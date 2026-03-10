Володимир Зеленски: Путин се опитва да манипулира войната в Иран и да се измъкне от санкциите

Русия се опитва да манипулира конфликта в Иран и целия Близък изток "в полза на своята агресия" и "ефективно да превърне ударите на иранския режим срещу съседите му и американските бази във втори фронт на руската война срещу Украйна и в по-широк смисъл, срещу целия Запад", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

В социалните мрежи той написа, че екипът му е в постоянна комуникация със Съединените щати и подчерта, че американският приоритет в момента е иранският конфликт, поради което срещата за мирните преговори в Украйна, насрочена за тази седмица, е отложена.

I held a meeting with our negotiating team. It is important that we are in communication with the American side virtually 24/7. At the moment, the partners’ priority and all attention are focused on the situation around Iran, and because of this the meeting that had been planned… pic.twitter.com/zx0SayOacW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2026

"Украйна обаче е готова за среща във всеки един момент, във формат, който може да помогне и който ще бъде реалистичен по отношение на прекратяването на войната", увери украинският лидер.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска да се възползва от ситуацията около Иран, за да се измъкне от санкциите и да спечели допълнителни ресурси благодарение на промените в цените на петрола и газа, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Държавният глава на Украйна написа това в „Телеграм“ след доклад на Олег Ивашченко, ръководител на военното разузнаване.

„Анализираме подробно наличните данни за намеренията на руското ръководство да се възползва от ситуацията около Иран и възможното удължаване на американската военна операция. Всъщност това е основният замисъл на Москва в момента - да увеличи рисковете от продължителна война в Близкия изток и региона на Персийския залив, за да отслаби максимално международния натиск върху Русия във връзка с войната срещу Украйна, да се измъкне от санкциите, наложени от нейните партньори, и да спечели допълнителни ресурси благодарение на колебанията в цените на петрола и газа“, подчерта Зеленски.

Налична е информация за намеренията на Русия да разисква пълна отмяна на санкциите върху енергията, заяви президентът и добави, че Украйна определя своите контрамерки и ще информира партньорите си.

Той също така даде указания на разузнавателните служби да работят по-активно, за да ограничат потенциала на руското военно производство.

Украинска делегация, състояща се от военнослужещи и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, се отправя към региона на Персийския залив, за да помогне за защитата на човешки живот и стабилизирането на ситуацията на фона на ескалацията, дължаща се на иранските удари, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

По думите на Зеленски Киев изпраща три екипа с цялото им нужно оборудване в помощ на защитата от ирански атаки с дронове "Шахед".

"Това са екипи от професионалисти, разполагащи с цялото им необходимо оборудване. Трите екипа тази седмица ще посетят различни страни. Първите държави, в които ги изпращаме, съгласно сключените споразумения, са Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия“, каза Зеленски пред журналисти.

По-рано Укринформ предаде, че САЩ са поискали от Украйна специализирана подкрепа в борбата с дроновете "Шахед".

Киев е получил общо 11 искания за съдействие в областта на сигурността от съседни на Иран държави, от европейски страни и от САЩ, включително за подкрепа при отбраната срещу атаки с "Шахед".

Зеленски посочи, че Умеров вече пътува към Близкия изток, допълва Ройтерс.

Преминавайки към темата с войната с Русия, Зеленски заяви, че размяната на военнопленници и възможна среща на високо равнище с руския държавен глава Владимир Путин може да се обсъдят по време на следващите мирни преговори между Русия и Москва с американско посредничество.

Той допълни, че преговорите са били отложени до следващата седмица. По-рано той заяви, че Турция е готова да бъде домакин на следващия кръг от тристранните мирни преговори. По-рано такава информацията бе огласена от специалния съветник на Белия дом Стив Уиткоф.

Зеленски обяви също, че украинските въоръжени сили са поразили днес завод за производство на контролни системи за ракети в западния руския град Брянск.

Независимо от него губернаторът на Брянска област Александър Богомаз съобщи, че Украйна е нанесла ракетен удар по Брянск.

По време на виртуалната пресконференция Зеленски обвини Будапеща в „бандитизъм“ заради конфискуването на украински банков транспорт, превозващ десетки милиони долари в брой и злато, и временното задържане на извършващия превоза украински екип. Той допълни, че е призовал европейските лидери да не мълчат за действията на Будапеща.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви още, че Турция е готова да бъде домакин на следващия кръг от тристранните мирни преговори между Киев, Москва и Вашингтон, след като днес той разговаря с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, предаде Ройтерс.

We discussed the situation around Iran with President of Türkiye Recep Tayyip Erdoğan @RTErdogan. We are ready to share our expertise to prevent the expansion of war and protect lives, but at the same time, Ukraine needs to strengthen its own air defense, and we are counting on… pic.twitter.com/3dd56uC3s5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2026

„Президентът отбеляза, че Турция е готова да бъде домакин на следващия кръг от преговори в тристранен формат. Ние оценяваме тази инициатива и се надяваме, че тя ще доведе до резултати“, написа Зеленски в социалните мрежи.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е заявил в телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че мирните преговори трябва да продължат без да се губи време и подчертал критичната важност на сигурността на Черно море за Турция, съобщиха от Дирекцията по комуникациите, цитирани от БТА.

„По време разговора Ердоган заяви, че конфликтът в Иран не бива да възпрепятства усилията за мир в Украйна, че ще бъде полезно преговорите да продължат без да се губи време и подчерта голямото значение на превързването на раните на Украйна и започването на процеса по възстановяването на разрушенията“, пише в съобщението за телефонния разговор.

Ердоган е засегнал и темата за безопасността на корабоплаването в Черно море и отново е застъпил идеята за прекратяване на огъня, което първоначално да обхване конкретни места и инфраструктура.

„Президентът Ердоган заяви, че за Турция сигурността на корабоплаването е от критично значение, както прекратяването на огъня, което би осигурило защитата на енергийната инфраструктура и пристанищата, би могло да допринесе за изграждането на доверие между страните“, съобщиха от Дирекцията по комуникациите към Президентството на Република Турция.

От писменото изявление става ясно също така, че Турция е изразила готовност да предостави всякаква възможност за преговори, които да доведат до положителни резултати.

Общо 4,38 млн. души, които са избягали от войната в Украйна и не са граждани на страни от ЕС, са получили временен защитен статут в ЕС към 31 януари тази година, предаде ДПА, като се позова на публикувани днес данни на Евростат.

В края на декември 2025 г. общият брой на тези бежанци е бил с около 23 110 (към 0,5%) по-малко.

Държавите членки на ЕС, които приемат най-голям брой бежанци от Украйна, ползващи се с временна закрила, са Германия - 1,26 милиона, Полша - 956 990 души и Чехия - 397 185 души.

Най-голям брой хора с временна закрила спрямо местното население има в Чехия - 3,64%, Полша - 2,65% и Словакия - 2,58%, докато средната стойност за ЕС е 0,97%.

На много украински бежанци е разрешено да работят в страните членки на ЕС и да получават социални помощи и медицински грижи без да се налага да кандидатстват за убежище. ЕС реши тези мерки да останат в сила до март 2027 г., а министрите на вътрешните работи в момента обсъждат по-нататъшно удължаване на срока.