-ХАХАХАХАХАХАХА!!!

    21:49 08.01.2026

  • 5 Гренландия

    12 7 Отговор
    има елегантен начин за разрешаване на проблема:
    Барън Тръмп, сега на 18 години, се жени за принцеса Изабела Датска, също на 18 години, и Гренландия се превръща в зестрата, която най-накрая решава въпроса,

    Коментиран от #9

    21:50 08.01.2026

  • 6 Пич

    21 2 Отговор
    Хахаха...... Цирка е пълен !!! Както ви казах , големият тупаник ще бъде в САЩ , а не извън САЩ!!! И голямото ШОУ ще бъде в САЩ - на съдебният процес срещу Мадуро. Вие сещате ли се какво ще стане с Тръмп , ако демократите имат начин за по ефективен натиск върху съдията , и онзи тропне с чукчето и постанови , че Мадуро е незаконно отвлечен в разрез с американските и международните закони ?!

    Коментиран от #12, #19, #27

    21:50 08.01.2026

  • 7 Ами

    10 0 Отговор
    Избързахте с новината. Тя трябваше да е за другата седмица :)

    21:51 08.01.2026

  • 8 бай Даньо

    15 3 Отговор
    Как си позволяват тия да подкопават властта на Генералисмо Доналдо Тръмпо, ел нуево президенте де Коломбия ... мучо текила и секси мамаситас!

    21:51 08.01.2026

  • 9 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гренландия":

    Всички Руски Императори с изключение на един
    са се женили за германски принцеси.
    По тая логика ... :)

    21:56 08.01.2026

  • 10 Браво ТРъмп!

    7 2 Отговор
    Правилни действия
    Трябва да скопим и левомекокитките
    А зелените да дадем на животните за храна

    Коментиран от #11

    21:58 08.01.2026

  • 11 Путин

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Браво ТРъмп!":

    Аз не познавам Мадуро! Нито съм чувал за Венецуела!

    22:00 08.01.2026

  • 12 Хипотетично

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Отвличането на Мадуро не е тема за образуваното дело, а има поне 4 обвинения за наркотероризъм и две нелепо звучащи за президент на държава (за притежаване на картечници). Мадуро е декларирал невинен и журито може да счете обвиненията, като недостатъчно доказани (картечниците в съдебна зала като веществено доказателство трябва да се представят след обиск)

    Коментиран от #17

    22:01 08.01.2026

  • 13 Хахахаха

    5 8 Отговор
    А на путлера, кога ще отнемат правомощията?

    Коментиран от #18, #26

    22:02 08.01.2026

  • 14 .....

    7 4 Отговор
    Следващия президент на САЩ със сигурност ще е е демократ, може и Камала, ако се кандидатира

    Коментиран от #25

    22:02 08.01.2026

  • 15 Сащисан русофил

    3 2 Отговор
    Тези първо иZмадуриха вожда Мадуро,после станаха демократични.:))

    22:02 08.01.2026

  • 16 ЦИРК

    6 1 Отговор
    Слаба статия... Първите три абзаца са с противоположна информация. А цялостно инфомрмационно съдържание на статията е 0.

    Като цяло едно голямо нищо и като статия и като акт на сената на САЩ. Нито Тръмп нито сената на САЩ са против случващото се. Това че там едните се пишат демократи другите републиканци е парлама за пред стадото и да им се даде един вид заблуда че имат свободен избор. Всъщност стадото избор няма, за който демократи или републиканци да гласува, получава една и съща политика и предварително обмислен и разработен план.

    Коментиран от #22

    22:05 08.01.2026

  • 17 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хипотетично":

    Още по хипотетично , ако Демократите надделеят и Мадуро бъде признат за невиновен по обвиненията , баш хипотетично важната тема ще стане какво прави в САЩ тогава !!! Да не очакваш да постановят че мексиканските каналджии са го вкарали в САЩ заедно с други 76 мигранти?!

    Коментиран от #23, #24

    22:07 08.01.2026

  • 18 целта на САЩ

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    е изтощена и бедна Русия, а Путлера им е много удобен за тази цел. Глупав е, неадекватен и действа против интересите на Русия, няма смисъл да му отнемат правомощията, при положение че след него, Русия ще е в такова окаяно положение, че САЩ може и там да си сложат удобен за тях президент и да овладеят цялата държава, без война.

    Коментиран от #35

    22:07 08.01.2026

  • 19 ами да можем

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Просто си демонстрираш мокрите сънъща. Мислиш нелогично, пожелателно и абсурдно.
    Този ход с резолиция която няма практическо значение има няколко цели, нито една от тях не е това което си фантазираш.

    22:08 08.01.2026

  • 20 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 2 Отговор
    ТОЗИ НАРКОС
    КО ГЛЕДА ПРЕЗ ТОЗ КЮНЕЦ.....
    ТЕ „ТЮЛЕНИТЕ ”ЩЕ МУ ДОЙДАТ ОТ ЗАДЗЕ😬

    22:08 08.01.2026

  • 21 Ха сега де...

    2 5 Отговор
    Добре де, но как стои въпроса в Русия? Там президента се изявява като цар, на какъвто се опитваше да се прави и Тръмп, но в САЩ нещо не се получава, а в Русия вече години наред няма проблем. Трябва ли всички да се опитваме да подражаваме на САЩ или на Русия? Нямаме ли си собствено мнение или когато това е справедливо поне групово такова?

