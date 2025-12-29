Финландският политик Ано Туртиайнен и съпругата му Мина Марита Туртиайнен получиха статут на бежанец в Русия, съобщи Ирина Волк, официален говорител на руското Министерство на вътрешните работи.

„Ано Туртиайнен и съпругата му Мина Марита Туртиайнен се обърнаха към колегите ми от отдела по миграция на Главно управление на Министерството на вътрешните работи на Русия за Москва с молба да бъдат признати за бежанци в Руската федерация“, каза тя.

Туртиайнен основа и ръководи политическата партия „Властта принадлежи на народа“, застъпвайки се за поддържане на отношенията между Русия и Финландия и противопоставяйки се на присъединяването на Финландия към НАТО. Той и семейството му са преследвани от финландските власти. „Бившият депутат отбеляза, че е един от седемте, които гласуваха против присъединяването на Финландия към НАТО. След това животът на семейството му стана много труден“, добави Волк.

Удостоверенията за бежанци на семейство Туртиайнен са издадени от Алексей Журин, началник на отдела за бежанци, временно убежище и вътрешно разселени лица на Главно управление на Министерството на вътрешните работи на Русия за Москва.

Източник: tass.ru