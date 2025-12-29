ОАЕ осъди опита на Киев да атакува резиденцията на Путин

Обединените арабски емирства (ОАЕ) осъдиха опита на Киев да атакува държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област и считат този ход за „гнусна атака“. Това се казва в изявление на Министерството на външните работи на ОАЕ.
„ОАЕ осъдиха опита за атака срещу резиденцията на Негово Превъзходителство Владимир Путин, президент на Руската федерация, осъждайки тази гнусна атака и заплахите, които тя създава за сигурността и стабилността“, се отбелязва в изявлението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8, #20
23:41 29.12.2025
2 Шопо
Коментиран от #3
23:47 29.12.2025
3 Гр4ад Козлодуй
До коментар #2 от "Шопо":Ако България напусне ЕС и Стане част от РФ с Русия е свършено.
23:48 29.12.2025
4 Кална ватенка
23:48 29.12.2025
5 Алоооо
Не бяха ли Гнусни ?
Атаките на Нетаняху срещу
Палестинския народ не бяха ли Гнусни?
Емирствата какво ще кажат по въпроса ?
Коментиран от #6
23:52 29.12.2025
6 Шпек
До коментар #5 от "Алоооо":Приемането на еврото не е ли гнусна атака срещу Българите?
23:55 29.12.2025
7 Боклуците на Боклука
23:56 29.12.2025
8 Хаха
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Гагаузче, радвай се че Путин има здрави нерви😉 А и му бъди благодарен пyть0, че все още има, какво да коментираш по територия 4нула4😉
Коментиран от #14
23:57 29.12.2025
9 Горски
Коментиран от #11
00:00 30.12.2025
10 ОАЕ
00:00 30.12.2025
11 Кална ватенка
До коментар #9 от "Горски":Копирал си два пъти текста за който получаваш дребни копейки. Пробвай нещо собственоръчно да напишеш, ако можеш.
Коментиран от #17
00:02 30.12.2025
12 Тавариши и Таварашутки
Ние как ще си вземаме дажбите от Пасоля
В Рубли ,Лева или Евро ?
Коментиран от #16
00:04 30.12.2025
13 Бай Ставри.
00:04 30.12.2025
14 ГАГАУЗА
До коментар #8 от "Хаха":Оня Костя ли ,
За него говориш
Нали ?
00:05 30.12.2025
15 ООрана държава
00:20 30.12.2025
16 В бан
До коментар #12 от "Тавариши и Таварашутки":...ани, и знаеш къде да ги з.....ш
Коментиран от #19
00:26 30.12.2025
17 Горски
До коментар #11 от "Кална ватенка":От теб се уча.
Коментиран от #18, #21
00:32 30.12.2025
18 Кална ватенка
До коментар #17 от "Горски":Явно не. Нямам нито едно повтарящо се изречение и не копи-пействам за прехрана.
00:34 30.12.2025
19 Да бе
До коментар #16 от "В бан":В теб ,от кръста на долу ,а може и да ти дам да хапнеш
00:34 30.12.2025
20 Сашо Йорданов
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Заради няколко $ си съсипа бъдещето.
00:34 30.12.2025
21 Кална ватенка
До коментар #17 от "Горски":Обърни внимание на двигателните си функции.
Паркинсонова болест, множествена склероза, мозъчен инсулт, атаксии, дистонии ...
Коментиран от #22
00:39 30.12.2025
22 Горски
До коментар #21 от "Кална ватенка":Отиди се прегледай, нека ти направят тестове за наркотици, алкохол, деменция, шизофрения, раздвоение на личността.
Коментиран от #23
00:42 30.12.2025
23 Кална ватенка
До коментар #22 от "Горски":Ето и с нервите не си добре явно. Аз не те пращам някъде, а загрижено изказвам мнение за разлика от твоят подход към събеседник.
Коментиран от #24
00:45 30.12.2025
24 Горски
До коментар #23 от "Кална ватенка":Хубаво ли ти плаща Пеевски, удобно ли е да стоиш в скута му? Горчиво ли е кафенцето? В каква валута ти плаща?7378
00:53 30.12.2025
