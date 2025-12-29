Новини
Медведев: Този смрадлив киевски негодник се опитва да провали уреждането на конфликта

29 Декември, 2025 23:03 1 194 40

Зеленски сега ще трябва да се крие до края на живота си

Медведев: Този смрадлив киевски негодник се опитва да провали уреждането на конфликта - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След атаката с дрон срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, Владимир Зеленски ще трябва да се крие поне до края на живота си. Това написа в профила си в социалната мрежа Х заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

Този смрадлив киевски негодник се опитва да провали уреждането на конфликта“, написа Медведев.

Според заместник-председателя на Съвета за сигурност, Зеленски „иска война“. Той отбеляза също, че сега ще трябва да се крие „до края на безполезния си живот".


Оценка 3.1 от 17 гласа.
Оценка 3.1 от 17 гласа.
  • 1 Той украинския народ

    24 5 Отговор
    ша го оправи, само да мое да го набара.

    Коментиран от #17

    23:06 29.12.2025

  • 2 Копейкин Костя

    12 24 Отговор
    Покажете останките от 92-та дрона бе, голубчик.
    Да не се окаже, че незаконният син на Хаяско си е играл с дрон на дачата, а сте решили, че украинците ви нападат...

    Коментиран от #27

    23:07 29.12.2025

  • 3 Паветник

    8 8 Отговор
    Всеки ми викат глупак, а не съм! Може и да не мога да отговоря смислено защо казвъ, че Киев печели, а отстъпва, но пък правя саксофони, каквото никоя жена не може.

    Коментиран от #8, #21

    23:08 29.12.2025

  • 4 няма да има Зделка

    10 4 Отговор
    Не се заблуждавайте

    Коментиран от #37

    23:09 29.12.2025

  • 5 Ъхъ!!!

    14 24 Отговор
    Тоя смрадлив Кремълски негодник се опитва да промени факта, че те започнаха конфликта.

    Коментиран от #13

    23:10 29.12.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 9 Отговор
    аз вече се чудя ,,могучая,, и могучиите и джуджета кво чакат ами вместо пак да реват на САЩ да ги спасява , да вземат да пращат там Посейдони ,Кинжали ,Армати....напрао се чудя,,,...къв са пълен т @ а к

    23:12 29.12.2025

  • 7 Спецназ

    16 12 Отговор
    Руснаците вече му прочетоха присъдата. Тоя жив нЕма да го вземат.

    ТЕ досега не бомбиха Държавни и Правителствени здания в НЕфронтови градове,

    както и избягваха доколкото е възможно и обществени сгради,
    но наркото откачи- бие по такива, даже Кая Калас го похвалила!

    Наигра се, натича се момчето!
    КАПЕЦ!

    Коментиран от #14

    23:14 29.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Медич

    6 5 Отговор
    Какво мило определение за тази йордеча курешка!

    23:18 29.12.2025

  • 11 Мендел Мендел

    12 11 Отговор
    Пак ли
    Прекали със Водката ?

    По добре мисли ти къде ще бягаш
    Когато Путин
    Гушне Букета.

    Не забравяй какво стана със Берия .
    Точно приближените на ШАЛОМОВИЧ
    Първи ще бягате където ви видят очите .

    Ти обаче къде ще се скриеш
    Във Северна Корея ли ?

    23:19 29.12.2025

  • 12 Обективен

    9 4 Отговор
    Я, Дмитрий е загрижен конфликта да се уреди!

    23:20 29.12.2025

  • 13 Фейк

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъ!!!":

    Конфликтът започна много преди 22-ра , ама трябва да се чете .. Дори бТВ правиха филм за това .

    23:21 29.12.2025

  • 14 Мядар

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Спецназ":

    Вчера прати
    Над 120 Спецназа
    При Кабзон.

    Искали на Концерта .
    По бързата процедура.

    23:21 29.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 !!!?

    8 10 Отговор
    Щом кремълското кърканде заплашва Зеленски значи "победата" остава безнадежден блян за Путлер...!
    Ако Киев искаше на ликвидира кремълския Ку Чи Син щеше отдавна да го е направил...!!!

