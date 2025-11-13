Новини
Спорт »
Световен футбол »
Цветомир Найденов: Футболният ми мед се захаросва

Цветомир Найденов: Футболният ми мед се захаросва

13 Ноември, 2025 09:57 617 2

  • цветомир найденов-
  • футбол-
  • цска 1948-
  • марто бойчев-
  • унгария-
  • национален отбор

Марто Бойчев днес е пребил батковците си от Унгария

Цветомир Найденов: Футболният ми мед се захаросва - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов поздрави един от големите таланти на отбора Марто Бойчев.

Юношеският национален отбор на България по футбол до 19 години стартира с равенство 1:1 с Унгария в първия си мач от група 2 на Европейските квалификации, като голът за тима ни в 19-ата минута реализира именно играчът на ЦСКА 1948.

"Марто Бойчев днес е пребил батковците си от Унгария. Браво, Майсторе! Футболният ми мед се захаросва…" - написа Цветомир Найденов в социалната мрежа Facebook.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кУмУнист

    3 0 Отговор
    Новия хазартен покемон на герб май е на много гадни наркотици, за няколко месеца се е изпържил.

    10:01 13.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