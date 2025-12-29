След атаката с дрон срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, Владимир Зеленски ще трябва да се крие поне до края на живота си. Това написа в профила си в социалната мрежа Х заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.
„Този смрадлив киевски негодник се опитва да провали уреждането на конфликта“, написа Медведев.
Според заместник-председателя на Съвета за сигурност, Зеленски „иска война“. Той отбеляза също, че сега ще трябва да се крие „до края на безполезния си живот".
1 Той украинския народ
Коментиран от #17
23:06 29.12.2025
2 Копейкин Костя
Да не се окаже, че незаконният син на Хаяско си е играл с дрон на дачата, а сте решили, че украинците ви нападат...
Коментиран от #27
23:07 29.12.2025
3 Паветник
Коментиран от #8, #21
23:08 29.12.2025
4 няма да има Зделка
Коментиран от #37
23:09 29.12.2025
5 Ъхъ!!!
Коментиран от #13
23:10 29.12.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
23:12 29.12.2025
7 Спецназ
ТЕ досега не бомбиха Държавни и Правителствени здания в НЕфронтови градове,
както и избягваха доколкото е възможно и обществени сгради,
но наркото откачи- бие по такива, даже Кая Калас го похвалила!
Наигра се, натича се момчето!
КАПЕЦ!
Коментиран от #14
23:14 29.12.2025
10 Медич
23:18 29.12.2025
11 Мендел Мендел
Прекали със Водката ?
По добре мисли ти къде ще бягаш
Когато Путин
Гушне Букета.
Не забравяй какво стана със Берия .
Точно приближените на ШАЛОМОВИЧ
Първи ще бягате където ви видят очите .
Ти обаче къде ще се скриеш
Във Северна Корея ли ?
23:19 29.12.2025
12 Обективен
23:20 29.12.2025
13 Фейк
До коментар #5 от "Ъхъ!!!":Конфликтът започна много преди 22-ра , ама трябва да се чете .. Дори бТВ правиха филм за това .
23:21 29.12.2025
14 Мядар
До коментар #7 от "Спецназ":Вчера прати
Над 120 Спецназа
При Кабзон.
Искали на Концерта .
По бързата процедура.
23:21 29.12.2025
16 !!!?
Ако Киев искаше на ликвидира кремълския Ку Чи Син щеше отдавна да го е направил...!!!
23:22 29.12.2025
17 Пустиня(к)
До коментар #1 от "Той украинския народ":И за баце вървът некви такива приказки сред ората. Он затва - сичко на запис.😎
23:23 29.12.2025
18 Украйна е гробище
Коментиран от #22
23:24 29.12.2025
19 Българин
23:24 29.12.2025
20 Евреино
Нападнала Резиденцията
На Путин със
91 Дрона.
Резиденция нямаше да има .
Коментиран от #34
23:24 29.12.2025
21 Алооу
До коментар #3 от "Паветник":Списвача ,ясен си ,обичаш чушки със сирене
23:25 29.12.2025
22 Руските Мусори
До коментар #18 от "Украйна е гробище":Наториха
Украинския Чернозем .
Навсякъде Руска Леш.
Коментиран от #25
23:26 29.12.2025
23 Кална ватенка
23:27 29.12.2025
24 Дааа
23:27 29.12.2025
25 Така е
До коментар #22 от "Руските Мусори":Мяма край руската мъка ,няма
23:28 29.12.2025
27 Точно Изтърсаците
До коментар #2 от "Копейкин Костя":На ПУТИН и КАБАЕВА
Живеят в тази Резиденция
Ами имаше такава Атака
Лично Путин
Щеше да е по новините
И да заплашва с Убийство
Зеленски .
23:29 29.12.2025
28 Смръдльо
23:29 29.12.2025
29 Този
23:29 29.12.2025
31 Линда
23:30 29.12.2025
32 симха
23:31 29.12.2025
33 Сатана Z
Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать разрешение конфликта, и ему теперь придется до конца жизни прятаться
«Ублюдок!😀
23:31 29.12.2025
34 Спецназ
До коментар #20 от "Евреино":Толкова са нападнали, но не са успели да преминат бариерата-
в небето са правили заря.
23:33 29.12.2025
35 Прогноза за времето в Украйна
23:34 29.12.2025
36 Андро
23:34 29.12.2025
37 ганю
До коментар #4 от "няма да има Зделка":Май ще опукат Руснаците радата докато
съсълите са вътре и умуват глупостите
на зиления папагал
1-2 орешки
23:35 29.12.2025
38 Мартин
23:35 29.12.2025
40 Алкохолик!
23:38 29.12.2025