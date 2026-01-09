Четирима убити и шестнадесет ранени при масирана руска атака с дронове и ракети в Киев ВИДЕО

Руските сили атакуваха Киев с дронове, балистични ракети и ракети "Калибър" тази нощ, предаде УНИАН.
В столицата се чуват експлозии, има нанесени сериозни щети.
По информация на кмета на ,краинската столица Виталий Кличко и началника на Киевската градска държавна военна авиационна служба Тимур Ткаченко, до момента загиналите са четирима, а ранените шестнадесет.
Един медик е убит в Дарницки район, а четирима други са ранени, докато оказват помощ на хора.
Съобщава се за щети на критична инфраструктура в Киев след експлозиите. В града има прекъсвания във водоснабдяването, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко в своя Telegram канал.
„Съобщава се за щети на критична инфраструктура. В някои райони на града има прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването“, написа той.
Според Кличко засегнатите райони включват Дарницки, Деснянски, Днепровски и Печерски райони.
Киевската градска администрация съобщи в своя Telegram канал, че в някои райони на града има „прекъсвания на отоплението и топлата вода“. В момента отоплението не е налично или се осигурява с намалени нива в Деснянски и Печерски райони, както и в части от Голосеевски, Дарницки, Днепровски, Оболонски, Подилски, Соломянски и Шевченковски райони.
Енергетиците и жилищните служби работят в извънреден режим, добавиха от Киевската градска държавна администрация.
Кметът на Лвов Андрей Садовый също съобщи за експлозии в града и призова жителите да се укрият.
Освен това, началникът на военната администрация на Лвов Максим Козицки съобщи, че при удара е повреден критичен инфраструктурен обект.
Според официалния уебсайт за обществено предупреждение, предупрежденията за въздушна тревога са отменени в почти цяла Украйна.
Сирените продължават да звучат в Днепропетровска и Сумска области.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В Киев е минус 5 а се усеща минус 12
Кметът на Киев Виталий Кличко написа в Telegram, че критична инфраструктура е била повредена по време на масираната атака срещу украинската столица. Той също така съобщи за проблеми с водоснабдяването и електрозахранването в някои райони на Киев .
04:29 09.01.2026
2 Мурка
04:42 09.01.2026
3 Ха ха
04:43 09.01.2026
4 🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #5
04:48 09.01.2026
5 Даааааа
До коментар #4 от "🤔🤔🤔🤔":Дончо във Венецуела е демократичен.
04:50 09.01.2026
6 хихи
Повреден, повреден, колко да е повредн след удар с "Орешник" !??? Издирват обекта зада преценят повредите...
04:57 09.01.2026
7 Що толко
05:03 09.01.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОРЕШНИКА :)
Коментиран от #10
05:10 09.01.2026
9 И Киев е Руски
05:32 09.01.2026
10 имало е
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":гръмотевична буря тип орешко на газохранилище в западна крайна а тец 6 в киев също рязко е спрял да работи
Коментиран от #11
05:33 09.01.2026
11 мълниите са падали
До коментар #10 от "имало е":със скорост 13 000 км/ч
05:38 09.01.2026
12 Айгедотор
05:41 09.01.2026
13 Вашето мнение
05:43 09.01.2026
14 Готов за бой
05:46 09.01.2026
15 Ха хи хо
05:54 09.01.2026
16 Артилерист
06:08 09.01.2026