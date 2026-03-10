Кой владее Ормузкия пролив? Белият дом: Покачването на цените на петрола и природния газ заради войната в Иран е временно

Американските войски са унищожили или повредили повече от 50 кораба на иранския военноморски флот от началото на военната операция, съобщи командването на въоръжените сили на САЩ в Близкия изток (CENTCOM).

Отбелязва се също, че през първите 10 дни от операцията американските въоръжени сили са нанесли удари по 5 хиляди ирански цели.

Освен това в операцията, освен голям брой тактически самолети, безпилотни летателни апарати и средства за противовъздушна отбрана, са били използвани стратегически бомбардировачи, включително B-2A, B-52H и B-1B, които са нанесли мощни удари по най-добре защитените обекти за съхранение и производство на балистични ракети в Иран.

На фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за защита на Ормузкия пролив, представителят на Корпуса на стражите на Ислямската революция в Иран (КСИР) Али Мохамад Наини подчерта, че иранските военни очакват там американския флот.

"Въоръжените сили на Република Иран с нетърпение очакват американския военноморски флот в района на Ормузкия проток и очакват самолетоносача "Джералд Форд", каза Наини, чиито думи цитират иранските държавни медии.

Според него в действителност "американските кораби, плавателни съдове и всички изтребители (...) са разположени на разстояние повече от 1000 км, за да се предпазят от мощните ирански ракети и безпилотни самолети".

Наини също така предупреди, че ако американско-израелските удари продължат, Иран "няма да позволи да се изнесе нито един литър петрол от региона". Само Иран имал силата да опредли кога и как ще завърши тази война.

По-рано на пресконференция в нощта на вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп отново обеща, че Ормузкият проток "ще остане в безопасност". Той вече неколкократно е заявявал, че при необходимост ВМС на САЩ ще ескортират танкерите през него. Президентът дори заплаши Иран с още по-силен удар в случай на препятстване на транспортирането на петрол през пролива.

Ормузкият пролив се счита за един от най-важните морски търговски пътища в света и е от ключово значение за транзита на петрол. Приблизително една пета от световните доставки на петрол и газ преминават през него.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви днес, че американската общественост ще види бърз спад на цените на петрола и природния газ, след като целите на съвместната израелско-американска война срещу Иран бъдат напълно постигнати, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Бъдете сигурни, че за американския народ увеличението на цените на петрола и природния газ е временно, а тази операция ще доведе до по-ниски цени на горивата в дългосрочен план“, каза Левит пред журналисти във Вашингтон.

Цената на петрола скочи вчера до над 119 долара за барел, което е най-високото ниво от юни 2022 г., след като съкращенията на добива от страна на Саудитска Арабия и други производители засилиха опасенията от сериозни смущения в глобалните доставки.

Левит добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият екип от съветници по енергийните въпроси внимателно следят пазарите и разговарят с представители на индустрията, а американската армия подготвя допълнителни варианти за действие в съответствие с указанието на президента да бъде гарантирано, че Ормузкият проток ще остане отворен.

Ройтерс отбелязва, че това отразява опасенията на Белия дом, че рязкото покачване на цените на петрола след продължилите повече от седмица американско-израелски удари по Иран може да навреди на компаниите и потребителите в САЩ преди междинните избори през ноември, на които съпартийците на Тръмп от Републиканската партия се надяват да запазят контрола си върху Конгреса.

Американските военноморски сили не са ескортирали никакви кораби през Ормузкия проток, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че Белият дом е опровергал веднага публикация, направена от министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, който написа в социалните мрежи и броени минути след това изтри публикацията си, съобщаваща за първи подобен ескорт.

"Мога да потвърдя, че ВМС на САЩ не са ескортирали никакви петролни танкери или кораби" в Ормузкия проток, каза Левит на пресконференция в Белия дом.

Междувременно американското разузнаване започна да получава сигнали, че Иран предприема стъпки за разполагане на мини в Ормузкия проток, съобщи телевизия "Си Би Ес Нюз" в социалната платформа "Екс", предаде Ройтерс.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция спря корабоплаването в Ормузкия проток, откъдето минават 20% от световните доставки на петрол, в първия ден от американско-израелските удари срещу Иран.

Иранската армия съобщи днес, че е нанесла удари по военен и разузнавателен център в Израел, предаде Франс прес, като отбеляза, че днес е единадесетият ден от войната, обхванала Близкия изток, пише БТА.

В комюнике иранските военни посочват, че са „атакували с помощта на разрушителни дронове военен център в Хайфа и център за получаване на разузнавателна информация от шпионски сателити“.

Взетият на прицел военен обект „играе ключова роля в производството на оръжия и е от голямо стратегическо значение за укрепването на бойните способности на врага“, се посочва още в комюникето, цитирано от иранската новинарска агенция Тасним.

Иранската мисия в ООН обвини също днес Израел в убийството на четирима ирански дипломати в Ливан при удар, нанесен в неделя по хотел в ливанската столица Бейрут, предаде Франс прес.

Израелската армия пое отговорност за тази нощна атака, насочена срещу хотел "Рамада" в туристическия квартал на Бейрут, на брега на морето.

"Преднамереното убийство на четирима ирански дипломати, изпълнявали функцията на официални представители на суверенна страна член на територията на друга суверенна държава, представлява тежък терористичен акт и сериозно нарушение на международното право", заяви иранската мисия в писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

В писмото се посочват имената и постовете на четиримата дипломати, сред които са вторият и третият секретар на иранското посолство в Ливан.

Израелската армия, от своя страна, твърди, че е убила четирима членове на Гвардейците на Ислямската революция, както и пети човек - член на проиранската ливанска групировка "Хизбула". Израелските военни назовават същите четирима иранци.

Миналата седмица Иран заплаши да атакува израелските посолства "по цял свят" в случай на нападение срещу иранската дипломатическа мисия в Бейрут.

Израелската армия е дала 24 часа на иранските дипломати в Ливан да напуснат страната, предупреждавайки, че в противен случай те ще станат (нейна) мишена", отбелязва АФП.