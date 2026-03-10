Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Путин се опитва да манипулира войната в Иран и да се измъкне от санкциите
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Путин се опитва да манипулира войната в Иран и да се измъкне от санкциите

10 Март, 2026 23:11, обновена 10 Март, 2026 23:43 953 41

  • русия-
  • иран-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • петрол-
  • донбас

Украинският президент заяви още, че Анкара е готова да бъде домакин на следващия кръг от тристранните мирни преговори между Киев, Москва и Вашингтон, след като по-ранo разговаря с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган

Володимир Зеленски: Путин се опитва да манипулира войната в Иран и да се измъкне от санкциите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия се опитва да манипулира конфликта в Иран и целия Близък изток "в полза на своята агресия" и "ефективно да превърне ударите на иранския режим срещу съседите му и американските бази във втори фронт на руската война срещу Украйна и в по-широк смисъл, срещу целия Запад", заяви украинският президент Володимир Зеленски.

В социалните мрежи той написа, че екипът му е в постоянна комуникация със Съединените щати и подчерта, че американският приоритет в момента е иранският конфликт, поради което срещата за мирните преговори в Украйна, насрочена за тази седмица, е отложена.

"Украйна обаче е готова за среща във всеки един момент, във формат, който може да помогне и който ще бъде реалистичен по отношение на прекратяването на войната", увери украинският лидер.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска да се възползва от ситуацията около Иран, за да се измъкне от санкциите и да спечели допълнителни ресурси благодарение на промените в цените на петрола и газа, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Държавният глава на Украйна написа това в „Телеграм“ след доклад на Олег Ивашченко, ръководител на военното разузнаване.

„Анализираме подробно наличните данни за намеренията на руското ръководство да се възползва от ситуацията около Иран и възможното удължаване на американската военна операция. Всъщност това е основният замисъл на Москва в момента - да увеличи рисковете от продължителна война в Близкия изток и региона на Персийския залив, за да отслаби максимално международния натиск върху Русия във връзка с войната срещу Украйна, да се измъкне от санкциите, наложени от нейните партньори, и да спечели допълнителни ресурси благодарение на колебанията в цените на петрола и газа“, подчерта Зеленски.

Налична е информация за намеренията на Русия да разисква пълна отмяна на санкциите върху енергията, заяви президентът и добави, че Украйна определя своите контрамерки и ще информира партньорите си.

Той също така даде указания на разузнавателните служби да работят по-активно, за да ограничат потенциала на руското военно производство.

Украинска делегация, състояща се от военнослужещи и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, се отправя към региона на Персийския залив, за да помогне за защитата на човешки живот и стабилизирането на ситуацията на фона на ескалацията, дължаща се на иранските удари, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

По думите на Зеленски Киев изпраща три екипа с цялото им нужно оборудване в помощ на защитата от ирански атаки с дронове "Шахед".

"Това са екипи от професионалисти, разполагащи с цялото им необходимо оборудване. Трите екипа тази седмица ще посетят различни страни. Първите държави, в които ги изпращаме, съгласно сключените споразумения, са Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия“, каза Зеленски пред журналисти.

По-рано Укринформ предаде, че САЩ са поискали от Украйна специализирана подкрепа в борбата с дроновете "Шахед".

Киев е получил общо 11 искания за съдействие в областта на сигурността от съседни на Иран държави, от европейски страни и от САЩ, включително за подкрепа при отбраната срещу атаки с "Шахед".

Зеленски посочи, че Умеров вече пътува към Близкия изток, допълва Ройтерс.

Преминавайки към темата с войната с Русия, Зеленски заяви, че размяната на военнопленници и възможна среща на високо равнище с руския държавен глава Владимир Путин може да се обсъдят по време на следващите мирни преговори между Русия и Москва с американско посредничество.

Той допълни, че преговорите са били отложени до следващата седмица. По-рано той заяви, че Турция е готова да бъде домакин на следващия кръг от тристранните мирни преговори. По-рано такава информацията бе огласена от специалния съветник на Белия дом Стив Уиткоф.

Зеленски обяви също, че украинските въоръжени сили са поразили днес завод за производство на контролни системи за ракети в западния руския град Брянск.

Независимо от него губернаторът на Брянска област Александър Богомаз съобщи, че Украйна е нанесла ракетен удар по Брянск.

По време на виртуалната пресконференция Зеленски обвини Будапеща в „бандитизъм“ заради конфискуването на украински банков транспорт, превозващ десетки милиони долари в брой и злато, и временното задържане на извършващия превоза украински екип. Той допълни, че е призовал европейските лидери да не мълчат за действията на Будапеща.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви още, че Турция е готова да бъде домакин на следващия кръг от тристранните мирни преговори между Киев, Москва и Вашингтон, след като днес той разговаря с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, предаде Ройтерс.

