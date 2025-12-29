След атаката с дрон срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, Владимир Зеленски ще трябва да се крие поне до края на живота си. Това написа в профила си в социалната мрежа Х заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

„Този смрадлив киевски негодник се опитва да провали уреждането на конфликта“, написа Медведев.

Според заместник-председателя на Съвета за сигурност, Зеленски „иска война“. Той отбеляза също, че сега ще трябва да се крие „до края на безполезния си живот".