    23:22 29.12.2025

  • 17 Пустиня(к)

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Той украинския народ":

    И за баце вървът некви такива приказки сред ората. Он затва - сичко на запис.😎

    23:23 29.12.2025

  • 18 Украйна е гробище

    6 8 Отговор
    За укро нацисти.

    Коментиран от #22

    23:24 29.12.2025

  • 19 Българин

    3 3 Отговор
    Ако беше Бойко, веднага щеше да изпълни всичко, каквото поискат големите началници. А укрите са тъпи и са избрали някакъв, дето не схваща, че трябва да се подчинява!

    23:24 29.12.2025

  • 20 Евреино

    8 7 Отговор
    Ако Украйна беше
    Нападнала Резиденцията
    На Путин със
    91 Дрона.

    Резиденция нямаше да има .

    Коментиран от #34

    23:24 29.12.2025

  • 21 Алооу

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Паветник":

    Списвача ,ясен си ,обичаш чушки със сирене

    23:25 29.12.2025

  • 22 Руските Мусори

    9 6 Отговор

    До коментар #18 от "Украйна е гробище":

    Наториха
    Украинския Чернозем .

    Навсякъде Руска Леш.

    Коментиран от #25

    23:26 29.12.2025

  • 23 Кална ватенка

    3 5 Отговор
    И тоя с изфабрикуваната атака. Само ватиран мозък може да вярва на тия измишльотини. Дърти усровци на по един шамар са тоя и джуджето.

    23:27 29.12.2025

  • 24 Дааа

    3 6 Отговор
    Това ви чака руснаците още 50 години

    23:27 29.12.2025

  • 25 Така е

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "Руските Мусори":

    Мяма край руската мъка ,няма

    23:28 29.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Точно Изтърсаците

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Копейкин Костя":

    На ПУТИН и КАБАЕВА
    Живеят в тази Резиденция

    Ами имаше такава Атака

    Лично Путин
    Щеше да е по новините
    И да заплашва с Убийство
    Зеленски .

    23:29 29.12.2025

  • 28 Смръдльо

    3 2 Отговор
    Ха ха ххххаааа, като русофобите тук... ХА ха хххаааа

    23:29 29.12.2025

  • 29 Този

    5 2 Отговор
    пак го е превзела финландия.... водка финландия.

    23:29 29.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Линда

    2 2 Отговор
    Що пий толкоз туй момче?

    23:30 29.12.2025

  • 32 симха

    1 2 Отговор
    Тоя май има абонамент в изтрезвителното

    23:31 29.12.2025

  • 33 Сатана Z

    1 1 Отговор
    На Руски език звучи почти поетично:

    Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать разрешение конфликта, и ему теперь придется до конца жизни прятаться
    «Ублюдок!😀

    23:31 29.12.2025

  • 34 Спецназ

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Евреино":

    Толкова са нападнали, но не са успели да преминат бариерата-
    в небето са правили заря.

    23:33 29.12.2025

  • 35 Прогноза за времето в Украйна

    1 1 Отговор
    Ще бъде слънчево.......няколко пъти?

    23:34 29.12.2025

  • 36 Андро

    2 1 Отговор
    Не той.Вие сте тези,които не искат да се стигне до мирно решение.То да си призная откровено и аз не искам войната да приключи с някакви мъгляви обещания и заръки.Ужасно много искам,Империята да се срине из основи,а тези,дето им целувате корана,да ви довършат с една обилна кървава баня.

    23:34 29.12.2025

  • 37 ганю

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "няма да има Зделка":

    Май ще опукат Руснаците радата докато
    съсълите са вътре и умуват глупостите
    на зиления папагал
    1-2 орешки

    23:35 29.12.2025

  • 38 Мартин

    2 1 Отговор
    Ако са искали да трупясат бункернният да са го трупясали досега.

    23:35 29.12.2025

  • 39 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 40 Алкохолик!

    2 0 Отговор
    Що утрепахте Пригожин.Уж ваш човек беше.

    23:38 29.12.2025

