Тръмп: Ако не бях аз, Русия щеше да има цяла Украйна в момента
  Тема: Украйна

Тръмп: Ако не бях аз, Русия щеше да има цяла Украйна в момента

8 Януари, 2026 23:50 691 24

Бях много лоялен към Европа, свърших добра работа, каза американският президент

Тръмп: Ако не бях аз, Русия щеше да има цяла Украйна в момента - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за "Ню Йорк таймс", че властта му като главнокомандващ е ограничена само от "собствената му моралност", пренебрегвайки международното право и други ограничения на способността му да използва военна сила, за да напада, нахлува или принуждава към определени действия по целия свят, посочва вестникът, предаде БТА.

В широкообхватното интервю на въпроса дали има някакви ограничения на неговите глобални правомощия, Тръмп отговори: "Да, има едно нещо. Моята собствена моралност. Моят собствен ум. Това е единственото нещо, което може да ме спре."

Още новини от Украйна

"Нямам нужда от международното право", добави той. "Не искам да наранявам хората."

Когато беше попитан дали неговата администрация трябва да спазва международното право, Тръмп отговори: "Да." Но той даде ясно да се разбере, че той ще бъде арбитърът, когато ограничения се отнасят за Съединените щати.

"Зависи как дефинирате международното право", каза той.

Оценката на г-н Тръмп за собствената му свобода да използва всеки инструмент на военна, икономическа или политическа сила, за да затвърди американското превъзходство, беше най-откровеното признание досега за неговата мирогледна позиция. В основата ѝ е концепцията, че националната сила, а не законите, договорите и конвенциите, трябва да бъде решаващият фактор при сблъсък на сили.

Той призна някои ограничения в страната, въпреки че следва максималистка стратегия за наказание на институциите, които не харесва, отмъщение срещу политическите си опоненти и разполагане на Националната гвардия в градовете въпреки възраженията на държавните и местните власти.

По време на интервюто Тръмп звучеше по-окуражен от всякога, отбелязва "Ню Йорк таймс". Той цитира успеха на удара по ядрената програма на Иран – Тръмп държи на бюрото си макет на бомбардировачите B-2, използвани в мисията; скоростта, с която обезглави венецуелското правителство миналия уикенд; и плановете си за Гренландия, която се контролира от Дания, съюзник в НАТО, посочва вестникът.

На въпроса кой е по-важният му приоритет - получаването на Гренландия или запазването на НАТО, Тръмп отказа да отговори директно, но призна, че "това може да е въпрос на избор". Той ясно заяви, че трансатлантическият алианс е по същество безполезен без САЩ в основата си.

На въпроса защо САЩ трябва да притежават Гренландия, Тръмп отговоря: "Защото това е, което според мен е психологически необходимо за успех…Собствеността ти дава неща и елементи, които не можеш да получиш само с подписването на документ."

Тръмп подчертава в интервюто, че само той – а не двамата му предшественици, които е критикувал, Джоузеф Р. Байдън-младши и Барак Обама – е доказал способността си да убеди страните от НАТО да изразходват 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана.

Президентът добавя: "Бях много лоялен към Европа. Свърших добра работа. Ако не бях аз, Русия щеше да има цяла Украйна в момента."

Когато Тръмп беше попитан не смята ли, че операцията на САЩ във Венецуела ще бъде използвана като прецедент и оправдание за действие от Русия или Китай, доколкото Си Цзинпин смята Тайван за сепаратистка заплаха, президентът на САЩ каза за китайския президент: "Това зависи от него, какво ще прави. Но, знаете ли, аз му казах, че бих бил много недоволен, ако го направи, и не мисля, че ще го направи. Надявам се, че няма да го направи."

След това, попитан дали Си Цзинпин може да се възползва от последните събития, за да атакува или да задуши Тайван, Тръмп предположи, че китайският лидер не би посмял да предприеме тази стъпка, докато той е на власт във Вашингтон. "Той може да го направи, след като имаме друг президент, но не мисля, че ще го направи, докато аз съм президент", каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    5 7 Отговор
    Прав е бай Дончо.

    Коментиран от #7

    23:54 08.01.2026

  • 2 Хахаха, страшен артист

    13 1 Отговор
    Дайте му поне награда Оскар, бе!

    23:56 08.01.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 2 Отговор
    Тя пак ще е руска. Точно по дончово време

    23:56 08.01.2026

  • 4 Известен

    11 2 Отговор
    Моите уважения, но твърде високо самомнение.

