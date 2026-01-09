Новини
Времето днес, прогноза за петък, 9 януари: Предимно слънчево, следобед се заоблачава отново

9 Януари, 2026

Максималните температури ще са от 0° и 1° в Североизточна България до 7°-8° на места в Южна, в София – около 2°

Времето днес, прогноза за петък, 9 януари: Предимно слънчево, следобед се заоблачава отново - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

През нощта облачността ще намалее. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, с който ще продължи да нахлува студен въздух.

Минималните температури утре ще бъдат между минус 8° и минус 3°, в София – около минус 8°, а максималните от 0° и 1° в Североизточна България до 7°-8° на места в Южна, в София – около 2°.

През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд вятърът ще отслабне, но ще започне ново увеличение на облачността, първо над северозападните райони.

В планините вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, но валежи от сняг ще има едва в края на деня, първо в масивите от Западна България.

В събота ще вали отново в цялата страна, в югоизточните райони и Горнотракийската низина – все още дъжд в останалата част от страната - сняг, а в Северозападна България ще има условия за поледици.

В неделя вече в цялата страната ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. В началото на новата седмица ще се задържи облачно, но вече със слаби и изолирани превалявания от сняг. Температурите съществено ще се понижат и в понеделник минималните ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните – между минус 7° и минус 2°. Във вторник дневните температури ще бъдат малко по-високи, но сутринта ще бъде още по-студено с температури до около минус 15°.


  • 1 да виCEPAфоСтатA крaварскиТРОЛЧЕТА

    1 1 Отговор
    Уудриии Вова,да се пукат душите черни душмански !Колкото повече ги удряш,повече се кефят.

    Коментиран от #5

    03:06 09.01.2026

  • 2 Глюпости ,

    0 1 Отговор
    За "таваришчите" нема лош ден ...🤭Колко сибирски дни са изкарали ..

    03:06 09.01.2026

  • 3 дано скоро гръмне АЕЦ-а да ни затрие

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    03:06 09.01.2026

  • 4 да виCEPAфоСтатA крaварскиТРОЛЧЕТА

    0 2 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    68 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ножки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме нaебeте....,!

    Коментиран от #6, #7, #9

    03:07 09.01.2026

  • 5 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "да виCEPAфоСтатA крaварскиТРОЛЧЕТА":

    Преведоха ли ти пенсията ?

    03:08 09.01.2026

  • 6 мдаааа

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "да виCEPAфоСтатA крaварскиТРОЛЧЕТА":

    Подмладяваш се . От 69 годишен , спадаш на 68 годишен .. как става , ако не е тайна ?

    03:13 09.01.2026

  • 8 Горски

    1 0 Отговор
    Батко, дали да не ти се изходя на устенцата
    На жена ти правим синки по коленцата
    Тя обаче погледна в твоята чиния
    Затова остана само в моята ч-я.

    03:19 09.01.2026

  • 9 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "да виCEPAфоСтатA крaварскиТРОЛЧЕТА":

    Батко, дали да не ти се изходя на устенцата
    На жена ти правим синки по коленцата
    Тя обаче погледна в твоята чиния
    Затова остана само в моята ч-я.

    03:20 09.01.2026

