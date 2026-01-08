15-те марки, продали най-много нови коли у нас през изминалата година

Вече ви информирахме, че изминалата 2025 година се превърна в исторически вододел, помитайки досегашните върхове и установявайки нов стандарт на пазара на нови автомобили. С близо 50 000 реализирани нови леки автомобила, страната ни не просто надскочи показателите от предходните дванадесет месеца, но и окончателно детронира митичната 2008-а, която дълго време се смяташе за недостижим таван на родното потребление на нови коли. Сега обаче ви показваме кои марки продават най-много в България.

Битката за лидерството на българския пазар на нови коли открои три марки в челото на колоната. На върха на стълбицата се изкачи чешката Skoda, чийто прагматизъм и технологично израстване спечелиха доверието на 6 145 нови собственици. Веднага след тях, на броени единици разстояние, се позиционира Toyota с 5 922 регистрации. Японският гигант продължава да жъне плодовете на своята хибридна офанзива, доминирайки в предпочитанията на тези, които търсят надеждност и ниски емисии. Почетната тройка се затваря от вездесъщата Dacia (5 598 броя), която остава непоклатим фаворит за рационалния купувач, предлагайки най-доброто съотношение между цена и полезно действие.

Анализът на продажбите разкрива и други любопитни размествания в "Топ 10". Френският шик в лицето на Renault заема стабилната четвърта позиция с 4 197 продажби, следван от германския колос Volkswagen (3677). Корейските представители Hyundai и Kia също затвърждават позициите си, доказвайки, че българинът вече не се страхува да инвестира в иновативен дизайн и дългогодишни гаранции. Интересен детайл е, че въпреки общия пазарен ръст, някои утвърдени играчи като Nissan, напремер изпитват сериозни трудности, отчитайки сериозни спадове в своите резултати. Ето и първите 15 марки, които са продали най-много нови коли у нас през изминалата година.