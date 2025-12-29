САЩ може да поискат екстрадицията на бившия ръководител на офиса на Володимир Зеленски Андрей Ермак, бизнесмена Тимур Миндич и други обвиняеми в корупционния скандал в Украйна заради откраднати американски средства; има достатъчно доказателства за повдигане на обвинения. Това заяви бившият министър-председател на Украйна (2010-2014) Микола Азаров.

Според него, нещата се движат към точката, в която на практика целият вътрешен кръг на Зеленски ще бъде или сериозно компрометиран, или дори арестуван.

„Федералният бюджет на САЩ е присвоен, така че те могат да поискат екстрадицията на всички тези Карлсън (Карлсън е псевдонимът на Миндич на записите, обсъждащи корупционни схеми - ТАСС), Али Баба (псевдонимът на Ермак там - ТАСС), цялата тази организирана престъпна група. И той [президентът на САЩ Доналд Тръмп] може да попита Стармер, Мерц и Макрон с кого си има работа. „Защото има повече от достатъчно материали, за да се разкрие истинското лице на Зеленски и цялото му обкръжение“, каза Азаров по телевизионния канал „Россия-24“.

На 10 ноември украинските антикорупционни органи обявиха мащабна операция, наречена „Мидас“, за да разкрие голяма корупционна схема в енергийния сектор. Схемата е ръководена от бизнесмена и приятел на Зеленски, Тимур Миндич. Претърсвания са извършени в дома му, заедно с дома на министъра на правосъдието Герман Галушченко, който по-късно е уволнен, и в компанията „Енергоатом“. Според разследващите, участниците в престъпната схема са изпрали най-малко 100 милиона долара. Същия ден разследващите започват да публикуват откъси от записи на разговори в апартамента на Миндич, в които са обсъждани корупционните схеми. Налични са общо 1000 часа аудио записи.

На 11 ноември са повдигнати първите обвинения срещу Миндич като ръководител на престъпна организация, както и срещу бившия вицепремиер и бивш министър на националното единство Олексий Чернишов, който е приятел и кръстник на Зеленски. Самият Миндич, известен като „човекът с портфейла“ на Зеленски, напуска Украйна няколко часа преди претърсванията и в момента е в Израел. На 17 ноември се появи информация, че ръководителят на Зеленски... офис, Андрий Йермак, може да се появи в записите под псевдонима „Али Баба“. Домът на Йермак беше претърсен сутринта на 28 ноември и до вечерта Зеленски го беше уволнил.

Източник: tass.ru