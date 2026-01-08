„Това е важен пазар за нас“: голяма германска компания ще открие в България дъщерно дружество

Германският производител на хидроизолации „Баудер“ (Bauder) ще открие в България 19-ото си подразделение, съобщава германското специализирано електронно издание „Баущофмаркт-онлайн.де“, цитирано от БТА.

С тази стъпка семейното предприятие, управлявано от четвърто поколение представители на семейство Баудер, ясно заявява своята ангажираност към Европа и продължава да разширява присъствието си там, съобщава производителят.

„Основаването на 19-ото ни дъщерно дружество в България е поредният важен етап в нашата стратегия за растеж“, посочва управителят Ян Баудер, цитиран от изданието.

„Югоизточна Европа е важен пазар за нас. С новосъздаденото ни собствено дружество на място вече можем да обслужваме нашите клиенти в България още по-интензивно и да предлагаме първокласно консултиране на нашите партньори там“, допълва той. Седалището на новото дъщерно дружество „Баудер“ ЕООД е в столицата София, като се очаква дейността да започне през януари 2026 година.