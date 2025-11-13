Цветомир Найденов: Футболният ми мед се захаросва

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов поздрави един от големите таланти на отбора Марто Бойчев.

Юношеският национален отбор на България по футбол до 19 години стартира с равенство 1:1 с Унгария в първия си мач от група 2 на Европейските квалификации, като голът за тима ни в 19-ата минута реализира именно играчът на ЦСКА 1948.

"Марто Бойчев днес е пребил батковците си от Унгария. Браво, Майсторе! Футболният ми мед се захаросва…" - написа Цветомир Найденов в социалната мрежа Facebook.