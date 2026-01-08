Зеленски предупреди за нова масирана руска атака

Украйна се подготвя за засилени руски въздушни атаки на фона на тежка студена вълна, обхванала страната, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, предаде БТА.
"Разполагаме с информация, че тази нощ може да има нова масирана руска атака“, предупреди Зеленски във вечерното си видеообръщение към нацията от Киев, като призова гражданите да реагират на сигналите за въздушна тревога и да търсят убежище.
По думите му Русия поставя приоритет върху воденето на война през зимата вместо върху дипломацията, като нанася удари по енергийната инфраструктура на Украйна с балистични ракети, вместо да се ангажира с мирните усилия на Съединените щати.
Очаква се температурите в цяла Украйна да паднат под нулата от утре, като прогнозите показват температури до минус 10 градуса в Киев и северните райони. Студът допълнително натоварва вече сериозно повредените системи за електроснабдяване, отопление и водоснабдяване, посочва ДПА.
Зеленски съобщи, че Днепропетровска област е преживяла най-тежкото прекъсване на електроснабдяването от близо четири години война след руски удари рано днес.
Той добави, че е обсъдил с министър-председателката Юлия Свириденко възможността за ограничаване на дейността на училища, офиси и други несъществени обекти през следващите две седмици.
Междувременно централният индустриален град Кривой Рог, където е роден Зеленски, отново бе ударен от руски ракетни атаки, съобщиха по-рано днес официални представители.
Кметът Олександър Вилкул заяви, че две балистични ракети са поразили жилищни сгради, като има пострадали, без да уточнява подробности. Според медийни информации няколко души са били ранени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #3, #8, #11, #18, #22, #61
22:58 08.01.2026
2 Пич
Коментиран от #17
22:58 08.01.2026
3 Какво
До коментар #1 от "стоян георгиев":Кашляш бе, да не си го лапАл...
Коментиран от #15
23:00 08.01.2026
4 Генерал от НАТО
просто не искат
23:01 08.01.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #59
23:02 08.01.2026
6 Мдаа!🤔
23:04 08.01.2026
7 Зельонка в чувал
23:08 08.01.2026
8 Пенсионер 69 годишен
До коментар #1 от "стоян георгиев":Майдан в Малекшахи, известен и като Аркаваз, главнен град на едноименния окръг и Има НАСЕЛЕНИЕ ОТ ОКОЛО 12 хил. ДУШИ.
Мдааа демократична революция в ирански общински център, голям колкото едно село. Да се предават на Израел хората щом им харесва.
Коментиран от #9
23:09 08.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Haблюдател
23:12 08.01.2026
11 пешо
До коментар #1 от "стоян георгиев":СТОЯНЕ да те е..е който те хване
23:12 08.01.2026
12 пешо
23:13 08.01.2026
13 Красота
23:13 08.01.2026
14 ХиХи
23:14 08.01.2026
15 стоян георгиев
До коментар #3 от "Какво":Тези две седмици ви доведоха до лудост нали другар? Мадуро падна два руски танкера придружени с подводници и посейдони бяха арестувани от двадесетина американски барети сега иран заминава...абе все хубави новини.нека не забравяме че последните 50 живи путинисти в купянск вече не са живи...за огромните руски загуби вече реват самите руски пропагандисти .такова не е било никога...
Коментиран от #27, #31
23:15 08.01.2026
16 Карго 200
Коментиран от #21
23:15 08.01.2026
17 Този
До коментар #2 от "Пич":Е и ще бъде запомнен в историята,за разлика от теб гномчо
Коментиран от #50, #64
23:15 08.01.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "стоян георгиев":Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.
Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47
Коментиран от #24
23:16 08.01.2026
19 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #23, #25
23:17 08.01.2026
20 1488
там са историческите братски отношения на България с руската освободителка
23:18 08.01.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "Карго 200":Още по стара традиция е западняуите КАТО огладнеят, да ходят в Русия да ги погребват
23:18 08.01.2026
22 Те копейките от еврозоната не знаят
До коментар #1 от "стоян георгиев":на кой свят са.Даже "техният" Тръмп унизи Путин.Взе му Венецуела,танкерите му арестува; оня не смее дума да обели, В Купянск му избиха войниците.... Днес Ирак му гепи и Лукойл.
Коментиран от #28
23:19 08.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пенсионер 67 годишен
До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":Пусни си Ну пагади.
23:20 08.01.2026
26 Пенсионер 69 годишен
До коментар #23 от "ПенЦионер ама по-стар":Докладвах те за нарушение правилата на форума!
23:21 08.01.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "стоян георгиев":Смени дрУгата бе ГОУвед.. О, хахахах
Коментиран от #30
23:21 08.01.2026
28 стоян георгиев
До коментар #22 от "Те копейките от еврозоната не знаят":Вярно за еврото забравих.те за това и половината не пишат вече седмица...хах...голяма трагедия.приехме еврото и никой не умря!пълен руски крах...
