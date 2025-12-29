Новини
Свят »
Русия »
Бивш финландски депутат и съпругата му получиха статут на бежанци в Русия

Бивш финландски депутат и съпругата му получиха статут на бежанци в Русия

29 Декември, 2025 23:15 679 11

  • финландия-
  • русия-
  • депутат-
  • статут на бежанец-
  • ано туртиайнен

Туртиайнен основа и ръководи политическата партия „Властта принадлежи на народа“

Бивш финландски депутат и съпругата му получиха статут на бежанци в Русия - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Финландският политик Ано Туртиайнен и съпругата му Мина Марита Туртиайнен получиха статут на бежанец в Русия, съобщи Ирина Волк, официален говорител на руското Министерство на вътрешните работи.

„Ано Туртиайнен и съпругата му Мина Марита Туртиайнен се обърнаха към колегите ми от отдела по миграция на Главно управление на Министерството на вътрешните работи на Русия за Москва с молба да бъдат признати за бежанци в Руската федерация“, каза тя.

Туртиайнен основа и ръководи политическата партия „Властта принадлежи на народа“, застъпвайки се за поддържане на отношенията между Русия и Финландия и противопоставяйки се на присъединяването на Финландия към НАТО. Той и семейството му са преследвани от финландските власти. „Бившият депутат отбеляза, че е един от седемте, които гласуваха против присъединяването на Финландия към НАТО. След това животът на семейството му стана много труден“, добави Волк.

Удостоверенията за бежанци на семейство Туртиайнен са издадени от Алексей Журин, началник на отдела за бежанци, временно убежище и вътрешно разселени лица на Главно управление на Министерството на вътрешните работи на Русия за Москва.

Източник: tass.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И аз отивам

    3 0 Отговор
    (Меркел)

    Коментиран от #4, #9

    23:19 29.12.2025

  • 2 И ние

    4 0 Отговор
    (от факти)

    23:20 29.12.2025

  • 3 Сатана Z

    7 6 Отговор
    Руската федерация остава остров на свободата приемаш репресирани антифашисти от цял свят.
    Неслучайно великият българин Георги Димитров е получил убежище в СССР и то по времето на Сталин.
    Слава на Русия.

    23:20 29.12.2025

  • 4 Доналд

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "И аз отивам":

    Бройте ме и мен

    23:21 29.12.2025

  • 5 Бойко

    1 1 Отговор
    Сретан ша ме фане в Русия... ма друг път

    Коментиран от #6

    23:22 29.12.2025

  • 6 А аз.....

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бойко":

    Шиши

    23:28 29.12.2025

  • 7 Пак ли

    2 0 Отговор
    Останахме от грешната страна на желязната завеса?

    23:35 29.12.2025

  • 8 Анонимен

    0 0 Отговор
    Политик без един косъм на главата отива при своите полубратя в Москва.

    23:35 29.12.2025

  • 9 Зеленото

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "И аз отивам":

    Аз съм първи..

    23:36 29.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Факти

    0 0 Отговор
    От какво бягат? Финландия е в НАТО и цари мир.

    23:39 29.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания