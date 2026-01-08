Новини
Зеленски предупреди за нова масирана руска атака
Зеленски предупреди за нова масирана руска атака

8 Януари, 2026 22:55 1 093 67

По думите му Русия поставя приоритет върху воденето на война през зимата, като нанася удари по енергийната инфраструктура на Украйна

Зеленски предупреди за нова масирана руска атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна се подготвя за засилени руски въздушни атаки на фона на тежка студена вълна, обхванала страната, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, предаде БТА.

"Разполагаме с информация, че тази нощ може да има нова масирана руска атака“, предупреди Зеленски във вечерното си видеообръщение към нацията от Киев, като призова гражданите да реагират на сигналите за въздушна тревога и да търсят убежище.

По думите му Русия поставя приоритет върху воденето на война през зимата вместо върху дипломацията, като нанася удари по енергийната инфраструктура на Украйна с балистични ракети, вместо да се ангажира с мирните усилия на Съединените щати.

Очаква се температурите в цяла Украйна да паднат под нулата от утре, като прогнозите показват температури до минус 10 градуса в Киев и северните райони. Студът допълнително натоварва вече сериозно повредените системи за електроснабдяване, отопление и водоснабдяване, посочва ДПА.

Зеленски съобщи, че Днепропетровска област е преживяла най-тежкото прекъсване на електроснабдяването от близо четири години война след руски удари рано днес.

Той добави, че е обсъдил с министър-председателката Юлия Свириденко възможността за ограничаване на дейността на училища, офиси и други несъществени обекти през следващите две седмици.

Междувременно централният индустриален град Кривой Рог, където е роден Зеленски, отново бе ударен от руски ракетни атаки, съобщиха по-рано днес официални представители.

Кметът Олександър Вилкул заяви, че две балистични ракети са поразили жилищни сгради, като има пострадали, без да уточнява подробности. Според медийни информации няколко души са били ранени.


  • 1 стоян георгиев

    4 31 Отговор
    Интересно защо не публикувате случващото се в иран?да ще умре бая руски трол щото мадуро и иран ще му дойде много за седмица,но ще изпуснете събитията...хах...

    Коментиран от #3, #8, #11, #18, #22, #61

    22:58 08.01.2026

  • 2 Пич

    31 6 Отговор
    Този Зелю е от тестето на битите карти - тези които се изхвърлят , защото не участват в играта !!!

    Коментиран от #17

    22:58 08.01.2026

  • 3 Какво

    27 7 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Кашляш бе, да не си го лапАл...

    Коментиран от #15

    23:00 08.01.2026

  • 4 Генерал от НАТО

    21 6 Отговор
    ще ви приключат за няколко часа
    просто не искат

    23:01 08.01.2026

  • 5 Сатана Z

    30 5 Отговор
    Киевският Козяк е предупредило краварите да не стъпват в Юкрейн няколко седмици щото Владимир ще брули орехи или лешници по украинските кратуни.

    Коментиран от #59

    23:02 08.01.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    23 4 Отговор
    Така ще е докраят фюрер, мъка и геюви обещания! Стискай зъби, най хубавото за тебе предстои! Ще ти направят хубаво погребение! С ходжа!

    23:04 08.01.2026

  • 7 Зельонка в чувал

    17 6 Отговор
    Бате Дони, пращай хеликоптера, че тоя лудия от Кремъл май вече ще ми прати някой орешник!

    23:08 08.01.2026

  • 8 Пенсионер 69 годишен

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Майдан в Малекшахи, известен и като Аркаваз, главнен град на едноименния окръг и Има НАСЕЛЕНИЕ ОТ ОКОЛО 12 хил. ДУШИ.
    Мдааа демократична революция в ирански общински център, голям колкото едно село. Да се предават на Израел хората щом им харесва.

    Коментиран от #9

    23:09 08.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Haблюдател

    22 4 Отговор
    Гледа като пребозала мишка! Удри Вова!

    23:12 08.01.2026

  • 11 пешо

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    СТОЯНЕ да те е..е който те хване

    23:12 08.01.2026

  • 12 пешо

    18 4 Отговор
    пак ли тоя наркоман

    23:13 08.01.2026

  • 13 Красота

    20 4 Отговор
    В Днепропетровск как красиво му гръмнаха заводчето.

    23:13 08.01.2026

  • 14 ХиХи

    17 5 Отговор
    Златното туйлетна кога ще я бомбят?