23:22 08.01.2026
29 Карго 200
Иракското правителство национализира дела на руската компания „Лукойл“ в нефтения находище „Западна Курна-2“, който представлява около 75%. Това нефтено находище произвежда 460 000 барела петрол дневно. Вместо това, иракската петролна индустрия покани американските енергийни гиганти „ЕксонМобил“ и „Шеврон“ да наддават за дела.
Ирак иска да избегне санкциите на САЩ, като хвърля бившия си руски бизнес партньор под юрисдикцията.
23:22 08.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Руски Z блогър
До коментар #15 от "стоян георгиев":Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.Това е цитат някъде в Покровско направление.
Коментиран от #33
23:23 08.01.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "стоян георгиев":Сам си го измисли, сам се радваш.Като "трите дни".Мадура отече, ама Венесуэла... Не знаем.
Утре Факти КАТО качат новината ще ти стисне ли да се извиниш?
Коментиран от #35, #38
23:25 08.01.2026
33 стоян георгиев
До коментар #31 от "Руски Z блогър":Няма подобно клане.особено последните дни.целимроти руснаци са избивани поголовно и снимани на видео от дроновете които ги унищожават.явно путлер иска на всяка цена все нещо да постигне и не става и не става...
23:26 08.01.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "стоян георгиев":В Манде
Коментиран от #36
23:26 08.01.2026
35 стоян георгиев
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":За кое да се извиня? Че мадуро се е върнал във венецуела или че сащ ще освободят двата руски танкера ли?
Коментиран от #39
23:27 08.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Двамата
До коментар #30 от "стоян георгиев":Мадуро - зад тебе смее...
Коментиран от #40
23:28 08.01.2026
38 Тоа па
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Забравяш за Венецуела.ТЕХЕРАН пада.Аятоласите заминават на бесилките.
23:29 08.01.2026
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "стоян георгиев":Ясно. И да четеш не можеш.Дуай го тогава
Коментиран от #42
23:29 08.01.2026
40 стоян георгиев
До коментар #37 от "Двамата":Така е.ти си номер едно...винаги стигаме до подобен извод...хах....
Коментиран от #48
23:30 08.01.2026
41 Механик
Поклонете се ниско на ГОСПОДАРЯ НА ВСЕЛЕНАТА!
Ама какво ми се кълчите бе? Ниско! Ниско се покланяйте на тоя ГЕЙнин!
Това е човекът който знае какво мисли и планирВа Путин!
Поклонете се, ищци! Ще плащате и няма да ви се върне!
Коментиран от #51, #55
23:30 08.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Карго 200
🔥 Освен това, с цел намаляване на бойните възможности на противника в Орихивско направление, е ударено местоположението на ремонтното подразделение на окупаторите в района на Гирне (Донецка област).
23:33 08.01.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Що няма ток? Нямат Пейтриот и Ф16 ли, кво стАна? А?
Коментиран от #45
23:36 08.01.2026
45 стоян георгиев
До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Тока днес го пуснаха ама где мадуро?где танкера софия?хах...
Коментиран от #47, #54
23:38 08.01.2026
46 Карго 200
Не съм в окоп през нощта под брулещ вятър на -10С
И до голяма степен е благодарение на украинците
Коментиран от #57
23:39 08.01.2026
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #45 от "стоян георгиев":А що с Гренландией? Она в Дании или уже в СЩА?
23:41 08.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Иван
23:43 08.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Чул го Господ !
23:45 08.01.2026
53 Вместо да предупреждава
Оооо забравих, че клоуна няма думата за да решава каквото и да е.
Борис Джонсън
23:45 08.01.2026
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #45 от "стоян георгиев":А в Кривой Рог и Одеса пуснахали го?
Във Венесуэла през последните дни са арестуаани над 30 човека за сътрудничество със ЦРУ.
Съпругата на Мадуро при похищението са и казали че тя не им трябва, а тя казала че няма да го изостави
23:47 08.01.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ха ха ха
До коментар #55 от "Слушай внимателно!":Браво!!!
23:52 08.01.2026
57 мдаа
До коментар #46 от "Карго 200":А 700 000 хиляди руснаци в окопите са с парно.🤣😅😅
Коментиран от #58
23:53 08.01.2026
58 Къде ще сравняваш
До коментар #57 от "мдаа":коравия руснак с тази меееекаКиткаКарго.
Коментиран от #60
23:55 08.01.2026
59 Европеец
До коментар #5 от "Сатана Z":Крайно време е....
23:55 08.01.2026
60 най големите
До коментар #58 от "Къде ще сравняваш":пе..ли с в руZкана пе Дирация
23:57 08.01.2026
61 Е,нали Контраступа
До коментар #1 от "стоян георгиев":и Перемогата наступват и перемогват, ти кво искаш..?
23:59 08.01.2026
62 az СВО Победа 80
Коментиран от #66, #67
00:00 09.01.2026
63 Прът
00:00 09.01.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Питам
До коментар #62 от "az СВО Победа 80":Кога ще извлекат путин от бункера?
00:02 09.01.2026
67 Я па тоа
До коментар #62 от "az СВО Победа 80":Знаем за тебе🤡🤡🤡
00:05 09.01.2026