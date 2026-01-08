Новини
15-те марки, продали най-много нови коли у нас през изминалата година

15-те марки, продали най-много нови коли у нас през изминалата година

8 Януари, 2026 11:59 2 443 3

  • нови автомобили-
  • българия-
  • 2025-
  • марки

Skoda, Toyota и Dacia запълват почетната стълбичка

15-те марки, продали най-много нови коли у нас през изминалата година - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Вече ви информирахме, че изминалата 2025 година се превърна в исторически вододел, помитайки досегашните върхове и установявайки нов стандарт на пазара на нови автомобили. С близо 50 000 реализирани нови леки автомобила, страната ни не просто надскочи показателите от предходните дванадесет месеца, но и окончателно детронира митичната 2008-а, която дълго време се смяташе за недостижим таван на родното потребление на нови коли. Сега обаче ви показваме кои марки продават най-много в България.

Битката за лидерството на българския пазар на нови коли открои три марки в челото на колоната. На върха на стълбицата се изкачи чешката Skoda, чийто прагматизъм и технологично израстване спечелиха доверието на 6 145 нови собственици. Веднага след тях, на броени единици разстояние, се позиционира Toyota с 5 922 регистрации. Японският гигант продължава да жъне плодовете на своята хибридна офанзива, доминирайки в предпочитанията на тези, които търсят надеждност и ниски емисии. Почетната тройка се затваря от вездесъщата Dacia (5 598 броя), която остава непоклатим фаворит за рационалния купувач, предлагайки най-доброто съотношение между цена и полезно действие.

Анализът на продажбите разкрива и други любопитни размествания в "Топ 10". Френският шик в лицето на Renault заема стабилната четвърта позиция с 4 197 продажби, следван от германския колос Volkswagen (3677). Корейските представители Hyundai и Kia също затвърждават позициите си, доказвайки, че българинът вече не се страхува да инвестира в иновативен дизайн и дългогодишни гаранции. Интересен детайл е, че въпреки общия пазарен ръст, някои утвърдени играчи като Nissan, напремер изпитват сериозни трудности, отчитайки сериозни спадове в своите резултати. Ето и първите 15 марки, които са продали най-много нови коли у нас през изминалата година.

15-те марки, продали най-много нови коли у нас през изминалата година


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тесльо слънчасалия

    0 8 Отговор
    Тесла У е най продавания автомобил вече трета година. Статистически е доказано.

    12:12 08.01.2026

  • 2 Здрасти

    6 1 Отговор
    Дайте малко повече подробности. Например: колко от фолтваген са купени за полицията? И Шкода също. Колко дачии за куриерски фирми. Колко рена и тоьоти за мобилни оператори. И така нататък. Остават малко бройки купени за лични нужди.

    Коментиран от #3

    12:22 08.01.2026

  • 3 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Здрасти":

    Много отдавна е изяснено положението- у ваштъ дупкъ максимум 15% са колите за лична употреба и 85% са фирмени...
    Да не говорим, че става дума не просто за "коли" (до 3,5 тона и дето се карат с кат.В), а за нови превозни средства което леко изкривява цифрите щото се купуват и нови камиони и автобуси- не са много, но се купуват... А и когато примерно Еконт закупи 200 нови буса Рено Мастер това също не е баш за графа "нови коли"...

    12:39 08.01.2026