    22:09 08.01.2026

  • 22 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "ЦИРК":

    Бетер Русия са викаш.

    Коментиран от #31

    22:09 08.01.2026

  • 23 Хипотетично

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    👍Точно така:) Мадуро е жертва на незаконен трафик на емигранти в САЩ.

    22:09 08.01.2026

  • 24 Хипотетично

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Вземай се завий с нещо и лягай.Тук не си полезен.

    Коментиран от #28

    22:10 08.01.2026

  • 25 ще се кандидатира

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от ".....":

    Ако целта на деморкатите е пак да загубят.
    Американците не се припознават в неатрактивна полуиндийка с антиамерикански и антиевропейски възгледи.
    Кенеди, ФДР и Клинтън си бяха високи успели местни мъже. Обама малко цветен, но също висок и слаб мъж на 50% с местни гени, при това отп ървите заселници.
    Камила с Ориз не може да спечлеи ниаккви избори. Да сменят Байдън беше умно, да го сменят с Камила с Ориз мало умно.

    22:11 08.01.2026

  • 26 с два пръста чело от село

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    като направя съдебната реформа на бат ицо бойкикев

    22:12 08.01.2026

  • 27 ЦИРК

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Нищо няма да стане нито с Тръмп нито със САЩ. Мадуро ако не се "обеси" сам в килията си ще последва съдбата на Саддам, оправдателна присъда е невъзможна. Друг е въпроса дали наистина ще е мъртъв или проформа за пред света. Ако съдейства на САЩ да постигнат целта - тотален и безусловен контрол над цяла Венецуела, ще живее, ако не - никой няма да му знае гроба.

    Коментиран от #34

    22:12 08.01.2026

  • 28 Хипотетично

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хипотетично":

    👍Полезни за растенията са предимно естествените торове!:)

    22:13 08.01.2026

  • 29 12345

    3 1 Отговор
    Докато избираме клоуни и артисти за президенти все ще е така.

    Коментиран от #33

    22:13 08.01.2026

  • 30 Артериос Склерозис

    5 0 Отговор
    Психотест и възрастова граница за всички кандитат-президенти на САЩ!

    22:14 08.01.2026

  • 31 ЦИРК

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Боруна Лом":

    Ами не, и руснаците са същите и Китай и ЕС. Такова е и през последните 10000 години. От както хората заживяват в общности и решават че им трябва някой да ги ръководи, а на този някой му светва лампата че може да се облагодетелства от положението си. Но и до сега никой не е измислил нито пък реализирал нещо по-хубаво. Въпреки че по социална напредничевост, находчивост и експериментация руснаците държат първо място в света. Все пак те са държавата най-често сменяла и експериментирала с формата и начина на управление (до някъде и гърците + ние и въобще целия балкански полуостров).

    Това да си мислите че филмовите сценарии (пропаганда в някаква форма и вид) са истина и да сравнявате по хубост системи създадени за контрол и запазване на контрол над масите, за мен лично е глупост.

    22:22 08.01.2026

  • 32 Груьо

    3 0 Отговор
    Бай Дончо скоро е пътник май,предния път му се размина ама сега май вече няма.

    22:23 08.01.2026

  • 33 Руснак

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "12345":

    Така е. Като в Папуа Нова Гвинея сме.

    22:24 08.01.2026

  • 34 Уфффф....

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "ЦИРК":

    Порасни и спри да четеш книги за мафията. Дори не разбираш защо умират мафиотите - защото има различни мафиотски фракции. И сега нищо не разбра...

    Коментиран от #37

    22:25 08.01.2026

  • 35 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "целта на САЩ":

    Знаете ли как се нарича човек, чиито твърдения
    не почиват на факти, а на пропаганда :)

    22:25 08.01.2026

  • 36 Сенаторите

    2 2 Отговор
    удариха шамар на Тръмпона.
    Резолюцията се отнася за цялостните действия на Рижавия във Венецуела, не само за ареста на Мадуро. Светът е потресен от наглостта, безпардонността и открития цинизъм на Тръмп и бандитите му

    Те позорят САЩ.
    ЕСТЕСТВЕНО , че Тръмп няма да я подпише. Все едно да осъди сам себе си.

    Но резолюцията показва, че Тръмп губи Сената, където РП има мнозинство!
    Това трябваше да обясни авторКАТА на тази статия.
    Сенатът има правомощия да отреже много от активностите на Тръмп.
    Това е прецедент за САЩ у то няма още две години от мандата на Рижо.

    22:29 08.01.2026

  • 37 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Уфффф....":

    Грешка при писането/отговарянето на коментар ?

    Коментиран от #38

    22:30 08.01.2026

  • 38 Уфффф....

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "ЦИРК":

    Няма грешка - нищо не разбра! Как мислите, че ще стане това, което пишете?

    22:37 08.01.2026

  • 39 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Хм...Демократично по американски!

    Тулси Габард - директор на националното разузнаване, е била изключена от "планирането" на операцията във Венецуела, заради несъгласието си с подобна операция.

    Не че нещо, но разногласията в администрацията май вече трудно се прикриват. "Дълбоката държава" в лицето на латиноса Рубио, хич не си поплюват. Между другото, Рубио е плод на любовта между барман и колумбийска чистачка. Това за протокола.....

    22:39 08.01.2026