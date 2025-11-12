Новини
Тръмп вижда в Унгария надежден партньор, заяви Бока

12 Ноември, 2025 13:55 741 20

Будапеща подкрепя мирната инициатива на Тръмп и настоява, че ще защитава достъпа си до евтина руска енергия въпреки натиска от Брюксел

Снимкa: БГНЕС
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разглежда Унгария като надежден партньор и съюзник, заяви министърът по европейските въпроси Янош Бока, цитиран от унгарската информационна агенция МТИ, предава БТА.

Според него мирната инициатива, предложена от Тръмп, е „единствената сериозна мирна инициатива на масата днес“. Унгария я подкрепя с всички налични средства и се стреми да допринесе за нейния успех, подчерта Бока.

Министърът отбеляза, че коалицията от държави, които работят за постигане на мир, може да си сътрудничи ефективно, а Будапеща продължава да играе водеща роля в процеса. Той допълни, че среща на върха между Тръмп и руския президент Владимир Путин в унгарската столица „остава на дневен ред“.

Бока изтъкна още, че премиерът Виктор Орбан е успял да запази административно регулираните цени на комуналните услуги, благодарение на което унгарските домакинства продължават да плащат най-ниските цени в Европа - „въпреки всички интриги и препятствия от Брюксел“.

По думите му Европейската комисия продължава „по напълно ирационален и неоправдан начин“ да настоява Унгария да се откаже от евтините руски енергийни източници. Въпреки това правителството ще защитава тази политика, докато има подкрепата на избирателите.

Министърът добави, че доставките на оборудване за атомната електроцентрала „Пакш“ вече са диверсифицирани. „Всички опасения на Америка относно модернизацията на централата са разсеяни. Сътрудничеството с Вашингтон вече включва и развитие на малки модулни реактори“, заяви той.

„Важно е Съединените щати да осигурят на Унгария финансов щит, който ще ѝ позволи да се противопостави на очакваните през следващите месеци атаки от Брюксел и международните пазари“, заключи Бока.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 2 Отговор
    Ганчо навремето, а беше гласувал за Бат Митьо Пищова, днес България да е по-голям другар на САЩ и от Унгария.

    13:58 12.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Орбан обеща да ни продава гориво по 8 лв литър.

    13:59 12.11.2025

  • 3 Няма снимка

    5 6 Отговор
    На която Дърдончо да със затворена уста! А тя мязатна кокошо дупе преди снасяне на яйцето!

    14:05 12.11.2025

  • 4 Боруна Лом

    11 3 Отговор
    И СЕ ОКАЗА, ЧЕ ОРБАН Е ВЕЛИК!СЪБРА ПУТИН И ТРЪМП ЗА НЕГО ДА РАБОТЯТ!А НАШИТЕ,А НАШИТЕ...........! МАЛКО ЩЕ ИМ Е ДА ГИ РАЗЧЕКНАТ

    14:06 12.11.2025

  • 5 Само питам

    11 4 Отговор
    Това как влияе на мераците на продажните ни еничари - евроатлантици , дето драпат да дадат рафинерията на турските си господари ? Срещу комисионни предполагам .

    Коментиран от #9

    14:06 12.11.2025

  • 6 Силиций

    6 4 Отговор
    Надежден,надежден,колко да е надежден?Колкото 600 000 000 долара + няколко американски модулни реактора и други дребни екстри? А "финансовия щит" на САЩ за Унгария не ми стана ясно с чии долари ще се строи.Унгарския трън в з...ка на Брюксел малко скъпичък,но пък щом го могат маджарите?!
    Важното е да повярваме на управляващите хоризонтални ,вертикални и други 3 "Д" газови,нефтени и електрически "български хъбове" на Балканския и други полуострови!

    14:07 12.11.2025

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 4 Отговор
    "Украине не стоит помогать, любые деньги будут украдены", — Bloomberg

    Коментиран от #10

    14:11 12.11.2025

  • 8 Уса

    6 3 Отговор
    Докато ганьо допуска да бъде управляван от провинциални престъпници е обречен и винаги ще бъде последен.Молете се Русия и този път да ви съжали и сложи под крилото си,защото не сте потребни на САЩ а Турция с удоволствие ще ви нахлупи кофите на главите

    14:13 12.11.2025

  • 9 Почти винаги помага някаква терапия

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Еничари..., евроатлантици...., турци....
    Човече, успокой се и се центрирай.
    Нещо ного си разфърлян.

    14:14 12.11.2025

  • 10 Геро

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #18

    14:16 12.11.2025

  • 11 Кривоверен алкаш

    3 1 Отговор
    време е Будапеща да подава молба за 52 щат на САЩ...тъкмо се разбират,Клоуна ще ги урежда с евтини суровини...

    Коментиран от #13

    14:18 12.11.2025

  • 12 Дон Корлеоне

    3 1 Отговор
    Защо Тръмп отсвири Хаяско от Будапеща.

    14:18 12.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Отвратен

    3 2 Отговор
    Каква е тая олигофренска дописка , като сам Тръмп натиска Европа да спре всякакъв внос на руски горива и сам наложи санкции на Лукойл и Роснефт !

    Коментиран от #15

    14:20 12.11.2025

  • 15 Я пък тоя

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Отвратен":

    Тръмп си знае.
    Унгария му осигурява доходи от атомната електроцентрала, той ѝ разрешава евтин газ и петрол.
    Всичко е бизнес.

    14:25 12.11.2025

  • 16 604

    1 1 Отговор
    В бг виждъ самуподлоги

    14:27 12.11.2025

  • 17 Дядо Йоцо гледа

    3 1 Отговор
    Когато си купя шапка / по- добре казано капа/ с името му ,"TRUMP " ще се изходя /ис@ ра/ в нея и ще предложа снимката за награда. ИЗКУСТВОТО НА ГОДИНАТА

    14:29 12.11.2025

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Геро":

    Това е мнение на "Блумбърг", чувак ли си за тях, а?

    14:32 12.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 УхааААА

    1 0 Отговор
    За това Орбан може да купува от Русия, а другите не. Тръмп натиска сега Турция да спре, а дава на Унгария. Нещо мътно има в тая работа. Явно Орбан захранв някой Тръмпсметки.

    14:53 12.11.2025