„Президентът отбеляза, че Турция е готова да бъде домакин на следващия кръг от преговори в тристранен формат. Ние оценяваме тази инициатива и се надяваме, че тя ще доведе до резултати“, написа Зеленски в социалните мрежи.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е заявил в телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че мирните преговори трябва да продължат без да се губи време и подчертал критичната важност на сигурността на Черно море за Турция, съобщиха от Дирекцията по комуникациите, цитирани от БТА.

„По време разговора Ердоган заяви, че конфликтът в Иран не бива да възпрепятства усилията за мир в Украйна, че ще бъде полезно преговорите да продължат без да се губи време и подчерта голямото значение на превързването на раните на Украйна и започването на процеса по възстановяването на разрушенията“, пише в съобщението за телефонния разговор.

Ердоган е засегнал и темата за безопасността на корабоплаването в Черно море и отново е застъпил идеята за прекратяване на огъня, което първоначално да обхване конкретни места и инфраструктура.

„Президентът Ердоган заяви, че за Турция сигурността на корабоплаването е от критично значение, както прекратяването на огъня, което би осигурило защитата на енергийната инфраструктура и пристанищата, би могло да допринесе за изграждането на доверие между страните“, съобщиха от Дирекцията по комуникациите към Президентството на Република Турция.

От писменото изявление става ясно също така, че Турция е изразила готовност да предостави всякаква възможност за преговори, които да доведат до положителни резултати.

Общо 4,38 млн. души, които са избягали от войната в Украйна и не са граждани на страни от ЕС, са получили временен защитен статут в ЕС към 31 януари тази година, предаде ДПА, като се позова на публикувани днес данни на Евростат.

В края на декември 2025 г. общият брой на тези бежанци е бил с около 23 110 (към 0,5%) по-малко.

Държавите членки на ЕС, които приемат най-голям брой бежанци от Украйна, ползващи се с временна закрила, са Германия - 1,26 милиона, Полша - 956 990 души и Чехия - 397 185 души.

Най-голям брой хора с временна закрила спрямо местното население има в Чехия - 3,64%, Полша - 2,65% и Словакия - 2,58%, докато средната стойност за ЕС е 0,97%.

На много украински бежанци е разрешено да работят в страните членки на ЕС и да получават социални помощи и медицински грижи без да се налага да кандидатстват за убежище. ЕС реши тези мерки да останат в сила до март 2027 г., а министрите на вътрешните работи в момента обсъждат по-нататъшно удължаване на срока.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Водач на молитви

    28 4 Отговор
    Къде е Господин Натеняхо

    Коментиран от #13

    23:13 10.03.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    5 27 Отговор
    Киев за Два дня ☝️

    Коментиран от #6

    23:15 10.03.2026

  • 3 Руzнята ,

    7 16 Отговор
    Вие сте ... 🤭😁

    23:15 10.03.2026

  • 4 От Кремъл официальнъй:

    21 3 Отговор
    Мълчи бе, псе.

    23:16 10.03.2026

  • 5 име

    23 2 Отговор
    Днес неонацистите са ударили някакъв завод в Русия с ракети сторм шадоу, ако и сега руснаците не счупят ръчичките на оcтpoвните poдocмесители, значи са много прости.

    Коментиран от #17

    23:17 10.03.2026

  • 6 Украински пидир@3и

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    След парада в Москва

    23:17 10.03.2026

  • 7 Доналд

    21 3 Отговор
    Нямаш картиТапанар!

    Коментиран от #23

    23:17 10.03.2026

  • 8 Величко

    23 3 Отговор
    Оффф ... , всяка вечер ли ще ни занимавате с тази мизерна зелена листна въшка ... ? ! Досадна история ...

    23:17 10.03.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    4 10 Отговор
    Все по плану таварищи 💪

    23:17 10.03.2026

  • 10 Зоолог

    14 3 Отговор
    А, еуглената тея дни я бяхте забравили, ама пак си размърда псевдоподите.

    23:17 10.03.2026

  • 11 Владимир Путин офишъл

    9 3 Отговор
    И 6@ л съм та

    23:18 10.03.2026

  • 12 Баце ЕООД

    14 3 Отговор
    🤣😅🤣😅🤣😅🤣 Нали контранаступляваш бе, гига командос.. Закривай!

    23:18 10.03.2026

  • 13 Сторм Шедоу

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Водач на молитви":

    Евреи колкото искаш.Где Брянский завод🤔

    Коментиран от #22

    23:19 10.03.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    4 5 Отговор
    Мы еще не начинали ☝️

    23:19 10.03.2026

  • 15 Броленко

    14 1 Отговор
    Зеленски ще виси като Мусолини.

    23:19 10.03.2026

  • 16 А50

    17 1 Отговор
    Само тоя не разбра, че се води междублокова война на изтощение и на Русия не й пука вече за санкции. Интересите са много по-големи

    23:20 10.03.2026

  • 17 От Кремъл

    2 13 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Там са ни парите и децата бе кретень с кретень!

    23:21 10.03.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    2 9 Отговор
    ПЯТЬ года !!!

