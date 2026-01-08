Сенатът на САЩ прие резолюция, която ограничава правомощията на Тръмп

Сенатът на САЩ прие днес резолюция, която ограничава правомощията на президента Доналд Тръмп да провежда по-нататъшни атаки срещу Венецуела, изразявайки неодобрение към неговите разширяващи се амбиции в Западното полукълбо, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.
Демократите и петима републиканци гласуваха за приемането на резолюцията за военните правомощия с 52 гласа „за“ и 47 „против“ и гарантираха последващо повторно гласуване с цел окончателното ѝ приемане.
Практически няма шанс тя да стане част от законодателството на САЩ, защото за целта ще трябва самият Тръмп да я подпише, ако тя бъде приета от Камарата на представителите. За отхвърлянето на президентското вето е необходимо мнозинство от две трети в двете камари.
Все пак това беше значителен жест, който показа безпокойството сред някои републиканци, след като американската армия задържа венецуелския президент Николас Мадуро при внезапна нощна операция.
Администрацията на Тръмп сега се опитва да контролира петролните ресурси на Венецуела и нейното правителство, но резолюцията за военните правомощия ще изисква одобрение от Конгреса за всякакви по-нататъшни атаки срещу южноамериканската страна.
Демократите не успяха да приемат няколко такива резолюции през месеците, в които Тръмп ескалира кампанията си срещу Венецуела, отбелязва АП.
Опонентите остро осъдиха резолюцията, наричайки я политически ход за атака срещу Тръмп, като заявиха, че той в момента не води военна кампания, отбелязва Ройтерс.
"Целта на тази резолюция е да удари плесник на президента. Тя няма да постигне нищо от това, което претендира, защото не може да спре нещо, което в момента не се случва", заяви сенатор Джим Риш от Айдахо, републикански председател на комисията по външни отношения.
Вчера Тръмп заяви в своята мрежа "Трут соушъл", че иска военният бюджет на САЩ да бъде увеличен от 1 трилион долара на 1,5 трилиона долара.
Конституцията на САЩ изисква всеки президент да получи одобрението на Конгреса, преди да започне продължителна военна операция. Сенаторите, които се противопоставят на резолюцията за военните правомощия, казват, че арестът на Мадуро е операция на правоприлагащите органи, а не военна акция. Мадуро е подведен под съдебна отговорност в американски съд по обвинения, свързани с наркотици и оръжия, но отрича да е виновен.
Поддръжниците на Тръмп смятат, че в ролята си на главнокомандващ той има правото да започне ограничени военни действия, които счита за необходими за националната сигурност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
21:45 08.01.2026
2 Хипотетично
(президента няма да я подпише)
21:46 08.01.2026
3 Абсурдистан
21:46 08.01.2026
4 Камаката
21:49 08.01.2026
5 Гренландия
Барън Тръмп, сега на 18 години, се жени за принцеса Изабела Датска, също на 18 години, и Гренландия се превръща в зестрата, която най-накрая решава въпроса,
Коментиран от #9
21:50 08.01.2026
6 Пич
Коментиран от #12, #19, #27
21:50 08.01.2026
7 Ами
21:51 08.01.2026
8 бай Даньо
21:51 08.01.2026
9 Ами
До коментар #5 от "Гренландия":Всички Руски Императори с изключение на един
са се женили за германски принцеси.
По тая логика ... :)
21:56 08.01.2026
10 Браво ТРъмп!
Трябва да скопим и левомекокитките
А зелените да дадем на животните за храна
Коментиран от #11
21:58 08.01.2026
11 Путин
До коментар #10 от "Браво ТРъмп!":Аз не познавам Мадуро! Нито съм чувал за Венецуела!
22:00 08.01.2026
12 Хипотетично
До коментар #6 от "Пич":Отвличането на Мадуро не е тема за образуваното дело, а има поне 4 обвинения за наркотероризъм и две нелепо звучащи за президент на държава (за притежаване на картечници). Мадуро е декларирал невинен и журито може да счете обвиненията, като недостатъчно доказани (картечниците в съдебна зала като веществено доказателство трябва да се представят след обиск)
Коментиран от #17
22:01 08.01.2026
13 Хахахаха
Коментиран от #18, #26
22:02 08.01.2026
14 .....
Коментиран от #25
22:02 08.01.2026
15 Сащисан русофил
22:02 08.01.2026
16 ЦИРК
Като цяло едно голямо нищо и като статия и като акт на сената на САЩ. Нито Тръмп нито сената на САЩ са против случващото се. Това че там едните се пишат демократи другите републиканци е парлама за пред стадото и да им се даде един вид заблуда че имат свободен избор. Всъщност стадото избор няма, за който демократи или републиканци да гласува, получава една и съща политика и предварително обмислен и разработен план.
Коментиран от #22
22:05 08.01.2026
17 Пич
До коментар #12 от "Хипотетично":Още по хипотетично , ако Демократите надделеят и Мадуро бъде признат за невиновен по обвиненията , баш хипотетично важната тема ще стане какво прави в САЩ тогава !!! Да не очакваш да постановят че мексиканските каналджии са го вкарали в САЩ заедно с други 76 мигранти?!
Коментиран от #23, #24
22:07 08.01.2026
18 целта на САЩ
До коментар #13 от "Хахахаха":е изтощена и бедна Русия, а Путлера им е много удобен за тази цел. Глупав е, неадекватен и действа против интересите на Русия, няма смисъл да му отнемат правомощията, при положение че след него, Русия ще е в такова окаяно положение, че САЩ може и там да си сложат удобен за тях президент и да овладеят цялата държава, без война.