    23:56 08.01.2026

  • 5 Червената шапчица

    7 1 Отговор
    Шушляк...

    23:58 08.01.2026

  • 6 az СВО Победа 80

    10 3 Отговор
    Киев съобщава, че Лвов е "посетен" от БРСД "Орешник"!

    23:59 08.01.2026

  • 7 Как му

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    даде зелена улица.

    23:59 08.01.2026

  • 8 Курдоф

    9 0 Отговор
    Тоя па тоя, нещо много си е повярвал оранжевият папагал, скоро ще има импийчмънт или jfk2

    00:00 09.01.2026

  • 9 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Тръмп използва КОВИД пандемията за да напълни Украйна с оръжие до дупка при подготовката на войната срещу Русия.Нещата ги обърка Байдън,който се забави и Владимир Путин удари пръв.
    Та ,тази война срещу Русия си е лична,на Тръмп без никакво съмнение.

    Коментиран от #17, #23

    00:01 09.01.2026

  • 10 големдебил

    8 0 Отговор
    На Дончо му се събраха много емоции,да внимава и с тоя аспирин дето го гълта на едро че може да имаме изненада.И не отписвайте Вова.Той си трае,обучен е така.Изненадите предстоят.

    00:03 09.01.2026

  • 11 Соваж бейби

    7 2 Отговор
    Прав е Тръмп нали клоуна подписа договор за мините с Америка,и двамата с Байдън съсипаха Европа с дългове икономическа криза.И ни донапълниха с още мигранти от Украйна ,санкции за Русия какво повече да се мечтае?Освен да дойде за Урсула ,Макрон,Шолц...ги отвлече като Мадуро 🤣черешката на тортата така ще излезе истински спасител в очите на европейците.

    00:04 09.01.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор
    США придётся сделать выбор между установлением контроля над Гренландией и существованием НАТО — Дональд Трамп.

    00:04 09.01.2026

  • 13 Дони Оранжадата

    6 2 Отговор
    Мене ме, мамо, сачма пере.

    00:04 09.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 не може да бъде

    7 0 Отговор
    Аз считам че след тези откровения на г-н Тръмп Русия Китай Бразилия и др-трябва да го наградят с най-висшата си награда - никой американски президент не е изказвал така освежаващо честно какво искат и какво правят САЩ!?Ако не друго поне е честен бай Дончо !?Какво международно право какви 5 лв. каква демокрация -това го няма поне от 30 г. ама разни дрънкалници лицемери лъжци и политически проститутки ни уверявах -не това е друго!?

    00:05 09.01.2026

  • 16 Бум

    7 0 Отговор
    Тръмпи съвсем изплиска легена

    00:09 09.01.2026

  • 17 Дайджест

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Тази война ако е на Тръмп,то бункерният отдавна да е МАВЗОЛЕТИЗИРАН в бункера.

    Коментиран от #20

    00:09 09.01.2026

  • 18 Иван

    6 2 Отговор
    Ако не беше сатаниста Доналд Тръмп, сега повече от сто жени щяха да са още живи.

    00:10 09.01.2026

  • 19 Гаварит Масква

    8 1 Отговор
    Споко,с теб и без теб, ще я вземем

    00:10 09.01.2026

  • 20 Соваж бейби

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дайджест":

    Америка не може директно да го направи с Русия защото е държава с сувренитет това не ти е Либия,Сирия или Венецуела.Опитаха като подкупиха Зеленски и излъгаха целия украински народ.

    00:13 09.01.2026

  • 21 Я па тоа

    0 3 Отговор
    Донякъде е прав щото ВСУ избиха и осакатиха(направени на самовари) предимно с американски бомби и ракети 2 милиона клети руснаци.

    00:14 09.01.2026

  • 22 Удри

    1 0 Отговор
    Китайците къде са? Наши бяха много отворени? Не можаха да спасят стратегическите си партньори Сирия, Иран и Венецуела. За руснаците е ясно, че са пълен леш

    00:17 09.01.2026

  • 23 Тука има нещо вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Самият Шеломов (Путин) преди изборите в САЩ, къде на майтап, къде сериозно, се беше изцепил, че предпочита отново деменцията Байдън (или неадекватната по рождение Камала) пред лукавия Тръмп.

    00:17 09.01.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Гениалният български държавник, Строителят на съвременна България, Бойко Борисов е приятел и с Тръмп и с Путин. С бай Дончо си хортува пред камината в Белия дом, а на Путин подари кученце. Още тогава гениалният политик гледаше 10 хода напред.

    00:17 09.01.2026