Коста Рика и САЩ конфискуваха близо 4 тона кокаин в Тихия океан по време на съвместна операция, дефинирана като историческа от костариканското министерство на сигурността, предаде Франс прес.

Двама души с колумбийска националност са били арестувани.

Между 2022 и 2024 г. Коста Рика е конфискувала 81 тона дрога. В страната се отчита нарастване на престъпността, свързана с наркотрафика.

Преди това една от най-сигурните страни в Централна Америка, миналата година Коста Рика регистрира 16,6 убийства на 100 000 жители, което е двойно над средното за месеца.

Вашингтон издаде предупреждение за гражданите на САЩ, пътуващи до тази страна.

През юни полицията в Коста Рика арестуван бивш съдия и бивш министър на сигурността Селсио Гамбоа, който очаква да бъде екстрадиран към САЩ за трафик на наркотици.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ много скоро ще започнат да спират венецуелските трафиканти на дрога и по суша, не само по море, предадоха световните агенции.

„Вероятно забелязахте, че хората не искат да доставят повече дрога по море и ние ще започнем да ги спираме също и по суша“, увери Тръмп по време на видеоконферентен разговор с американски военни, проведен по повод Деня на благодарността.

"Пътят по суша е по-лесен, но това ще започне много скоро“, заяви Тръмп, визирайки, че много скоро ще започне спирането по суша на трафикантите на дрога.

"Предупредихме ги да престанат да изпращат отрова в нашата страна“, добави президентът на САЩ, визирайки трафикантите на дрога.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че от 17 седмици страната му е подложена от САЩ на психологическа война, предаде Франс прес.



Мадуро прикани венецуелската армия да остане непоклатима и в състояние на тревога пред разполагането на американски военни в Карибския регион.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди на ЦРУ да действа нелегално във Венецуела и припомни, че не изключва военна интервенция, но същевременно каза, че ще говори с Мадуро.



САЩ разположиха най-големия си самолетоносач в Карибския регион, както и флотилия от военни кораби и изтребители в рамките на операция срещу трафика на дрога, насочена по-специално срещу Венецуела.



"От 17 седмици империалистични чужди сили заплашват постоянно да нарушат мира на Карибите, в Южна Америка и във Венецуела под фалшив и екстравагантен претекст“, заяви Мадуро в предварително записано обръщение към венецуелските военни по повод 105-ата годишнина от създаването на венецуелската военна авиация.



„17 седмици на психологическа война, на неморален натиск, който вместо да изплаши нашия народ, събути една невероятна съпротивителна сила, събуди националната съвест“, добави Мадуро.



По време на церемонията за годишнината от авиацията министърът на отбраната на Венецуела Владимир Патрино Лопес пък разкритикува военното сътрудничество на САЩ с някои от съседите на Венецуела. Той нарече правителствата на тези страни „сервилни и подаващи се империалистичната игра, за да милитаризират Карибите и да превърнат Карибско море в едно затворено море, подчинено на техните интереси“.



Преди броени дни Доминиканската република разреши на американската армия да използва основното ѝ летище и военна база. Тринидад и Тобаго пък проведоха със САЩ военни учения в последните седмици.



Вашингтон засилва натиска срещу Мадуро и обяви награда от 50 милиона долара за информации, които ще доведат до залавянето на венецуелския лидер, обвиняван от САЩ, че ръководи организация, наречена „Картел де лос солес“, дефинирана от Вашингтон като терористична.



САЩ нанесоха и около 20 удара по предполагаеми кораби на наркотрафиканти, като убиха най-малко 83 души. Венецуелските власти казват, че разполагането на американски военни в региона цели свалянето на Мадуро от власт и поемането на контрола върху петролните резерви на страната.



Тръмп заяви пред американски военни, че администрацията му е поръчала „много повече” бомбардировачи „B-2 Спирит“, които са по технологията стелт и са произведени от компанията „Нортроп Груман“. Подобни самолети бяха използвани за нанасяне на американските удари по ирански ядрени обекти по-рано тази година, предаде Ройтерс.

„Тези прекрасни бомбардировачи B-2 напълно унищожиха ядрения потенциал на Иран”, заяви Тръмп. „Току-що поръчахме много повече от тях и причината за това е, че те бяха напълно невероятни, напълно невидими“, заяви американският държавен глава.