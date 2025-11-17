Новини
Тръмп: Готвим санкции за всяка държава, която търгува с Русия

17 Ноември, 2025 03:21, обновена 17 Ноември, 2025 04:50

Може да говоря с Мадуро, заяви американският президент

Тръмп: Готвим санкции за всяка държава, която търгува с Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Републиканската партия работи по законодателство, което ще наложи санкции върху всяка държава, която има търговски отношения с Русия.

Тръмп каза още, че е възможно и Иран да бъде включен в списъка с ограничения.

"Предложих го, така че всяка страна, която има бизнес с Русия ще бъде сериозно санкционирана", обясни американският държавен глава.

Въпросният законопроект бе внесен в началото на април от двупартийна група членове на Сената. Основните автори на документа са сенаторите Линдзи Греъм и Ричард Блументал. Инициативата включва вторични санкции срещу търговските партньори на Русия. Предложението на сенаторите включваше вносни тарифи от 500% върху вноса на САЩ от страни, които купуват петрол, газ, уран и други стоки от Русия.

Сенатор Ранд Пол предупреди в статия, публикувана по-рано в портала Responsible Statecraft, че „страната, която би понесла най-големи щети“ от потенциалното приемане на този законопроект, ще бъдат самите Съединени щати – „както икономически, така и стратегически“.

Тръмп също така обяви, че би могъл да проведе разговори с президента на Венецуела Николас Мадуро на фона на напрежението между двете държави.

"Може да имаме някои дискусии с Мадуро и ще видим какво ще се получи. Те биха искали да говорят", каза Тръмп пред репортери.


САЩ
  • 1 Санкции

    11 0 Отговор
    за всеки освен за България, Унгария, Сърбия, Германия, Австрия и всички други които поискаха да бъдат изключени от санкциите. Тръмп е палячо

    03:46 17.11.2025

  • 2 А ти кой беше

    13 2 Отговор
    Зад Русия са 2/3 от света. Какво ще стане, ако те наложат санкции на вас нещастници? Останалите не са ви роби нещастници.

    Коментиран от #3, #5

    04:06 17.11.2025

  • 3 Майтапиш се

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "А ти кой беше":

    Ама врн9 ли Африка да наложи санкции на Сащ? Или Еритрея и кой Беларус? Кой е заф Русия? Русия нямст пари за семки, никой не ги брои, Сащ каьаха и всички банки слушат, защото 90%от световната търговия е в $

    Коментиран от #6

    04:25 17.11.2025

  • 4 Значи

    5 1 Отговор
    Трябва и на украйна санкции да наложат, щото взимат руски нефт от петролопровода Дружба.

    04:26 17.11.2025

  • 5 Кой работи с рубла в света?

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "А ти кой беше":

    Всеки иска долари, затовА Сащ може да налага санкции, а Русия не. Как бедняка да наложи санкции на богатия?

    Коментиран от #7

    04:27 17.11.2025

  • 6 Ами вярно

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Майтапиш се":

    Колко мислиш света ще трая това положение на господар и роб? Видно от случващото се, хегемонията на САЩ си отива.

    Коментиран от #8

    04:29 17.11.2025

  • 7 Просто

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кой работи с рубла в света?":

    Като спрат ресурсите и суровините. За теб ще е гадно, че няма да си в ролята на роб.

    Коментиран от #10, #12

    04:31 17.11.2025

  • 8 Кое е видно

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ами вярно":

    Като всички банки в света изпълняват санкциите, за да не изпаднат от играта есеки търгува с долари.

    Коментиран от #9

    04:32 17.11.2025

  • 9 Всяко нещо има начало и край

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кое е видно":

    И тук е започнало началото на края на хегемонията на САЩ и в следващите години войните, интригите на САЩ, ще са все по големи, защото почвата им под краката ще е все по рохка.

    04:37 17.11.2025

  • 10 😂😂😂😂😂😂

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Просто":

    Просто ако спрат ресурсите и суровините руснаците НЯМА квио да ЯДАТ😀

    04:54 17.11.2025

  • 11 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Може да говоря с Мадуро ААА по сигурно е че ще хвана на Путин ма ду .и .е

    04:58 17.11.2025

  • 12 Просто

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Просто":

    Запаси
    НАТО 234 милиона барела петрол.
    Рашка-80 миллиона барела

    05:03 17.11.2025