    23:14 08.01.2026

  • 15 стоян георгиев

    5 20 Отговор

    До коментар #3 от "Какво":

    Тези две седмици ви доведоха до лудост нали другар? Мадуро падна два руски танкера придружени с подводници и посейдони бяха арестувани от двадесетина американски барети сега иран заминава...абе все хубави новини.нека не забравяме че последните 50 живи путинисти в купянск вече не са живи...за огромните руски загуби вече реват самите руски пропагандисти .такова не е било никога...

    Коментиран от #27, #31

    23:15 08.01.2026

  • 16 Карго 200

    6 14 Отговор
    Чакането Западът да се разпадне е стара руска традиция, предавана от поколение на поколение!

    Коментиран от #21

    23:15 08.01.2026

  • 17 Този

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Е и ще бъде запомнен в историята,за разлика от теб гномчо

    Коментиран от #50, #64

    23:15 08.01.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47

    Коментиран от #24

    23:16 08.01.2026

  • 19 Пенсионер 69 годишен

    16 5 Отговор
    Има в тубата филмче отдалеч на удар с Орешник. Завладяващо! Прилича на удар от извънземни...

    Коментиран от #23, #25

    23:17 08.01.2026

  • 20 1488

    6 11 Отговор
    там де са Горнo Нанадолнuщe и Дoлнo Нанагорнище
    там са историческите братски отношения на България с руската освободителка

    23:18 08.01.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 5 Отговор

    До коментар #16 от "Карго 200":

    Още по стара традиция е западняуите КАТО огладнеят, да ходят в Русия да ги погребват

    23:18 08.01.2026

  • 22 Те копейките от еврозоната не знаят

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    на кой свят са.Даже "техният" Тръмп унизи Путин.Взе му Венецуела,танкерите му арестува; оня не смее дума да обели, В Купянск му избиха войниците.... Днес Ирак му гепи и Лукойл.

    Коментиран от #28

    23:19 08.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пенсионер 67 годишен

    3 9 Отговор

    До коментар #19 от "Пенсионер 69 годишен":

    Пусни си Ну пагади.

    23:20 08.01.2026

  • 26 Пенсионер 69 годишен

    9 4 Отговор

    До коментар #23 от "ПенЦионер ама по-стар":

    Докладвах те за нарушение правилата на форума!

    23:21 08.01.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 4 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Смени дрУгата бе ГОУвед.. О, хахахах

    Коментиран от #30

    23:21 08.01.2026

  • 28 стоян георгиев

    6 10 Отговор

    До коментар #22 от "Те копейките от еврозоната не знаят":

    Вярно за еврото забравих.те за това и половината не пишат вече седмица...хах...голяма трагедия.приехме еврото и никой не умря!пълен руски крах...

    23:22 08.01.2026

  • 29 Карго 200

    4 8 Отговор
    Серията от загуби на Русия не свършва и претърпя пореден епизод, този път в Ирак.

    Иракското правителство национализира дела на руската компания „Лукойл“ в нефтения находище „Западна Курна-2“, който представлява около 75%. Това нефтено находище произвежда 460 000 барела петрол дневно. Вместо това, иракската петролна индустрия покани американските енергийни гиганти „ЕксонМобил“ и „Шеврон“ да наддават за дела.
    Ирак иска да избегне санкциите на САЩ, като хвърля бившия си руски бизнес партньор под юрисдикцията.

    23:22 08.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Руски Z блогър

    4 11 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Украинците ни избиват така както немците не са ни избивали през 1941.Това е цитат някъде в Покровско направление.

    Коментиран от #33

    23:23 08.01.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    Сам си го измисли, сам се радваш.Като "трите дни".Мадура отече, ама Венесуэла... Не знаем.
    Утре Факти КАТО качат новината ще ти стисне ли да се извиниш?

    Коментиран от #35, #38

    23:25 08.01.2026

  • 33 стоян георгиев

    4 8 Отговор

    До коментар #31 от "Руски Z блогър":

    Няма подобно клане.особено последните дни.целимроти руснаци са избивани поголовно и снимани на видео от дроновете които ги унищожават.явно путлер иска на всяка цена все нещо да постигне и не става и не става...

    23:26 08.01.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    В Манде

    Коментиран от #36

    23:26 08.01.2026

  • 35 стоян георгиев

    3 9 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    За кое да се извиня? Че мадуро се е върнал във венецуела или че сащ ще освободят двата руски танкера ли?

    Коментиран от #39

    23:27 08.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Двамата

    9 2 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Мадуро - зад тебе смее...

    Коментиран от #40

    23:28 08.01.2026

  • 38 Тоа па

    4 9 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Забравяш за Венецуела.ТЕХЕРАН пада.Аятоласите заминават на бесилките.