Коментиран от #35
22:07 08.01.2026
19 ами да можем
До коментар #6 от "Пич":Просто си демонстрираш мокрите сънъща. Мислиш нелогично, пожелателно и абсурдно.
Този ход с резолиция която няма практическо значение има няколко цели, нито една от тях не е това което си фантазираш.
22:08 08.01.2026
20 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
КО ГЛЕДА ПРЕЗ ТОЗ КЮНЕЦ.....
ТЕ „ТЮЛЕНИТЕ ”ЩЕ МУ ДОЙДАТ ОТ ЗАДЗЕ😬
22:08 08.01.2026
21 Ха сега де...
22:09 08.01.2026
22 Боруна Лом
До коментар #16 от "ЦИРК":Бетер Русия са викаш.
Коментиран от #31
22:09 08.01.2026
23 Хипотетично
До коментар #17 от "Пич":👍Точно така:) Мадуро е жертва на незаконен трафик на емигранти в САЩ.
22:09 08.01.2026
24 Хипотетично
До коментар #17 от "Пич":Вземай се завий с нещо и лягай.Тук не си полезен.
Коментиран от #28
22:10 08.01.2026
25 ще се кандидатира
До коментар #14 от ".....":Ако целта на деморкатите е пак да загубят.
Американците не се припознават в неатрактивна полуиндийка с антиамерикански и антиевропейски възгледи.
Кенеди, ФДР и Клинтън си бяха високи успели местни мъже. Обама малко цветен, но също висок и слаб мъж на 50% с местни гени, при това отп ървите заселници.
Камила с Ориз не може да спечлеи ниаккви избори. Да сменят Байдън беше умно, да го сменят с Камила с Ориз мало умно.
22:11 08.01.2026
26 с два пръста чело от село
До коментар #13 от "Хахахаха":като направя съдебната реформа на бат ицо бойкикев
22:12 08.01.2026
27 ЦИРК
До коментар #6 от "Пич":Нищо няма да стане нито с Тръмп нито със САЩ. Мадуро ако не се "обеси" сам в килията си ще последва съдбата на Саддам, оправдателна присъда е невъзможна. Друг е въпроса дали наистина ще е мъртъв или проформа за пред света. Ако съдейства на САЩ да постигнат целта - тотален и безусловен контрол над цяла Венецуела, ще живее, ако не - никой няма да му знае гроба.
Коментиран от #34
22:12 08.01.2026
28 Хипотетично
До коментар #24 от "Хипотетично":👍Полезни за растенията са предимно естествените торове!:)
22:13 08.01.2026
29 12345
Коментиран от #33
22:13 08.01.2026
30 Артериос Склерозис
22:14 08.01.2026
31 ЦИРК
До коментар #22 от "Боруна Лом":Ами не, и руснаците са същите и Китай и ЕС. Такова е и през последните 10000 години. От както хората заживяват в общности и решават че им трябва някой да ги ръководи, а на този някой му светва лампата че може да се облагодетелства от положението си. Но и до сега никой не е измислил нито пък реализирал нещо по-хубаво. Въпреки че по социална напредничевост, находчивост и експериментация руснаците държат първо място в света. Все пак те са държавата най-често сменяла и експериментирала с формата и начина на управление (до някъде и гърците + ние и въобще целия балкански полуостров).
Това да си мислите че филмовите сценарии (пропаганда в някаква форма и вид) са истина и да сравнявате по хубост системи създадени за контрол и запазване на контрол над масите, за мен лично е глупост.
22:22 08.01.2026
32 Груьо
22:23 08.01.2026
33 Руснак
До коментар #29 от "12345":Така е. Като в Папуа Нова Гвинея сме.
22:24 08.01.2026
34 Уфффф....
До коментар #27 от "ЦИРК":Порасни и спри да четеш книги за мафията. Дори не разбираш защо умират мафиотите - защото има различни мафиотски фракции. И сега нищо не разбра...
Коментиран от #37
22:25 08.01.2026
35 Ами
До коментар #18 от "целта на САЩ":Знаете ли как се нарича човек, чиито твърдения
не почиват на факти, а на пропаганда :)
22:25 08.01.2026
36 Сенаторите
Резолюцията се отнася за цялостните действия на Рижавия във Венецуела, не само за ареста на Мадуро. Светът е потресен от наглостта, безпардонността и открития цинизъм на Тръмп и бандитите му
Те позорят САЩ.
ЕСТЕСТВЕНО , че Тръмп няма да я подпише. Все едно да осъди сам себе си.
Но резолюцията показва, че Тръмп губи Сената, където РП има мнозинство!
Това трябваше да обясни авторКАТА на тази статия.
Сенатът има правомощия да отреже много от активностите на Тръмп.
Това е прецедент за САЩ у то няма още две години от мандата на Рижо.
22:29 08.01.2026
37 ЦИРК
До коментар #34 от "Уфффф....":Грешка при писането/отговарянето на коментар ?
Коментиран от #38
22:30 08.01.2026
38 Уфффф....
До коментар #37 от "ЦИРК":Няма грешка - нищо не разбра! Как мислите, че ще стане това, което пишете?
22:37 08.01.2026
39 Ъъъъъъъъ
Тулси Габард - директор на националното разузнаване, е била изключена от "планирането" на операцията във Венецуела, заради несъгласието си с подобна операция.
Не че нещо, но разногласията в администрацията май вече трудно се прикриват. "Дълбоката държава" в лицето на латиноса Рубио, хич не си поплюват. Между другото, Рубио е плод на любовта между барман и колумбийска чистачка. Това за протокола.....
22:39 08.01.2026