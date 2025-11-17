Тръмп: Готвим санкции за всяка държава, която търгува с Русия

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Републиканската партия работи по законодателство, което ще наложи санкции върху всяка държава, която има търговски отношения с Русия.
Тръмп каза още, че е възможно и Иран да бъде включен в списъка с ограничения.
"Предложих го, така че всяка страна, която има бизнес с Русия ще бъде сериозно санкционирана", обясни американският държавен глава.
Въпросният законопроект бе внесен в началото на април от двупартийна група членове на Сената. Основните автори на документа са сенаторите Линдзи Греъм и Ричард Блументал. Инициативата включва вторични санкции срещу търговските партньори на Русия. Предложението на сенаторите включваше вносни тарифи от 500% върху вноса на САЩ от страни, които купуват петрол, газ, уран и други стоки от Русия.
Сенатор Ранд Пол предупреди в статия, публикувана по-рано в портала Responsible Statecraft, че „страната, която би понесла най-големи щети“ от потенциалното приемане на този законопроект, ще бъдат самите Съединени щати – „както икономически, така и стратегически“.
Тръмп също така обяви, че би могъл да проведе разговори с президента на Венецуела Николас Мадуро на фона на напрежението между двете държави.
"Може да имаме някои дискусии с Мадуро и ще видим какво ще се получи. Те биха искали да говорят", каза Тръмп пред репортери.
