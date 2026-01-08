На тъмно и студено! Мащабна руска атака с дронове срещу Украйна

Мащабна руска атака с дронове прекъсна електрозахранването в Днепропетровска и Запорожка област на Украйна, оставяйки хиляди хора без електричество и отопление, съобщава "Франс прес".

На този фон температурите паднаха под нулата.

Русия нанася почти ежедневни атаки с дронове и ракети срещу съседската страна, откакто започна войната си през февруари 2022 г.

Както и в предишни зими, Москва ожесточи ударите си по енергийните обекти на Украйна, предизвиквайки прекъсвания на отоплението и водоснабдяването. Киев и неговите съюзници твърдят, че това е умишлена стратегия за изтощаване на цивилното население.

"Врагът извърши масирана атака с дронове срещу енергийната инфраструктура на няколко региона", заяви държавният оператор "Укренерго" малко преди полунощ в сряда.

"В резултат на това повечето потребители в Днепропетровска и Запорожка област, включително регионалните центрове, останаха без ток".

Военният началник Владислав Гайваненко посочи, че критичната енергийна инфраструктура на Днепропетровск е била повредена при атаката.

"Ситуацията е трудна. Веднага щом ситуацията със сигурността позволи, енергийните служители ще започнат възстановителни работи", написа той в Telegram.

В Запорожие електрозахранването беше възстановено до "ключови съоръжения", но повечето потребители все още бяха без ток, докладва Иван Федоров.

"Работим денонощно, за да възстановим електрозахранването на всички потребители възможно най-скоро", подчерта той и добави, че водоснабдяването е до голяма степен възобновено.

Киев отговори на дългогодишния обстрел на енергийната си мрежа с удари по руски петролни депа и рафинерии в опит да прекъсне жизненоважния енергиен износ на Москва и да предизвика недостиг на гориво.