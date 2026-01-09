Новини
Четирима убити и шестнадесет ранени при масирана руска атака с дронове и ракети в Киев ВИДЕО
  Тема: Украйна

Четирима убити и шестнадесет ранени при масирана руска атака с дронове и ракети в Киев ВИДЕО

9 Януари, 2026 04:08, обновена 9 Януари, 2026 05:55 888 16

Кметът на Лвов съобщи за експлозии в града и призова жителите да се укрият

Четирима убити и шестнадесет ранени при масирана руска атака с дронове и ракети в Киев ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили атакуваха Киев с дронове, балистични ракети и ракети "Калибър" тази нощ, предаде УНИАН.

В столицата се чуват експлозии, има нанесени сериозни щети.

По информация на кмета на ,краинската столица Виталий Кличко и началника на Киевската градска държавна военна авиационна служба Тимур Ткаченко, до момента загиналите са четирима, а ранените шестнадесет.

Един медик е убит в Дарницки район, а четирима други са ранени, докато оказват помощ на хора.

Съобщава се за щети на критична инфраструктура в Киев след експлозиите. В града има прекъсвания във водоснабдяването, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко в своя Telegram канал.

„Съобщава се за щети на критична инфраструктура. В някои райони на града има прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването“, написа той.

Според Кличко засегнатите райони включват Дарницки, Деснянски, Днепровски и Печерски райони.

Киевската градска администрация съобщи в своя Telegram канал, че в някои райони на града има „прекъсвания на отоплението и топлата вода“. В момента отоплението не е налично или се осигурява с намалени нива в Деснянски и Печерски райони, както и в части от Голосеевски, Дарницки, Днепровски, Оболонски, Подилски, Соломянски и Шевченковски райони.

Енергетиците и жилищните служби работят в извънреден режим, добавиха от Киевската градска държавна администрация.

Кметът на Лвов Андрей Садовый също съобщи за експлозии в града и призова жителите да се укрият.

Освен това, началникът на военната администрация на Лвов Максим Козицки съобщи, че при удара е повреден критичен инфраструктурен обект.

Според официалния уебсайт за обществено предупреждение, предупрежденията за въздушна тревога са отменени в почти цяла Украйна.

Сирените продължават да звучат в Днепропетровска и Сумска области.


Украйна