    23:23 10.03.2026

  • 19 Механик

    14 1 Отговор
    Зели, кво се пенявиш? Нали продавате на запада разни дронове и Стар-Линкове? Кво ти пука? Радвай се на приходите от продажбите!

    23:24 10.03.2026

  • 20 Зельонска

    10 1 Отговор
    Зелю меня не чухондрил четьри года! Ждала пуст охрана или шафьорчк чухондрит, ждала Буданов чухондрит, никаво нет с хойлом! Играют на мужики и чухондраются друг - друга! А у Бугати нет скоростнойр лост! Ах какая беда...

    23:25 10.03.2026

  • 21 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    14 1 Отговор
    Ай да ви е честито.Европа маха винетките и всеки ще плаща на километър.

    23:26 10.03.2026

  • 22 Конфети "Земя-въздух-земя "

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сторм Шедоу":

    При Южмаш

    23:27 10.03.2026

  • 23 БайДончо

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Доналд":

    Сичко коз .

    23:29 10.03.2026

  • 24 Ко каза, ко?

    14 2 Отговор
    Не съм чул руснаците да се оплакват за горива,газ,оръжия,пари...

    Коментиран от #27

    23:29 10.03.2026

  • 25 мойше

    14 1 Отговор
    Пак ли тоя еврейски п арцал!!!

    23:30 10.03.2026

  • 26 ВВП

    11 0 Отговор
    Чафута е най големия манипулатор.

    23:34 10.03.2026

  • 27 Тц,тц,тц 😂😂😂

    2 9 Отговор

    До коментар #24 от "Ко каза, ко?":

    Смее ли руснак да се оплаче от нещо.🤣🤣😂

    23:35 10.03.2026

  • 28 ВВП

    13 0 Отговор
    Тоя готрепете ,да не трови въздуха .

    23:35 10.03.2026

  • 29 .......

    12 1 Отговор
    зеленски вече не е интересен . Русия ще си го клати колкото е нужно и после в Нужника да си доразвие актьорската кариера!

    23:39 10.03.2026

  • 30 Владо

    2 8 Отговор
    Украинците удариха на сбърканаяците всички радари в Крим.Сега ги удрят с ракети където и когато си поискат.Сбъркаяците само гледат като мишки.

    23:39 10.03.2026

  • 31 И кой точно се интересува от мнението му

    9 1 Отговор
    Зеленски е никой.
    Ако някой иска да помага на Украйна, нека да праща децата си на фронта, а също нека да направи личен паричен превод на правителството на Украйна за златни тоалетни.

    23:40 10.03.2026

  • 32 А вие плащайте осигуровки балъци

    9 1 Отговор
    (На много украински бежанци е разрешено да работят в страните членки на ЕС и да получават социални помощи и медицински грижи без да се налага да кандидатстват за убежище. ЕС реши тези мерки да останат в сила до март 2027 г., а министрите на вътрешните работи в момента обсъждат по-нататъшно удължаване на срока.)......

    23:40 10.03.2026

  • 33 Пръч с карабина

    2 1 Отговор
    Радвам се когато видя лика Зеленски! Винаги действа много ефектно върху русoфилската пaплач! Най малко по един русофил отива зян на всяко негово появяване, а на мен ми капе мед на ❤️ сърцето!

    Коментиран от #34

    23:49 10.03.2026

  • 34 Мани,мани

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пръч с карабина":

    Днеска като са видяли и чули чертежите на Ф-16 да летят доста дали преразход.

    23:52 10.03.2026

  • 35 Никой

    0 0 Отговор
    Скарваш се някой и после почваш - защо.

    То и в селските кръчми има порядък.

    23:53 10.03.2026

  • 36 Соваж бейби

    4 1 Отговор
    Тъкмо си помислих че им излезе късмет да произвеждат дронове за войната в Украйна и всички украйнски мигранти от Европа се махнат в Дубай да помагат ,тя каква стана 🤣.Пак Европа е прецекана до изборите на нов президент официално да им спре помощите и ги изгонят.

    23:54 10.03.2026

  • 37 Пусяяяяяя ха-ха

    3 2 Отговор
    Няма измъкване .Пусяяяяяя хаха.тегли си сам патрона.хах

    23:55 10.03.2026

  • 38 ти да видиш

    1 1 Отговор
    зеленияпор ревнува!

    23:57 10.03.2026

  • 39 Колега

    0 0 Отговор
    Много ми е любопитно: какво мисли народът му за тоя? Дали го одобряват.

    Коментиран от #40

    23:57 10.03.2026

  • 40 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Колега":

    Те ако мислиха нямаше да даде власт на клоун ,а и сега са си добре 4 години на курорт в Европа малко ли е ?

    00:02 11.03.2026

  • 41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор
    ТАЗИ ВЕЧЕР ЩЕ ИМА ЯК УДАР НА ВЪЗМЕЗДИЕТО
    ПО 404

    00:03 11.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания