На тъмно и студено! Мащабна руска атака с дронове срещу Украйна
  Тема: Украйна

На тъмно и студено! Мащабна руска атака с дронове срещу Украйна

8 Януари, 2026 09:24 2 379 108

Киев и неговите съюзници твърдят, че това е умишлена стратегия за изтощаване на цивилното население

На тъмно и студено! Мащабна руска атака с дронове срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Мащабна руска атака с дронове прекъсна електрозахранването в Днепропетровска и Запорожка област на Украйна, оставяйки хиляди хора без електричество и отопление, съобщава "Франс прес".

На този фон температурите паднаха под нулата.

Русия нанася почти ежедневни атаки с дронове и ракети срещу съседската страна, откакто започна войната си през февруари 2022 г.

Както и в предишни зими, Москва ожесточи ударите си по енергийните обекти на Украйна, предизвиквайки прекъсвания на отоплението и водоснабдяването. Киев и неговите съюзници твърдят, че това е умишлена стратегия за изтощаване на цивилното население.

"Врагът извърши масирана атака с дронове срещу енергийната инфраструктура на няколко региона", заяви държавният оператор "Укренерго" малко преди полунощ в сряда.

"В резултат на това повечето потребители в Днепропетровска и Запорожка област, включително регионалните центрове, останаха без ток".

Военният началник Владислав Гайваненко посочи, че критичната енергийна инфраструктура на Днепропетровск е била повредена при атаката.

"Ситуацията е трудна. Веднага щом ситуацията със сигурността позволи, енергийните служители ще започнат възстановителни работи", написа той в Telegram.

В Запорожие електрозахранването беше възстановено до "ключови съоръжения", но повечето потребители все още бяха без ток, докладва Иван Федоров.

"Работим денонощно, за да възстановим електрозахранването на всички потребители възможно най-скоро", подчерта той и добави, че водоснабдяването е до голяма степен възобновено.

Киев отговори на дългогодишния обстрел на енергийната си мрежа с удари по руски петролни депа и рафинерии в опит да прекъсне жизненоважния енергиен износ на Москва и да предизвика недостиг на гориво.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 56 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Папата

    59 8 Отговор
    Бялото знаме.

    Коментиран от #20, #22

    09:25 08.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    18 73 Отговор
    Не знам колко е мащабна, ма знам че нощес Купянск е асвабаден !!! Асвабоден от руско присъствие.
    Честито 🎅

    Коментиран от #23, #27, #44

    09:26 08.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой

    13 55 Отговор
    Трябва да си го изкарат на някого руснаците. Вчера им откраднаха цял танкер в международни води, а те нямаше какво да направят. Даже и не излезе някой от ръководството да заклейми този акт - оше не са изтрезнели в Кремъл. Голям срам ще берат, та гледат да замажат положението.

    Коментиран от #26, #30

    09:27 08.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдаа!🤔

    52 6 Отговор
    И в Берлин е така!

    09:27 08.01.2026

  • 7 Мутата

    51 3 Отговор
    Да отиват "съгласните" да помагат.

    09:28 08.01.2026

  • 8 Zа русия

    23 14 Отговор
    Или хубаво, или нищо!

    Коментиран от #57

    09:28 08.01.2026

  • 9 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    60 9 Отговор
    ВАЖНОТО Е НАШИЯТ ПРИЯТЕЛ
    3ЕЛEНСKИ ДА Е ДОБРЕ.😝
    3A ПРОСTИТЕ УКРАИНЦИ НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ
    АКО НЕ УМРАТ ОТ СТУД, ЩЕ УМРАТ НА ФРОНТА 😮

    09:29 08.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Kaлпазанин

    43 7 Отговор
    А аз очаквах че укрите подминали Владивосток и по инерция влезли в сев. Корея

    09:30 08.01.2026

  • 13 Роки

    11 45 Отговор
    Смешен го направиха Вованчик. Руските форуми са пълни с възмутени коментари от поредното преглътнато унижение с танкера. Четири години превзема украински села, изтрепа над 2 милиона души руснаци, на които вчера Путя им пожела здраве през новата година. Скоро ще има натовски бази в Украйна. Всичкопросрапутя, великия стратег!

    Коментиран от #28, #89

    09:31 08.01.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    34 7 Отговор
    Тоя Путин не свърши ли ракетите!?🦧🤣🦧

    09:34 08.01.2026

  • 15 дървените дронове лесно

    31 7 Отговор
    преодоляват пво системите на американските изобретатели . докараха им 2 петриот и така седят и нищо . за 1-2 часа и 70 дрона . било е като на коледа . гърмежи и бумтене .

    09:34 08.01.2026

  • 16 Как беше?!

    49 7 Отговор
    ,,Каквото попукало-това се обадило!"
    Хвальотихте ми се,че всеки ден удряте руски рафинерии,а пък сега ми рИветИ...?!

    09:36 08.01.2026

  • 17 Да се изкорени

    30 2 Отговор

    До коментар #10 от "Уям":

    Нацизма и Ционистите.

    Ти от кои си ?

    Коментиран от #64

    09:37 08.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нищо ново

    29 3 Отговор
    и вие правите същото, не знам само що ревете.

    09:38 08.01.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Папата":

    Или бели гащи.

    09:38 08.01.2026

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 35 Отговор
    ТАКИВА СА РУСКИТЕ ВАРВАРИ И ................... ТЕХНИТЕ "ДВОЙНИЦИ" В БЪЛГАРИЯ ..................... ZEЛЕНИЯ ЧОРАП и КОПЕЙКИН ..................... ФАКТ !

    09:39 08.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хаха 🤣

    8 32 Отговор

    До коментар #3 от "Опааа":

    Вовата не може вече да ходи сам в права линия, не може да си обуе обувките, ти очакваш да мачка...🤣

    09:39 08.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Владимир Путин, президент

    9 32 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    "...Вчера откраднаха на рустацине цял танкер ..."

    Два танкера - Маринера и София.
    Но Русия има още много танкери, пари и войници !!!
    Докато ги не загробя всите, няма се мана.....

    09:40 08.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Путин

    10 25 Отговор

    До коментар #13 от "Роки":

    Страх ме е вееееее

    Прастата, неука и неграмотна вата не може да ме свали никога от власт, мо западът може.

    09:42 08.01.2026

  • 29 Мишел

    12 36 Отговор
    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Киев. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #33, #37, #60, #65

    09:43 08.01.2026

  • 30 Путин

    13 27 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Копеите казаха, че тези 2 танкера конкретно и без това не им трябвали.

    Коментиран от #32

    09:44 08.01.2026

  • 31 Факти

    10 27 Отговор
    На тъмно и студено... Звучи като руското робство с режима на тока през 80-те.

    09:45 08.01.2026

  • 32 Буахахаха

    9 21 Отговор

    До коментар #30 от "Путин":

    И Венецуела не им трябва и Иран и Сирия и Армения.

    09:45 08.01.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    11 23 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    "...броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона..."

    И кво ?
    Русия има още много солдати за убиване.
    Дреме ми на кранчето ....

    09:46 08.01.2026

  • 34 Якута

    22 5 Отговор
    Киевската хунта е приключена, но още не знаят. Хайде скоро западно европейски градове да видят каква е цената за поддръжката на киевскитеНацистиБандеровци. Гледам в Берлин още няма ток и вода за 40-50 хиляди жители.

    Коментиран от #43

    09:53 08.01.2026

  • 35 Безспорен факт

    7 24 Отговор
    Операцията на Тръмп във Венецуела нанася огромен и унизителен удар на Путин.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех.

    Коментиран от #74, #94

    09:53 08.01.2026

  • 36 Питам

    7 19 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #58

    09:54 08.01.2026

  • 37 Виртоленко

    19 7 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Важното е едон и само едно и това е да няма нацисткаДържава украйна и руснаците ще се погрижат това да е факт. Свиквайте!

    Коментиран от #85

    09:55 08.01.2026

  • 38 да питам

    6 19 Отговор

    До коментар #27 от "Путин милиционерчето":

    верно ли Пуся е бил шофьорче на такси в КГБ ?

    09:55 08.01.2026

  • 39 Лука

    6 19 Отговор

    До коментар #3 от "Опааа":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !

    09:57 08.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Шалтето

    9 3 Отговор
    Ще клекнеш,ще клекнеш и еврейски казачок ще играеш преди въжето!

    09:59 08.01.2026

  • 43 Якутец

    4 16 Отговор

    До коментар #34 от "Якута":

    Господин Путин живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея.Да вадим ли водката?

    Коментиран от #45

    10:00 08.01.2026

  • 44 Българин

    4 12 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Асвабаждаването е временно!Запамяти го хорошо!

    10:01 08.01.2026

  • 45 Меко казано Русия е управлявана

    8 16 Отговор

    До коментар #43 от "Якутец":

    От много глупав човек.

    Коментиран от #52

    10:01 08.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Авто маниак

    17 5 Отговор
    Когато се заличи това недорзумение укр всички ще са добре.

    Коментиран от #53, #76

    10:04 08.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 БОРУНА ЛОМ

    6 16 Отговор

    До коментар #45 от "Меко казано Русия е управлявана":

    В русия е по-зле и от Лом!

    Коментиран от #93

    10:04 08.01.2026

  • 53 Да де

    5 11 Отговор

    До коментар #50 от "Авто маниак":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.

    10:05 08.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 стоян георгиев

    19 5 Отговор
    Боли ме фара, че стоят на тъмно и студено. Да не бяха рипали на Майдана и щяха да си имат ток. Опитите на,, журналистите"да манипулират емоции става само с имбецилите.

    Коментиран от #63

    10:05 08.01.2026

  • 56 Хаpдлайнep

    5 14 Отговор
    Авa, пoчему москва удря все по граждански обекти? А? Потoму что немoжет да сломи украинския дyx и воля за свобода, а крeмълньoнците вече изпоcталяха!

    Коментиран от #67

    10:06 08.01.2026

  • 57 Лука

    4 12 Отговор

    До коментар #8 от "Zа русия":

    Няма хубаво ,но не може нищо ,просто на върха са рашисти!

    10:07 08.01.2026

  • 58 Путин ще го извлекат

    6 12 Отговор

    До коментар #36 от "Питам":

    Рускоговорящи.

    10:07 08.01.2026

  • 59 Хардлайнер

    9 2 Отговор
    Цензурират се вече най безобидни думички! От петия път успях да се включа!

    10:08 08.01.2026

  • 60 Ъъъъъъъ

    10 5 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Вместо да се занимавате с глупости, стягайте се да се биете срещу американците.. 🤣
    Вадефул вече набира доброволци за въоръжения сблъсък със САЩ.🤣

    10:09 08.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Цецко

    0 8 Отговор
    изпосталяха. Проба

    10:09 08.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Да се изкорени

    3 11 Отговор

    До коментар #17 от "Да се изкорени":

    Русофилското гьотверянство на малцинството българи

    10:10 08.01.2026

  • 65 Хаха

    9 4 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    1003:26

    Коментиран от #73

    10:11 08.01.2026

  • 66 Смешник

    14 5 Отговор
    Ако продължават да дразнят мечката въобще ще бъдат занулени

    Коментиран от #68, #70, #71

    10:11 08.01.2026

  • 67 Българка

    18 5 Отговор

    До коментар #56 от "Хаpдлайнep":

    Да спреш електрозахранването е класическа тактика от години, да прекъснеш производството на оръжия и логистиката на отсрещната страна. Използването и е задължително. Хамериканците винаги с това почват при техните акции.

    Коментиран от #78

    10:12 08.01.2026

  • 68 Тръмп

    5 14 Отговор

    До коментар #66 от "Смешник":

    Русия е книжен тигър.

    10:14 08.01.2026

  • 69 Ветеринар

    12 3 Отговор
    Защо им е ток на свввнетте в обора ?

    Коментиран от #97

    10:14 08.01.2026

  • 70 Да де

    3 9 Отговор

    До коментар #66 от "Смешник":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години

    10:15 08.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 баба Меца

    7 2 Отговор
    Явно, РЕЦИПРОЧНО.

    10:16 08.01.2026

  • 73 Билд

    2 10 Отговор

    До коментар #65 от "Хаха":

    От началото на специалната операция 36 руски генерала станаха на тор.

    Коментиран от #77

    10:16 08.01.2026

  • 74 Смешник

    16 2 Отговор

    До коментар #35 от "Безспорен факт":

    ПО добре проруско правителство в Украйна отколкото фашиско А колко е умен чичо Дончо не знам но по времето на ковида през първия му мандат съветваше краварите да пият белина

    10:17 08.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 11 Отговор

    До коментар #50 от "Авто маниак":

    Дори и хитлер не е заличавал държави на негово ниво ли си или над него ?

    10:17 08.01.2026

  • 77 Икономист

    12 3 Отговор

    До коментар #73 от "Билд":

    Вече официално над 2млн хохохола дадоха фира ,а около 4млн от тях са кой без ръце ,кой без крака ,кой без глава ,разчитащи на ЕС да ги издържа пожизнено с пенсии ,ти включително без значение искаш или не .

    Коментиран от #92

    10:19 08.01.2026

  • 78 Хардлайнер

    3 10 Отговор

    До коментар #67 от "Българка":

    Производството на оръжие е изтеглено в западната част! А в източната тормозят руските заселници, гражданьето!

    Коментиран от #81

    10:19 08.01.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Я си помисли

    10 2 Отговор

    До коментар #78 от "Хардлайнер":

    какво има в Запорожка и Днепропетровска области? Или си неграмот..... и само си дрънкаш на к0хо, щото тъй казал телевизора.

    Коментиран от #84

    10:24 08.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Българин

    3 11 Отговор

    До коментар #81 от "Я си помисли":

    Затова Азов режат руски тикви в Покровск и Купянск.

    10:27 08.01.2026

  • 85 Лука

    4 9 Отговор

    До коментар #37 от "Виртоленко":

    ФАШИЗМА Е В Русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети !

    Коментиран от #86

    10:27 08.01.2026

  • 86 Лукчо,

    8 2 Отговор

    До коментар #85 от "Лука":

    Като те изгорят в газовите камери, тогава ще отговаря.

    10:28 08.01.2026

  • 87 До Ком 2

    8 1 Отговор
    Слез на земята , вземи си белото , за да оцелееш в реалноста за Купянск ! Слава кокайне !

    10:29 08.01.2026

  • 88 Хардлайнер

    1 6 Отговор

    До коментар #79 от "Бай Карагьоз ВИК-то":

    Знам те тебе карагьозе! Ти си черноок, чернокос и чернокoж! С такива не работим! Така пише и по ерoтичните обяви.

    10:29 08.01.2026

  • 89 Град Козлодуй

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Роки":

    Така е приятел. От руснак войник не става, там е проблема.

    10:35 08.01.2026

  • 90 Дедо

    2 7 Отговор
    Не спряха да тормозят народа на Украйна тия руски садисти. Да бомбардираш всеки ден цивилното население и да оставяш деьата , без ток и отопление в суровата зима , да се крият по мазетата и да слушат трясъка на бомбите. Махайте се от Украйна бе гадни руски идиоти . Оставете хората на мира. Никой не вио иска тъпия и мизерен руски свят и алкохолозираното ви племе.

    10:37 08.01.2026

  • 91 Хе!

    3 6 Отговор
    Според актуалното проучване на статистическа агенция Чебурашка, проведено сред привърженици на Коста от Максуда, след церемонията в Каракас, същите са намалели с 2/3 от общия им заблуден брой! Очакваме проучването след регатата с танкера из океаните! Обективната истина показва, че след обстрела на Запорожие тази нощ, два копейчика са възстановили вярата си в Путин!

    10:37 08.01.2026

  • 92 Лука

    2 5 Отговор

    До коментар #77 от "Икономист":

    Не коментирай хората като цифри има още толкова осакатени и убити руснаци . Всички тези хора са на сметката на рашистите.

    10:37 08.01.2026

  • 93 Град Козлодуй

    4 6 Отговор

    До коментар #52 от "БОРУНА ЛОМ":

    Как пък нито един копей не замина да живее и работи в Русия.

    10:37 08.01.2026

  • 94 Владимир Путин, президент

    4 7 Отговор

    До коментар #35 от "Безспорен факт":

     "...Цели, които Кремъл не може да постигне повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит...."

    Уби всичко руско в мен, ако изобщо го е имало....🎅

    10:38 08.01.2026

  • 95 Тервел

    3 8 Отговор
    Няма по гаден народ от руския. Абсолютни деградирали мутанти.

    Коментиран от #102

    10:38 08.01.2026

  • 96 стоян георгиев

    2 5 Отговор
    Русия ще плати за всичките си свинщини!

    Коментиран от #98, #99

    10:40 08.01.2026

  • 97 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Ветеринар":

    Егати ветринаря в обора има ?

    10:41 08.01.2026

  • 98 доктор

    1 3 Отговор

    До коментар #96 от "стоян георгиев":

    След като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.

    10:42 08.01.2026

  • 99 Демократ

    0 2 Отговор

    До коментар #96 от "стоян георгиев":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #108

    10:44 08.01.2026

  • 100 Хи хи

    3 1 Отговор
    Дано Путин не изтрепе всички урки, трябва да има да работят и в мините за редкоземни минерали, за благото на Америка !!

    10:45 08.01.2026

  • 101 Ами,

    1 1 Отговор
    Бай Дончо видя в Украйна, че Путин е едно немощно джудже, чака го цяла година от благоприличие да направи нещо като велика сила и превземе Киев, и напоследък открито му се подиграва! То се виждаше отдавна, но ние като българи, изпълнени с положителни чувства към Русия все се надявахме нещо да се случи и ни опровергае, но чудеса не стават! Пропагандата показва Путин като самбист, спортист, ездач, риболовец, хокеист, но това вече е смешно! Срещнаха се с Ердоган! Беят върви изправен, снажен, самоуверен със спокойна стъпка и изражение, а Путин се смачкал, спъва се в полите на балтона си и подтичва гротесктно, за да върви в крак с турският президент!

    10:45 08.01.2026

  • 102 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Тервел":

    Става въпрос за рашисти ? Руския народ е друга водка.

    Коментиран от #105

    10:45 08.01.2026

  • 103 Пловдив

    0 0 Отговор
    Бавно и методично,така се прави.Русия,направи Украйна и НАТО дроб сърма,докара ги,да вземат от обикновения човек хляба.Евала.Грандиозно.Сбогом ЕС.

    10:49 08.01.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Историк

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Лука":

    Октомврийския преврат 1917, се оказва пагубен за руската нация. Ленин и болшевиките буквално са избили цялата руска интелигенция, аристокрация и средна класа. Остават живи само крепостни селяни, което в годините след тази руска трагедия променя генома на нацията. Затова няма защо да се изненадваме, че днес руснаците най-глупавата нация в света.

    10:51 08.01.2026

  • 106 Механик

    0 0 Отговор
    Когато САЩ бомбардираха Ирак и за 2 часа съсипаха всичко, това не беше ли умишлена стратегия?
    Ама тогава не виехте като прерийни койоти.

    10:53 08.01.2026

  • 107 Ива

    1 0 Отговор
    А кой взриви Северен поток ,кой удари петролопровода "Дружба " ? "Не бъркайте човечността на Путин със слабост "....отдавна трябваше Русия това да направи .

    10:59 08.01.2026

  • 108 Републиканец

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Демократ":

    Основна демократична ценност е да те млатят яко редовно в дивия .

    10:59 08.01.2026

