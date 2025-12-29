Новини
ОАЕ осъди опита на Киев да атакува резиденцията на Путин
  Тема: Украйна

ОАЕ осъди опита на Киев да атакува резиденцията на Путин

29 Декември, 2025 23:37 1 455 25

Емирствата определят това деяние като "гнусна атака"

ОАЕ осъди опита на Киев да атакува резиденцията на Путин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Обединените арабски емирства (ОАЕ) осъдиха опита на Киев да атакува държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област и считат този ход за „гнусна атака“. Това се казва в изявление на Министерството на външните работи на ОАЕ.

„ОАЕ осъдиха опита за атака срещу резиденцията на Негово Превъзходителство Владимир Путин, президент на Руската федерация, осъждайки тази гнусна атака и заплахите, които тя създава за сигурността и стабилността“, се отбелязва в изявлението.

Обединени Арабски Емирства
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 27 Отговор
    и аз тва се чудя...как може така да тормозят джуджа?срама нямат ли? ей ся ще полетят Посейдони , кинжали , Орешници ..и ЯО и 3 Мировая и конниците на Апокалипсиса...и могучая пак се н @с ра

    Коментиран от #8, #20

    23:41 29.12.2025

  • 2 Шопо

    5 15 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия,

    Коментиран от #3

    23:47 29.12.2025

  • 3 Гр4ад Козлодуй

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Ако България напусне ЕС и Стане част от РФ с Русия е свършено.

    23:48 29.12.2025

  • 4 Кална ватенка

    5 17 Отговор
    Правилно. Не трябва да атакуват празни сгради (въпреки, че не са). Трябва да ликвидират джуджето.

    23:48 29.12.2025

  • 5 Алоооо

    7 5 Отговор
    Атаките на Тръмп срещу Иран

    Не бяха ли Гнусни ?

    Атаките на Нетаняху срещу

    Палестинския народ не бяха ли Гнусни?

    Емирствата какво ще кажат по въпроса ?

    Коментиран от #6

    23:52 29.12.2025

  • 6 Шпек

    16 7 Отговор

    До коментар #5 от "Алоооо":

    Приемането на еврото не е ли гнусна атака срещу Българите?

    23:55 29.12.2025

  • 7 Боклуците на Боклука

    4 6 Отговор
    Тези Роми, какво пък искат сега ⁉️⁉️⁉️

    23:56 29.12.2025

  • 8 Хаха

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Гагаузче, радвай се че Путин има здрави нерви😉 А и му бъди благодарен пyть0, че все още има, какво да коментираш по територия 4нула4😉

    Коментиран от #14

    23:57 29.12.2025

  • 9 Горски

    5 5 Отговор
    "Всеки ден виждаме на екрана някои блестящи приказливци, които доказват, че "това вече е необходимо за Украйна", за да гарантират нейното "икономическо развитие, отбранителни способности" и т.н. Всъщност просто са уморени да харчат пари за корумпиран режим, който, наред с други неща, краде тези пари," добави той. По-голямата част от руските активи се намират в Euroclear в Белгия, които не отстъпват от решението си да не дават тяхното използване. Американците са му дали гаранции за 15 години, ама са му малко- иска 50. Иначе му остават като живот месеци, това оптимистичния вариант и не руснаците ще го хлопнат- ще видите! "Всеки ден виждаме на екрана някои блестящи приказливци, които доказват, че "това вече е необходимо за Украйна", за да гарантират нейното "икономическо развитие, отбранителни способности" и т.н. Всъщност просто са уморени да харчат пари за корумпиран режим, който, наред с други неща, краде тези пари," добави той. По-голямата част от руските активи се намират в Euroclear в Белгия, които не отстъпват от решението си да не дават тяхното използване. А причината е страха от възможни правни и други действия от страна на Москва, която неведнъж от своя страна е заявявала, че такова "престъпление" няма да остане ненаказано.

    Коментиран от #11

    00:00 30.12.2025

  • 10 ОАЕ

    7 5 Отговор
    “Негово превъзходителство Владимир Путин”…? Тия постигнаха нови висоти в изкуството на ибрикчийството.

    00:00 30.12.2025

  • 11 Кална ватенка

    5 11 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Копирал си два пъти текста за който получаваш дребни копейки. Пробвай нещо собственоръчно да напишеш, ако можеш.

    Коментиран от #17

    00:02 30.12.2025

  • 12 Тавариши и Таварашутки

    3 6 Отговор
    Сега когато влезе еврото

    Ние как ще си вземаме дажбите от Пасоля

    В Рубли ,Лева или Евро ?

    Коментиран от #16

    00:04 30.12.2025

  • 13 Бай Ставри.

    7 2 Отговор
    Както върви безграничната народна любов в У. към гн.-Зелен и експертната му група всичко е въпрос на време. То май-май същата формола е и в ЕС Накъдето да се завъртиш (в която и да е членка) много-много полиция и много-много народна обич .Някак си това не ви ли напомня за Африка ?

    00:04 30.12.2025

  • 14 ГАГАУЗА

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Оня Костя ли ,
    За него говориш
    Нали ?

    00:05 30.12.2025

  • 15 ООрана държава

    3 2 Отговор
    Мазните орки ще докарат световна

    00:20 30.12.2025

  • 16 В бан

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тавариши и Таварашутки":

    ...ани, и знаеш къде да ги з.....ш

    Коментиран от #19

    00:26 30.12.2025

  • 17 Горски

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Кална ватенка":

    От теб се уча.

    Коментиран от #18, #21

    00:32 30.12.2025

  • 18 Кална ватенка

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    Явно не. Нямам нито едно повтарящо се изречение и не копи-пействам за прехрана.

    00:34 30.12.2025

  • 19 Да бе

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "В бан":

    В теб ,от кръста на долу ,а може и да ти дам да хапнеш

    00:34 30.12.2025

  • 20 Сашо Йорданов

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Заради няколко $ си съсипа бъдещето.

    00:34 30.12.2025

  • 21 Кална ватенка

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    Обърни внимание на двигателните си функции.
    Паркинсонова болест, множествена склероза, мозъчен инсулт, атаксии, дистонии ...

    Коментиран от #22

    00:39 30.12.2025

  • 22 Горски

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Кална ватенка":

    Отиди се прегледай, нека ти направят тестове за наркотици, алкохол, деменция, шизофрения, раздвоение на личността.

    Коментиран от #23

    00:42 30.12.2025

  • 23 Кална ватенка

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    Ето и с нервите не си добре явно. Аз не те пращам някъде, а загрижено изказвам мнение за разлика от твоят подход към събеседник.

    Коментиран от #24

    00:45 30.12.2025

  • 24 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кална ватенка":

    Хубаво ли ти плаща Пеевски, удобно ли е да стоиш в скута му? Горчиво ли е кафенцето? В каква валута ти плаща?7378

    00:53 30.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.