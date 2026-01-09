Времето днес, прогноза за петък, 9 януари: Предимно слънчево, следобед се заоблачава отново

През нощта облачността ще намалее. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, с който ще продължи да нахлува студен въздух.
Минималните температури утре ще бъдат между минус 8° и минус 3°, в София – около минус 8°, а максималните от 0° и 1° в Североизточна България до 7°-8° на места в Южна, в София – около 2°.
През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд вятърът ще отслабне, но ще започне ново увеличение на облачността, първо над северозападните райони.
В планините вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, но валежи от сняг ще има едва в края на деня, първо в масивите от Западна България.
В събота ще вали отново в цялата страна, в югоизточните райони и Горнотракийската низина – все още дъжд в останалата част от страната - сняг, а в Северозападна България ще има условия за поледици.
В неделя вече в цялата страната ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. В началото на новата седмица ще се задържи облачно, но вече със слаби и изолирани превалявания от сняг. Температурите съществено ще се понижат и в понеделник минималните ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а максималните – между минус 7° и минус 2°. Във вторник дневните температури ще бъдат малко по-високи, но сутринта ще бъде още по-студено с температури до около минус 15°.
Коментиран от #5
03:06 09.01.2026
03:06 09.01.2026
03:06 09.01.2026
Коментиран от #6, #7, #9
03:07 09.01.2026
03:08 09.01.2026
03:13 09.01.2026
03:19 09.01.2026
03:20 09.01.2026