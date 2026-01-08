България с рекорд в продажбата на нови автомобили

Българският автомобилен пазар току-що затвори една историческа глава, оставяйки в миналото призрака на икономическата криза от 2008 година. Ако доскоро същата тази 2008-а се сочеше като недостижим връх и еталон за потребление, то данните за изминалата 2025 година категорично пренаписват реалността. С впечатляващите 49 389 регистрации на нови леки автомобили от категория M1, страната ни отбелязва абсолютен рекорд в своята модерна история.
Числата говорят сами по себе си – ръстът спрямо предходната година е с над 6 400 единици. Дори ако „изстискаме“ статистиката от реекспорта, който традиционно изкривява родната картина, резултатът остава безпрецедентен за последните три десетилетия и половина. Представете си само: всеки ден през изминалите 12 месеца по 135 нови возила са напускали шоурумите, за да се влеят в трафика по разбитите ни пътища. Това е темпо, което подсказва за сериозна промяна в потребителското мислене.
Защо обаче българинът, традиционно влюбен в „изпитаните“ употребявани екземпляри, изведнъж обърна поглед към чисто новите машини? Отговорът не се крие само в набъбналите портфейли. На преден план излиза прагматизмът. В средносрочен план притежанието на нов автомобил вече излиза по-изгодно от безкрайните ремонти на морално остарели „втора ръка“ коли. Модерните технологии, интегрираните системи за безопасност и драстично по-ниският разход на гориво се превърнаха в аргументи, които трудно се пренебрегват.
Разбира се, не навсякъде по веригата има поводи за отваряне на шампанското. При лекотоварните сегменти (N1) наблюдаваме свиване от около 13%, макар тук статистиката да е малко мътна поради липсата на официални данни от военното ведомство. От друга страна, тежката артилерия – камионите в категории N2 и N3 – се завръща в играта с 13% ръст, достигайки 3 445 доставени машини, което е ясен сигнал за раздвижване в логистичния сектор.
Въпреки еуфорията от рекорда при леките коли, общата картина на автопарка в България обаче остава същата. Ние продължаваме да сме фенове на автомобилите "втора ръка", като това се дължи основно на липсата на държавна воля за ограничаване на най-старите автомобили.
Но въпреки това пазарът направи своята крачка напред, демонстрирайки зрялост и желание за промяна. Сега топката е в полето на държавната администрация. Без ясна стратегия за трансформация на мобилността и стимули за екологичен транспорт, този рекорд ще остане просто една изолирана статистическа победа в океана от остарели ламарини. А кои са 15-те марки, продали най-много нови коли у нас през изминалата година, вижте ТУК.
Все пак ще бъде интересна статистиката колко автомобила от закупените са на фирми и колко са закупени от частни лица.
Иначе това е много хубава новина. Не е редно да сме гробницата на стари коли в Европа. И като го чуя това: По-добре стара, но здрава, от колкото нова... и откачам.
Много ограничено мислене!!!
Коментиран от #5, #15
10:48 08.01.2026
10:49 08.01.2026
10:56 08.01.2026
11:04 08.01.2026
До коментар #1 от "Директора👨✈️":🚗 Ще е интересно, ако се вземе решение ВСИЧКИ фирмени автомобили да са БРАНДИРАНИ 🚗
Така и шефа, и жена му ще правят реклама на фирмата си😀 А като иска да е чиста- да си я купи като физическо лице 😀
Коментиран от #12
11:05 08.01.2026
11:07 08.01.2026
Коментиран от #8
11:15 08.01.2026
До коментар #7 от "!!!?":Внимавай като пресичаш, да не лъзнеш и да се утрепеш някъде.
11:22 08.01.2026
11:25 08.01.2026
11:26 08.01.2026
11:29 08.01.2026
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти и Директора май ползвате 1 мозък.
Коментиран от #16
11:31 08.01.2026
НА БУЛ КЛ.ОХР. ...ЛЕТ МИ БИЙ....
11:43 08.01.2026
ПО СКЪПА ОТ ПРАВАТА С...ТРИЙСЕ И ПЕТ СТ.
11:46 08.01.2026
До коментар #1 от "Директора👨✈️":Никой от нищо не се е отърсил. Като Директор трябва да си наясно че заплатите изостават драстично спрямо реалната инфлация и масовия човек обеднява все повече. Ако говориш за политиците, държавните служители и свързаните с тях фирми които крадат безогледно пари от нашите данъци, там бирата е друга. Този огромен ръст на закупени чисто нови коли е явно пране на откраднати пари събрани в кеш през годините.
12:20 08.01.2026
До коментар #12 от "Ко каза":А въпросът ти показва, че ТИ въобще не ползваш мозАк, дори на заем ‼️
12:44 08.01.2026