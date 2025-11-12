Тръмп вижда в Унгария надежден партньор, заяви Бока

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разглежда Унгария като надежден партньор и съюзник, заяви министърът по европейските въпроси Янош Бока, цитиран от унгарската информационна агенция МТИ, предава БТА.
Според него мирната инициатива, предложена от Тръмп, е „единствената сериозна мирна инициатива на масата днес“. Унгария я подкрепя с всички налични средства и се стреми да допринесе за нейния успех, подчерта Бока.
Министърът отбеляза, че коалицията от държави, които работят за постигане на мир, може да си сътрудничи ефективно, а Будапеща продължава да играе водеща роля в процеса. Той допълни, че среща на върха между Тръмп и руския президент Владимир Путин в унгарската столица „остава на дневен ред“.
Бока изтъкна още, че премиерът Виктор Орбан е успял да запази административно регулираните цени на комуналните услуги, благодарение на което унгарските домакинства продължават да плащат най-ниските цени в Европа - „въпреки всички интриги и препятствия от Брюксел“.
По думите му Европейската комисия продължава „по напълно ирационален и неоправдан начин“ да настоява Унгария да се откаже от евтините руски енергийни източници. Въпреки това правителството ще защитава тази политика, докато има подкрепата на избирателите.
Министърът добави, че доставките на оборудване за атомната електроцентрала „Пакш“ вече са диверсифицирани. „Всички опасения на Америка относно модернизацията на централата са разсеяни. Сътрудничеството с Вашингтон вече включва и развитие на малки модулни реактори“, заяви той.
„Важно е Съединените щати да осигурят на Унгария финансов щит, който ще ѝ позволи да се противопостави на очакваните през следващите месеци атаки от Брюксел и международните пазари“, заключи Бока.
1 честен ционист
13:58 12.11.2025
2 Последния Софиянец
13:59 12.11.2025
3 Няма снимка
14:05 12.11.2025
4 Боруна Лом
14:06 12.11.2025
5 Само питам
Коментиран от #9
14:06 12.11.2025
6 Силиций
Важното е да повярваме на управляващите хоризонтални ,вертикални и други 3 "Д" газови,нефтени и електрически "български хъбове" на Балканския и други полуострови!
14:07 12.11.2025
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #10
14:11 12.11.2025
8 Уса
14:13 12.11.2025
9 Почти винаги помага някаква терапия
До коментар #5 от "Само питам":Еничари..., евроатлантици...., турци....
Човече, успокой се и се центрирай.
Нещо ного си разфърлян.
14:14 12.11.2025
10 Геро
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.
Коментиран от #18
14:16 12.11.2025
11 Кривоверен алкаш
Коментиран от #13
14:18 12.11.2025
12 Дон Корлеоне
14:18 12.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Отвратен
Коментиран от #15
14:20 12.11.2025
15 Я пък тоя
До коментар #14 от "Отвратен":Тръмп си знае.
Унгария му осигурява доходи от атомната електроцентрала, той ѝ разрешава евтин газ и петрол.
Всичко е бизнес.
14:25 12.11.2025
16 604
14:27 12.11.2025
17 Дядо Йоцо гледа
14:29 12.11.2025
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "Геро":Това е мнение на "Блумбърг", чувак ли си за тях, а?
14:32 12.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 УхааААА
14:53 12.11.2025