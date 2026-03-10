Близо 380 чуждестранни наблюдатели на референдума за нова конституция в Казахстан

Централната комисия по референдума завърши процеса на акредитация на чуждестранни наблюдатели, които ще наблюдават изборите на 15 март 2026 г.

Акредитацията на международните наблюдатели отне няколко седмици. Първите представители на чуждестранни мисии получиха акредитация на заседанието на комисията на 12 февруари. Заместник-председателят на Централната избирателна комисия на Република Казахстан Мухтар Йерман съобщи, че процесът е продължил през следващите седмици, тъй като в комисията са били представени допълнителни документи.

„На първото заседание на Централната комисия по референдума на 12 февруари бяха акредитирани три организации и седем лица от чужди държави. Само до вчера бяха получени няколко допълнителни документа. Извършихме и продължаваме да извършваме тази работа в тясно сътрудничество с Министерството на външните работи“, каза той на брифинг в Астана.

След като разгледа всички заявления, комисията одобри разширен списък с наблюдатели, които ще работят на референдума. „Получен е списък с 380 наблюдатели.“ „По-конкретно, ако го разделим по групи, има представители на 10 международни организации, общо 166 наблюдатели от чужди държави и представители от 34 държави“, отбеляза Мухтар Йерман. Той добави, че информация за всички акредитирани наблюдатели ще бъде публикувана за обществено обсъждане. „Съгласно установената процедура, когато се вземат решения, имената на всички организации и данните на всички наблюдатели се публикуват на нашия уебсайт“, заключи Мухтар Йерман.