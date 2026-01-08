Значителен брой затворници ще бъдат освободени във Венецуела

Председателят на парламента на Венецуела Хорхе Родригес, който е брат на временната президентка Делси Родригес, заяви, че през следващите няколко часа ще бъдат освободени "значителен брой" затворници, включително чужденци, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Хорхе Родригес посочи, че това е самостоятелно взето решение на Венецуела и представлява жест на добра воля. Той обаче не уточни колко и кои хора ще бъдат освободени. "Сметнете този жест на боливарското правителство за широко насочен към търсенето на мир", заяви председателят на парламента в обръщение, излъчено по телевизията.

"Боливарското правителство, заедно с държавните институции, реши да освободи значителен брой венецуелци и чуждестранни граждани. Процесът по освобождаване вече е в ход", каза Хосе Родригес на пресконференция в Националното събрание.

Освобождаването на лица, смятани за политически затворници, е ключово искане не венецуелската опозиция. По-рано тази седмица движението на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, носителка на Нобеловата награда за мир за 2025 г., призова властите в Каракас да освободят всички политически затворници, след като САЩ задържаха президента Николас Мадуро на 3 януари. Според водеща венецуелска правозащитна организация тези затворници са 863, отбелязва Ройтерс.

Това е първото освобождаване на затворници от задържането на венецуелския президент.

Правозащитната организация "Форо Пенал" (Foro Penal), която защитава каузата на политическите затворници във Венецуела, приветства "добрата новина". Неотдавна организацията оцени броя на политическите затворници в страна на 806, включително 175 военни, отбелязва Франс прес.

"Знаем, че хората си възвръщат свободата, включително чужденци", написа Алфредо Ромеро, адвокат на "Форо Пенал", който работи за установяването на самоличността на лицата, които ще бъдат освободени.

Протестите срещу обявяването на победата на Николас Мадуро на президентските избори през 2024 г. доведоха до ареста на 2400 души. Според официални данни над 2000 от тях са били освободени впоследствие. До края на декември миналата година са били освободени още най-малко 99 души, а на Нова година - още 87, отбелязва АФП.

Сред освободените ще има испански граждани, заяви министърът на външните работи на Испания Хосе Мануел Албарес, цитиран от Ройтерс. Това ще бъде "много положителна стъпка" от страна на венецуелските власти, подчерта той.