    23:29 08.01.2026

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Ясно. И да четеш не можеш.Дуай го тогава

    Коментиран от #42

    23:29 08.01.2026

  • 40 стоян георгиев

    3 7 Отговор

    До коментар #37 от "Двамата":

    Така е.ти си номер едно...винаги стигаме до подобен извод...хах....

    Коментиран от #48

    23:30 08.01.2026

  • 41 Механик

    9 3 Отговор
    Ура, приятели! Ванга почна, Кашпировски не го знам дали е жив, НО имаме нов ПОБЕДИТЕЛ - Негово Несияйно Височество- ЗЕЛЕНСКИ!
    Поклонете се ниско на ГОСПОДАРЯ НА ВСЕЛЕНАТА!
    Ама какво ми се кълчите бе? Ниско! Ниско се покланяйте на тоя ГЕЙнин!
    Това е човекът който знае какво мисли и планирВа Путин!
    Поклонете се, ищци! Ще плащате и няма да ви се върне!

    Коментиран от #51, #55

    23:30 08.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Карго 200

    2 7 Отговор
    ⚡️ВС, с цел да нарушат снабдяването с гориво и смазочни материали на подразделения от състава на ПВ „Днепър“, извършиха повреди от пожар на подвижен състав (влак) с гориво и смазочни материали на насипния естакада на нефтобаза „Гвардийско“ в Крим.
    🔥 Освен това, с цел намаляване на бойните възможности на противника в Орихивско направление, е ударено местоположението на ремонтното подразделение на окупаторите в района на Гирне (Донецка област).

    23:33 08.01.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор
    Алооооу, розовите дупки, кой-то разбира от електротехника ла ходи да оправя тока в Днепр, ча са обявили бедствие от национален мащаб.
    Що няма ток? Нямат Пейтриот и Ф16 ли, кво стАна? А?

    Коментиран от #45

    23:36 08.01.2026

  • 45 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тока днес го пуснаха ама где мадуро?где танкера софия?хах...

    Коментиран от #47, #54

    23:38 08.01.2026

  • 46 Карго 200

    4 7 Отговор
    За сега!
    Не съм в окоп през нощта под брулещ вятър на -10С
    И до голяма степен е благодарение на украинците

    Коментиран от #57

    23:39 08.01.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    А що с Гренландией? Она в Дании или уже в СЩА?

    23:41 08.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Иван

    7 2 Отговор
    Мирните условия на Адолф Хитлер и Бен Гурион.

    23:43 08.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Чул го Господ !

    7 2 Отговор
    Успех Братушки !!!

    23:45 08.01.2026

  • 53 Вместо да предупреждава

    9 1 Отговор
    Не е ли по-добре да съгласи с предложението на Русия и двете страни да спрат обстрела на енергийни съоръжения!!!
    Оооо забравих, че клоуна няма думата за да решава каквото и да е.

    Борис Джонсън

    23:45 08.01.2026

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 3 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    А в Кривой Рог и Одеса пуснахали го?
    Във Венесуэла през последните дни са арестуаани над 30 човека за сътрудничество със ЦРУ.
    Съпругата на Мадуро при похищението са и казали че тя не им трябва, а тя казала че няма да го изостави

    23:47 08.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "Слушай внимателно!":

    Браво!!!

    23:52 08.01.2026

  • 57 мдаа

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "Карго 200":

    А 700 000 хиляди руснаци в окопите са с парно.🤣😅😅

    Коментиран от #58

    23:53 08.01.2026

  • 58 Къде ще сравняваш

    6 2 Отговор

    До коментар #57 от "мдаа":

    коравия руснак с тази меееекаКиткаКарго.

    Коментиран от #60

    23:55 08.01.2026

  • 59 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Крайно време е....

    23:55 08.01.2026

  • 60 най големите

    2 4 Отговор

    До коментар #58 от "Къде ще сравняваш":

    пе..ли с в руZкана пе Дирация

    23:57 08.01.2026

  • 61 Е,нали Контраступа

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    и Перемогата наступват и перемогват, ти кво искаш..?

    23:59 08.01.2026

  • 62 az СВО Победа 80

    7 0 Отговор
    Киев съобщава, че Лвов е "посетен" от БРСД "Орешник"!

    Коментиран от #66, #67

    00:00 09.01.2026

  • 63 Прът

    5 0 Отговор
    А най-голямата ракета по бункера на Зеления

    00:00 09.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Питам

    1 5 Отговор

    До коментар #62 от "az СВО Победа 80":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    00:02 09.01.2026

  • 67 Я па тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "az СВО Победа 80":

    Знаем за тебе🤡🤡🤡

    00:05 09.01.2026

