„Това е важен пазар за нас“: голяма германска компания ще открие в България дъщерно дружество

Германският производител на хидроизолации „Баудер“ (Bauder) ще открие в България 19-ото си подразделение, съобщава германското специализирано електронно издание „Баущофмаркт-онлайн.де“, цитирано от БТА.
С тази стъпка семейното предприятие, управлявано от четвърто поколение представители на семейство Баудер, ясно заявява своята ангажираност към Европа и продължава да разширява присъствието си там, съобщава производителят.
„Основаването на 19-ото ни дъщерно дружество в България е поредният важен етап в нашата стратегия за растеж“, посочва управителят Ян Баудер, цитиран от изданието.
„Югоизточна Европа е важен пазар за нас. С новосъздаденото ни собствено дружество на място вече можем да обслужваме нашите клиенти в България още по-интензивно и да предлагаме първокласно консултиране на нашите партньори там“, допълва той. Седалището на новото дъщерно дружество „Баудер“ ЕООД е в столицата София, като се очаква дейността да започне през януари 2026 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
22:15 08.01.2026
2 Хеми значи бензин
Изолацията е ниско технологичен продукт с ниска добавена стойност и заплатките ще са ниски е за някои възпитаници на МГ ще им се струва космос нали е немско.
Коментиран от #7
22:15 08.01.2026
3 БоюЦиганина
22:18 08.01.2026
4 нов удар в
22:20 08.01.2026
5 Към нашите копейки
Коментиран от #6
22:20 08.01.2026
6 Бай Ганьо
До коментар #5 от "Към нашите копейки":От нашите копейки, и чеп за зеле не става
Коментиран от #10
22:23 08.01.2026
7 нека бъдем обективни
До коментар #2 от "Хеми значи бензин":Компанията се занимава с иновативни изолации. Например зелени покриви.
Също с фотоволтаични изолации.
Ни най-малко не е лоша добавената им стойност.
Статистиката показва че теп лащат същите или дори по-високи заплати за едни и същи позиции в Германия.
У нас пазарът е почти 100% празен за тези иновации. Дори стандартната тъ па изолация зак оято ти си мислиш я няма на повечето сгради.
Имат перспектива за добър бизнес тук. А тези които ще се уредят на работа там, ще са доста над средното ни ниво.
Един минус - това не е мащабен работодател. Я отворят 200 СРМ, я не. Малки са.
22:24 08.01.2026
8 Гориил
Коментиран от #13, #18
22:27 08.01.2026
9 иван костов
22:29 08.01.2026
10 пиночет
До коментар #6 от "Бай Ганьо":Нашите копейки били антифашисти
Коментиран от #12
22:29 08.01.2026
11 ха дано ама надали...
22:30 08.01.2026
12 Бай Ганьо
До коментар #10 от "пиночет":Нашите копейки са продажни и безполезни
22:32 08.01.2026
13 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Гориил":Нищо не произвеждаше. Една импрегнирана с асфалт хартия и стириупор. Не произвеждахме изолации. Май стъклена вата в Разград и с нея изолирахме бойлерите и те тежаха половин тон, и не задържаха топлина.
Коментиран от #15, #16
22:33 08.01.2026
14 ЦИРК
Коментарът е излишен ! А за все още не разбралите и мислещи си грандиозни неща, ще е офис с няколко човека търговски представители. Няма заводи фабрики и какви ли не щуротии които си мислите !
22:39 08.01.2026
15 Хи хи
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Днес всичко се произвежда от комунистически Китай. Даже и компютъра на който пишеш. Добре, че не са старите американски компютри, дето монитора им тежеше 100 кила, диска беше 20 мегабайта, а модема им заемаше телефона с часове ! Кошмар !
22:40 08.01.2026
16 Синжирмарка
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Все пак е произвеждала достатъчно идиоти, тъпанари и малоумници, ако се съди по коментарите.
22:41 08.01.2026
17 Едмон Дантес
22:42 08.01.2026
18 Иван
До коментар #8 от "Гориил":Това майтап ли си правиш? Нула качество бяха.
22:43 08.01.2026