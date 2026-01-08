Новини
„Това е важен пазар за нас“: голяма германска компания ще открие в България дъщерно дружество

8 Януари, 2026 22:12

С тази стъпка предприятието ясно заявява своята ангажираност към Европа и продължава да разширява присъствието си

„Това е важен пазар за нас“: голяма германска компания ще открие в България дъщерно дружество - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският производител на хидроизолации „Баудер“ (Bauder) ще открие в България 19-ото си подразделение, съобщава германското специализирано електронно издание „Баущофмаркт-онлайн.де“, цитирано от БТА.

С тази стъпка семейното предприятие, управлявано от четвърто поколение представители на семейство Баудер, ясно заявява своята ангажираност към Европа и продължава да разширява присъствието си там, съобщава производителят.

„Основаването на 19-ото ни дъщерно дружество в България е поредният важен етап в нашата стратегия за растеж“, посочва управителят Ян Баудер, цитиран от изданието.

„Югоизточна Европа е важен пазар за нас. С новосъздаденото ни собствено дружество на място вече можем да обслужваме нашите клиенти в България още по-интензивно и да предлагаме първокласно консултиране на нашите партньори там“, допълва той. Седалището на новото дъщерно дружество „Баудер“ ЕООД е в столицата София, като се очаква дейността да започне през януари 2026 година.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Кво става със завода за барут?

    22:15 08.01.2026

  • 2 Хеми значи бензин

    8 6 Отговор
    Товя е труд за малограмотни
    Изолацията е ниско технологичен продукт с ниска добавена стойност и заплатките ще са ниски е за някои възпитаници на МГ ще им се струва космос нали е немско.

    Коментиран от #7

    22:15 08.01.2026

  • 3 БоюЦиганина

    11 0 Отговор
    Казах ли ви бе! С еврото инвестициите текнаха от първия ден!

    22:18 08.01.2026

  • 4 нов удар в

    6 6 Отговор
    Зурлите на копейките.

    22:20 08.01.2026

  • 5 Към нашите копейки

    7 6 Отговор
    Трябва да се хващате на работа, защото спират кранчето от Кремъл

    Коментиран от #6

    22:20 08.01.2026

  • 6 Бай Ганьо

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Към нашите копейки":

    От нашите копейки, и чеп за зеле не става

    Коментиран от #10

    22:23 08.01.2026

  • 7 нека бъдем обективни

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Хеми значи бензин":

    Компанията се занимава с иновативни изолации. Например зелени покриви.
    Също с фотоволтаични изолации.
    Ни най-малко не е лоша добавената им стойност.
    Статистиката показва че теп лащат същите или дори по-високи заплати за едни и същи позиции в Германия.
    У нас пазарът е почти 100% празен за тези иновации. Дори стандартната тъ па изолация зак оято ти си мислиш я няма на повечето сгради.
    Имат перспектива за добър бизнес тук. А тези които ще се уредят на работа там, ще са доста над средното ни ниво.
    Един минус - това не е мащабен работодател. Я отворят 200 СРМ, я не. Малки са.

    22:24 08.01.2026

  • 8 Гориил

    5 2 Отговор
    Народна България произвеждаше първокласни хидро- и топлоизолационни материали и дори ги изнасяше. След това настъпи хаос и анархия. Всичко беше унищожено и ограбено.

    Коментиран от #13, #18

    22:27 08.01.2026

  • 9 иван костов

    3 2 Отговор
    Голяма, голяма, колко да е голяма утре ще фалира! В гейсъюза всичко е 00 !

    22:29 08.01.2026

  • 10 пиночет

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Ганьо":

    Нашите копейки били антифашисти

    Коментиран от #12

    22:29 08.01.2026

  • 11 ха дано ама надали...

    3 0 Отговор
    Те и Фолксваген, а и други германски компании изявяваха желание да откриват клонове у нас, но като им предложихме нашия рекет като условия и те предпочетоха Турция, където Ердоган даже направо им подари безплатно някои условия.Докато а изборите оставяме да гласуват единствено партийни функционери, техни зависими и платени гасоподаватели, нямаме никакви шансове за държава развиваща се в интерес на цялото свое население, а единствено на управляващи и набедени за политици.

    22:30 08.01.2026

  • 12 Бай Ганьо

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "пиночет":

    Нашите копейки са продажни и безполезни

    22:32 08.01.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    Нищо не произвеждаше. Една импрегнирана с асфалт хартия и стириупор. Не произвеждахме изолации. Май стъклена вата в Разград и с нея изолирахме бойлерите и те тежаха половин тон, и не задържаха топлина.

    Коментиран от #15, #16

    22:33 08.01.2026

  • 14 ЦИРК

    1 0 Отговор
    "...да предлагаме първокласно консултиране на нашите партньори там..."

    Коментарът е излишен ! А за все още не разбралите и мислещи си грандиозни неща, ще е офис с няколко човека търговски представители. Няма заводи фабрики и какви ли не щуротии които си мислите !

    22:39 08.01.2026

  • 15 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Днес всичко се произвежда от комунистически Китай. Даже и компютъра на който пишеш. Добре, че не са старите американски компютри, дето монитора им тежеше 100 кила, диска беше 20 мегабайта, а модема им заемаше телефона с часове ! Кошмар !

    22:40 08.01.2026

  • 16 Синжирмарка

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Все пак е произвеждала достатъчно идиоти, тъпанари и малоумници, ако се съди по коментарите.

    22:41 08.01.2026

  • 17 Едмон Дантес

    1 0 Отговор
    Прасчо и Тиквун ше щипнат ли оттам някакви милиончета евро ?

    22:42 08.01.2026

  • 18 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    Това майтап ли си правиш? Нула качество бяха.

    22:43 08.01.2026

