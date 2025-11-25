Пентагонът заплаши със съд сенатора Марк Кели, като го призове обратно на служба във ВМС

Пентагонът снощи заплаши, че ще призове обратно на активна служба американския сенатор Марк Кели, който е пенсиониран капитан от Военноморските сили, за да го даде под съд за това, което описа като поведение на метежник от страна на бившия астронавт, предаде Ройтерс.



Кели, който отрича да е извършил нещо нередно и казва, че няма да се поддаде на заплахи, се присъедини към петима други демократи в Конгреса, служили във въоръжените сили или в разузнаването, за да призове американските военнослужещи да отказват да изпълняват незаконни заповеди.



Видеообръщението на Кели от 18 ноември дойде на фона на засилените опасения сред демократите, споделяни неофициално и от някои високопоставени американските военни, че администрацията на Тръмп нарушава закона, като нарежда на американските военни да убиват заподозрени наркотрафиканти при удари по техните плавателни съдове във водите край Латинска Америка.



Пентагонът твърди, че тези удари са оправдани, защото наркотрафикантите са обозначени като терористи.



В изявлението на Пентагона се казва, че ведомството разследва „сериозни обвинения за неправомерно поведение“ срещу Кели. Въпреки че не се посочва какви обвинения биха могли да бъдат повдигнати срещу Кели, ако се предприеме такава извънредна мярка, американският министър на отбраната Пийт Хегсет публикува коментар в „Екс“, в който обвини Кели и другите законодатели в подбуждане към метеж.



„Видеото, създадено от „шестимата метежници“, е подло, безразсъдно и невярно“, заяви Хегсет в публикацията си.



„Насърчаването на нашите войници да игнорират заповедите на своите командири подкопава всеки аспект на „добрия ред и дисциплина“, добави той.



Говорителката на Тръмп Карълайн Левит заяви, че Белият дом подкрепя разследването на Пентагона срещу Кели.



Президентът Доналд Тръмп също обвини Кели и другите демократи, че подстрекават метеж, като заяви в своя публикация в социалните медии, че това престъпление се наказва със смърт.



Съгласно военния наказателен кодекс в САЩ, подстрекаването към бунт и метеж е сред най-тежките престъпления и може да бъде наказвано със смърт.

Федерален съдия в САЩ днес отхвърли обвиненията срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми и главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс и постанови, че прокурорка, избрана лично от президента Доналд Тръмп, е назначена незаконно, предаде Ройтерс.



Решението отхвърля две дела, за които Тръмп публично настояваше, докато оказваше натиск върху ръководството на министерството на правосъдието да предприеме действия срещу високопоставени фигури, които го бяха критикували и водеха разследвания срещу него.



Линдзи Халиган – бивша лична адвокатка на Тръмп, беше назначена за временен прокурор на Източния район на Вирджиния през септември, за да поеме двете разследвания, въпреки че няма предишен опит като прокурор.



Днешните решения на съдия Камерън Макгоун Кюри бяха постановени, след като както Коми, така и Джеймс обвиниха министерството на правосъдието на Тръмп, че е нарушило конституционната клауза за назначенията и федералния закон при назначаването на Халиган.



Тръмп нареди на министърката на правосъдието и главен прокурор Пам Бонди да назначи Халиган на поста, след като предшественикът ѝ Ерик Зиберт отказа да повдигне обвинения срещу Коми и Джеймс, позовавайки се на липса на достоверни доказателства срещу тях.



Малко след назначението си, Халиган сама внесе обвиненията срещу Коми и Джеймс, след като други прокурори отказаха.



Коми пледира, че е невинен по повдигнатите му обвинения за даване на неверни изявления и възпрепятстване на Конгреса. Джеймс също пледира, че е невинна по обвиненията за банкова измама и лъжа пред финансова институция.



Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че министерството на правосъдието ще обжалва решението на съда и го нарече „безпрецедентно“.