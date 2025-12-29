ОАЕ осъди опита на Киев да атакува резиденцията на Путин

Обединените арабски емирства (ОАЕ) осъдиха опита на Киев да атакува държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област и считат този ход за „гнусна атака“. Това се казва в изявление на Министерството на външните работи на ОАЕ.

„ОАЕ осъдиха опита за атака срещу резиденцията на Негово Превъзходителство Владимир Путин, президент на Руската федерация, осъждайки тази гнусна атака и заплахите, които тя създава за сигурността и стабилността“, се отбелязва в изявлението.

